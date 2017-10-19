بعد أن فقد حصانته.. خادمتان تقاضيان دبلوماسي سعودي أمام القضاء البريطاني
صحيفة المرصد : كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل عاملتين منزليتين لانتصار قضائي على دبلوماسي سعودي سابق وزوجته في العاصمة البريطانية لندن، بعد موافقة المحكمة العليا للاستمرار في دعوتهما ضده، بعد أن فقد حصانته الدبلوماسية حاليا.
وأكدت العاملتان شيرلين رييس وتيتان روهيتان، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اللتان كانتا تعملان مع الدبلوماسي “ج. م” لمدة 18 ساعة يوميا طوال الأسبوع دون السماح لهما بمغادرة المنزل ما لم يرافقهما أفراد الأسرة، أن المحكمة العليا أخبرتهما أن مخدمهما “لم يعد محميا بالحصانة الدبلوماسية”، وذلك بعد أن نقلت لهما محكمة الاستئناف سابقا أنهما لن يتمكنا من متابعة القضية لأن الدبلوماسي السعودي يتمتع بحصانة دبلوماسية.
وقالت شيرلين للصحيفة البريطانية: “أنا فرحة لموافقة المحكمة العليا للاستمرار في الدعوة القضائية”، وأضافت: “أعلم أن هنالك الكثير من العاملات المنزليات يعانين مثلي، وأنا سعيدة لأنهن يستطعن الآن استخدام هذه القضية للحصول على حقوقهن، وليس عليهن الانتظار طويلا، كما فعلت”.
وذكرت “ديلي ميل” أن هناك دبلوماسيون يستقدمون ما بين 200 إلى 300 عاملة منزلية مهاجرة إلى بريطانيا، من أجل العمل لديهم.
يُشار إلى أن الدبلوماسي السعودي “ج. م”، أخفق في تعليق قرار المحكمة عندما كان دبلوماسيا في السفارة السعودية بلندن، ما بين عامي 2010 و 2014، حيث عملت العاملتان لديه في عام 2011، وادّعتا حينذاك أنه انتزع جوازيهما ولم يسمح لهما بالاتصال بأسرتيهما، ولم تحصل كل خادمة خلال فترة عملها سوى على 400 جنيه إسترليني.
التعليقات
أنت تعلق حسب رغباتك وأهوائك الشخصية ، وأنت بفكرك هذا لا لتحقق العدالة التى امرنا الله بها وهـي الرحمة والإنسانية ، من خلال تجربتي بالاستقـد ام للأسف بأن بعـضُ من الكفـلاء لا يطبق بنود العقـد.
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اتمنى ان مايج احد ويقول انه داعيه ويدغدغ عواطفنا الحكم هناك مهما قلنا لن ينفع ولاكن نخيف الناس من الدعوه لان الشباب الي هناك يدعون لله واذا اخفناهم لن يدعو احد ونكون شاركنا بصد عن الدعوه لله
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لي قريب حصلة له حادثة اعتداء في لندن بعد سنه قبض على المجرم اتصلو فيه قالو له تذكرة ذهاب واياب وسكن وسيارة وحراسة ومصروف يومي من الحكومة البريطانية حتى تغادر بريطانيا
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هناك اسلام بلا مسلمين
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إذا هو ظالم يستاهل اللي يجيه
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عند الله مافيه حصانه... . اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك.. لازم نعامل الغير بالاسلام.فإن لم يكن فبالانسانيه
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القضيه عبوديه لن ينجو منها اذا ثبت عليه الدعوا نفس دعوا حمبدان التركي السجن الطويل
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كذابات وحصلن قضاء مارج مثل البيض الفاسد يقبل أي دعوى من هايفه سافله قصدها الإبتزاز والتعويض بالمال
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فكرنى بشخص محبوس فكرنى بشخص محبوس فكرنى بشخص محبوس فكرنى بشخص محبوس
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مافي حصانه اذا لهم حق يأخذونه سلملي ع لندن
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ليه فيه شي اسمه حصانه كل إنسان يغلط كان من كان يتحمل مسؤلية غلطه ويتحاسب على حسب فعلته وشكرا
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سلامتكم من الصدمة *** سلامتكم من الصدمة ***
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فكرنى بشخص محبوس
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