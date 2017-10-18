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“أشاد بجرائمه مفتي النظام السوري وظهر إلى جانب جثث معلقة” .. لغم يقتل الشبيح عصام زهر الدين

“أشاد بجرائمه مفتي النظام السوري وظهر إلى جانب جثث معلقة” .. لغم يقتل الشبيح عصام زهر الدين
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المرصد 63 3٬531 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أكّدت وسائل إعلامٍ موالية للنظام السوريّ، الاربعاء، مقتل العميد عصام زهر الدين، وهو قائد بقوات الحرس الجمهوري في دير الزور، إثر انفجار لغم أرضي في منطقة حويجة صكر في ريف دير الزور.
ونشر صفحات موالية صوراً لوصول جثمان عصام زهر الدين إلى مطار دمشق.
ويعد زهر الدين واحدا من أبرز وجوه جيش النظام، وينسب إليه إعلام النظام العديد من الإنجازات العسكرية، كما تلقى إشادات لافتة من مفتي النظام أحمد حسون.
وأكدت إذاعة الشام السورية، وقناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، وقناة الميادين الموالية للحكومة السورية، نبأ مقتل زهر الدين.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

63 - مجرد رأي
2017-10-19 00:13:39
ابو الذل الدمشقي***
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62 - ابو وضحى
2017-10-19 00:13:28
خبر مفرح لصدر كل مسلم او صدر كل عربي حر وعقبال باقي الهلافيت
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61 - داعس عملاء المجوس
2017-10-19 00:02:30
57 - صالح / خنبوقة تلطم يعني وين بتكون 😂😂
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60 - إلى جهنم وبئس المصير
2017-10-19 00:01:25
الله لا يرده إلى جهنم يا كلب
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59 - واضح
2017-10-18 23:57:32
من قطع ىاس داعش هو سبدك سلمان اطال الله بعمره يا ابو العار حين قطع راس خامئنيك من اليمن وسيبقى المسلمون السنه اسيادك هم ساده العالم وليس بنو لبرال وبنو قيقي والعلويون ابو العار= خنبوقه بس منقبه
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58 - صالح
2017-10-18 23:54:42
وين خنبوقه
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57 - ر س ا م
2017-10-18 23:54:36
ابوالعنز الدمشقي الان يضرب وجهه بالنعال هههههههههههههههههههه اضرب خلي النعال تهرب من نتانتك
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56 - يزيد
2017-10-18 23:50:18
اللهم يامن قبضت روحه عذبه في غسله وسود وجهه واجعل له ريحا قذرا نتنا واجعل قبره حفرة من حفر النار هو ومن تعاطف معه ومن هم على شاكلته
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55 - مراد
2017-10-18 23:47:01
حسبي الله علي روسيا التي مكنت هذا المجرم واعوانه من رفاب الشعب السوري قتلا وتشريدا وتدميراهل يستيقظ ضمير الروس ويتخلون عن جرائمهم
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54 - مطقطق
2017-10-18 23:46:34
هذا الجبان الخسيس عميل المجوس بطولاته فقط ع الأسرى والمدنيين وكان يهرب من مواجهات الجيش الحر في بداية الثورة ثم ينتقم من نساء السنه وأطفالهم وقد فطس كما فطس الخميني قبله عاريا في جنازته النتنه
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53 - كلاش
2017-10-18 23:45:03
ابو العز الدمشقي حشرك الله معه يوم القيامه ..الى جهنم وبئس المصير ...كنترول لماذا لاتحجب هذه الاصوات عن هذه االصحيفه وهل انت مستمتع بمايقولون ..اذا كان هو مؤيد للنظام السوري فا اتمنا حذفه وعدم دخوله
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52 - واضح
2017-10-18 23:44:51
ابو العار شكلك من جماعه تعا تقلك يازلمي الله يحشرك مع شهيدك يا مدعس النظام اصلا امثالك هم سبب اللطم والنواح من مذهبك العفن الله يلعن عصام زهر الدين ويلعن من يترحم عليه ويحشرهم في جهنم كلاب النظام
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51 - حمام الدار
2017-10-18 23:44:51
لايفوتكم الفيديو وهم يشيعونه يبكون كالنسوان كلاب بشار
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50 - خطير
2017-10-18 23:42:38
ابو العنز القرسون مولع هههههههههههههههههههه اجلدو الاشكال هذي فأن نياحهم وعويلهم يطربنا .. لانامت عين المنافقين
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49 - ابو العز الدمشقي
2017-10-18 23:37:22
ت 42 - ابو العز الدمشقي // ولك ياصرماية مابتاخذ اسمي يا اجدب واذا بدك تدافع عن الفاطس روووووح الطم لطموا عليك في مكان تاني غير هون
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48 - صريح جداً
2017-10-18 23:36:24
اذهب الى قعر الجحيم ودركها ،،، ياجيفة هلكت فلا اسفاهُ
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47 - معمم غبي
2017-10-18 23:33:58
القرسون ابوالعنز الدمشقي حاول يستخدم التقية ولكن الحقد ماخلاه يصبر ..!!! تربية نصيرية
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46 - ابو العز الدمشقي
2017-10-18 23:33:42
ت39/تركنا اللطم لكم ونحن نفخر بشهدائنا وأبطالنا وهذا البطل ترك وراءه المئات من أمثاله وهم اليوم يسحقون دواعشكم وكم كان الحجاج مخطأً بحق أهل العراق عندما ولي عليهم ؟؟؟
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45 - محب الوطن
2017-10-18 23:33:25
الله اكبر والعزة لله الى جهنم وبئيس المصير بإذن الله هو وزمرته ورؤوس الكفر من الزنادقه والملحدين اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك
