تشييع جثمان “عبد العزيز العيلي” ضحية الخطأ الطبي بالطائف.. وعمه يروي تفاصيل جديدة!

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صحيفة المرصد: شيع الأهالى جثمان الحدث “عبدالعزيز العيلي” والذى وافته المنية إثر خطأ طبي أثناء عملية جراحية أجريت له في مستشفى خاص بالطائف.

عملية جراحية

وكانت عائلة الفقيد اتهمت مستشفى خاصاً في محافظة الطائف بقتله؛ بعد اتخاذ إجراءات طبية أدت لوفاته؛ إثر عملية جراحية بسيطة أجريت له في المستشفى، وقدموا شكواهم لإدارة الشؤون الصحية بالطائف.

ووفقا لـ “سبق”،كان الشاب قد وصل للمستشفى بهدف معالجة “خرّاج” في فخذه، فقرر الأطباء أن يخضع لعملية جراحية بسيطة؛ لكن حالته الصحية تدهورت بعد خروجه من العملية حتى فارق الحياة.

الملف الطبي

وقال عم الحدث المتوفى، المواطن “طلال العيلي “: قتلوا ابن أخي، وحاولوا الإساءة لي واحتجازي بعد سحبي ملفه الطبي، الذي كان قيد العبث فيه من قِبل أحد الممرضين بعد وفاة المريض؛ إذ تمكنت – ولله الحمد – من الحصول عليه قبل أن يخفي المستشفى سوأته التي كشفها الله – سبحانه وتعالى -، وزادني قوةً وإصرارًا لأحمله حتى أوصلته لمدير الشؤون الصحية بالطائف للتحقيق في الواقعة. لافتاً إلى أنه منع دخول أى شخص الغرفة التى كانت بها جثة ابن شقيقه حتى حصل على الملف الطبي الخاص به.

وأشار إلى أن الطبيب كان قد حاول الحصول على توقيعه على ورقة مكتوبة بخط اليد، وغير رسمية، ووضعها يشوبه الكثير من الشك، يخلون من خلالها مسؤوليتهم عما حدث نتيجة العملية التي أُجريت، ولكنه رفض التوقيع. وطالب بإغلاق المستشفى، وإيقافه عن العمل خوفًا من تزايد حالات الوفاة.

الصحة تحقق

وأعلنت إدارة الشؤون الصحية أنها بدأت التحقيق في الحادث بتشكيل لجنة عاجلة، كما سحبت بطاقات تراخيص مزاولة المهن وبطاقات هيئة التخصصات الصحية من الطاقم الطبي الذي يخضع للتحقيق.





