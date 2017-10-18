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داعية سعودي يتهم النساء سبب التحرش والزنا !

داعية سعودي يتهم النساء سبب التحرش والزنا !
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المرصد 137 3٬170 2 ساعتين

صحيفة المرصد : علق داعية سعودي يدعى أحمد بن سعيد القرني، على واقعة صعود فتيات سعوديات في سيارة يستقلها عدد من الشباب، مؤكداً ومقسماً بأن النساء هن سبب التحرش والزنا، داعياً إلى عدم إلقاء اللوم على الشباب ، بحسب وصفه .

وقال “القرني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقاً بها فيديو الواقعة : ” واذا اغتصبها هو وزملائه رجعت الى المنزل تصيح “شرفي اللي محلتيش غيره” . والله أن #النساء_سبب_التحرش_والزنا هاهي فتاة تحرشت بشاب وركبت معه”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” نعم #النساء_سبب_التحرش_والزنا فمن خرجت متعطره ليجد #الناس ريحها فهي #زانية ، ولن تخرج امرأة متعطرة وهي تلبس ثياب #المطبخ.”

وتابع قائلا: ” هذه الفتاة هل تحرش بها صاحب”السيارة العملاقة”!؟ . انظروا من الذي تحرش بالآخر صورته بالجوال”فخق” لاتلوموا الشباب”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

137 - صقر السلام
2017-10-19 00:14:40
الاخونجية واليبرالية وجهان لعملة واحدة وهم ابرز من يسيئ للمرأة السعودية
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( عدد التعليقات 1 )
136 - الرحااال
2017-10-19 00:14:33
هذا دليل اتباع المجوسي..حتى الكتابه مايعرف لا يعبر ولا يكتب..ايه اتباع مجوسي ويهودي وبوذي..ايش عندك ..يالله يابابا طفي اللمبه وروح نام..وراك مدرسه ياشاطر 💚
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135 - ابو عبود
2017-10-19 00:13:27
المشكله اذا رجل اعمال لم يتم التشهير بصورته انما اذا داعيه يتم التشهير به مع الاسم والصوره !
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( عدد التعليقات 1 )
134 - الرحااال
2017-10-19 00:12:22
يالله روح العب بعيد انت وهو..كاتمينكم ولا تعرف ترد..مثل الببغاء..يردد ..روح تأكد باب بيتكم مغفل..لاتضيع المحروسه 💚
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( عدد التعليقات 1 )
133 - الرحااال
2017-10-19 00:10:28
نعم..لو كان عن ايران ماحن معلقين..ماهو شغلك..روح شوف لك حديث عن النساء وخلك عاقل..قال ايش قال لو انه خبر ايران..جايب شي جديد الحين..جالسين نرفع ضغطكم..عندك مانع ولا اخوه 😅💚
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132 - ت 112 - ماجد - قلم تعال علق
2017-10-19 00:08:28
ما ظنيت ان يأتي ﻷن أخاف علاه مو معاه عذرآ . يقهههههههاااي يق .
