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مفتي مصر: “النقاب” في مذهبي مكروه.. ويجوز مشاهدة الأفلام السينمائية.. فيديو
صحيفة المرصد: قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية،”أنا مالكي المذهب والنقاب لدى المالكية مكروه .
وأضاف علام، خلال حواره في برنامج “مساء DMC”، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة “DMC”، أنه يتبع المذهب المالكي وأنه لا مانع من مشاهدة الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية طالما تحقق النفع، حيث إن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير وليس التعسير.
وقال” يجب على مصدري الفتاوى الشاذة الكف عن إطلاقها. وتابع: ” إن الشخص الذي يُطلق الفتوى إذا لم يكن رصينا عالما مؤهلا وملما بالعلم الشرعي نصبح جميعا أمام خلل.
وتابع: “أن الفتاوى تحتاج إلى تأهيل خاص إضافة إلى العلم الشرعي كما أن هناك شروط معينة لابد من توافرها قبل صدور أي فتوى”.
التعليقات
89 - sasa19742017-10-19 00:12:48
علام الملوانى
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88 - انـــــــــــا2017-10-19 00:08:27
وش حكم **يا شيخ
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87 - النقاب ( البرقع ) شئ ؟ والحجاب الفرض شئ آخر ؟2017-10-18 23:49:05
الإمام مالك قال : «وتصلي المرأة الحرة في الدرع الخصيف يستر ظهور قدميها في الركوع والسجود، وخمار يستر كتفيها وقصتها ودلاليها، ولا يظهر منها غير دور الوجه والكفين»
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86 - النقاب ( البرقع ) شئ ؟ والحجاب الفرض شئ آخر ؟2017-10-18 23:47:23
قال الشافعي في الأم (1/ 109) : «وعورة الرجل ما دون سرته إلى ركبتيه ، ليس سرته ولا ركبتاه من عورته ، وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل بدنها ، ما عدا كفها ووجهها» .
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85 - النقاب ( البرقع ) شئ ؟ والحجاب الفرض شئ آخر ؟2017-10-18 23:44:41
لبس النِّقاب في الصَّلاة، فقد أجمع جمهور الفقهاء على كراهة لبس المرأة له في الصَّلاة، وذهب الحنفيَّة إلى القول بأنَّه مكروهٌ كراهةً تحريميَّةً،
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84 - النقاب ( البرقع ) شئ ؟ والحجاب الفرض شئ آخر ؟2017-10-18 23:43:26
قول جمهور العلماء من الحنفيَّة والمالكيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة في رواية أنَّ الوجه والكفين ليسا عورة فيجوز كشفهما، واشترطوا للفتاة الشَّابَّة أَمْن الفتنة،
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83 -2017-10-18 23:39:00
وقال” يجب على مصدري الفتاوى الشاذة الكف عن إطلاقها.الله يخرس لسانك .. تحريم الخلاعة السينمائية فتوى ؟ حسبي الله عليك
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82 - المر2017-10-18 23:38:15
لايجوزا لنقاب في الحج والعمره والصلاة
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81 -2017-10-18 23:36:47
شوقي علام تحدث عن النقاب ولم يتطرق للحجاب فيرجى التدقيق فيما قال..!!
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80 - المر2017-10-18 23:34:24
الحجاب هو لشعر للراس اما النقاب هو البرقع
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79 - النقاب ( البرقع ) شئ ؟ والحجاب الفرض شئ آخر ؟2017-10-18 23:34:02
وعلَّل الحنفية ذلك بأنَّ في صلاة المرأة مغطِّيةً لوجهها تشبُّهٌ بالمجوس في طقوس عبادتهم للنَّار، والحنابلة على القول بالكراهة كذلك.
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78 - النقاب ( البرقع ) شئ ؟ والحجاب الفرض شئ آخر ؟2017-10-18 23:32:48
أما عن لبس النِّقاب في الصَّلاة، فقد أجمع جمهور الفقهاء على كراهة لبس المرأة له في الصَّلاة، وذهب الحنفيَّة إلى القول بأنَّه مكروهٌ كراهةً تحريميَّةً.
