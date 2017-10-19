رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بارزاني يكشف أسباب انسحاب قوات البيشمركة من كركوك

بارزاني يكشف أسباب انسحاب قوات البيشمركة من كركوك

بارزاني يكشف أسباب انسحاب قوات البيشمركة من كركوك
حجم الخط A A A
المرصد 19 2٬096 5 ساعات

صحيفة المرصد – وكالات : اتهم مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق أشخاصا ينتمون لـ “طرف سياسي” داخل الإقليم باتخاذ قرار انسحاب قوات البيشمركة من مدينة كركوك لصالح القوات الحكومية العراقية.

وقال بارزاني في كلمة أمس الأربعاء : “ما حصل في معركة كركوك، كان نتيجة لقرار انفرادي اتخذه بعض الأفراد التابعين لجهة سياسية داخلية في كردستان، وانتهت نتيجة هذا القرار بانسحاب قوات البيشمركة بهذا الشكل والطريقة التي رآها الجميع”، متابعا “نتيجة لهذا الانسحاب تحول خط التماس الذي تم الاتفاق عليه قبل عملية تحرير الموصل في 2016/10/17 بين بغداد وأربيل إلى أساس للتفاهم حول كيفية نشر القوات العراقية والقوات في إقليم كردستان”.

وخاطب مواطني الإقليم، بالقول “سنبذل كل جهدنا وسنفعل كل ما هو ضروري من أجل الحفاظ على مكتسباتنا وحماية الأمن والاستقرار لشعب كردستان”، مشيرا إلى ضرورة “الحفاظ على وحدة الصف وصمود شعب كردستان والقوى السياسية”.

وأضاف بارزاني أن دماء مقاتلي البيشمركة “لن تهدر ولن نضحي بها”، معتبرا أن شعب كردستان سيصل إلى مبتغاه ومطالبه “عاجلا أو آجلا”، حسب تعبيره.

هذا وكانت القوات الحكومية العراقية أعادت انتشار وحداتها، منذ أمس في مدينة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها بين بغداد وأربيل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها، وسط انسحاب قوات البيشمركة.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

19 - حسان ابو العز
2017-10-19 06:48:18
يا ابو مصلفح والله من حق الأكراد دولتهم المستقلة غصب عن من لا يرضى 😂😂 و عراقك هنا👞👞👞👞👞 تصدق انكم تشبهون العراقيين بالغدر و الخيانة .. هههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - حسان ابو العز
2017-10-19 06:45:49
ليتك كسرت رأس العراقيين والله. شعب متعجرف..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - الشمري
2017-10-19 06:28:34
اللهم شق صفهم وفرق كلمتهم كرد وشيعه الله يرحم صدام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - ................
2017-10-19 06:05:57
السبب الحقيقي هو معرفتكم بانكم ***اجلنا الله استخدمكم الامريكان الصهاينة ضد المسلمين السنة لمره واحده ومن ثم الرمي بكم ايران واذنابها اللهما انصر المسلمين السنة يارب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 2,311 )
15 - ابونواف...
2017-10-19 05:17:36
ابومصلفح لو تترجل دول التحالف العربي الان اوتترك الامر لكم سيبتلعكم الحوثي وعفاش في ساعات رغم ماوفر لكم من دعم عسكري واقتصادي ولوجستي ولذالك طالت الحرب لان هناك من يعطلها تخاذل وجبن وتجاره
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 2,311 )
14 - ابونواف...
2017-10-19 05:11:35
تحملت المملكة العربية السعودية الكثير من اجل اليمن واستقراره من دماءشهدائها ومن أمنها واقتصادها في سبيل وحدة اليمن وافشال المشروع الفارسي ويأتي مثل ابومصلفح متهماًالسعودية بتأييد الصهاينة المحتلين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - واحد مواطن
2017-10-19 05:08:53
رحم الله صلاح الدين المسلم الكردى المجاهد من اجل الدين والأمة الإسلاميه.وقاهر الصهاينة وداحرهم .شتان بين الأكراد المسلمين الأحرار وبين مفتتى الأمه وممزيقها.فتن تحاك..ومدحلة التفتيت للمنطقة يدفعهاطمع.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2,311 )
12 - ابونواف...
2017-10-19 05:06:34
أين كان صوتك ابومصلفح عندما اكتسحكم عفاش سابقاً واكتسحكم الحوثي لاحقاً والآن بعد ان حرروكم دول التحالف العربي ضهر منكم من يدعي الشجاعة والبطولة وقد كُنتُم خاضعين بالقوه للحوثي أين كانت شجاعتكم المزعوم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - ابوخليل والزمن
2017-10-19 04:28:14
إلى الي باع أرضه وعرضه ابو قات مصلفح تسعين بالمية من سكان سوريا مسلمين على سنة الله ورسوله اذبحوهم المجوس مع الشيوعيون وانت جالس ترقص على ذبحهم وش ملتك انت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - نفسيه
2017-10-19 04:01:01
عطاني واحد ديسلايك لتعليقي رقم واحد. الله يهديك. إلى متى وامك تكد عليك يازيزو ههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - منتحي
2017-10-19 03:58:53
ماعمرنا شفناه بدون هالشماغ شكله ينام وهو فوق راسه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - sar-al-sa
2017-10-19 03:00:20
قرار احادي من برزاني قابله قرار احادي من جماعه طالباني وهم الاقوى المسيطرين فظهر للعلن انشطار الاكراد ليبقى طويلاوسيتحول او يحول البرزانيون لدواعش جدد ضد الكل واول ضحاياهم من وقف معهم بالسر لشكهم فيهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - Explosion
2017-10-19 02:46:46
بلا أسباب بلابطيخ ... دقوا خشومكم الجحوش الشيعيه وأحتلوا أرضكم ... وأنتم زي الدجاج ولاحتى رصاصه وحده أطلقتموها على جحوش إيران .. تستاهلون .. كم قعدتم تتبكبكون قدام العالم يوم ذبح صدام 10 أنفار منكم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
6 - أبو مصلفح الرياض
2017-10-19 02:44:46
الله يحفظ وحدة الدول العربية جميعا طبعا الجنوب بينفصل ان شاء الله ونسترد دولتنا لإننا أصلا كنا دولة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - أبو مصلفح الرياض
2017-10-19 02:42:50
أنا أخاف يجي يوم لجل العداء السياسي مع إيران نؤيد فتح سفارات وبناء علاقات مع إسرائيل سؤال ليه كثير من الأخوة مؤيدين للصهيوني والمرتزق يوسف العلاونة رغم انه يعترف انه صهيوني ومرتزق ؟ يلعب بعواطفكم صح
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
4 - نفسيه
2017-10-19 02:41:21
قلت لبنتي تعرفين البشمركه. قالت اعرف وين فسحتي. وقالت. وين البيت الحلال. اللي تقول ان الحكومه بتعطينا.دمعت عيني وسحبت لحافي. ونمت.
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
3 - أبو مصلفح الرياض
2017-10-19 02:40:20
كنت أستغرب من البعض خاصة ربعنا الجنوبيين متحمسين مع الاكراد مدري الحماس الثوري هذا دق خشومهم طبعا وبعض الأخوة السعوديين مع الاكراد لجل يدقون إيران الشيعية وهم يعلمون ان إسرائيل داعمة للكرد ياخيبتكم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
2 - أبو مصلفح الرياض
2017-10-19 02:38:03
أخزاكم الله ياعملاء الصهاينة وبتظل العراق وجيشها شوكة في حناجركم من المعروف ان إسرائيل داعمة بشكل علني لدولة كردية ومن يوم سقوط صدام حسين وهناك تعاون صهيوني بين بارزاني وحكومة إسرائيل الصهيونية
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
1 - نفسيه
2017-10-19 02:35:50
مهما سويتو. لن اتعدى. محيطي. السويدي والبديعه ومحيطها. عليشه. الشميسي وطقته. صلاة وعباده. صامولي ومفرود. نتعشى. نزغل ونرقد. وشكراً.
لا يعجبني(2) اعجبني(10)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : العنزي

