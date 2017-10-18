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تركي آل الشيخ يعين أستراليا مستشارا قانونيا للرياضة
صحيفة المرصد : قرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، تعيين الأسترالي جيمس كيتشينغ مستشارا قانونيا لشؤون الرياضة، وذلك بحسب البيان الصادر يوم الأربعاء.
وبحسب البيان الذي بثته الهيئة العامة للرياضة، سيتولى كيتشينغ مراجعة وتحديث كافة الأنظمة واللوائح والعمل على تطويرها بما يتناسب ومستقبل الرياضة السعودية، كذلك رفع مستوى المنافسة، فيما سيبدأ الخبير الأسترالي مهامه في الهيئة العامة للرياضة اعتبارا من الشهر المقبل.
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التعليقات
45 - نفسيه2017-10-18 23:55:47
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44 - ضمير الناس2017-10-18 23:48:03
ليه مافي الماني!!!!؟
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43 -2017-10-18 23:47:54
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42 - مع الخيل2017-10-18 23:37:51
مستشار قانوني ***
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41 - مع الخيل2017-10-18 23:36:25
اخذنا كاس اسيا 3 مرات ووصلنا كاس العالم كذا مرة والناشئين اخذو كاس العالم ***
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40 - رطب2017-10-18 23:29:02
ليس عيبا الاستعانة بالعقول الاجنبية فى ظل تدني المستوى المحلي بل يعتبر تطوير وبناء لرؤية ٢٠٣٠ إن كان الانتقاء جيدا
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39 - مكتشف2017-10-18 23:22:11
هذا الشغل ولا بلاش . تطوير للكرة السعودية والرياضة السعودية من جميع النواحي
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38 - علي القاضي2017-10-18 23:18:46
اعمل وقواك الله يابو ناصر .. من بعد فيصل بن فهد وعبدالله الدبل رحمهما الله تعالى توقفت عجلت التطور في الرياضة السعودية وخفت بريقها ،،،، حتى حضورك وانقاذك لها بهذه القرارات الموفقة
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37 - ابوصالح سكري2017-10-18 23:15:49
32 نعم أي وزيرلرياضة والشباب في الوطن العربي يتمنا العلاقة الطيبة مع معالي الشيخ تركي ال الشيخ وزيرالرياضة والشباب في المملكة العربية السعودية كفوكفو سيدي ولي العهد صاحب السموالملكي الاميرمحمدبن سلمان
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36 - ابوسلطان2017-10-18 23:09:40
للتطوير يجب الاعتماد علي المستشار الأجنبي وهذا موجود في كل الدول وفِي الأخير تعم الفائده لمصلحة الجميع. 😊💕
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35 - عالي2017-10-18 23:09:02
تركي ال الشيخ ***
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34 - محد قال لي2017-10-18 23:04:58
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33 - احساس2017-10-18 23:03:54
وجهه نظر اتمنى كل ** اجانب من الصين واليابان **
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32 - ياليل ابولمبه2017-10-18 23:00:31
28 - ابوصالح سكري !!!! اسألك بالله من جد مثله مثل وزراء الشباب في الدول العربيه والخليج ماشاء الله عليك مخك كبير **
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31 - محد قال لي2017-10-18 22:59:35
يا عالم عندنا بس الرياضيين والمسؤولين الرياضيين والمحللين الرياضيين والبرامج الرياضيه **
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30 - محمد بن سعد2017-10-18 22:57:40
مع احترامي وتقدري ماهي انجازات الاتحاد الاسترالي في الرياضة وما ههو تاريخها لكي يعين استرالي في اتحادنا!!!
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29 - رحمك الله يا أسد السنه2017-10-18 22:53:35
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28 - ابوصالح سكري2017-10-18 22:50:31
ت 22 معالي الشيخ تركي ال الشيخ كان مستشار في الديوان الملكي والان الشيخ تركي ال الشيخ معالي وزير الرياضة والشباب في المملكة العربية السعودية مثل اي وزير لرياضة والشباب في دول الخليج والدول العربية
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27 - كفى كذب2017-10-18 22:48:45
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26 - اجنبي = محترم2017-10-18 22:44:15
*** نصيحة للمبتعثين يصيرون اجانب قبل لا يرجعون 👌🏼😬
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25 - ون تو2017-10-18 22:43:25
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24 - 🔸️ااببووححمموودد2017-10-18 22:26:51
الله على زمن أول ◽المستشار لازم يكون هلالي والامين العام هلالي والمدراء هلاليين والقهوجي والبواب لازم يميل بعد للهلال❔❕
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23 - هنطش2017-10-18 22:23:53
لوكان المستشاره *** كأس العالم
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22 - ياليل ابولمبه2017-10-18 22:23:35
فيه مستشار يعين له مستشار هههههههه استغفر الله العظيم
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21 - هاشم2017-10-18 22:20:17
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20 - عبدالله اليامي2017-10-18 22:18:56
مستشار أسترالي ! شوي وتجيب نيشيمورا بعد !!! قريبا ً ستقلط على دكة الإحتياط إن قاله الله .
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19 - ابوصالح سكري2017-10-18 22:15:01
وين العنيد وين ابو مشاري وين ابو سليمان كلهم من افضل المستشار السعوديين للعالمي نادي النصر السعودي في الصحافة والنت من ايام رمز الرياضة السعودية فقيد الوطن المرحوم الامير عبدالرحمن بن سعود وحتى اليوم
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18 - محمد الشهري2017-10-18 22:14:07
طيب اذا كانت استراليا ما تأهلت الى كاس العالم****
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17 - ابو وسيم2017-10-18 22:12:30
خلصو السعوديين...
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16 - عبدالرحمن2017-10-18 22:11:58
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15 - ياليل ابولمبه2017-10-18 22:11:28
والله يقدح من راس غيره وفهم يافهيم ؟؟؟؟ ولا لوراحة وجات عليه لايقدم ولا يؤخرنهائي
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14 - ياليل ابولمبه2017-10-18 22:06:13
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13 - ليل2017-10-18 22:04:47
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12 - ابوصالح سكري2017-10-18 22:03:03
والله انا افضل منة ياابو ناصر مستشار ومحامي وبلا مقابل لعيون شباب الوطن
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11 - ايران مجوسيه وداعش خوارج وكلهم لاعلاقه لهم بالاسلام2017-10-18 22:01:00
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10 - زائر2017-10-18 21:58:55
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9 - ميمي2017-10-18 21:58:27
افضل شي وياليت مستشارين اوربيين وامريكان في كل وزاره وامانه ودائره
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8 - AG2017-10-18 21:57:34
أكيد ... لازم يكون غير مواطن ... عشان كل شي تقوله يقول سم امر حتى لو كان غير قانوني ... ولد البلد ماراح يمشي على مزاجك ...
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7 - المجهول2017-10-18 21:57:19
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6 - ابوسلطان2017-10-18 21:54:43
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5 - مزاجي كذا2017-10-18 21:47:57
الى قلت نعتمد على المستشارين الاجانب زعلتو أجل انت وش تسوي هل المستشار الاسترالي يعرف عن الكورة والحياة والرياضية السعودية كم راتبك الشهري مليون والعشرة مليون جيت بأكملها غمرتها ليت الرياضة منك سالمة
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4 - يوه2017-10-18 21:47:26
ماقصر
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3 -2017-10-18 21:46:29
هههههه
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2 - ون تو2017-10-18 21:45:23
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1 -2017-10-18 21:44:17
وين أبناء البلد الرياضة راحت للجانب. إعفاء رئيس هيئة الرياضية مطلب الجمهور السعودي
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