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77 - المر2017-10-18 23:31:20
اي المذاهب الاربعه اخذت فاانت علي صواب باالاجماع من العلماء كلهم ائمه لهم الفضل ف العلم
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76 - جون كنيدي اليعربي2017-10-18 23:30:46
يعجبني المذهب المالكي. .ودي اصير مالكي على مذهب عالم المدينة المنورة مالك بن أنس رضي الله عنه وعن جميع الأئمة الكبار أبو حنيفة وأحمد والشافعي والبخاري ومسلم
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75 - النقاب ( البرقع ) شئ ؟ والحجاب الفرض شئ آخر ؟2017-10-18 23:30:18
ذهب الفقهاء إلى القول بحرمة لبس المرأة للنقاب وهي محرمة للحج أو العمرة.
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74 - النقاب ( البرقع ) شئ ؟ والحجاب الفرض شئ آخر ؟2017-10-18 23:30:01
البرقع يمنع لبسه في الاحرام بينما الحجاب لا
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73 - النقاب ( البرقع ) شئ ؟ والحجاب الفرض شئ آخر ؟2017-10-18 23:25:41
يوجد خلط بين النقاب وبين الحجاب الشرعي ؟
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72 - ابو عمر2017-10-18 23:22:29
ليه ما تفتي في النساء اللاتي شبه عرايا في شوارع القاهره ولابس الحرب على المتسترات ستكتب شهادتهم ويسألون
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71 - علي القاضي2017-10-18 23:21:58
هذا الشيخ الظاهر من المجموعة المتحولة للمذهب السيساوي
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( عدد التعليقات 30,370 )70 - برق _ الحرم
(((((( ماكان في كتاب الله موجود ..... هل يجوز ان نأخذ بغيره .... للمعلومية هذا الشيخ يجيز المساواة في الارث بين الرجل والمرأة..... فهل نأخذ بمايروج او نأخذ بمنزل الرحمن ؟)))))
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69 - ظامي اليل2017-10-18 23:16:47
ماخلصنا من قمعه وميزو.جانا شوقي ..
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68 - صادق2017-10-18 23:15:20
وهو صادق النقاب مكروه بل محرم والحجاب الذي يحجب كامل جسم المراه حتي وجهها فرض
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( عدد التعليقات 30,370 )67 - برق _ الحرم
ــــ(((((( مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ...الاية ))))))ــــ
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( عدد التعليقات 30,370 )66 - برق _ الحرم
(((((( اذا رئينا شخص يصلي على غير القبلة ....وقبلة المسلمين واحدة لاختلاف فيها .... هل نذكره ونعيده الي جهة البيت الحرام .... او نتركه كما قال له الناس صلي الي هناك فأن لكل قوم قبلة )))))
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65 - ابوصالح سكري2017-10-18 23:02:21
النقاب عزوشرف لبنات الرجال البنت اغلى من مليون دولار عند كل اب شف بعض المعلقين كلام لايرضي الله ورسول الله الوحد فيهم لومعة عشرالف دولار سكرعلية من الخوف يخاف من الحرامية ومن اصحابة ومن اولاد الجيران
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( عدد التعليقات 30,370 )64 - برق _ الحرم
((((58 - الصريح.....برق الحرم ينسخ ويلزق ويضع كل الآيات ..... ننسخ ونلصق كلام الله وهو شيء موجود لا نأتي بأقول واحكام البشر ... ومشاهد افلام السينما لاتخلوا من المحرمات والاباحية والتفصخ من الاخلاق)))
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63 -2017-10-18 22:57:08
الماااااااضي قلم الحقيقة. الرحاااااال واللحين طلعت بأسماء جديدة ضمير الناس الصريح. كلامك نفس الأسطوانة مايتغير والله انك إنسان ممل الله يعين اللي معاشرينك يمكن ينتحرون 🏃🏾
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62 - 88882017-10-18 22:56:23
طيب يامفتي زمانك انت ياخطير ..تقدر تقول ليه المذيعة غطت شعرها يوم استضافتك وانت تفتي بجواز مشاهدة الافلام وانها مفيدة وهي ***
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61 -2017-10-18 22:56:18
رأيك مايهم الشعب السعودي الكتاب والسنه منهجنا
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( عدد التعليقات 30,370 )60 - برق _ الحرم
((((56 - الصريح......50 هل كلامك ينطبق علينا أم فقط ...... الاسلام دين الله... صالح لكل زمن ومكان .... انزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه للجن والانس أجمعين )))
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59 - الصريح2017-10-18 22:53:36
رد 1 النقاب كان موجودا عند بعض العرب قبل الإسلام ولم يامر الله به ولا رسوله أبدا أبدا لذلك الأمر بالنقاب وتغطية الوجه هو بدعة بدون شك وتألي على الله ورسوله وهو شعار للمتطرفين وأول ما يفرضونه بالقوة .