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( عدد التعليقات 1 )
131 - الرحااال
2017-10-19 00:08:22
اهم مافي الموضوع..لاتتسرعون تشترون ل اخواتكم وزوجاتكم سيارات من الحين..السيارات بتنزل سعرها 💚
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( عدد التعليقات 1 )
130 - الرحااال
2017-10-19 00:06:38
كاوينهم النسوان..باقي كم شهر..ويسوقون..وبتقهرك..كل مامرت من عندك عطتك هرن..وفوق كذا..هي بتسوق الجمس وبتاخذ لفه ع السوق..والله قاهرينهم مايدرون ايش يقولون 😅💚
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129 - saeed
2017-10-19 00:05:37
سلامتكم من الصدمة *** سلامتكم من الصدمة *** سلامتكم من الصدمة ***
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128 - فرجك يارب
2017-10-19 00:05:35
كلامه مجرد رأي يحتمل الخطأ والصواب لم يعمم وعلق على حادثة فقط ولا يحق لأحد أن يزايد على وطنيته وحبه لقيادته ووطنه لم يتستر تحت أسماء مستعاره ظاهرها الفضل وباطنها الوحل
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127 - زائره
2017-10-19 00:05:31
الرجال ناقصين عقل وعيونهم زايغه يخقون على اي شي و اي شي يغريهم ماعندهم عقل شوفوا هذا الشاب صورته البنت وخق معها على طول وسمح لها تركب معه وهذا دليل على نقص عقله لو فيه ذرة عقل كان طردها وصد عنها
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126 - صقر السلام
2017-10-19 00:04:28
الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم (عفو تعف نسائكم) اجل مين السبب ياجاهل
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125 - حساب وهمي
2017-10-19 00:02:48
مافيه داعيه أسمة احمد القرني هذا حساب وووهمي والحسابات الوهميه بالالف في تويتر مو معقوله تستشهدون بحساب وهمي غير موجود بالواقع
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124 - قلم الحقيقه
2017-10-19 00:01:55
صدقت أخي صاحب تعليق رقم 112 حمد التهامي .ومايدريك لعله كان في دولة الحمدين وتميم قطر قبل الأزمة وخرج من أحد فنادقها بعد اجتماع له فيها وشاهد عند باب فندقه قطرية تقود سيارتها ولم يحتج أو يعترض عليها .
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123 - هاشم
2017-10-19 00:00:59
لو كان الخبر عن معمم ايران لما علق بحرف واحد قلم الزور وهاذا دليل انهم من اتباع المجوسي المتخبين ورا الظلام
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122 - ضمير الناس
2017-10-19 00:00:22
قبل هالدعاه كانت الامورماشيه بمايرضي الله والمجتمع رايه واحد وفكره خيروماشي بالامل والشرف حاسوناوربعوعلى اربع***
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121 -
2017-10-19 00:00:20
غض البصر. يسلم القلب. جربوها وشكراً
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120 - يا غلم الما حقيقة بتاتآ
2017-10-18 23:59:08
قلتا .المقصود بها هي قيادتنا الرشيدة . ياخي إنتا ما داير تتكلم عدل . لشنو جايب الكلام دا . تخوطها لوجهين لشنو آآآآآآآي . مراجل يقليك النساء تروح تغيير اﻹتجاه للكلم . ما جميل عليك الله يازول .
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119 - هاشم
2017-10-18 23:58:54
قلم الحقيقه دئما اسألك وتهرب من الاجابه انت ورخال ماهي علاقتكم بايران هل هي علاقه دينيه
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118 - وشك وشك
2017-10-18 23:58:49
الله المستعان...الله ياايام الهيئه
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117 - ضمير الناس
2017-10-18 23:57:59
الان تعقدت مسألأة الحلال بالزواج لان الحرام سرعليه عروض اكثربكثيرحلوهاياللي عقدتوها***
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116 - ضمير الناس
2017-10-18 23:56:47
سبب التحرش والزنامن وقف امام تحديدالمهوروتيسير الزواج والطريق الحلال لانه مافي حلال في حرام لايكثر***سالفة تصوم ماتصوم في هالزمن مايمدي***
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115 - بصراحه
2017-10-18 23:56:15
البنت ما تتميع وتتبرج الا اذا شافت 🐑 يعطيها وجه،لو الشاب من البدايه صدها وأنكر المنكر وقال للبنت اني اخاف الله وانتي يابنت اتقي الله واحترمي نفسك وابعدي عني كان البنت احتشمت واحترمت نفسها وابتعدت عنه
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114 - حمد التهامي .
2017-10-18 23:54:32
فلم الحقيقة صدقت فيما قلت هؤلاء الإخوانجية يبطنون القصد هم يرمون من كلامهم قرارات الدولة ..نسال الله ان يكشفهم الجميع .
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113 - صقر السلام
2017-10-18 23:53:42
(عفو تعف نسائكم ) فالسبب هم الرجال يا***
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112 - ماجد
2017-10-18 23:53:19
قلم الحقيقه تعال علق على خبر اعتراف الحوثي بتلقيهم الدعم من ايرآن وحزب الشيطان تعال فالوطن بحاجه لاامثالك هذا وقت الوطنيه بس اذا معك عذر الله معك
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111 - حمد التهامي .
