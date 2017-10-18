داعية سعودي يتهم النساء سبب التحرش والزنا !
صحيفة المرصد : علق داعية سعودي يدعى أحمد بن سعيد القرني، على واقعة صعود فتيات سعوديات في سيارة يستقلها عدد من الشباب، مؤكداً ومقسماً بأن النساء هن سبب التحرش والزنا، داعياً إلى عدم إلقاء اللوم على الشباب ، بحسب وصفه .
وقال “القرني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقاً بها فيديو الواقعة : ” واذا اغتصبها هو وزملائه رجعت الى المنزل تصيح “شرفي اللي محلتيش غيره” . والله أن #النساء_سبب_التحرش_والزنا هاهي فتاة تحرشت بشاب وركبت معه”.
وأضاف في تغريدة أخرى: ” نعم #النساء_سبب_التحرش_والزنا فمن خرجت متعطره ليجد #الناس ريحها فهي #زانية ، ولن تخرج امرأة متعطرة وهي تلبس ثياب #المطبخ.”
وتابع قائلا: ” هذه الفتاة هل تحرش بها صاحب”السيارة العملاقة”!؟ . انظروا من الذي تحرش بالآخر صورته بالجوال”فخق” لاتلوموا الشباب”.
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نعم#النساء_سبب_التحرش_والزنا
فمن خرجت متعطره ليجد #الناس ريحها فهي #زانية ، ولن تخرج امرأة متعطرة وهي تلبس ثياب #المطبخ.!
— احمد بن سعد القرني (@AHMAD_S_ALGARNI) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
الاخونجية واليبرالية وجهان لعملة واحدة وهم ابرز من يسيئ للمرأة السعودية
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هذا دليل اتباع المجوسي..حتى الكتابه مايعرف لا يعبر ولا يكتب..ايه اتباع مجوسي ويهودي وبوذي..ايش عندك ..يالله يابابا طفي اللمبه وروح نام..وراك مدرسه ياشاطر 💚
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المشكله اذا رجل اعمال لم يتم التشهير بصورته انما اذا داعيه يتم التشهير به مع الاسم والصوره !
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يالله روح العب بعيد انت وهو..كاتمينكم ولا تعرف ترد..مثل الببغاء..يردد ..روح تأكد باب بيتكم مغفل..لاتضيع المحروسه 💚
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نعم..لو كان عن ايران ماحن معلقين..ماهو شغلك..روح شوف لك حديث عن النساء وخلك عاقل..قال ايش قال لو انه خبر ايران..جايب شي جديد الحين..جالسين نرفع ضغطكم..عندك مانع ولا اخوه 😅💚
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ما ظنيت ان يأتي ﻷن أخاف علاه مو معاه عذرآ . يقهههههههاااي يق .
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اهم مافي الموضوع..لاتتسرعون تشترون ل اخواتكم وزوجاتكم سيارات من الحين..السيارات بتنزل سعرها 💚
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كاوينهم النسوان..باقي كم شهر..ويسوقون..وبتقهرك..كل مامرت من عندك عطتك هرن..وفوق كذا..هي بتسوق الجمس وبتاخذ لفه ع السوق..والله قاهرينهم مايدرون ايش يقولون 😅💚
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سلامتكم من الصدمة *** سلامتكم من الصدمة *** سلامتكم من الصدمة ***
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كلامه مجرد رأي يحتمل الخطأ والصواب لم يعمم وعلق على حادثة فقط ولا يحق لأحد أن يزايد على وطنيته وحبه لقيادته ووطنه لم يتستر تحت أسماء مستعاره ظاهرها الفضل وباطنها الوحل
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الرجال ناقصين عقل وعيونهم زايغه يخقون على اي شي و اي شي يغريهم ماعندهم عقل شوفوا هذا الشاب صورته البنت وخق معها على طول وسمح لها تركب معه وهذا دليل على نقص عقله لو فيه ذرة عقل كان طردها وصد عنها
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الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم (عفو تعف نسائكم) اجل مين السبب ياجاهل
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مافيه داعيه أسمة احمد القرني هذا حساب وووهمي والحسابات الوهميه بالالف في تويتر مو معقوله تستشهدون بحساب وهمي غير موجود بالواقع
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صدقت أخي صاحب تعليق رقم 112 حمد التهامي .ومايدريك لعله كان في دولة الحمدين وتميم قطر قبل الأزمة وخرج من أحد فنادقها بعد اجتماع له فيها وشاهد عند باب فندقه قطرية تقود سيارتها ولم يحتج أو يعترض عليها .
