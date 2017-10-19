تطورات جديدة في قضية قتل “كيم كارداشيان باكستان” .. ومدبر الجريمة شخصية مرموقة
ترجمة صحيفة المرصد: ألقت الشرطة الباكستانية القبض على متورط جديد فيما يتعلق بقضية قتل “كيم كارداشيان الباكستانية ” كما عُرِفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي قتلت بعد نشرها صور عارية لها على مواقع التواصل .
وقد عثر على “قنديل بالوش – 26 عاما ” ، إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ، مقتولة فى يوليو الماضى واعترف شقيقها محمد وسيم بإرتكابه الجريمة.
ونالت صور “بالوش” شهرة واسعة عبر مواقع التواصل ، وذلك بسبب تقليدها العادات الغربية وأساليب الإغراء داخل بلد إسلامي محافظ مثل باكستان ، فيما أعادت وفاتها دعوات ضد ما يسمى بـ “جرائم الشرف”.
ولم يتم إحالة محمد وسيم قاتل “بلوش” حتى الآن للمحاكمة فى مدينة مولتان بوسط باكستان ، فيما اعتقلت الشرطة أمس الأربعاء شخصية رفيعة المستوى في باكستان لدوره فى جريمة القتل ، وهو رجل الدين المفتي عبد القافي .
وضمن تفاصيل التحقيق في القضية فقد أظهرت سجلات الهاتف أن “عبد القافي” كان على اتصال مع محمد وسيم شقيق القتيلة ، خلال فترة خلافه مع شقيقته”بالوش” ، والتي تسببت صورها العارية في إقالته من منصبه من عمله بلجنة حكومية .
وقال المدعي العام في باكستان “زيور رحمن” للقاضي أن سجلات هاتف “قافي” أظهرت أنه كان على اتصال مع محمد وسيم شقيق “بلوش” ، وابن عمه “نواز” ، المتهم من قبل الشرطة بأنه شريك في الجريمة .
وقد ألغت محكمة ملتان أمس الأربعاء كفالة “قافى” وأمرت باعتقاله ، وتمكن “قافي” من الهرب لفترة من الوقت ولكن تم القبض عليه من قبل الشرطة فى وقت لاحق الأربعاء .
يذكر أن محمد وسيم شقيق القتيلة “بلوش” قد قال في مؤتمر صحفي بعد تنفيذه الجريمة أنه غير نادم على ما فعل مؤكداً أن سلوكها وأسلوب التعري التي كانت تفعله لم يكن مقبولاً .
التعليقات
7 مـ بلاك بالل نزل عليهن القران وف ارضها وعلى جدودها وبلغتها ***// اجل وش تقول عن اللي يتغزلون بايفانكا ويتمنون الزواج منها واللي كل ماشافوا نصرانية تغزلوا فيها ويتمنون الزواج منها
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الاوردية وغيرهن من غير العربيات صعب عليها فهم القران واللغة العربية ورغم ذلك كثير منهن ملتزمات بشكل صارم بلاك بالل نزل عليهن القران وف ارضها وعلى جدودها وبلغتها وتسوي اشنع من النصرانية فسريها لي 😂
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هذيك صور هنا تركب معه وتصور ولا حركت ساكن عند ذويها وف من يدافع عنها وعن فعلها والمضحك يتهمون مذهبنا بالتشدد وانه من نشر التشدد 🤣🤣🤣
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قتل النفس من الكبائر الذنوب
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الدين النصيحة وقتل النفس حرام مهما كان فسادها. جهل وقبيلة ليس الا. هذا الصنع يسيء للاسلام ولايشرفه. ومصيره غضب من الله والخلق اجمعين..
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رجل وابن رجل
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و تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو ...هو فين السؤال.....و تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو ...هو فين السؤال.....
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ياكثر جرائم الذكور في العالم ضد الاناث الذكر يحقد على الانثى ويستمتع بقمعها واذلالها حتى في كلام الذكور عن الاناث تجد فيه الاحتقار والاساءة والاستخفاف بالانثى وان حاولت الانثى الدفاع عن نفسها قمعوها
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