شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو والعديد من الصور لسباق ” أدو باجونج” أو فيما يُعرف بالقتال بين الكلاب الشرسة والخنازير البرية الشهير بإندونيسيا.

وأقيمت فاعليات السباق في قرية سيكاواو بمنطقة ماجليا التابعة لمقاطعة جاوا الغربية بإندونيسيا، حيث تقاتل الخنازير والكلاب حتى الموت في هذه الرياضة الوحشية، داخل حلبة مصنوعة من خشب الخيزران.

ويحرص الإندونيسيين على مشاهدة هذا السباق، كجزء من تقاليدهم، وذلك رغم الشكاوى التي قدمها نشطاء حقوق الحيوان لوقف هذه السباقات، ووصفهم لما يحدث بالجريمة.

ولفتت “الديلي ميل” إلى أن هذه السباقات التي دائما ما تكون بين الكلاب والخنازير، تنطلق في المناطق القروية بإندونيسا خاصة في منطقة “جاوة” الغربية.

ويشجع المتفرجون المسابقة، ويصرخون أثناء اشتعال القتال، كما يرصد القائمون على المسابقة جائزة قيمتها فد تصل لـ 1500 جنيه إسترليني، لصاحب الحيوان الفائز.

