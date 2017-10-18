مفتي مصر: “النقاب” في مذهبي مكروه.. ويجوز مشاهدة الأفلام السينمائية.. فيديو

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صحيفة المرصد: قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية،”أنا مالكي المذهب والنقاب لدى المالكية مكروه .

وأضاف علام، خلال حواره في برنامج “مساء DMC”، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة “DMC”، أنه يتبع المذهب المالكي وأنه لا مانع من مشاهدة الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية طالما تحقق النفع، حيث إن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير وليس التعسير.

وقال” يجب على مصدري الفتاوى الشاذة الكف عن إطلاقها. وتابع: ” إن الشخص الذي يُطلق الفتوى إذا لم يكن رصينا عالما مؤهلا وملما بالعلم الشرعي نصبح جميعا أمام خلل.

وتابع: “أن الفتاوى تحتاج إلى تأهيل خاص إضافة إلى العلم الشرعي كما أن هناك شروط معينة لابد من توافرها قبل صدور أي فتوى”.