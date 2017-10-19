بارزاني يكشف أسباب انسحاب قوات البيشمركة من كركوك

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صحيفة المرصد – وكالات : اتهم مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق أشخاصا ينتمون لـ “طرف سياسي” داخل الإقليم باتخاذ قرار انسحاب قوات البيشمركة من مدينة كركوك لصالح القوات الحكومية العراقية.

وقال بارزاني في كلمة أمس الأربعاء : “ما حصل في معركة كركوك، كان نتيجة لقرار انفرادي اتخذه بعض الأفراد التابعين لجهة سياسية داخلية في كردستان، وانتهت نتيجة هذا القرار بانسحاب قوات البيشمركة بهذا الشكل والطريقة التي رآها الجميع”، متابعا “نتيجة لهذا الانسحاب تحول خط التماس الذي تم الاتفاق عليه قبل عملية تحرير الموصل في 2016/10/17 بين بغداد وأربيل إلى أساس للتفاهم حول كيفية نشر القوات العراقية والقوات في إقليم كردستان”.

وخاطب مواطني الإقليم، بالقول “سنبذل كل جهدنا وسنفعل كل ما هو ضروري من أجل الحفاظ على مكتسباتنا وحماية الأمن والاستقرار لشعب كردستان”، مشيرا إلى ضرورة “الحفاظ على وحدة الصف وصمود شعب كردستان والقوى السياسية”.

وأضاف بارزاني أن دماء مقاتلي البيشمركة “لن تهدر ولن نضحي بها”، معتبرا أن شعب كردستان سيصل إلى مبتغاه ومطالبه “عاجلا أو آجلا”، حسب تعبيره.

هذا وكانت القوات الحكومية العراقية أعادت انتشار وحداتها، منذ أمس في مدينة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها بين بغداد وأربيل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها، وسط انسحاب قوات البيشمركة.

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