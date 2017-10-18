“أشاد بجرائمه مفتي النظام السوري وظهر إلى جانب جثث معلقة” .. لغم يقتل الشبيح عصام زهر الدين

حجم الخط A A A المرصد 63 3٬531 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أكّدت وسائل إعلامٍ موالية للنظام السوريّ، الاربعاء، مقتل العميد عصام زهر الدين، وهو قائد بقوات الحرس الجمهوري في دير الزور، إثر انفجار لغم أرضي في منطقة حويجة صكر في ريف دير الزور.

ونشر صفحات موالية صوراً لوصول جثمان عصام زهر الدين إلى مطار دمشق.

ويعد زهر الدين واحدا من أبرز وجوه جيش النظام، وينسب إليه إعلام النظام العديد من الإنجازات العسكرية، كما تلقى إشادات لافتة من مفتي النظام أحمد حسون.

وأكدت إذاعة الشام السورية، وقناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، وقناة الميادين الموالية للحكومة السورية، نبأ مقتل زهر الدين.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا