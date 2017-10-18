الرئيسية / “أشاد بجرائمه مفتي النظام السوري وظهر إلى جانب جثث معلقة” .. لغم يقتل الشبيح عصام زهر الدين
“أشاد بجرائمه مفتي النظام السوري وظهر إلى جانب جثث معلقة” .. لغم يقتل الشبيح عصام زهر الدين
صحيفة المرصد : أكّدت وسائل إعلامٍ موالية للنظام السوريّ، الاربعاء، مقتل العميد عصام زهر الدين، وهو قائد بقوات الحرس الجمهوري في دير الزور، إثر انفجار لغم أرضي في منطقة حويجة صكر في ريف دير الزور.
ونشر صفحات موالية صوراً لوصول جثمان عصام زهر الدين إلى مطار دمشق.
ويعد زهر الدين واحدا من أبرز وجوه جيش النظام، وينسب إليه إعلام النظام العديد من الإنجازات العسكرية، كما تلقى إشادات لافتة من مفتي النظام أحمد حسون.
وأكدت إذاعة الشام السورية، وقناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، وقناة الميادين الموالية للحكومة السورية، نبأ مقتل زهر الدين.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
63 - مجرد رأي2017-10-19 00:13:39
ابو الذل الدمشقي***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - ابو وضحى2017-10-19 00:13:28
خبر مفرح لصدر كل مسلم او صدر كل عربي حر وعقبال باقي الهلافيت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 - داعس عملاء المجوس2017-10-19 00:02:30
57 - صالح / خنبوقة تلطم يعني وين بتكون 😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
60 - إلى جهنم وبئس المصير2017-10-19 00:01:25
الله لا يرده إلى جهنم يا كلب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
59 - واضح2017-10-18 23:57:32
من قطع ىاس داعش هو سبدك سلمان اطال الله بعمره يا ابو العار حين قطع راس خامئنيك من اليمن وسيبقى المسلمون السنه اسيادك هم ساده العالم وليس بنو لبرال وبنو قيقي والعلويون ابو العار= خنبوقه بس منقبه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
58 - صالح2017-10-18 23:54:42
وين خنبوقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - ر س ا م2017-10-18 23:54:36
ابوالعنز الدمشقي الان يضرب وجهه بالنعال هههههههههههههههههههه اضرب خلي النعال تهرب من نتانتك
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
56 - يزيد2017-10-18 23:50:18
اللهم يامن قبضت روحه عذبه في غسله وسود وجهه واجعل له ريحا قذرا نتنا واجعل قبره حفرة من حفر النار هو ومن تعاطف معه ومن هم على شاكلته
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
55 - مراد2017-10-18 23:47:01
حسبي الله علي روسيا التي مكنت هذا المجرم واعوانه من رفاب الشعب السوري قتلا وتشريدا وتدميراهل يستيقظ ضمير الروس ويتخلون عن جرائمهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 - مطقطق2017-10-18 23:46:34
هذا الجبان الخسيس عميل المجوس بطولاته فقط ع الأسرى والمدنيين وكان يهرب من مواجهات الجيش الحر في بداية الثورة ثم ينتقم من نساء السنه وأطفالهم وقد فطس كما فطس الخميني قبله عاريا في جنازته النتنه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - كلاش2017-10-18 23:45:03
ابو العز الدمشقي حشرك الله معه يوم القيامه ..الى جهنم وبئس المصير ...كنترول لماذا لاتحجب هذه الاصوات عن هذه االصحيفه وهل انت مستمتع بمايقولون ..اذا كان هو مؤيد للنظام السوري فا اتمنا حذفه وعدم دخوله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - واضح2017-10-18 23:44:51