2017-10-18 23:51:29
تعليق مخالف
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110 - آآآي نو تب تونتي سبيك عنقلش / بت / ماتمرق علانا
2017-10-18 23:51:03
قلم الحقيقة قل ثم الله يا تعبان ركز او ما بالجعبة يظهر .
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109 - صقر السلام
2017-10-18 23:50:57
ليش يا فضيلة عمركم شفتوا نساء في العالم كللله اكثر حشمة من نسائنا ؟؟؟؟؟؟؟
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( عدد التعليقات 1 )
108 - قلم الحقيقه
2017-10-18 23:48:12
وعليه لايجب أن تترك دون ملاحقة والقبض عليك لعقابك وردعك وضربك بيد من حديد لاترحم من قبل قيادتنا الرشيدة لأنك لم تسيء لصاحبة القضية وحدها وانما استغليت الموضوع للاسائة للسعوديات في المجمل العام دون خجل
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107 - سلطان القرني
2017-10-18 23:47:28
مثل هذه الامور تعمل اثارة بلبله ***
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106 - آآآي نو تب تونتي سبيك عنقلش / بت / ماتمرق علانا
2017-10-18 23:47:10
يا عزيزنا .. ﻻتورد اﻷمور هكذا نعم هناك وهناك وهنا وهنا . لكن اﻷصل التخويف بالحق والصحيح للكل وتحديد منافذ الضرر بصدورها فللكل مساوئ عند تمكن الشيطان وضعف التمسك باﻷخلاق .. نعوذ بالله أن نزر ونحمل وزر.
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105 - متابع
2017-10-18 23:45:58
من هنا بدا فكر التشدد والتعصب ***
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104 - الله يصلح الحال
2017-10-18 23:45:40
يقول صورته بالجوال”فخق” لاتلوموا الشباب” _ ليش هو يتخرفن ويخق؟ وين عقله وين دينه وين غيرته وين رجولته وين اخلاقه وين تربيته وين مبادئه وين خوفه من الله؟ كل هذا راح مع الخقه؟ نسى نفسه وباع دينه وتخرفن؟
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103 - حمد التهامي .
2017-10-18 23:44:47
صاحب التعليق 95 احسنت الرد
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( عدد التعليقات 1 )
102 - قلم الحقيقه
2017-10-18 23:44:41
وهنا أكاد أجزم وقلم الحقيقه مسؤول عن كلامه أن تغريداتك المسيئة للسعودبات بشكل عام المقصود بها هي قيادتنا الرشيدة أعزها الله بطريق غير مباشروملتوي والكل يدرك أن نساء الوطن تحت حماية الله وحماية حكومتهم
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101 -
2017-10-18 23:43:24
اش رأي اليمني الرحااال في الموضوع
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100 - شيخ مزيون
2017-10-18 23:41:10
هذا يعتبر محرض ومبرر للتحرش والاغتصاب ويجب ان يحاسب الاية : قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ
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( عدد التعليقات 1 )
99 - قلم الحقيقه
2017-10-18 23:40:53
تريدون أن توقفو مثل هذا القرار التاريخي الذي تبنته حكومتنا الرشيدة أعزها الله وأصدره سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين رعاه الله بالسماح للسعوديات بالقيادة لكنكم لن تستطيعون فغيرتم اتجاه الدفة نحوهم.
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98 - ابن البلد
2017-10-18 23:39:43
76 - رخيصات الريبراريات //// ***
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97 - احمد عبد العزيز
2017-10-18 23:38:59
فيه خبر مفرح سوف يهز السعوديه سبحان الله كنت حاسس
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96 - احمدمحمداحمدالسهيمي القرني
2017-10-18 23:38:34
يمثل نفسه قليل معرفة
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95 - AMS.f
2017-10-18 23:38:26
وهل اباح الاسلام للذكور الزناء عند وجود امرأة سواء متبرجة وغير متبرجة .يجب على الشاب الصد عن الفتاة التي تلفت النضر . ويجب علية غض بصرة
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94 - ابو تميم
2017-10-18 23:37:03
‏كلام الشيخ صحيح
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93 - قلم الحقيقه
2017-10-18 23:36:14
بكل شفافية ووضوح السبب الرئيسي لقذفك أنت ومن هم على شاكلتك من دعاة الباطل لادعاة الحق هو السماح للسعوديات بقيادة السيارة داخل وطنها.وهو قرارخرج من وراء أنوفكم وبدلآ من معارضته علنآ وجهتم شتمكم لهم.
