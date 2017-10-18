داعية سعودي يتهم النساء سبب التحرش والزنا !

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صحيفة المرصد : علق داعية سعودي يدعى أحمد بن سعيد القرني، على واقعة صعود فتيات سعوديات في سيارة يستقلها عدد من الشباب، مؤكداً ومقسماً بأن النساء هن سبب التحرش والزنا، داعياً إلى عدم إلقاء اللوم على الشباب ، بحسب وصفه .

وقال “القرني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقاً بها فيديو الواقعة : ” واذا اغتصبها هو وزملائه رجعت الى المنزل تصيح “شرفي اللي محلتيش غيره” . والله أن #النساء_سبب_التحرش_والزنا هاهي فتاة تحرشت بشاب وركبت معه”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” نعم #النساء_سبب_التحرش_والزنا فمن خرجت متعطره ليجد #الناس ريحها فهي #زانية ، ولن تخرج امرأة متعطرة وهي تلبس ثياب #المطبخ.”

وتابع قائلا: ” هذه الفتاة هل تحرش بها صاحب”السيارة العملاقة”!؟ . انظروا من الذي تحرش بالآخر صورته بالجوال”فخق” لاتلوموا الشباب”.

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