ابو العار شكلك من جماعه تعا تقلك يازلمي الله يحشرك مع شهيدك يا مدعس النظام اصلا امثالك هم سبب اللطم والنواح من مذهبك العفن الله يلعن عصام زهر الدين ويلعن من يترحم عليه ويحشرهم في جهنم كلاب النظام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - حمام الدار2017-10-18 23:44:51
لايفوتكم الفيديو وهم يشيعونه يبكون كالنسوان كلاب بشار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - خطير2017-10-18 23:42:38
ابو العنز القرسون مولع هههههههههههههههههههه اجلدو الاشكال هذي فأن نياحهم وعويلهم يطربنا .. لانامت عين المنافقين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
49 - ابو العز الدمشقي2017-10-18 23:37:22
ت 42 - ابو العز الدمشقي // ولك ياصرماية مابتاخذ اسمي يا اجدب واذا بدك تدافع عن الفاطس روووووح الطم لطموا عليك في مكان تاني غير هون
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
48 - صريح جداً2017-10-18 23:36:24
اذهب الى قعر الجحيم ودركها ،،، ياجيفة هلكت فلا اسفاهُ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - معمم غبي2017-10-18 23:33:58
القرسون ابوالعنز الدمشقي حاول يستخدم التقية ولكن الحقد ماخلاه يصبر ..!!! تربية نصيرية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - ابو العز الدمشقي2017-10-18 23:33:42
ت39/تركنا اللطم لكم ونحن نفخر بشهدائنا وأبطالنا وهذا البطل ترك وراءه المئات من أمثاله وهم اليوم يسحقون دواعشكم وكم كان الحجاج مخطأً بحق أهل العراق عندما ولي عليهم ؟؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
45 - محب الوطن2017-10-18 23:33:25
الله اكبر والعزة لله الى جهنم وبئيس المصير بإذن الله هو وزمرته ورؤوس الكفر من الزنادقه والملحدين اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - ضمائر مخزونه2017-10-18 23:31:27
38 - عمائم الشر ههههههههههههه قصف جبهة القرسون بلغم ارضي مثل ما تم قصف سيدة الحيوان عصام زهر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - هاني2017-10-18 23:29:06
شبح يا مشبح راحت عليك يا جحش
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
42 - ابو العز الدمشقي2017-10-18 23:27:38
بإذن الله الشهيد عصام زهر الدين من أهل الجنة لأنه حمى أعراض المسلمين وحياتهم بالدير ولولاه لفتكت داعش بدير الزور . لعنة الله على كل منافق يدافع عن داعش بشتم من يقاتلهم ويفتك بهم .....
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
41 -2017-10-18 23:27:37
ياربي ع ريحه العرق والقرف والوساخه هم مايشمون ريحتهم ؟ كيف عايشين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
40 - عمائم الشر2017-10-18 23:25:12
ت 33 - ابو العنز الدمشقي / روح اللطم واضرب وجهك بالنعال حزنا علبه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
39 - واضح2017-10-18 23:24:58
الله يحشرك معه يابو العار ومع الخمس حدود ومع الحاكم ومع العجل بكبره مع ان العجل اكرم من هالطائفه المنحله الي يسال عن رخله وخنابيق تراهم بالسويدا مدري بجرمانا يعزون بفقيدهم عابد العجل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - ابو العز الدمشقي2017-10-18 23:23:00
الرجل لم يقاتل إلا الدواعش وعندما أستشهد أصبح مجرم وقاتل عند البعض اليس المجرم هو من يدافع عن داعش ويشتم أعدائهم أليس هذا هو النفاق بعينه ....