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92 - عجيب😳
2017-10-18 23:35:09
مثل الذكر الذي يتشبه بالنساء ويدخل بأسماء نسائية على انه انثى وهو بالأساس ذكر ولكنه بأسم أنثى ويقلد الانثى في اسلوبها ماذا نسمي هذا النوع من الذكور🤔
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91 - احمدمحمداحمدالسهيمي القرني
2017-10-18 23:33:34
يمقل نفسه قليل معرفة
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90 -
2017-10-18 23:33:33
ت80هو لم يعمم هو يريد ان يبين ان البنزين لا يوضع امام النار
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89 - قلم الحقيقه
2017-10-18 23:31:27
بكل شفافية ووضوح السبب الرئيسي لقذفك أنت ومن هم على شاكلتك من دعاة الباطل لادعاة الحق هو السماح للسعوديات بقيادة السيارة داخل وطنها.وهو قرارخرج من وراء أنوفكم وبدلآ من معارضته علنآ وجهتم شتمكم لهم.
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88 -
2017-10-18 23:30:24
اناشفت مقطع الفيديو كامل وهم يركبون السياره يارب ويش يصير يارب سترك
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87 - مراد
2017-10-18 23:29:37
الاغلب انالشباب يركضون خلف الاناث والدليل علي ذلك ان مجموعات من الشبا ب يذهبون الي المولات ليس لهم غرض سوي التحرش اما الاناث يذهبون اقضاء حوائجهم والطرفين يجدون من التناظر متعه
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86 -
2017-10-18 23:29:16
ت1 المتيم انت كل ماشفت موضوع فيه صور نسائية تجي تمدح وتتغزل طيب انصح نفسك وغض بصرك
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85 -
2017-10-18 23:28:45
تعليق مخالف
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84 - ضايع
2017-10-18 23:28:34
هذا اسمه مغازل وليس تحرش وركوب الفتاه مع الولد اسمه زنا وليس اغتصاب اما التحرش فهو يحدث من طرف واحد سيدي يجب ان تتعلم قوعد الموضوع الذي تتحدث عنه افتح اثمك يرزك الله انتهى منذ مبطي
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83 - وجهة نظر
2017-10-18 23:28:28
انا غاسل يدي من المطاوعه وتصريحاتهم وتغريداتهم.... عش حياتك بدون ما تسلم عقلك لا لمطوع ولا لغيره.. كل واحد يعرف الصح من الخطأ
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82 - رخيصات الريبراريات
2017-10-18 23:28:14
اللي يصعق كمية الديـ
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81 - سعودي وافتخر
2017-10-18 23:26:08
لا يجوز التعميم والقذف بصيغة التعميم اتق الله ياشيخ لا تعمم والتعميم صفة الجاهل .واذا كانت هناك حاله فرديه شاذه لا تٌعمم على الجميع سواء على النساء او الرجال .أسأل الله ان يحفظ بناتنا وشبابنا من الفتن
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80 - جون كنيدي اليعربي
2017-10-18 23:25:54
أحسن النية والتمس لهم العذر قد تلومهم وانت لا تعلم وتقذفهم من غير بينة ودليل. فقد يكونون إخوان وخوات أو بينهم صلة قرابة ورحم وقامو بالتصوير للضحك والتسلية والمشاركة مع أهلهم
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( عدد التعليقات 1 )
79 - قلم الحقيقه
2017-10-18 23:25:48
نحن نعرف خروج سمومكم هذه الأيام أنت ومن هم على شاكلتكم من دعاة الباطل لا الحق ضد السعوديات وكأنكم ماصدقتم أن وجدتم ماتفرجون به عن حقدكم الأسود الكامن داخل قلوبكم للتنفيس من احتقانكم الذي يكاد يقتلكم.