ناقص شرط واحد نسوا يكتبونه وهو ان أضع جرس برقبته وخليه مثل ***...
بواسطة : شاب متهالك

حساب المواطن مر عليه سنه فعلو حساب للوطن نبي نشوف كم ياخذ دقيقه...
بواسطة : hima

عندهم المتحرش مجرم من الدرجه الاولى,لذلك يشعر الناس بانهم محميين بنظام قوي يحميه...
بواسطة : انتهى زمن الذكور

اللي يقولون هذا في الغرب وقرن في بيوتكن. روحو شوفو قصص التحرش عندنا في حملة # اف...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

حقوق الإنسان وفق ضوابط شرعنا وأرثنا الثقافي!
109 1
mm

د. محمد العوين

ما بعد بكاء القطريين على الفضائيات!
299 3
mm

سمر المقرن

قتل الأمهات!
124 0
mm

خلف الحربي

داعش ذهاباً وعودة
217 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

إعرفوا زين… من يلعب على الحبلين !؟
244 0
mm

محمد آل الشيخ

إيران ديك من ورق!
302 7
mm

مشعل السديري

عندما مسح به البلاط
420 4
mm

عبدالرحمن الراشد

التكتل الجديد ضد طهران
317 6
mm

هيلة المشوح

السنوات الضوئية !
168 2
mm

عقل العقل

جلد مبتز أمام كلية للبنات!
244 1
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

نعم ما فات ما مات وهذا الدليل
485 14
mm

أحمد الشمراني

تخدير للأهلي وتقليل من الاتحاد
460 4
mm

عادل التويجري

الإحباط !
593 6
mm

أحمد الشمراني

العويس يهزم الشباب
506 7
mm

أحمد الشمراني

كأس السوبر النصراوي
867 18
mm

صالح الهويريني

الحسابات الوهمية (انقرضت)
574 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ما بين رياضة الماضي والحاضر (قرار)
252 0
mm

أحمد الشمراني

وسقط القناع يابرقان…….!!!
776 10
mm

أحمد الشمراني

انتهى ابتزاز الاتحاد
580 3
mm

أحمد الشمراني

هل يكشف شكري الحقيقة ؟
703 8
الاخبار الدولية
الحوثي يرد على تهديد المخلوع صالح بإنهاء الشراكة

