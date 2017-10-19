تشييع جثمان “عبد العزيز العيلي” ضحية الخطأ الطبي بالطائف.. وعمه يروي تفاصيل جديدة!
صحيفة المرصد: شيع الأهالى جثمان الحدث “عبدالعزيز العيلي” والذى وافته المنية إثر خطأ طبي أثناء عملية جراحية أجريت له في مستشفى خاص بالطائف.
عملية جراحية
وكانت عائلة الفقيد اتهمت مستشفى خاصاً في محافظة الطائف بقتله؛ بعد اتخاذ إجراءات طبية أدت لوفاته؛ إثر عملية جراحية بسيطة أجريت له في المستشفى، وقدموا شكواهم لإدارة الشؤون الصحية بالطائف.
ووفقا لـ “سبق”،كان الشاب قد وصل للمستشفى بهدف معالجة “خرّاج” في فخذه، فقرر الأطباء أن يخضع لعملية جراحية بسيطة؛ لكن حالته الصحية تدهورت بعد خروجه من العملية حتى فارق الحياة.
الملف الطبي
وقال عم الحدث المتوفى، المواطن “طلال العيلي “: قتلوا ابن أخي، وحاولوا الإساءة لي واحتجازي بعد سحبي ملفه الطبي، الذي كان قيد العبث فيه من قِبل أحد الممرضين بعد وفاة المريض؛ إذ تمكنت – ولله الحمد – من الحصول عليه قبل أن يخفي المستشفى سوأته التي كشفها الله – سبحانه وتعالى -، وزادني قوةً وإصرارًا لأحمله حتى أوصلته لمدير الشؤون الصحية بالطائف للتحقيق في الواقعة. لافتاً إلى أنه منع دخول أى شخص الغرفة التى كانت بها جثة ابن شقيقه حتى حصل على الملف الطبي الخاص به.
وأشار إلى أن الطبيب كان قد حاول الحصول على توقيعه على ورقة مكتوبة بخط اليد، وغير رسمية، ووضعها يشوبه الكثير من الشك، يخلون من خلالها مسؤوليتهم عما حدث نتيجة العملية التي أُجريت، ولكنه رفض التوقيع. وطالب بإغلاق المستشفى، وإيقافه عن العمل خوفًا من تزايد حالات الوفاة.
الصحة تحقق
وأعلنت إدارة الشؤون الصحية أنها بدأت التحقيق في الحادث بتشكيل لجنة عاجلة، كما سحبت بطاقات تراخيص مزاولة المهن وبطاقات هيئة التخصصات الصحية من الطاقم الطبي الذي يخضع للتحقيق.
التعليقات
يا اخي المشكله ما يختبروا هؤلاء الاطباء بشكل صحيح .في امريكا اذا طبيب اجنبي يبغى يعمل في امريكا فانه يخضع لثلاث اختبارات وليس اختبار واحد مثل السعوديه وفي بعض الاحيان مقابله
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يا اخي المشكله بالاطباء بدون ترخيص . اطباء اسنان يعملون تقويم اسنان بدون ترخيص في المدينه المنورة ويزرعون اسنان بدون ترخيص ويتدربوا علينا الاجانب الله يكافيهم والمهم عندهم الفلوس فأين المسؤول
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يا اخي المشكله بالاطباء بدون ترخيص . اطباء اسنان يعملون تقويم اسنان بدون ترخيص في المدينه المنورة ويزرعون اسنان بدون ترخيص ويتدربوا علينا الاجانب الله يكافيهم والمهم عندهم الفلوس فأين المسؤول
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هذا لم يكن اول او اخر خطئ طبي في مستشفياتنا وهذه مسؤلية وزارة الصحه لأنها من تصدر التراخيص ويجب محاسبة الوزير عن هذه المجازر بالامس حداد ممرض وقبله طبيب سباك وبكره عازف كمنجه هذه جرائم قتل وليست اخطاء
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حسبي الله ونعم الوكيل الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة
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⚠️ طبعاً وزارة الصحة والمسؤلين فيها وضعوا قوانين حيال أي تجاوز على الموظف الصحي سواء دكتور أو ممرض وكانت الغرامات ملايين والسجن سنوات طويله ‼️ طيب وش بتسووون مع اللي فقد حياته بسبب دكتور ⁉️ لا شيء
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الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويغفر له ويجبر كسر اهله إنا لله وإنا اليه راجعون
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كثير متسمين اطباء وجراحين و اخصائيين تخدير ومختبرات وصيادله يمارسون الطب وهم سباكين يطقطقون علينا بالذات الجنسيات العربيه حسبنا الله ونعم الوكيل.
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المفروض قبل دفن اي متوفي في مستشفى ان يتم سؤال اهله اذا كان ينوون تقديم شكوى و في حال الابجاب بتم تشريح للجثمان لكي يتم تحديد السبب بالضبط و ادانة الطبيب او تبرئته بناءا على دليل و ليس اتهام
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ماشاء الله ***
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غفر الله لميتكم واسكنه فسيح جنانه
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ليه مافي قصااص 😒 هذا قتل عمدا وكثير من القصص الله لايبلانا
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لاحول ولاقوة الا بالله الله يرحمه ويغفر له والله يصبر اهله ويجيرهم في مصيبتهم مايكفي يقفلون المستشفى المفروض يحاكمون كل اللي شاركو في العمليه
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الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنه يااااارب وحسبي الله على من كان السبب في وفاته والله ياخذ حقه يوم تجتمع الخصوم والله يجبر قلب أهله ويصبرهم يااااارب 💔😭
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الله يرحمة يمكن زيادة بنج ويمكن الاكسجين طايح وهم في المطعم ويمكن الطبيب جديداوممرض اكسجين جديد الله ييكشف السرانشاالله اهم شي لايكو واحد فيهم مهننتة حداد كماحصل في مستوصف المزاحمية الحداد ممرض هههههه
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يجب المحاسبه فان كان من عمل العمليه غير متخصص جراح يجب سجنه مده طوبله
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الله يرحمه و يرحم اموات المسلمين-سبحان الله وبحمده-
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