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78 -
2017-10-18 23:24:08
النساء ناقصات دين وعقل
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77 -
2017-10-18 23:23:29
فعلا هن السبب ونلاحظ في الايه الكريمه بدأ بالزانيه ثم الزاني( الزانية لا ينكحها إلا زان )
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76 - رخيصات الريبراريات
2017-10-18 23:21:56
كويس ضمنا 🖕🏼😇😋
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75 - متأمل
2017-10-18 23:21:00
كل من أراد أن يبرز كتب له كلمتين في تويتر ونصب نفسه داااااعيه ... التعميم وسؤ الظن والإتهام الباطل .. جرائم يعاقب عليها الشرع والقوانين العرفية .. هذا قذف بحق المجتمع وجزاءه الجلد والسجن
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74 - منال الضاحي
2017-10-18 23:20:16
الرحال يقول كل همهم النساء! على اساس انك تعلق على اخبار السياسه والاقتصاد منت ببعيد عنهم تواجدك في اخبار النساء فقط بعاااااا
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73 - ( خلاصة الموضوع)
2017-10-18 23:17:50
الدليل القاطع على كبر عقل النساء وحفظهم لشرفهم اليوتوب وتويتر فية صورة ومقاطع تدل على مدى عقلية المراءة وخاصة إذا قشعت العلوم شوف اليوتوب وتويتر واحكم بلاكذب
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72 - متفائل
2017-10-18 23:16:20
ﻻ يجوز توجيه التهم لعموم النساء ، فالنساء فيهن الصالحات الطاهرات العفيفات المحتشمات المؤدبات ، كما أنه ﻻ يجوز تبرئة الرجال كليا من تلك التهمة ، نسأل الله لنا ولهن الهداية والتقوى والصلاح .
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( عدد التعليقات 1 )
71 - قلم الحقيقه
2017-10-18 23:16:01
كيف حكمت وأعطيت نفسك حكمآ قاطعآ من حالة فردية هنا أوهناك لاتمثل الا أصحابها سواء كانو من رجال أم من نساء على حد سواء.لكن يبدو أن في داخلك حقد دفين على النساء السعوديات في المجمل العام وهذا سبب قذف سمك
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70 - متفائل
2017-10-18 23:14:58
ﻻ يجوز توجيه التهم لعموم النساء ، فالنساء فيهن الصالحات الطاهرات العفيفات المحتشمات المؤدبات ، كما أنه ﻻ يجوز تبرئة الرجال كليا من تلك التهمة ، نسأل الله لنا ولهن الهداية والتقوى والصلاح .
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69 - إذا صُلحت المراة صلح المجتمع.. نسال الله أن يحفظ نسائنا ونساءنا المسلمين
2017-10-18 23:14:52
إذا أردت أن تفسد اي مجتمع فعليك بالمراة. هكذا هو الغرب.. المراة هي نصف المجتمع وبل كل المجتمع إذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمع.. لانها هي المربية الاولى في حياة الانسان. فعندما تنشغل بهموم
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68 - مها
2017-10-18 23:14:42
وتستمر أسطوانة ابو ثوب قصير بترديد الاتهامات للنساء
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67 - صبحي
2017-10-18 23:14:16
كلامك صحيح.
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66 - 👤
2017-10-18 23:13:38
وهل نساؤك من ضمن من اتهمتهم
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65 - علي
2017-10-18 23:12:32
الحمدلله على نعمة العقل هذا اتهم جميع النساء
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64 - جون كنيدي اليعربي
2017-10-18 23:12:30
تعليق مخالف
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63 - هههههههه
2017-10-18 23:11:45
الشبخ ميزو رقم 2
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62 - هلالي
2017-10-18 23:10:49
لا حول ولا قوة الا بالله والله هذا اتهام معيب يصدر من شخص ملتحي
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61 -
2017-10-18 23:04:18
أصلا ذحين اللي تستحي وتخجل يعتبرونها قليلة حيّا وماهي متطورة ههههههههخخخخخخخخههههه
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60 - طير حوران
2017-10-18 23:02:52
نرسلهم للمريخ وش رايك يامطوع
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59 - صقر العروبه
2017-10-18 23:01:13
ياعمي ابعد عن اماكن الشبهات ولايحد يمك خاصه النساء مايجونك ممكن الشباب هم اكثر جراءه ونظر للنساء
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58 - الصريح
2017-10-18 23:00:57
أرجعوا لفديو التحرش بفتاة النهضة ثم أبحثوا ماذا قال رجال الدين عن ذلك وكيف رموا كل المسئولية عليها ؟! مذهبهم أرم المسئولية على النساء وريح رأسك وأكسب شعبية ولا تناقر الرجال فتخسر مكانتك .