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لو كان الخبر عن معمم ايران لما علق بحرف واحد قلم الزور وهاذا دليل انهم من اتباع المجوسي المتخبين ورا الظلام
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قبل هالدعاه كانت الامورماشيه بمايرضي الله والمجتمع رايه واحد وفكره خيروماشي بالامل والشرف حاسوناوربعوعلى اربع***
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غض البصر. يسلم القلب. جربوها وشكراً
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قلتا .المقصود بها هي قيادتنا الرشيدة . ياخي إنتا ما داير تتكلم عدل . لشنو جايب الكلام دا . تخوطها لوجهين لشنو آآآآآآآي . مراجل يقليك النساء تروح تغيير اﻹتجاه للكلم . ما جميل عليك الله يازول .
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قلم الحقيقه دئما اسألك وتهرب من الاجابه انت ورخال ماهي علاقتكم بايران هل هي علاقه دينيه
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الله المستعان...الله ياايام الهيئه
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الان تعقدت مسألأة الحلال بالزواج لان الحرام سرعليه عروض اكثربكثيرحلوهاياللي عقدتوها***
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سبب التحرش والزنامن وقف امام تحديدالمهوروتيسير الزواج والطريق الحلال لانه مافي حلال في حرام لايكثر***سالفة تصوم ماتصوم في هالزمن مايمدي***
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البنت ما تتميع وتتبرج الا اذا شافت 🐑 يعطيها وجه،لو الشاب من البدايه صدها وأنكر المنكر وقال للبنت اني اخاف الله وانتي يابنت اتقي الله واحترمي نفسك وابعدي عني كان البنت احتشمت واحترمت نفسها وابتعدت عنه
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فلم الحقيقة صدقت فيما قلت هؤلاء الإخوانجية يبطنون القصد هم يرمون من كلامهم قرارات الدولة ..نسال الله ان يكشفهم الجميع .
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(عفو تعف نسائكم ) فالسبب هم الرجال يا***
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قلم الحقيقه تعال علق على خبر اعتراف الحوثي بتلقيهم الدعم من ايرآن وحزب الشيطان تعال فالوطن بحاجه لاامثالك هذا وقت الوطنيه بس اذا معك عذر الله معك
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تعليق مخالف
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قلم الحقيقة قل ثم الله يا تعبان ركز او ما بالجعبة يظهر .
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ليش يا فضيلة عمركم شفتوا نساء في العالم كللله اكثر حشمة من نسائنا ؟؟؟؟؟؟؟
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وعليه لايجب أن تترك دون ملاحقة والقبض عليك لعقابك وردعك وضربك بيد من حديد لاترحم من قبل قيادتنا الرشيدة لأنك لم تسيء لصاحبة القضية وحدها وانما استغليت الموضوع للاسائة للسعوديات في المجمل العام دون خجل
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مثل هذه الامور تعمل اثارة بلبله ***
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يا عزيزنا .. ﻻتورد اﻷمور هكذا نعم هناك وهناك وهنا وهنا . لكن اﻷصل التخويف بالحق والصحيح للكل وتحديد منافذ الضرر بصدورها فللكل مساوئ عند تمكن الشيطان وضعف التمسك باﻷخلاق .. نعوذ بالله أن نزر ونحمل وزر.