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
37 - اكيد2017-10-18 23:22:55
نبارك لكل امهات الشهداء، بمقتل هذا الوغد الذي قتل من اطفال ونساء ورجال ديرالزور
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
36 - جون كنيدي اليعربي2017-10-18 23:19:20
الله لايرحمه موتة خنزير
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
35 - ابو فاطمة المريحل2017-10-18 23:17:03
لعنة الله على نمر النمر وعلى هذا الكلب وعلى الدواعش والعلمانيين البراليين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
34 - ادري2017-10-18 23:16:09
الى قعر جهنم انشاء الله مخلدا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - ابو العز الدمشقي2017-10-18 23:16:05
الشهيد عصام زهر الدين منع داعش من احتلال دير الزور لأكثر من 3 سنوات قام بقطع رقاب الدواعش الاجانب الذين قتلوا 2000 من الشعيطات الرسول قال بالخوارج:من قتلهم له الجنة
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
32 - واضح2017-10-18 23:15:18
الى قعر جهنم يا عابد العجل درزي عفن استحق ان يموت كموت الصراصير تحت. الاحذيه فعاش وملت تحت حذا سيده الايراني وسيده العلوي مؤمن بالحاكم بامر الله الفاطمي لعنه الله الى جهنم ياعفن واتباعك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - القحطاني2017-10-18 23:14:25
هذا من جماعة قلم الخنبقه والرحال واسمر عبر وطقتهم الى جهنم وبيس المصير الله قوي والله ناصر كل مظلوم ومقتول جاتك حزتها دق عل حسن حزب الشيطان واللى الخامني والله مامعك اللى تراب ودم غراب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - الى جهنم وبئس المصير يارب2017-10-18 23:13:26
نطفه قذرة الله يعجل بفرجه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - مسيطـــر2017-10-18 23:06:00
ولا درى عنه بشار ولاحسن زبوله فطس فطسة الفار والقادم اشد وانكل على البقية
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
28 - فيصل2017-10-18 23:03:05
إلى المزبله إن شاءالله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
27 - محمد بن سعد2017-10-18 23:00:36
وجه وجه عرص سوري مخضرم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
26 - راعي البل2017-10-18 23:00:02
توعد المقاومه بالسحق فسحقوه وطلب من المهاجرين قسرا عدم العوده لوطنهم فعادوا وهو الذي غادر
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
25 - بدون قناع2017-10-18 22:58:00
ت 16 - هاشم / سيئين الذكر الذين ذكرتهم لم يختفوا وانما مشغولين بالطم وضرب الوجيه بالنعال حزنا على فقيدهم المجرم
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
24 -2017-10-18 22:57:47
الله لا يرحمك ولا يرحم قلم قم قلم الخنبقة
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
23 - واضح2017-10-18 22:52:44
مافي اوسخ من كذا اعوذ بالله ركزوا في وجهه وتعرفون القذارة على اصولها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
22 - راشد2017-10-18 22:50:59
هذا المتغطرس كان يتحدى الموت معتد بقوة جسمه وصحته وحماية الطيران والجنود الروس له وان لديه آلاف المقاتلين اللذين يعملون تحت يده لكن الموت في لحظات نزع روحه وأنهى صفحته ولم تنفعه كل هذه البهرجه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
21 - عبدالرحمن الدوسي2017-10-18 22:50:18
خل بشار ينفعك .. الى جهنم وبئس المصير .
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
20 - ظامي اليل2017-10-18 22:50:01
الى جهنم وبئيس المصير. يقولون ان نظام النعجه بشار هو من قتل هذا الشبيح القذر.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
19 - الله اكبر2017-10-18 22:48:45
الملعون كنت اتمنى هلاكه من زمان
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
18 - اسكود2017-10-18 22:42:45
وينك من داعش يالرخمه ما اخرجهم الا الاكراد واضح ان حيلك على الابرياء العزل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - النسر2017-10-18 22:36:09
فطس هذا الخنزير برصاصة قناص . إلى جهنم وبئس المصير
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
16 - هاشم2017-10-18 22:35:35
خنبوقه ورحال يختفون عن هاذا الاخبار
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
15 - محمد///2017-10-18 22:35:11
باقي بشار والمقربين له الله يعجل بهلاكهم المجوس
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
14 -2017-10-18 22:33:04
الى جهنم و بئس المصير عدو الله قاتل الأبرياء العزل و موالي للكفار من الروس و حزب الشيطان بحول الله اعوانه موتتهم مثله بالغام مدفونه تتفجر بهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - العربي2017-10-18 22:32:42
الي جهنم يا انجس بشر على وجه الأرض
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - هاشم2017-10-18 22:32:18
هاذا من جماعه خنبوقه ورحال اليوم الحسينيات شغاله لطم خدود
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 -2017-10-18 22:31:11
الى نار جهنم يالكلب وعقباله الطاغيه واعوانه يارب وحسن زميره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - هاشم2017-10-18 22:30:47
كلب من كلاب المجوس فطس كما تفطس الخنازير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - طرووووق2017-10-18 22:30:41
يا اعضاء احس انكم ضلمتوا الكلب عندما تشبهونه بهذا الخسيس الهالك لان الكلب اشرف من هذي الاشكال القذرة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
8 - هاشم2017-10-18 22:29:19
ارهابي وفطس عقبال لباقي الارهابيون بشار النعجه وخامئني الخنزير وحسن زنوبه وعبدالملك شحاطه الحوثي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - سوري حـــر2017-10-18 22:28:13
جبان مليان بالوهم لما يقتل نفس بريئة بدون سبب ونفس الكاس شربت منه لكن اقوى فى طعمه ومره
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
6 - عبيد2017-10-18 22:28:08
هذا من جماعة قلم الحقيقة ورحااال يلا اللطم ياعلي
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
5 - انتهى حكم النصيرية2017-10-18 22:26:07
حكم الطاغي النصيري افل والى زوال وجحيم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
4 - ابو العز الدمشقي2017-10-18 22:23:50
كلب وفطس وربي ريحنا منه وعقبال بشار النعجه ابن انيسه وحسن نصر ابليس كلب المجوس
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
3 - عبيد2017-10-18 22:23:29
كلب ومات
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
2 - مانع القحطاني2017-10-18 22:22:51
جهنم يارب
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
1 - 🔸️ااببووححمموودد2017-10-18 22:22:08
شكله متغطرس ◽فطس كما تفطس الحمير❕
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
تصبحون على خي(خروج 🙆🙆🙆...