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57 - عبدالله القرني
2017-10-18 22:57:07
لايجوز ان نقذف كل النساء بالزنا مثل هذا هذا اللي مسمى نفسه داعيه
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56 - 44
2017-10-18 22:56:02
قول قسم هذا كوذاب وخوراط ههههه
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( عدد التعليقات 1 )
55 - الرحااال
2017-10-18 22:55:23
والله ان النساء الحين مادروا ايش تقول..اذن طين واذن عجين..قول الي تقول..مافيه شي جديد..كله اعاده..الله كيف النساء حارقين قلوبهم 💚
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54 - حازم
2017-10-18 22:55:10
تعليق 35 هههههه رح انتف حواجبك عند قلم الكوافيرة
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53 - اين امن الدوله عنه
2017-10-18 22:53:18
يجب محاسبته مثل غيره حتى يتوقف عن اثارة البلبله في البلد مثل من قال المراءه بربع عقل
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52 - DDDDDX
2017-10-18 22:51:58
تعليق 31,,,,,,تعليق 31,,,,, ابوخالد القرني انت من القطيف ولا من العوامية بلاش تقية باالاسم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
51 - -
2017-10-18 22:50:22
يالرحال كل هواء روح علق عند الحوثيين ***
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( عدد التعليقات 1 )
50 - الرحااال
2017-10-18 22:50:18
العالم تتطور..وهؤلاء اشغلهم الله بالنساء 💚
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49 - حازم
2017-10-18 22:49:52
تعليق 35 تراه شبيهك قلم الكوافيرة امرح وتوسد اذانك
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48 - راعي البل
2017-10-18 22:48:46
النساء لهم اباء واخوان وعشيره استهانوا بمسألة الشرف ولم ينكروا على الرجال فعلهم وانفلات القليل من الفتيات ماهو الا انعكاس لهذه الحاله
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47 - مغربية
2017-10-18 22:48:26
الرجل هو سبب العلاقات المحرمه لانه لو ماكانش راجل يجري ورا الستات ما كانوش تبرجوا ولو كان الواحد يهتم بمراتو ويكفيها ويملي عينها ما كانتش تخون
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46 - حازم
2017-10-18 22:47:58
تعليق 35 تراه شبيهك قلم الكوافيرة امرح وتوسد اذانك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - عبدالرحمن الشمراني
2017-10-18 22:47:35
هذا عم النساء كلهم ! كلامه خطير جداااا
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44 - DDDDDX
2017-10-18 22:47:10
هذول الي ركبو ياشيخ احمد مصابات باالصرع ويعانون من حالة نفسية ،،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - حبيب
2017-10-18 22:46:39
مو كل الرجال يتحرشون فقط ***
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42 - عاااااشقةالوررررد
2017-10-18 22:46:32
مشكلتنافي التعميم عندما يقال النساءسبب التحرش والزنا عمم عالنساء كلهم طيب فيه بنات ونساءمحتشمات ورغم ذلك يتعرضن للتحرش من مرضى النفوس وبعدين الشاب كمان مطالب بغض بصره اما اعطائه مبرر عشان البنت متبرجه
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41 - سبب الفساد في العالم الحريم
2017-10-18 22:45:54
صح كلامه والرسول عليه الصلاةوالسلام قالهاانه اشدفتنة على الرجال النساءالوحدةتتمكيج وترسم عينهاوتتعطروتتميع في الكلام وماتبى الرجال يتحرشوافيها،هادي غريزةالله خلقها في الرجال وتنضبط بالستروالحشمةوالعفة
لا يعجبني(2) اعجبني(9)
40 - تعليق 25
2017-10-18 22:45:32
رح البحرين ولا دبي ولا مصر كلها حذفت حصاة وانت فري مان قال كبت قال