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من هنا بدا فكر التشدد والتعصب ***
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يقول صورته بالجوال”فخق” لاتلوموا الشباب” _ ليش هو يتخرفن ويخق؟ وين عقله وين دينه وين غيرته وين رجولته وين اخلاقه وين تربيته وين مبادئه وين خوفه من الله؟ كل هذا راح مع الخقه؟ نسى نفسه وباع دينه وتخرفن؟
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صاحب التعليق 95 احسنت الرد
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وهنا أكاد أجزم وقلم الحقيقه مسؤول عن كلامه أن تغريداتك المسيئة للسعودبات بشكل عام المقصود بها هي قيادتنا الرشيدة أعزها الله بطريق غير مباشروملتوي والكل يدرك أن نساء الوطن تحت حماية الله وحماية حكومتهم
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اش رأي اليمني الرحااال في الموضوع
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هذا يعتبر محرض ومبرر للتحرش والاغتصاب ويجب ان يحاسب الاية : قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ
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تريدون أن توقفو مثل هذا القرار التاريخي الذي تبنته حكومتنا الرشيدة أعزها الله وأصدره سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين رعاه الله بالسماح للسعوديات بالقيادة لكنكم لن تستطيعون فغيرتم اتجاه الدفة نحوهم.
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76 - رخيصات الريبراريات //// ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
فيه خبر مفرح سوف يهز السعوديه سبحان الله كنت حاسس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يمثل نفسه قليل معرفة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وهل اباح الاسلام للذكور الزناء عند وجود امرأة سواء متبرجة وغير متبرجة .يجب على الشاب الصد عن الفتاة التي تلفت النضر . ويجب علية غض بصرة
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
كلام الشيخ صحيح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بكل شفافية ووضوح السبب الرئيسي لقذفك أنت ومن هم على شاكلتك من دعاة الباطل لادعاة الحق هو السماح للسعوديات بقيادة السيارة داخل وطنها.وهو قرارخرج من وراء أنوفكم وبدلآ من معارضته علنآ وجهتم شتمكم لهم.
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مثل الذكر الذي يتشبه بالنساء ويدخل بأسماء نسائية على انه انثى وهو بالأساس ذكر ولكنه بأسم أنثى ويقلد الانثى في اسلوبها ماذا نسمي هذا النوع من الذكور🤔
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يمقل نفسه قليل معرفة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت80هو لم يعمم هو يريد ان يبين ان البنزين لا يوضع امام النار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بكل شفافية ووضوح السبب الرئيسي لقذفك أنت ومن هم على شاكلتك من دعاة الباطل لادعاة الحق هو السماح للسعوديات بقيادة السيارة داخل وطنها.وهو قرارخرج من وراء أنوفكم وبدلآ من معارضته علنآ وجهتم شتمكم لهم.
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
اناشفت مقطع الفيديو كامل وهم يركبون السياره يارب ويش يصير يارب سترك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الاغلب انالشباب يركضون خلف الاناث والدليل علي ذلك ان مجموعات من الشبا ب يذهبون الي المولات ليس لهم غرض سوي التحرش اما الاناث يذهبون اقضاء حوائجهم والطرفين يجدون من التناظر متعه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
ت1 المتيم انت كل ماشفت موضوع فيه صور نسائية تجي تمدح وتتغزل طيب انصح نفسك وغض بصرك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا اسمه مغازل وليس تحرش وركوب الفتاه مع الولد اسمه زنا وليس اغتصاب اما التحرش فهو يحدث من طرف واحد سيدي يجب ان تتعلم قوعد الموضوع الذي تتحدث عنه افتح اثمك يرزك الله انتهى منذ مبطي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انا غاسل يدي من المطاوعه وتصريحاتهم وتغريداتهم.... عش حياتك بدون ما تسلم عقلك لا لمطوع ولا لغيره.. كل واحد يعرف الصح من الخطأ
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اللي يصعق كمية الديـ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا يجوز التعميم والقذف بصيغة التعميم اتق الله ياشيخ لا تعمم والتعميم صفة الجاهل .واذا كانت هناك حاله فرديه شاذه لا تٌعمم على الجميع سواء على النساء او الرجال .أسأل الله ان يحفظ بناتنا وشبابنا من الفتن
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
أحسن النية والتمس لهم العذر قد تلومهم وانت لا تعلم وتقذفهم من غير بينة ودليل. فقد يكونون إخوان وخوات أو بينهم صلة قرابة ورحم وقامو بالتصوير للضحك والتسلية والمشاركة مع أهلهم
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
نحن نعرف خروج سمومكم هذه الأيام أنت ومن هم على شاكلتكم من دعاة الباطل لا الحق ضد السعوديات وكأنكم ماصدقتم أن وجدتم ماتفرجون به عن حقدكم الأسود الكامن داخل قلوبكم للتنفيس من احتقانكم الذي يكاد يقتلكم.
