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تركي آل الشيخ يعين أستراليا مستشارا قانونيا للرياضة

تركي آل الشيخ يعين أستراليا مستشارا قانونيا للرياضة
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المرصد 45 2٬450 3 ساعات

صحيفة المرصد : قرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، تعيين الأسترالي جيمس كيتشينغ مستشارا قانونيا لشؤون الرياضة، وذلك بحسب البيان الصادر يوم الأربعاء.

وبحسب البيان الذي بثته الهيئة العامة للرياضة، سيتولى كيتشينغ مراجعة وتحديث كافة الأنظمة واللوائح والعمل على تطويرها بما يتناسب ومستقبل الرياضة السعودية، كذلك رفع مستوى المنافسة، فيما سيبدأ الخبير الأسترالي مهامه في الهيئة العامة للرياضة اعتبارا من الشهر المقبل.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

45 - نفسيه
2017-10-18 23:55:47
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44 - ضمير الناس
2017-10-18 23:48:03
ليه مافي الماني!!!!؟
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43 -
2017-10-18 23:47:54
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42 - مع الخيل
2017-10-18 23:37:51
مستشار قانوني ***
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41 - مع الخيل
2017-10-18 23:36:25
اخذنا كاس اسيا 3 مرات ووصلنا كاس العالم كذا مرة والناشئين اخذو كاس العالم ***
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40 - رطب
2017-10-18 23:29:02
ليس عيبا الاستعانة بالعقول الاجنبية فى ظل تدني المستوى المحلي بل يعتبر تطوير وبناء لرؤية ٢٠٣٠ إن كان الانتقاء جيدا
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39 - مكتشف
2017-10-18 23:22:11
هذا الشغل ولا بلاش . تطوير للكرة السعودية والرياضة السعودية من جميع النواحي
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38 - علي القاضي
2017-10-18 23:18:46
اعمل وقواك الله يابو ناصر .. من بعد فيصل بن فهد وعبدالله الدبل رحمهما الله تعالى توقفت عجلت التطور في الرياضة السعودية وخفت بريقها ،،،، حتى حضورك وانقاذك لها بهذه القرارات الموفقة
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37 - ابوصالح سكري
2017-10-18 23:15:49
32 نعم أي وزيرلرياضة والشباب في الوطن العربي يتمنا العلاقة الطيبة مع معالي الشيخ تركي ال الشيخ وزيرالرياضة والشباب في المملكة العربية السعودية كفوكفو سيدي ولي العهد صاحب السموالملكي الاميرمحمدبن سلمان
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36 - ابوسلطان
2017-10-18 23:09:40
للتطوير يجب الاعتماد علي المستشار الأجنبي وهذا موجود في كل الدول وفِي الأخير تعم الفائده لمصلحة الجميع. 😊💕
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35 - عالي
2017-10-18 23:09:02
تركي ال الشيخ ***
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34 - محد قال لي
2017-10-18 23:04:58
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33 - احساس
2017-10-18 23:03:54
وجهه نظر اتمنى كل ** اجانب من الصين واليابان **
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32 - ياليل ابولمبه
2017-10-18 23:00:31
28 - ابوصالح سكري !!!! اسألك بالله من جد مثله مثل وزراء الشباب في الدول العربيه والخليج ماشاء الله عليك مخك كبير **
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31 - محد قال لي
2017-10-18 22:59:35
يا عالم عندنا بس الرياضيين والمسؤولين الرياضيين والمحللين الرياضيين والبرامج الرياضيه **
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30 - محمد بن سعد
2017-10-18 22:57:40
مع احترامي وتقدري ماهي انجازات الاتحاد الاسترالي في الرياضة وما ههو تاريخها لكي يعين استرالي في اتحادنا!!!
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29 - رحمك الله يا أسد السنه
2017-10-18 22:53:35
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28 - ابوصالح سكري
2017-10-18 22:50:31
ت 22 معالي الشيخ تركي ال الشيخ كان مستشار في الديوان الملكي والان الشيخ تركي ال الشيخ معالي وزير الرياضة والشباب في المملكة العربية السعودية مثل اي وزير لرياضة والشباب في دول الخليج والدول العربية
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27 - كفى كذب