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58 - الصريح2017-10-18 22:46:36
برق الحرم ينسخ ويلزق ويضع كل الآيات في غير مواضعها ويبدا أن يتمنى أن لا يبقى مسلم في العالم إلا هو فقط .
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57 - loving liberal2017-10-18 22:45:27
25 حجاب الوجه لم يذكر في القرءان والا ماظهر منهن الوجه واليدين وقال ابن سيرين اني اراء هكذا وضع العمامه على احداء عيونه وهو اجتهاد والعالم الاسلامي لم يطبقوا الحجاب على نساهم ولم ينقص من شرفهن شي
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56 - الصريح2017-10-18 22:43:39
50 هل كلامك ينطبق علينا أم فقط على باقي المجتمعات الإسلامية ؟! وهل ترى لهم الحق في اختيار ما يرونه صحته أم الحق لنا فقط نختار لهم ما نراه وهل تعتبر أن لديهم علماء أكفاء أم جميعهم أهل أهواء وزنادقة ؟
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( عدد التعليقات 30,370 )55 - برق _ الحرم
ـــ((((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ..الاية )))))ـــ
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( عدد التعليقات 30,370 )54 - برق _ الحرم
ــــ((((وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا))))ــــ
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( عدد التعليقات 30,370 )53 - برق _ الحرم
ــــ(((((هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب))))ـــ
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52 - الصريح2017-10-18 22:37:16
قبل اجبار النساء على غطاء الوجه كان مجتمعنا أفضل وكان النساء أكثر أمنا واحتراما لأن أي امراة تخطي معروفة للجميع .فكانت تستحي أن تفعل أمرا حراما أو مخجلا أما الآن فتفعل ما تشاء لن يعرفها حتى زوجها.
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( عدد التعليقات 30,370 )51 - برق _ الحرم
(((((( في القرآن الكريم بين للنساء ..... مايرتضي الله منهم .... وذلك اولى بالاتباع ))))
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( عدد التعليقات 30,370 )50 - برق _ الحرم
(((((( ان الدين عند الله الاسلام ..... والمذاهب اذا لم تبين الحق المنزل من الله للناس ... فهي زيغ و فتنة لتفريق الدين وفق اهواء البشر )))))
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49 - ضمير الناس2017-10-18 22:32:59
كل موضه تنتهي الاهالموضه معتقه***الامكروه قليل لكن مع الوعي تبدى الامورتتضح***
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48 - الصريح2017-10-18 22:32:30
النقاب مصدر للشك والريبة والخوف ووسيلة لممارسة الجريمة والرذيلة بكل أمان لاحظوا كيف يغطي المجرمون وجوههم في كل العالم ولا يجب تغطية الوجه عند أهل السنة ووهو مصدر خطر في أي مجتمع لذلك سوف يمنع.
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47 - ضمير الناس2017-10-18 22:31:07
من اسباب غلا المهور النقاب لوشافهااول مادفع عشرالقيمه بعد الزواج تطلع مثل اللي قبل يومين انغش في سياره من المعارض***
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46 - عبيد2017-10-18 22:30:09
طيب يارحااال هل كان اهل البيت يستمعون الى الأغاني ولَم يربو لحية كما كان سيدنا محمد صلى الله علية وسلم
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45 - ضمير الناس2017-10-18 22:28:01
من اسباب التحرش النقاب يجيك واحد يركض وراءوحده يحسبهااخته تطلع بنت الجيران وحللي فضايح***صارت معي امزح بنت عمي حسبتهابنت اخوي وللان يعيرونني***
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44 - هذه الحقيقة2017-10-18 22:26:00
والله عقب فتوى رضاع الموظف لزميلته و جواز اتيان الزوجة وهي ميته أني غاسل يدي من فتاويكم حتي اليهود يستحون يفتون زي فتاويكم
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43 - كاره الليبرالية2017-10-18 22:25:41
هذا ***وليس مفتي.. فعلا لازم مصدري الفتوى الشواذ امثالك ان يتوقفو عن اللعب في الدين... حملة عالمية منظمه لكسر السنه ويستخدمون أمثال هذا المخلوق والليبرالية للوصول بِنَا للماسونية
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42 - ضمير الناس2017-10-18 22:25:01
من اسباب الدهس النقاب لابسه سوادفي ظلمى يجي واحدمايعلم الغيب يتفاجى***
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41 - ضمير الناس2017-10-18 22:22:42
من اسباب ضيق التنفس الطبيعي النقاب تحس الوحده غواصه في بحرمماينعكس على القلب والشرايين عند المرأه ***
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40 - ضمير الناس2017-10-18 22:20:02
من اكبر اسباب القطيعه بين الاقارب النقاب حتى صار الولدمايعرف غيرخواله ولايعرف عمامه ولااولادعمامه لان امهم تسحبهم لاهلهافقط والاب مهمته ليس الروابط انماتوفير الطلبات فقط***
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39 - الهمداني2017-10-18 22:18:08