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39 - مبغض الهيئة
2017-10-18 22:45:17
وين ناصر القصبي عنه يسوي فيه مثل ما سوى بابن فروه
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 1 )
38 - الرحااال
2017-10-18 22:44:29
ايش الجديد..كل شي من النساء..لا اعلم هل يتحفظون ويتخرجون من كتب عن النساء فقط..مساكين النساء..لكن الشي الجميل ان النساء مايعطونهم وجه..اعرفوهم..لو يموت تيس في افريقيا قالوا النساء السبب..ع ايش داعيه💚
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
37 - 11
2017-10-18 22:44:22
** ترقيم صار عادي ي***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 -
2017-10-18 22:43:52
تعليق ٦ كلامك واقعى معاد فى حياء من الله البنت هى الى تخلى الرجال ينظر اليها لو هى محشمه ماراح تحصل تحرش ي الله حسن الخاتمه
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
35 - مانع القحطاني
2017-10-18 22:43:44
20 - حازم 19 - هاشم 7 - طلال هيه وحده من ثلاثه اما انك انت نفسك وتسوق لنفسك او انكم اخواياه وتسوقون له او انكم عطيتوه اكبر من حجمه بكثيييير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - خوخه
2017-10-18 22:42:41
كل من ربى لحيه قام يفتي
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
33 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-10-18 22:42:20
اذا تقابل الرجل قليل الحياء والدين ◽مع المرأة قليلت الحياء الفاتنة ◽وقع الفأس في الرأس❕
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
32 - ابوصالح سكري
2017-10-18 22:41:45
نعم نعم بعض النساء وبعض الخدمات هن سبب المشاكل والخيانة والجريمة والحركات لكثيرشباب في الوطن العربي والخليجي وتعجبني البنت والحرمة الشريفة لايقدر اي شخص يقرب يمها او يجعلها جريمة وخيانة كفو بنت الرجال
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
31 - ابو خالد القرني
2017-10-18 22:41:33
هذا قذف صرررريح للنساء !! يجب محاسبته
لا يعجبني(10) اعجبني(3)
30 -
2017-10-18 22:41:05
وما الغريب في قوله؟!! صدق. والمتابع الآن للنساء مسلمات وغير مسلمات سيلحظ أنهن يسعين خلف الشباب ليلقين بهم في حبائلهن..نسأل الله العافية..واذا وقع المحضور تورط الشاب وأصبحت هي الضحية..فانتبهوا يا شباب
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
29 - شووووووق
2017-10-18 22:40:36
هذا يعتبر الرجل ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - -
2017-10-18 22:39:48
ياعالم شوفوا مواقع التواصل ! الوضع في خطر الكل ينتبه على رعيته
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
27 - مغربية
2017-10-18 22:39:36
اعوذ بالله من الشيطان يا اخي اشبيك تتهم النسوان بالتحرش وتسيب الرجل الذي أمره الله بغض النظر / حتى لو رأيت امرأة متبرجة هل يحق لك التحرش بها واذا الرائحة الجميلة تعمي بصيرتك هذا شي تاني
لا يعجبني(13) اعجبني(5)
26 - حازم
2017-10-18 22:38:34
يجيك قلم الكوافيرة مدرعم ويتفلسف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
25 - الغريزة و المال
2017-10-18 22:38:00
الكبت الجنسي لدى الشباب و الحرمان العاطفي لدى البنات .
لا يعجبني(15) اعجبني(14)
24 - حازم
2017-10-18 22:37:58
يجيك قلم الكوافيرة مدرعم ويتفلسف
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
23 - منسم
2017-10-18 22:37:57
يارجال ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - هاشم
2017-10-18 22:37:32
خنبوقه ورحال الخبر الي قبل هاذا مباشره عطوني شعوركم وانتم تنظرون كلاب المجوس تساقط
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
21 -
2017-10-18 22:37:25
المشكله *** ياشيخ !
