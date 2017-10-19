وزيرة خارجية تكشف تعرضها لتحرش جنسي من “أعلى المستويات”
صحيفة المرصد – أ ف ب : كشفت وزيرة خارجية السويد، مارغو والستروم، الأربعاء، أنها تعرضت لتحرش جنسي “من أعلى مستوى في السياسة”، مع إعلانها الانضمام إلى حملة “أنا أيضًا” على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت والستروم لوكالة “تي تي” السويدية للأنباء: “أستطيع أن أؤكد أن هذا يحصل على أعلى مستوى في السياسة وقد مررت بهذه التجربة شخصيًا”.
وأشارت إلى أنها لا تريد التحدث عن ذلك “بطريقة شخصية جدًا”، كما أنها لم تؤكد حادثة وقعت خلال اجتماع لمسؤولين أوروبيين وردت وقائعها في مذكرات إحدى الصحافيات.
وقالت والستروم: “يجب علينا أن نفكر بقوانيننا، وكيف يمكن تغيير السلوك العام، وماذا بإمكاننا أن نفعل بالوسائل التي نمتلكها لوضع حد” للتحرش الجنسي“.
وكان رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن قد اتهم سابقًا والستروم، التي تتولى منصبها منذ عام 2014، باتباع “دبلوماسية نسوية” للحض على احترام حقوق المرأة وحريتها كجزء من علاقات السويد الدولية.
وجمعت حملة “أنا أيضًا” على تويتر وفيسبوك آلاف الشهادات الشخصية لنساء تعرضن للتحرش والإساءات الجنسية، بعد الكشف عن تاريخ من هذه التجاوزات للمنتج الهوليوودي هارفي واينستين.
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التعليقات
عندهم المتحرش مجرم من الدرجه الاولى,لذلك يشعر الناس بانهم محميين بنظام قوي يحميهم من الاغبياء الملاقيف المتحرشين.
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اللي يقولون هذا في الغرب وقرن في بيوتكن. روحو شوفو قصص التحرش عندنا في حملة # افضحي المتحرش. اطفال ماوفرتوهم اي حجاب واي قرف. ذكور مستشرفين 👟
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شاقووووووووووووول من بيتحرش فيك الله يخسه وياويلك على التحرش والرمنس والحلنس بس انتهى الوقت
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تحرش في دولة من الدول الديموقراطية ذات الانظمة الصارمة .. رسالة الى الليبراليين
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سبحان الله تعاليم الإسلام ماوجدت الا لحفظ كرامة المراة المسلمة الحمدلله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه
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اعتقد التحرش غريزة بالإنسان لا يمكن اشتثاثها من قلبة الا بالعقيدة الدينية فماتي زاد التقوي الايمان زادة الفضيلة بين الناس
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يمكن تكون رؤيا في المنام أو اضغاث أحلام .. ما ضيع فالسويد بلد كافر متحرر ..
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سبحان الله ماحرم الاسلام الاختلاط من عبث هناك ذكر وهناك انثى وهناك خلوة والشيطان ثالثهما فماذا تتوقعون ؟؟؟
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تحرش جنسي في السويد ماني مصدق فالسويد بلد متحرر جدا ويدرس الجنس في المدارس الحكومية للطلبة من الجنسين وتقول هذه العجوز أنها تعرضت للتحرش ودي أصدق بس قوية قوية
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يمكن قبل 50 سنه
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يبدولي ماحد يمها وبدها تشهر نفسها وليس من جمالها الله يخرها هههههههههه
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عاد من زينك يتحرش بك تريد الشهره على حساب نفسها .
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أمر شائع ومعروف فى الغرب والشرق وعتد العرب (مغمغما)سياسيين وقاده ووزراء ومسؤلين وفنانين وفنانات يعرفون هذا وعايشوه .والفضائح مهما تستر عليها سيأتى يوما وتكشف.كلينتون.سياسى,وبن كوسبى فنان وغيرهم كثر.
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من امن العقوبه اساء الادب لو فيه عقوبه رادعه للتحرش ماكان انتشر التحرش حتى الاطفال ما سلمو من التحرش
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***يعجب كلامها ****محرومين معزولين متسترين بالدين.
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قال تعالى ( وقرن في بيوتكن ... ) اللي نشوف هالأيام تبرج وخروج لغير ضرورة ولا حول ولا قوة الا بالله ..
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الله سبحانه وتعالى أمر بالستر للمرأة حتى يحميها من كل خبيث يؤذيها وتكون مصونة في بيتها ولزوجها يارب لك الحمد على نعمة الاسلام يارب ثبتنا واهدي كل ضال ..
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لذلك قال تعالى. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. الإسلام هوا الحل.
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