هنا الاصوات ترتفع وتزعج وفي اخبار الضرايب لا صوت هناك
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38 -2017-10-18 22:17:47
***المفروض ماتطغي وجهها لكن اذا كانت جميلة وفاتنة الأفضل ان تغطي وجهها حتى لا تؤذى قال تعالى ( ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذين ) وَيَا كثر ***في مصر وغيرها بالمكياج وبالقوة حلوة
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37 - ضمير الناس2017-10-18 22:17:42
اكبرسبب لتفاقم مشكلة الاسكان النقاب لان النساءخذنه حجه للاستقلال عن اهل الزوج وتريدبيت لحالهابعيد***
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36 - الهمداني2017-10-18 22:16:29
اذا الاغاني حلال وتقرب للخالق بسماعها على قول الشيخ ماني قايل اسمه فلا غرابة اذا طلع علينا شيخ من بلد اخر يقول الافلام ومشاهدتها بركة ونعمة
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35 - ضمير الناس2017-10-18 22:15:53
كلناكارهينه فرق العوايل والاسرمن يوطلع كل من بغت تهج تغطت وقالت احس في كتمه ابي بيت بعيدعن اهلك ***
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34 - وشك وشك2017-10-18 22:14:29
الصوفيه والروافض وجهان لعمله واحده
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33 - ابوعلي ال علي2017-10-18 22:09:17
يامفتي عصر الخرف عليك من اثام من ايدك وانحرف عن الصواب ستلقاه يوم تقول ياليتني لم اوت....
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32 - عبدالله الحربي2017-10-18 22:07:47
أهبل
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31 -2017-10-18 22:07:42
في اى كتاب اومصدر قال إلا مام مالك أن النقاب مكروه لا حول ولا قوة الا بالله
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30 - بنت الوطن2017-10-18 22:06:20
😳
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29 - ابو لغلوغ2017-10-18 22:06:09
لابد من كشف الوجه حتى نحبط السرقة والارهاب .
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28 - عبيد2017-10-18 22:03:59
رقم 1 هات سندك لو سمحت حتى تنورنا من علمك لنتفع به بارك الله فيك
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27 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-10-18 22:03:16
حتى هذا مكروه 👖👈
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26 - القناص2017-10-18 22:02:57
ياعلام ميزو برضه اجاز مشاهدتها
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25 - ابوعلي ال علي2017-10-18 22:01:24
اي مذهب مخالف للكتاب والسنه مذهب فاسدوحجاب المرأواجب عندجمهور العلماء
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24 - AG2017-10-18 22:00:46
اسمه مفتى مصر .... نكتفى بذالك ... الله يعينكم يأهل مصر
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23 - نجداوي2017-10-18 21:57:10
قال عليه السلام ( لقد بد الاسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدا ) ( فطوبا للغرباء)
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22 -2017-10-18 21:55:45
هذا المفتي رح يجيكم يوم ويقول يجوز للمراة الا تلبس ملابس على جسدها ورقصني ياكدع 💃
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( عدد التعليقات 9,402 )21 - الرحااال
الله ينور عليك ياشيخ..لو تيجي تشوف فيه اشخاص يحسبون الدين لحيه وثوب الى الركبه..ويحلل ويحرم ع مزاجه 💚
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20 - الباحث عن الحقيقة2017-10-18 21:51:43
لا نأخذ ديننا ممن تأمر علينا في مؤتمر قروزني الصوفي وأخرجنا من أهل السنة عندنا هيئة كبار العلماء بقيادة سماحة المفتي والعلامة صالح الفوزان وبقية العلماء والدعاة في السعودية بلاد الحرمين
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19 - الباحث عن الحقيقة2017-10-18 21:49:43
لا نأخذ فتوانا ممن أخرجنا من أهل السنة في المؤتمر المؤتمر الصوفي في جروزني عندنا سماحة المفتي حفظه الله والعلامة السلفي الشيخ صالح الفوزان عالم في العقيدة وبقية مشايخنا في السعودية
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18 - بصائر للناس2017-10-18 21:46:37
اتركوا المحجبات والمنقبات في حالهن وقولوا كلمتكم في السافرات والمتبرجات وفي المعاصي والمنكرات (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)
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17 -2017-10-18 21:44:52
8 - نبيل العبادلة خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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16 - سيطرة2017-10-18 21:44:34
ياراقل
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15 - loving liberal2017-10-18 21:43:29
ياخبرابيض ايوا اهواكذا تحيا العداله والبرقع اسمه الظالم الغشاش كم من جميله اخفاء جمالها وكم من رجال انغشوافي عديمات الجمال لاشالت البرقع كنها القرد وممكن الزويج يتحرك قلبه نزولن الى بين رجلينه