الحوثي يرد على تهديد المخلوع صالح بإنهاء الشراكة

 المرصد 12 1٬891 3 ساعات
وزيرة خارجية تكشف تعرضها لتحرش جنسي من “أعلى المستويات”

وزيرة خارجية تكشف تعرضها لتحرش جنسي من “أعلى المستويات”

 المرصد 18 2٬406 4 ساعات
بارزاني يكشف أسباب انسحاب قوات البيشمركة من كركوك

بارزاني يكشف أسباب انسحاب قوات البيشمركة من كركوك

 المرصد 19 2٬096 5 ساعات
مفتي مصر: “النقاب” في مذهبي مكروه.. ويجوز مشاهدة الأفلام السينمائية.. فيديو

مفتي مصر: “النقاب” في مذهبي مكروه.. ويجوز مشاهدة الأفلام السينمائية.. فيديو

 المرصد 96 2٬259 10 ساعات
المرصد الرياضي
شاهد .. تركي آل الشيخ يكشف عن اسم النادي المصري الذي يشجعه في حوار مع “عمرو أديب”

شاهد .. تركي آل الشيخ يكشف عن اسم النادي المصري الذي يشجعه في حوار مع “عمرو أديب”

 المرصد 25 2٬240 5 ساعات
تركي آل الشيخ يعين أستراليا مستشارا قانونيا للرياضة

تركي آل الشيخ يعين أستراليا مستشارا قانونيا للرياضة

 المرصد 52 3٬354 10 ساعات
شاهد..ملاكم يغدر بزميله ويسقطه بالضربة القاضية بعد إيقاف النزال!

شاهد..ملاكم يغدر بزميله ويسقطه بالضربة القاضية بعد إيقاف النزال!

 المرصد 12 6٬453 18 ساعة
بالفيديو : طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أوضاع الشباب .. ويكشف عن رصيد خزينة النادي

بالفيديو : طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أوضاع الشباب .. ويكشف عن رصيد خزينة النادي

 المرصد 20 8٬782 يوم واحد
اخبار فنية
شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

 المرصد 19 5٬818 16 ساعة
شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

 المرصد 85 5٬959 22 ساعة
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

 المرصد 146 11٬057 يومين
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

 المرصد 180 22٬372 يومين
اخبار منوعة
بالصدفة مذيعة تتفاجأ بضيفة البرنامج ترتدي نفس قميصها .. شاهد ردة فعلها

بالصدفة مذيعة تتفاجأ بضيفة البرنامج ترتدي نفس قميصها .. شاهد ردة فعلها

 المرصد 21 4٬543 3 ساعات
تطورات جديدة في قضية قتل “كيم كارداشيان باكستان” .. ومدبر الجريمة شخصية مرموقة

تطورات جديدة في قضية قتل “كيم كارداشيان باكستان” .. ومدبر الجريمة شخصية مرموقة

 المرصد 8 3٬768 6 ساعات
شاهد.. معركة شرسة بين أسدين أشقاء للفوز بـ “لبؤة”

شاهد.. معركة شرسة بين أسدين أشقاء للفوز بـ “لبؤة”

 المرصد 56 7٬171 يوم واحد
شاهد .. ملكة جمال العرب “المغربية” ترقص بملابس النوم برفقة صديقاتها!

شاهد .. ملكة جمال العرب “المغربية” ترقص بملابس النوم برفقة صديقاتها!

 المرصد 318 19٬960 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

 المرصد 6 1٬753 5 ساعات
شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !

شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !

 المرصد 13 6٬752 يوم واحد
بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركت

بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركت

 المرصد 17 7٬541 يوم واحد
فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفيا

فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفيا

 المرصد 32 5٬597 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

 المرصد 28 7٬100 يومين
جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

 المرصد 20 6٬618 3 أيام
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

 المرصد 13 5٬712 4 أيام
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

 المرصد 25 8٬025 6 أيام
اخبار صحية
هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

 المرصد 13 12٬982 يوم واحد
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

 المرصد 22 7٬065 3 أيام
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

 المرصد 21 7٬076 4 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

 المرصد 10 8٬919 4 أيام
اخبار اقتصادية
قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

 المرصد 52 2٬843 7 ساعات
كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

 المرصد 5 1٬737 يوم واحد
حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنية

حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنية

 المرصد 25 5٬114 يوم واحد
المتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار يديرون 22 تريليون دولار أمريكي من ثروات العالم

المتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار يديرون 22 تريليون دولار أمريكي من ثروات العالم

 المرصد 6 1٬616 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 1٬913 3 أيام
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 671 6 أيام
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬056 أسبوعين
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 7٬716 أسبوعين
الاخيرة
“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

 المرصد 23 9٬062 19 ساعة
شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

 المرصد 45 10٬352 يومين
جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

 المرصد 17 8٬807 يوم واحد
الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

 المرصد 12 1٬249 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 573 3٬992 21 ساعة