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-10-18 22:37:17
هههههه هذا دايم مسنتر بصفحة سعاد الشمري يعلق على تغريداتها له سنين وبشكل يومي وهي تجلد فيه .. وهل هذا داعية حتى يفتي بما يعتقده من اقرب الناس اليه كالمثل القائل كل ينظر إلى الناس بعين طبعه
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
19 - مهاوي
2017-10-18 22:35:56
والله يافيه بنات من جد وصخات تتحرش بالرجال واهله معاه يعني وش تبين بالضبط وقاحه وقلة حيّا وش هالرخص الله لايبلانا والله ان الأغلب الشباب يضحكون على تصرفاتهم وهي تحسبه معجب فيها !
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
18 - اسد
2017-10-18 22:35:26
القران الكريم قدم الزانية على الزاني صدقت ياشيخي المحترم
لا يعجبني(3) اعجبني(9)
17 -
2017-10-18 22:35:04
نبي هيئة للبنات
لا يعجبني(6) اعجبني(14)
16 - مسألة وقت
2017-10-18 22:34:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
15 - عبد الله
2017-10-18 22:33:30
نعم، هناك نساء هن سبب التحرش**
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
14 - مهاوي
2017-10-18 22:33:15
والتربيه ومراقبة الأهل لها دور وقبل كل شي الخوف من الله ربي البنّت على الخوف من الله قبل السمعه والاهل لان اذا ماخافت من الله قبل كل شي ماراح ينفع حتى لو تقفل عليها😌
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
13 - ابو تركي
2017-10-18 22:32:50
والله انك صادق
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
12 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-18 22:32:50
لا تقذف الجميع
لا يعجبني(6) اعجبني(7)
11 - مشاكس
2017-10-18 22:32:19
يعني ندعس ترقيم ولا ايش مش فاهم ..!!
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
10 - واحد نفر
2017-10-18 22:32:09
احسنت بارك الله فيك
لا يعجبني(4) اعجبني(7)
9 - مانع القحطاني
2017-10-18 22:32:05
اغتصب مين ما عاد فيه شيء اسمه اغتصب الا وحده بين كل 100 الف حاله هذي**
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
8 - ناريمان
2017-10-18 22:31:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - طلال
2017-10-18 22:31:45
ننتظر ردود قلم الخقيقه وشلته من بني ليبرال
لا يعجبني(5) اعجبني(15)
6 - مهاوي
2017-10-18 22:31:07
فيه بنات من جد وصخات تتحرش بالرجال حتى واهله معه يعني ماادري وش تبي بالضبط وقاحه وقلة حيّا وش هالرخص الله لايبلانا والله ان اغلب الشباب يضحكون على تصرفاتهم وهي تحسبه معجب فيها !
لا يعجبني(3) اعجبني(11)
5 - تتب تتب
2017-10-18 22:30:11
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 -
2017-10-18 22:29:43
هذا ما ينادي به اللبراليين المتافقين والملحدين أعداء الإسلام بقولهم كوني حره فهذه هي الحرية اللتي ينشدونها
لا يعجبني(6) اعجبني(17)
3 -
2017-10-18 22:29:20
يعني ندعس ترقيم ولا ايش مش فاهم ..!!
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
2 - مانع القحطاني
2017-10-18 22:27:39
صدق ورب الكعبه
لا يعجبني(6) اعجبني(17)
1 - المتيم
2017-10-18 22:27:24
كلامك والله صادق اغلب التحرشات هي من البنات سوى بالنظر او الفعل. قوي الله درك بس انتبه هالحين يقومون عليك الليبراليين الحد ويتهمونك ضد النساء ويحكمون عليك بالسجن
لا يعجبني(12) اعجبني(17)

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آخر تعليق
بواسطة : حقاااني...

الله يسعدك اخوووي مفرح والله أسعدتني كثيرا بعدولك عن قرارككك وكنت متوقع انك راح...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

تصبحون على خي(خروج 🙆🙆🙆...
بواسطة : إنسان منصف

بكيفك يا ريما,,,,أمزحي مع مفرح,,,,وتدلعي على حقاني,,,,ولا جاءت سارونه,,,,حرااااا...
بواسطة : عاشق وطن

اقول والله إنك ***...
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