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
النساء ناقصات دين وعقل
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
فعلا هن السبب ونلاحظ في الايه الكريمه بدأ بالزانيه ثم الزاني( الزانية لا ينكحها إلا زان )
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
كويس ضمنا 🖕🏼😇😋
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كل من أراد أن يبرز كتب له كلمتين في تويتر ونصب نفسه داااااعيه ... التعميم وسؤ الظن والإتهام الباطل .. جرائم يعاقب عليها الشرع والقوانين العرفية .. هذا قذف بحق المجتمع وجزاءه الجلد والسجن
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الرحال يقول كل همهم النساء! على اساس انك تعلق على اخبار السياسه والاقتصاد منت ببعيد عنهم تواجدك في اخبار النساء فقط بعاااااا
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
الدليل القاطع على كبر عقل النساء وحفظهم لشرفهم اليوتوب وتويتر فية صورة ومقاطع تدل على مدى عقلية المراءة وخاصة إذا قشعت العلوم شوف اليوتوب وتويتر واحكم بلاكذب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ﻻ يجوز توجيه التهم لعموم النساء ، فالنساء فيهن الصالحات الطاهرات العفيفات المحتشمات المؤدبات ، كما أنه ﻻ يجوز تبرئة الرجال كليا من تلك التهمة ، نسأل الله لنا ولهن الهداية والتقوى والصلاح .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
كيف حكمت وأعطيت نفسك حكمآ قاطعآ من حالة فردية هنا أوهناك لاتمثل الا أصحابها سواء كانو من رجال أم من نساء على حد سواء.لكن يبدو أن في داخلك حقد دفين على النساء السعوديات في المجمل العام وهذا سبب قذف سمك
لا يعجبني(4) اعجبني(6)
ﻻ يجوز توجيه التهم لعموم النساء ، فالنساء فيهن الصالحات الطاهرات العفيفات المحتشمات المؤدبات ، كما أنه ﻻ يجوز تبرئة الرجال كليا من تلك التهمة ، نسأل الله لنا ولهن الهداية والتقوى والصلاح .
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
إذا أردت أن تفسد اي مجتمع فعليك بالمراة. هكذا هو الغرب.. المراة هي نصف المجتمع وبل كل المجتمع إذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمع.. لانها هي المربية الاولى في حياة الانسان. فعندما تنشغل بهموم
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
وتستمر أسطوانة ابو ثوب قصير بترديد الاتهامات للنساء
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
كلامك صحيح.
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
وهل نساؤك من ضمن من اتهمتهم
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
الحمدلله على نعمة العقل هذا اتهم جميع النساء
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الشبخ ميزو رقم 2
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
لا حول ولا قوة الا بالله والله هذا اتهام معيب يصدر من شخص ملتحي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
أصلا ذحين اللي تستحي وتخجل يعتبرونها قليلة حيّا وماهي متطورة ههههههههخخخخخخخخههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
نرسلهم للمريخ وش رايك يامطوع
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
ياعمي ابعد عن اماكن الشبهات ولايحد يمك خاصه النساء مايجونك ممكن الشباب هم اكثر جراءه ونظر للنساء
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أرجعوا لفديو التحرش بفتاة النهضة ثم أبحثوا ماذا قال رجال الدين عن ذلك وكيف رموا كل المسئولية عليها ؟! مذهبهم أرم المسئولية على النساء وريح رأسك وأكسب شعبية ولا تناقر الرجال فتخسر مكانتك .