2017-10-18 22:48:45
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26 - اجنبي = محترم
2017-10-18 22:44:15
*** نصيحة للمبتعثين يصيرون اجانب قبل لا يرجعون 👌🏼😬
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25 - ون تو
2017-10-18 22:43:25
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24 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-10-18 22:26:51
الله على زمن أول ◽المستشار لازم يكون هلالي والامين العام هلالي والمدراء هلاليين والقهوجي والبواب لازم يميل بعد للهلال❔❕
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23 - هنطش
2017-10-18 22:23:53
لوكان المستشاره *** كأس العالم
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22 - ياليل ابولمبه
2017-10-18 22:23:35
فيه مستشار يعين له مستشار هههههههه استغفر الله العظيم
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21 - هاشم
2017-10-18 22:20:17
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20 - عبدالله اليامي
2017-10-18 22:18:56
مستشار أسترالي ! شوي وتجيب نيشيمورا بعد !!! قريبا ً ستقلط على دكة الإحتياط إن قاله الله .
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19 - ابوصالح سكري
2017-10-18 22:15:01
وين العنيد وين ابو مشاري وين ابو سليمان كلهم من افضل المستشار السعوديين للعالمي نادي النصر السعودي في الصحافة والنت من ايام رمز الرياضة السعودية فقيد الوطن المرحوم الامير عبدالرحمن بن سعود وحتى اليوم
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18 - محمد الشهري
2017-10-18 22:14:07
طيب اذا كانت استراليا ما تأهلت الى كاس العالم****
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17 - ابو وسيم
2017-10-18 22:12:30
خلصو السعوديين...
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16 - عبدالرحمن
2017-10-18 22:11:58
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15 - ياليل ابولمبه
2017-10-18 22:11:28
والله يقدح من راس غيره وفهم يافهيم ؟؟؟؟ ولا لوراحة وجات عليه لايقدم ولا يؤخرنهائي
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14 - ياليل ابولمبه
2017-10-18 22:06:13
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13 - ليل
2017-10-18 22:04:47
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12 - ابوصالح سكري
2017-10-18 22:03:03
والله انا افضل منة ياابو ناصر مستشار ومحامي وبلا مقابل لعيون شباب الوطن
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11 - ايران مجوسيه وداعش خوارج وكلهم لاعلاقه لهم بالاسلام
2017-10-18 22:01:00
تعليق مخالف
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10 - زائر
2017-10-18 21:58:55
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9 - ميمي
2017-10-18 21:58:27
افضل شي وياليت مستشارين اوربيين وامريكان في كل وزاره وامانه ودائره
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8 - AG
2017-10-18 21:57:34
أكيد ... لازم يكون غير مواطن ... عشان كل شي تقوله يقول سم امر حتى لو كان غير قانوني ... ولد البلد ماراح يمشي على مزاجك ...
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
7 - المجهول
2017-10-18 21:57:19
تعليق مخالف
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6 - ابوسلطان
2017-10-18 21:54:43
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5 - مزاجي كذا
2017-10-18 21:47:57
الى قلت نعتمد على المستشارين الاجانب زعلتو أجل انت وش تسوي هل المستشار الاسترالي يعرف عن الكورة والحياة والرياضية السعودية كم راتبك الشهري مليون والعشرة مليون جيت بأكملها غمرتها ليت الرياضة منك سالمة
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4 - يوه
2017-10-18 21:47:26
ماقصر
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3 -
2017-10-18 21:46:29
هههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - ون تو
2017-10-18 21:45:23
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 -
2017-10-18 21:44:17
وين أبناء البلد الرياضة راحت للجانب. إعفاء رئيس هيئة الرياضية مطلب الجمهور السعودي
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