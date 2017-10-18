تركي آل الشيخ يعين أستراليا مستشارا قانونيا للرياضة

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صحيفة المرصد : قرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، تعيين الأسترالي جيمس كيتشينغ مستشارا قانونيا لشؤون الرياضة، وذلك بحسب البيان الصادر يوم الأربعاء.

وبحسب البيان الذي بثته الهيئة العامة للرياضة، سيتولى كيتشينغ مراجعة وتحديث كافة الأنظمة واللوائح والعمل على تطويرها بما يتناسب ومستقبل الرياضة السعودية، كذلك رفع مستوى المنافسة، فيما سيبدأ الخبير الأسترالي مهامه في الهيئة العامة للرياضة اعتبارا من الشهر المقبل.

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