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
لايجوز ان نقذف كل النساء بالزنا مثل هذا هذا اللي مسمى نفسه داعيه
لا يعجبني(4) اعجبني(6)
قول قسم هذا كوذاب وخوراط ههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
والله ان النساء الحين مادروا ايش تقول..اذن طين واذن عجين..قول الي تقول..مافيه شي جديد..كله اعاده..الله كيف النساء حارقين قلوبهم 💚
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
تعليق 35 هههههه رح انتف حواجبك عند قلم الكوافيرة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
يجب محاسبته مثل غيره حتى يتوقف عن اثارة البلبله في البلد مثل من قال المراءه بربع عقل
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
تعليق 31,,,,,,تعليق 31,,,,, ابوخالد القرني انت من القطيف ولا من العوامية بلاش تقية باالاسم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
يالرحال كل هواء روح علق عند الحوثيين ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
العالم تتطور..وهؤلاء اشغلهم الله بالنساء 💚
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تعليق 35 تراه شبيهك قلم الكوافيرة امرح وتوسد اذانك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
النساء لهم اباء واخوان وعشيره استهانوا بمسألة الشرف ولم ينكروا على الرجال فعلهم وانفلات القليل من الفتيات ماهو الا انعكاس لهذه الحاله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الرجل هو سبب العلاقات المحرمه لانه لو ماكانش راجل يجري ورا الستات ما كانوش تبرجوا ولو كان الواحد يهتم بمراتو ويكفيها ويملي عينها ما كانتش تخون
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
تعليق 35 تراه شبيهك قلم الكوافيرة امرح وتوسد اذانك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا عم النساء كلهم ! كلامه خطير جداااا
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
هذول الي ركبو ياشيخ احمد مصابات باالصرع ويعانون من حالة نفسية ،،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مو كل الرجال يتحرشون فقط ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مشكلتنافي التعميم عندما يقال النساءسبب التحرش والزنا عمم عالنساء كلهم طيب فيه بنات ونساءمحتشمات ورغم ذلك يتعرضن للتحرش من مرضى النفوس وبعدين الشاب كمان مطالب بغض بصره اما اعطائه مبرر عشان البنت متبرجه
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
صح كلامه والرسول عليه الصلاةوالسلام قالهاانه اشدفتنة على الرجال النساءالوحدةتتمكيج وترسم عينهاوتتعطروتتميع في الكلام وماتبى الرجال يتحرشوافيها،هادي غريزةالله خلقها في الرجال وتنضبط بالستروالحشمةوالعفة
لا يعجبني(2) اعجبني(9)
رح البحرين ولا دبي ولا مصر كلها حذفت حصاة وانت فري مان قال كبت قال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وين ناصر القصبي عنه يسوي فيه مثل ما سوى بابن فروه
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
ايش الجديد..كل شي من النساء..لا اعلم هل يتحفظون ويتخرجون من كتب عن النساء فقط..مساكين النساء..لكن الشي الجميل ان النساء مايعطونهم وجه..اعرفوهم..لو يموت تيس في افريقيا قالوا النساء السبب..ع ايش داعيه💚
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
** ترقيم صار عادي ي***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق ٦ كلامك واقعى معاد فى حياء من الله البنت هى الى تخلى الرجال ينظر اليها لو هى محشمه ماراح تحصل تحرش ي الله حسن الخاتمه
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
20 - حازم 19 - هاشم 7 - طلال هيه وحده من ثلاثه اما انك انت نفسك وتسوق لنفسك او انكم اخواياه وتسوقون له او انكم عطيتوه اكبر من حجمه بكثيييير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كل من ربى لحيه قام يفتي
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
اذا تقابل الرجل قليل الحياء والدين ◽مع المرأة قليلت الحياء الفاتنة ◽وقع الفأس في الرأس❕
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
نعم نعم بعض النساء وبعض الخدمات هن سبب المشاكل والخيانة والجريمة والحركات لكثيرشباب في الوطن العربي والخليجي وتعجبني البنت والحرمة الشريفة لايقدر اي شخص يقرب يمها او يجعلها جريمة وخيانة كفو بنت الرجال
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
هذا قذف صرررريح للنساء !! يجب محاسبته
لا يعجبني(10) اعجبني(3)
وما الغريب في قوله؟!! صدق. والمتابع الآن للنساء مسلمات وغير مسلمات سيلحظ أنهن يسعين خلف الشباب ليلقين بهم في حبائلهن..نسأل الله العافية..واذا وقع المحضور تورط الشاب وأصبحت هي الضحية..فانتبهوا يا شباب
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
هذا يعتبر الرجل ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياعالم شوفوا مواقع التواصل ! الوضع في خطر الكل ينتبه على رعيته
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
اعوذ بالله من الشيطان يا اخي اشبيك تتهم النسوان بالتحرش وتسيب الرجل الذي أمره الله بغض النظر / حتى لو رأيت امرأة متبرجة هل يحق لك التحرش بها واذا الرائحة الجميلة تعمي بصيرتك هذا شي تاني
لا يعجبني(13) اعجبني(5)
يجيك قلم الكوافيرة مدرعم ويتفلسف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الكبت الجنسي لدى الشباب و الحرمان العاطفي لدى البنات .
