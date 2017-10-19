شاهد .. تركي آل الشيخ يكشف عن اسم النادي المصري الذي يشجعه في حوار مع “عمرو أديب”

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صحيفة المرصد :أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة ، أنه مشجع للنادي الأهلي المصري.

وقال آل الشيخ في حواره مع الإعلامي المصري عمرو أديب على هامش مباراة تشيلسي وروما في دوري أبطال أوروبا ممازحًا أديب: “دم الإنسان لونه أحمر، وبالتالي أنا أهلاوي”.

وأكد رئيس هيئة الرياضة بالسعودية أن محمود الخطيب لاعب النادي الأهلي السابق قادر على اكتساح الانتخابات المقبلة للقلعة الحمراء، ولا يوجد منافس أمامه، كونه إداريًا جيدًا، ويتمتع بكاريزما قوية.

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