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44 - ضمائر مخزونه
2017-10-18 23:31:27
38 - عمائم الشر ههههههههههههه قصف جبهة القرسون بلغم ارضي مثل ما تم قصف سيدة الحيوان عصام زهر
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43 - هاني
2017-10-18 23:29:06
شبح يا مشبح راحت عليك يا جحش
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42 - ابو العز الدمشقي
2017-10-18 23:27:38
بإذن الله الشهيد عصام زهر الدين من أهل الجنة لأنه حمى أعراض المسلمين وحياتهم بالدير ولولاه لفتكت داعش بدير الزور . لعنة الله على كل منافق يدافع عن داعش بشتم من يقاتلهم ويفتك بهم .....
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41 -
2017-10-18 23:27:37
ياربي ع ريحه العرق والقرف والوساخه هم مايشمون ريحتهم ؟ كيف عايشين
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40 - عمائم الشر
2017-10-18 23:25:12
ت 33 - ابو العنز الدمشقي / روح اللطم واضرب وجهك بالنعال حزنا علبه
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39 - واضح
2017-10-18 23:24:58
الله يحشرك معه يابو العار ومع الخمس حدود ومع الحاكم ومع العجل بكبره مع ان العجل اكرم من هالطائفه المنحله الي يسال عن رخله وخنابيق تراهم بالسويدا مدري بجرمانا يعزون بفقيدهم عابد العجل
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38 - ابو العز الدمشقي
2017-10-18 23:23:00
الرجل لم يقاتل إلا الدواعش وعندما أستشهد أصبح مجرم وقاتل عند البعض اليس المجرم هو من يدافع عن داعش ويشتم أعدائهم أليس هذا هو النفاق بعينه ....
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37 - اكيد
2017-10-18 23:22:55
نبارك لكل امهات الشهداء، بمقتل هذا الوغد الذي قتل من اطفال ونساء ورجال ديرالزور
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36 - جون كنيدي اليعربي
2017-10-18 23:19:20
الله لايرحمه موتة خنزير
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35 - ابو فاطمة المريحل
2017-10-18 23:17:03
لعنة الله على نمر النمر وعلى هذا الكلب وعلى الدواعش والعلمانيين البراليين
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34 - ادري
2017-10-18 23:16:09
الى قعر جهنم انشاء الله مخلدا
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33 - ابو العز الدمشقي
2017-10-18 23:16:05
الشهيد عصام زهر الدين منع داعش من احتلال دير الزور لأكثر من 3 سنوات قام بقطع رقاب الدواعش الاجانب الذين قتلوا 2000 من الشعيطات الرسول قال بالخوارج:من قتلهم له الجنة
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32 - واضح
2017-10-18 23:15:18
الى قعر جهنم يا عابد العجل درزي عفن استحق ان يموت كموت الصراصير تحت. الاحذيه فعاش وملت تحت حذا سيده الايراني وسيده العلوي مؤمن بالحاكم بامر الله الفاطمي لعنه الله الى جهنم ياعفن واتباعك
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31 - القحطاني
2017-10-18 23:14:25
هذا من جماعة قلم الخنبقه والرحال واسمر عبر وطقتهم الى جهنم وبيس المصير الله قوي والله ناصر كل مظلوم ومقتول جاتك حزتها دق عل حسن حزب الشيطان واللى الخامني والله مامعك اللى تراب ودم غراب
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30 - الى جهنم وبئس المصير يارب
2017-10-18 23:13:26
نطفه قذرة الله يعجل بفرجه
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29 - مسيطـــر
2017-10-18 23:06:00
ولا درى عنه بشار ولاحسن زبوله فطس فطسة الفار والقادم اشد وانكل على البقية
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28 - فيصل
2017-10-18 23:03:05
إلى المزبله إن شاءالله
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27 - محمد بن سعد
2017-10-18 23:00:36
وجه وجه عرص سوري مخضرم
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26 - راعي البل
2017-10-18 23:00:02
توعد المقاومه بالسحق فسحقوه وطلب من المهاجرين قسرا عدم العوده لوطنهم فعادوا وهو الذي غادر
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25 - بدون قناع
2017-10-18 22:58:00
ت 16 - هاشم / سيئين الذكر الذين ذكرتهم لم يختفوا وانما مشغولين بالطم وضرب الوجيه بالنعال حزنا على فقيدهم المجرم
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24 -
2017-10-18 22:57:47
الله لا يرحمك ولا يرحم قلم قم قلم الخنبقة
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23 - واضح
2017-10-18 22:52:44
مافي اوسخ من كذا اعوذ بالله ركزوا في وجهه وتعرفون القذارة على اصولها
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22 - راشد
2017-10-18 22:50:59
هذا المتغطرس كان يتحدى الموت معتد بقوة جسمه وصحته وحماية الطيران والجنود الروس له وان لديه آلاف المقاتلين اللذين يعملون تحت يده لكن الموت في لحظات نزع روحه وأنهى صفحته ولم تنفعه كل هذه البهرجه
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21 - عبدالرحمن الدوسي
2017-10-18 22:50:18
خل بشار ينفعك .. الى جهنم وبئس المصير .
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20 - ظامي اليل
2017-10-18 22:50:01
الى جهنم وبئيس المصير. يقولون ان نظام النعجه بشار هو من قتل هذا الشبيح القذر.
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19 - الله اكبر
2017-10-18 22:48:45
الملعون كنت اتمنى هلاكه من زمان
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18 - اسكود
2017-10-18 22:42:45
وينك من داعش يالرخمه ما اخرجهم الا الاكراد واضح ان حيلك على الابرياء العزل