بواسطة : عاشق وطن
اقول والله إنك ***...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
مفتي مصر: “النقاب” في مذهبي مكروه.. ويجوز مشاهدة الأفلام السينمائية.. فيديوالمرصد 89 1٬727 3 ساعات
المرصد الرياضي
تركي آل الشيخ يعين أستراليا مستشارا قانونيا للرياضةالمرصد 45 2٬451 3 ساعات
شاهد..ملاكم يغدر بزميله ويسقطه بالضربة القاضية بعد إيقاف النزال!المرصد 12 6٬025 11 ساعة
بالفيديو : طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أوضاع الشباب .. ويكشف عن رصيد خزينة الناديالمرصد 20 8٬523 22 ساعة
اخبار فنية
شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!المرصد 18 5٬072 9 ساعات
شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديوالمرصد 83 5٬725 15 ساعة
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!المرصد 146 11٬023 يوم واحد
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟المرصد 180 22٬278 يومين
اخبار منوعة
شاهد.. معركة شرسة بين أسدين أشقاء للفوز بـ “لبؤة”المرصد 56 7٬022 يوم واحد
شاهد .. ملكة جمال العرب “المغربية” ترقص بملابس النوم برفقة صديقاتها!المرصد 318 19٬906 يومين
شاهد.. مذيعة تونسية تطرد فنانة لبنانية على الهواء..هكذا ردّت عليها ضيفتهاالمرصد 25 9٬943 يومين
شمس تهاجم الزواج من الأتراك ولمن قالت: “اصبري أمسح فيك الأرض”المرصد 136 16٬310 3 أيام
يوتيوب المرصد
شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !المرصد 13 6٬478 20 ساعة
بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركتالمرصد 17 7٬332 23 ساعة
فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفياالمرصد 32 5٬485 24 ساعة
شاهد : كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف عامل محطة بالقوةالمرصد 96 5٬869 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عامالمرصد 28 7٬081 يومين
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!المرصد 13 5٬697 3 أيام
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!المرصد 25 8٬016 6 أيام
اخبار صحية
هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !المرصد 12 12٬430 22 ساعة
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعرالمرصد 22 7٬049 يومين
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!المرصد 21 7٬069 3 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانيةالمرصد 10 8٬912 4 أيام
اخبار اقتصادية
قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادهاالمرصد 15 679 29 دقيقة
كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!المرصد 5 1٬684 19 ساعة
حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنيةالمرصد 25 5٬103 يوم واحد
المتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار يديرون 22 تريليون دولار أمريكي من ثروات العالمالمرصد 6 1٬609 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 1٬907 3 أيام
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق “الريتز كارلتون” بجدةالمرصد 61 8٬055 أسبوع واحد
الاخيرة
“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعليالمرصد 23 8٬295 12 ساعة
جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماًالمرصد 17 8٬479 20 ساعة
الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»المرصد 12 1٬247 يوم واحد
كاريكاتير