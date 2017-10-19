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شاهد .. تركي آل الشيخ يكشف عن اسم النادي المصري الذي يشجعه في حوار مع “عمرو أديب”
صحيفة المرصد :أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة ، أنه مشجع للنادي الأهلي المصري.
وقال آل الشيخ في حواره مع الإعلامي المصري عمرو أديب على هامش مباراة تشيلسي وروما في دوري أبطال أوروبا ممازحًا أديب: “دم الإنسان لونه أحمر، وبالتالي أنا أهلاوي”.
وأكد رئيس هيئة الرياضة بالسعودية أن محمود الخطيب لاعب النادي الأهلي السابق قادر على اكتساح الانتخابات المقبلة للقلعة الحمراء، ولا يوجد منافس أمامه، كونه إداريًا جيدًا، ويتمتع بكاريزما قوية.
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وزير الشباب والرياضة السعودي يعلن اهلاويته وعشقه لمحمود الخطيب مع عمرو اديب @Turki_alalshikh @Amradib pic.twitter.com/XbzAQGrc9H— Mostafa Thabet (@MostafaThabetM) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
26 - 88882017-10-19 07:06:05
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25 - نص كبسة2017-10-19 06:42:07
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24 - مهتم..2017-10-19 06:39:41
يا الله يتكلم مصري !!!
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23 - ................2017-10-19 06:19:19
قالت العرب الطيور على اشكالها تقع
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22 - حازم2017-10-19 05:57:08
نعتز بلهجتنا وعاشت بلادي تحت قيادة ملك حكيم
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21 - 9872017-10-19 05:15:55
وهو هلالي صميم
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20 - ابوعبدالله2017-10-19 04:51:26
الطيور على اشكالهاتقع يعني نفس النوعيه
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19 - نفسيه2017-10-19 04:21:57
طب ماتديني ياتوركي ارشين. ونا ازبطك. دحنا أحفاد فرعون الكافر هههه
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18 - نفسيه2017-10-19 04:19:32
****ونزهي ههههه هههخخخ
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17 - نفسيه2017-10-19 04:06:27
انتبه ياعمرو . آخر الليل بيحقق معك. ويحولك للجنة المنشطات هههه.
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16 - قراري2017-10-19 03:41:08
الله يكسر ظهر من عينه
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15 - محراك2017-10-19 03:38:33
انتبه ياعمرو امكن يحولك لهيئة التحقيق
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14 - ابو عايد2017-10-19 03:36:50
اللهجة السعودية فخر لنا .
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13 - قبل2017-10-19 03:24:44
ثلاث سنوات محد يعرفه
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12 - راي2017-10-19 03:22:56
اخذ فرصه اكبر من حجمه
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11 - نفسيه2017-10-19 02:56:32
ربعنا يحبون المطبلون.
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10 - نفسيه2017-10-19 02:50:46
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كرروها 3 مرات اخواني الكرام
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9 - Explosion2017-10-19 02:49:56
مالقيت إلا أقرع مصر تسولف معاه ...
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8 - نفسيه2017-10-19 02:49:18
عمرو اديب منافق.
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7 - نفسيه2017-10-19 02:48:16
عمرو اديب. ***
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6 - الفيصل2017-10-19 02:45:16
ياحليله بتكلم مصري
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5 -2017-10-19 02:35:42
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4 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-10-19 02:33:46
رجّال 💞
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3 - ابوصالح سكري2017-10-19 02:33:38
أهلي السعودي وواهلي مصر كان الداعم لهم فقيد الوطن المرحوم الامير عبدالله الفيصل
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2 - ***2017-10-19 02:25:00
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1 - نفسيه2017-10-19 02:24:45
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بواسطة : 8888
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