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17 - النسر
2017-10-18 22:36:09
فطس هذا الخنزير برصاصة قناص . إلى جهنم وبئس المصير
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16 - هاشم
2017-10-18 22:35:35
خنبوقه ورحال يختفون عن هاذا الاخبار
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15 - محمد///
2017-10-18 22:35:11
باقي بشار والمقربين له الله يعجل بهلاكهم المجوس
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14 -
2017-10-18 22:33:04
الى جهنم و بئس المصير عدو الله قاتل الأبرياء العزل و موالي للكفار من الروس و حزب الشيطان بحول الله اعوانه موتتهم مثله بالغام مدفونه تتفجر بهم
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13 - العربي
2017-10-18 22:32:42
الي جهنم يا انجس بشر على وجه الأرض
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12 - هاشم
2017-10-18 22:32:18
هاذا من جماعه خنبوقه ورحال اليوم الحسينيات شغاله لطم خدود
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11 -
2017-10-18 22:31:11
الى نار جهنم يالكلب وعقباله الطاغيه واعوانه يارب وحسن زميره
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10 - هاشم
2017-10-18 22:30:47
كلب من كلاب المجوس فطس كما تفطس الخنازير
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9 - طرووووق
2017-10-18 22:30:41
يا اعضاء احس انكم ضلمتوا الكلب عندما تشبهونه بهذا الخسيس الهالك لان الكلب اشرف من هذي الاشكال القذرة
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8 - هاشم
2017-10-18 22:29:19
ارهابي وفطس عقبال لباقي الارهابيون بشار النعجه وخامئني الخنزير وحسن زنوبه وعبدالملك شحاطه الحوثي
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7 - سوري حـــر
2017-10-18 22:28:13
جبان مليان بالوهم لما يقتل نفس بريئة بدون سبب ونفس الكاس شربت منه لكن اقوى فى طعمه ومره
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6 - عبيد
2017-10-18 22:28:08
هذا من جماعة قلم الحقيقة ورحااال يلا اللطم ياعلي
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5 - انتهى حكم النصيرية
2017-10-18 22:26:07
حكم الطاغي النصيري افل والى زوال وجحيم
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4 - ابو العز الدمشقي
2017-10-18 22:23:50
كلب وفطس وربي ريحنا منه وعقبال بشار النعجه ابن انيسه وحسن نصر ابليس كلب المجوس
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3 - عبيد
2017-10-18 22:23:29
كلب ومات
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2 - مانع القحطاني
2017-10-18 22:22:51
جهنم يارب
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1 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-10-18 22:22:08
شكله متغطرس ◽فطس كما تفطس الحمير❕
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آخر تعليق
بواسطة : حقاااني...

الله يسعدك اخوووي مفرح والله أسعدتني كثيرا بعدولك عن قرارككك وكنت متوقع انك راح...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

تصبحون على خي(خروج 🙆🙆🙆...
بواسطة : إنسان منصف

بكيفك يا ريما,,,,أمزحي مع مفرح,,,,وتدلعي على حقاني,,,,ولا جاءت سارونه,,,,حرااااا...
بواسطة : عاشق وطن

اقول والله إنك ***...
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تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

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بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

 المرصد 21 7٬069 3 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

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قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

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كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

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حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنية

حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنية

 المرصد 25 5٬103 يوم واحد
المتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار يديرون 22 تريليون دولار أمريكي من ثروات العالم

المتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار يديرون 22 تريليون دولار أمريكي من ثروات العالم

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أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

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العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

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بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

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بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

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“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

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شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

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جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

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الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

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