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14 - سلطان2017-10-18 21:40:03
أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقضاً: الحكم، وآخرهن الصلاة))
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13 - جبال سدير2017-10-18 21:38:26
هذا المفتي احد الصوفية المشاركين في مؤتمر قروزني الذين اخرجونا من السنة والجماعة هزلت
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12 - نبيل العبادلة2017-10-18 21:37:08
مذهب الامام بلحه هههههههه
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11 - مشايخ آخر زمن2017-10-18 21:36:54
مالي أرى مشايخ مصر أصابهم داء ***والمجون والخرف🤔 لاحول ولاقوة إلا بالله
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10 - راعي البل2017-10-18 21:34:36
كل ماقاله صحيح ماعدا ( فتواه )
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9 - انس2017-10-18 21:30:53
عالم فاضل حفظك الله رغم كيد الخوارج
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8 - نبيل العبادلة2017-10-18 21:30:15
مذهب الامام بلحه هههههههه
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7 - ابوصالح سكري2017-10-18 21:30:06
نحمدالله المملكة العربية السعودية فيها رجال دين وافتاء بقيادة سماحة الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ مفتى عام المملكة العربية السعودية حفظهم الله
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6 - القول الراجح2017-10-18 21:25:25
هذا ليس بعالم وبينه وبين العلم كما بين الثرا والثريا
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5 - wad2017-10-18 21:23:38
عندنا وعندهم خير
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4 - الباحث عن الحقيقة2017-10-18 21:22:43
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفاز) صدق المصطفى**ل حلال أم مكروهه عند ** ليس هناك أفضل من علماء السعودية عقيدة صافيه
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3 - من هنا وهناك2017-10-18 21:22:41
هذا مفتي خنبوقه الرخوله
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2 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-10-18 21:21:09
تعليق 1 خاف ربك لا تفتي من رأسك .
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1 - عبد الله2017-10-18 21:15:50
النقاب ليس من الاسلام في شئي انما هو من بدع
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شاهد .. ملكة جمال العرب “المغربية” ترقص بملابس النوم برفقة صديقاتها!المرصد 318 19٬906 يومين
شاهد.. مذيعة تونسية تطرد فنانة لبنانية على الهواء..هكذا ردّت عليها ضيفتهاالمرصد 25 9٬943 يومين
شمس تهاجم الزواج من الأتراك ولمن قالت: “اصبري أمسح فيك الأرض”المرصد 136 16٬310 3 أيام
يوتيوب المرصد
شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !المرصد 13 6٬478 20 ساعة
بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركتالمرصد 17 7٬332 23 ساعة
فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفياالمرصد 32 5٬485 24 ساعة
شاهد : كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف عامل محطة بالقوةالمرصد 96 5٬869 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عامالمرصد 28 7٬081 يومين
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!المرصد 13 5٬697 3 أيام
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!المرصد 25 8٬016 6 أيام
اخبار صحية
هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !المرصد 12 12٬432 22 ساعة
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعرالمرصد 22 7٬049 يومين
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!المرصد 21 7٬069 3 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانيةالمرصد 10 8٬912 4 أيام
اخبار اقتصادية
قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادهاالمرصد 16 686 30 دقيقة
كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!المرصد 5 1٬684 19 ساعة
حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنيةالمرصد 25 5٬103 يوم واحد
المتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار يديرون 22 تريليون دولار أمريكي من ثروات العالمالمرصد 6 1٬609 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 1٬907 3 أيام
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق “الريتز كارلتون” بجدةالمرصد 61 8٬055 أسبوع واحد
الاخيرة
“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعليالمرصد 23 8٬297 12 ساعة
جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماًالمرصد 17 8٬479 20 ساعة
الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»المرصد 12 1٬247 يوم واحد
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