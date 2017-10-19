بارزاني يكشف أسباب انسحاب قوات البيشمركة من كركوك
صحيفة المرصد – وكالات : اتهم مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق أشخاصا ينتمون لـ “طرف سياسي” داخل الإقليم باتخاذ قرار انسحاب قوات البيشمركة من مدينة كركوك لصالح القوات الحكومية العراقية.
وقال بارزاني في كلمة أمس الأربعاء : “ما حصل في معركة كركوك، كان نتيجة لقرار انفرادي اتخذه بعض الأفراد التابعين لجهة سياسية داخلية في كردستان، وانتهت نتيجة هذا القرار بانسحاب قوات البيشمركة بهذا الشكل والطريقة التي رآها الجميع”، متابعا “نتيجة لهذا الانسحاب تحول خط التماس الذي تم الاتفاق عليه قبل عملية تحرير الموصل في 2016/10/17 بين بغداد وأربيل إلى أساس للتفاهم حول كيفية نشر القوات العراقية والقوات في إقليم كردستان”.
وخاطب مواطني الإقليم، بالقول “سنبذل كل جهدنا وسنفعل كل ما هو ضروري من أجل الحفاظ على مكتسباتنا وحماية الأمن والاستقرار لشعب كردستان”، مشيرا إلى ضرورة “الحفاظ على وحدة الصف وصمود شعب كردستان والقوى السياسية”.
وأضاف بارزاني أن دماء مقاتلي البيشمركة “لن تهدر ولن نضحي بها”، معتبرا أن شعب كردستان سيصل إلى مبتغاه ومطالبه “عاجلا أو آجلا”، حسب تعبيره.
هذا وكانت القوات الحكومية العراقية أعادت انتشار وحداتها، منذ أمس في مدينة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها بين بغداد وأربيل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها، وسط انسحاب قوات البيشمركة.
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التعليقات
يا ابو مصلفح والله من حق الأكراد دولتهم المستقلة غصب عن من لا يرضى 😂😂 و عراقك هنا👞👞👞👞👞 تصدق انكم تشبهون العراقيين بالغدر و الخيانة .. هههههه
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ليتك كسرت رأس العراقيين والله. شعب متعجرف..
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اللهم شق صفهم وفرق كلمتهم كرد وشيعه الله يرحم صدام
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السبب الحقيقي هو معرفتكم بانكم ***اجلنا الله استخدمكم الامريكان الصهاينة ضد المسلمين السنة لمره واحده ومن ثم الرمي بكم ايران واذنابها اللهما انصر المسلمين السنة يارب
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ابومصلفح لو تترجل دول التحالف العربي الان اوتترك الامر لكم سيبتلعكم الحوثي وعفاش في ساعات رغم ماوفر لكم من دعم عسكري واقتصادي ولوجستي ولذالك طالت الحرب لان هناك من يعطلها تخاذل وجبن وتجاره
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تحملت المملكة العربية السعودية الكثير من اجل اليمن واستقراره من دماءشهدائها ومن أمنها واقتصادها في سبيل وحدة اليمن وافشال المشروع الفارسي ويأتي مثل ابومصلفح متهماًالسعودية بتأييد الصهاينة المحتلين
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رحم الله صلاح الدين المسلم الكردى المجاهد من اجل الدين والأمة الإسلاميه.وقاهر الصهاينة وداحرهم .شتان بين الأكراد المسلمين الأحرار وبين مفتتى الأمه وممزيقها.فتن تحاك..ومدحلة التفتيت للمنطقة يدفعهاطمع.
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أين كان صوتك ابومصلفح عندما اكتسحكم عفاش سابقاً واكتسحكم الحوثي لاحقاً والآن بعد ان حرروكم دول التحالف العربي ضهر منكم من يدعي الشجاعة والبطولة وقد كُنتُم خاضعين بالقوه للحوثي أين كانت شجاعتكم المزعوم
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إلى الي باع أرضه وعرضه ابو قات مصلفح تسعين بالمية من سكان سوريا مسلمين على سنة الله ورسوله اذبحوهم المجوس مع الشيوعيون وانت جالس ترقص على ذبحهم وش ملتك انت
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عطاني واحد ديسلايك لتعليقي رقم واحد. الله يهديك. إلى متى وامك تكد عليك يازيزو ههه
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ماعمرنا شفناه بدون هالشماغ شكله ينام وهو فوق راسه
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قرار احادي من برزاني قابله قرار احادي من جماعه طالباني وهم الاقوى المسيطرين فظهر للعلن انشطار الاكراد ليبقى طويلاوسيتحول او يحول البرزانيون لدواعش جدد ضد الكل واول ضحاياهم من وقف معهم بالسر لشكهم فيهم
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بلا أسباب بلابطيخ ... دقوا خشومكم الجحوش الشيعيه وأحتلوا أرضكم ... وأنتم زي الدجاج ولاحتى رصاصه وحده أطلقتموها على جحوش إيران .. تستاهلون .. كم قعدتم تتبكبكون قدام العالم يوم ذبح صدام 10 أنفار منكم
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الله يحفظ وحدة الدول العربية جميعا طبعا الجنوب بينفصل ان شاء الله ونسترد دولتنا لإننا أصلا كنا دولة
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أنا أخاف يجي يوم لجل العداء السياسي مع إيران نؤيد فتح سفارات وبناء علاقات مع إسرائيل سؤال ليه كثير من الأخوة مؤيدين للصهيوني والمرتزق يوسف العلاونة رغم انه يعترف انه صهيوني ومرتزق ؟ يلعب بعواطفكم صح
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قلت لبنتي تعرفين البشمركه. قالت اعرف وين فسحتي. وقالت. وين البيت الحلال. اللي تقول ان الحكومه بتعطينا.دمعت عيني وسحبت لحافي. ونمت.
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كنت أستغرب من البعض خاصة ربعنا الجنوبيين متحمسين مع الاكراد مدري الحماس الثوري هذا دق خشومهم طبعا وبعض الأخوة السعوديين مع الاكراد لجل يدقون إيران الشيعية وهم يعلمون ان إسرائيل داعمة للكرد ياخيبتكم
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أخزاكم الله ياعملاء الصهاينة وبتظل العراق وجيشها شوكة في حناجركم من المعروف ان إسرائيل داعمة بشكل علني لدولة كردية ومن يوم سقوط صدام حسين وهناك تعاون صهيوني بين بارزاني وحكومة إسرائيل الصهيونية
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مهما سويتو. لن اتعدى. محيطي. السويدي والبديعه ومحيطها. عليشه. الشميسي وطقته. صلاة وعباده. صامولي ومفرود. نتعشى. نزغل ونرقد. وشكراً.
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