لا يعجبني(15) اعجبني(14)
يجيك قلم الكوافيرة مدرعم ويتفلسف
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
يارجال ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خنبوقه ورحال الخبر الي قبل هاذا مباشره عطوني شعوركم وانتم تنظرون كلاب المجوس تساقط
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
المشكله *** ياشيخ !
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هههههه هذا دايم مسنتر بصفحة سعاد الشمري يعلق على تغريداتها له سنين وبشكل يومي وهي تجلد فيه .. وهل هذا داعية حتى يفتي بما يعتقده من اقرب الناس اليه كالمثل القائل كل ينظر إلى الناس بعين طبعه
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
والله يافيه بنات من جد وصخات تتحرش بالرجال واهله معاه يعني وش تبين بالضبط وقاحه وقلة حيّا وش هالرخص الله لايبلانا والله ان الأغلب الشباب يضحكون على تصرفاتهم وهي تحسبه معجب فيها !
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
القران الكريم قدم الزانية على الزاني صدقت ياشيخي المحترم
لا يعجبني(3) اعجبني(9)
نبي هيئة للبنات
لا يعجبني(6) اعجبني(14)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
نعم، هناك نساء هن سبب التحرش**
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
والتربيه ومراقبة الأهل لها دور وقبل كل شي الخوف من الله ربي البنّت على الخوف من الله قبل السمعه والاهل لان اذا ماخافت من الله قبل كل شي ماراح ينفع حتى لو تقفل عليها😌
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
والله انك صادق
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
لا تقذف الجميع
لا يعجبني(6) اعجبني(7)
يعني ندعس ترقيم ولا ايش مش فاهم ..!!
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
احسنت بارك الله فيك
لا يعجبني(4) اعجبني(7)
اغتصب مين ما عاد فيه شيء اسمه اغتصب الا وحده بين كل 100 الف حاله هذي**
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ننتظر ردود قلم الخقيقه وشلته من بني ليبرال
لا يعجبني(5) اعجبني(15)
فيه بنات من جد وصخات تتحرش بالرجال حتى واهله معه يعني ماادري وش تبي بالضبط وقاحه وقلة حيّا وش هالرخص الله لايبلانا والله ان اغلب الشباب يضحكون على تصرفاتهم وهي تحسبه معجب فيها !
لا يعجبني(3) اعجبني(11)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا ما ينادي به اللبراليين المتافقين والملحدين أعداء الإسلام بقولهم كوني حره فهذه هي الحرية اللتي ينشدونها
لا يعجبني(6) اعجبني(17)
يعني ندعس ترقيم ولا ايش مش فاهم ..!!
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
صدق ورب الكعبه
لا يعجبني(6) اعجبني(17)
كلامك والله صادق اغلب التحرشات هي من البنات سوى بالنظر او الفعل. قوي الله درك بس انتبه هالحين يقومون عليك الليبراليين الحد ويتهمونك ضد النساء ويحكمون عليك بالسجن
لا يعجبني(12) اعجبني(17)
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