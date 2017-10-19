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الرئيسية / شاهد .. تركي آل الشيخ يكشف عن اسم النادي المصري الذي يشجعه في حوار مع “عمرو أديب”

شاهد .. تركي آل الشيخ يكشف عن اسم النادي المصري الذي يشجعه في حوار مع “عمرو أديب”

شاهد .. تركي آل الشيخ يكشف عن اسم النادي المصري الذي يشجعه في حوار مع “عمرو أديب”
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المرصد 26 2٬243 5 ساعات

صحيفة المرصد :أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة ، أنه مشجع للنادي الأهلي المصري.

وقال آل الشيخ في حواره مع الإعلامي المصري عمرو أديب على هامش مباراة تشيلسي وروما في دوري أبطال أوروبا ممازحًا أديب: “دم الإنسان لونه أحمر، وبالتالي أنا أهلاوي”.

وأكد رئيس هيئة الرياضة بالسعودية أن محمود الخطيب لاعب النادي الأهلي السابق قادر على اكتساح الانتخابات المقبلة للقلعة الحمراء، ولا يوجد منافس أمامه، كونه إداريًا جيدًا، ويتمتع بكاريزما قوية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

26 - 8888
2017-10-19 07:06:05
تعليق مخالف
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25 - نص كبسة
2017-10-19 06:42:07
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - مهتم..
2017-10-19 06:39:41
يا الله يتكلم مصري !!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - ................
2017-10-19 06:19:19
قالت العرب الطيور على اشكالها تقع
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
22 - حازم
2017-10-19 05:57:08
نعتز بلهجتنا وعاشت بلادي تحت قيادة ملك حكيم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
21 - 987
2017-10-19 05:15:55
وهو هلالي صميم
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
20 - ابوعبدالله
2017-10-19 04:51:26
الطيور على اشكالهاتقع يعني نفس النوعيه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
19 - نفسيه
2017-10-19 04:21:57
طب ماتديني ياتوركي ارشين. ونا ازبطك. دحنا أحفاد فرعون الكافر هههه
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
18 - نفسيه
2017-10-19 04:19:32
****ونزهي ههههه هههخخخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - نفسيه
2017-10-19 04:06:27
انتبه ياعمرو . آخر الليل بيحقق معك. ويحولك للجنة المنشطات هههه.
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
16 - قراري
2017-10-19 03:41:08
الله يكسر ظهر من عينه
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
15 - محراك
2017-10-19 03:38:33
انتبه ياعمرو امكن يحولك لهيئة التحقيق
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
14 - ابو عايد
2017-10-19 03:36:50
اللهجة السعودية فخر لنا .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
13 - قبل
2017-10-19 03:24:44
ثلاث سنوات محد يعرفه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
12 - راي
2017-10-19 03:22:56
اخذ فرصه اكبر من حجمه
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
11 - نفسيه
2017-10-19 02:56:32
ربعنا يحبون المطبلون.
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
10 - نفسيه
2017-10-19 02:50:46
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كرروها 3 مرات اخواني الكرام
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
9 - Explosion
2017-10-19 02:49:56
مالقيت إلا أقرع مصر تسولف معاه ...
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8 - نفسيه
2017-10-19 02:49:18
عمرو اديب منافق.
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
7 - نفسيه
2017-10-19 02:48:16
عمرو اديب. ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - الفيصل
2017-10-19 02:45:16
ياحليله بتكلم مصري
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 -
2017-10-19 02:35:42
تعليق مخالف
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4 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-10-19 02:33:46
رجّال 💞
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
3 - ابوصالح سكري
2017-10-19 02:33:38
أهلي السعودي وواهلي مصر كان الداعم لهم فقيد الوطن المرحوم الامير عبدالله الفيصل
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
2 - ***
2017-10-19 02:25:00
تعليق مخالف
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1 - نفسيه
2017-10-19 02:24:45
تعليق مخالف
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آخر تعليق
بواسطة :

259 - فضفضه وين عايش انت بالمريخ انت تشوف وش يصير بالاسواق والمولات وبتويتر والف...
بواسطة :

طلعنا كلنا ذكور طيب وين البنات عسانا نحب ذكور وحنا ماندري خخخخخخخ...
بواسطة : 8888

تعليق مخالف...
بواسطة : العنزي

ناقص شرط واحد نسوا يكتبونه وهو ان أضع جرس برقبته وخليه مثل ***...
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