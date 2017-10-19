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بالصدفة مذيعة تتفاجأ بضيفة البرنامج ترتدي نفس قميصها .. شاهد ردة فعلها
صحيفة المرصد : تحاول المذيعات والإعلاميات عمومًا الاهتمام دائمًا بمظهرهنّ على الهواء، والتميّز في كل اطلالة، وكذلك الضيفات، لكنّ ما جرى في برنامج على قناة BBC العربية، وضع الضيفة والمذيعة في موقف محرج.
وفي التفاصيل، فقد استضافت الإعلامية رانيا العطار في برنامج “ترندينغ”، ضيفة للتحدث في أمور اجتماعية، فتفاجأت بأنها ترتدي القميص نفسه الذي ترتديه هي.
فتداركت العطار الموقف سريعًا وأشارت إلى القميص المشترك بينهما، ومازحت الضيفة بالاستفسار ما إن كانت قد اشترت القميص من المكان نفسه حيث اشترته هي.
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#بي_بي_سي_ترندينغ كيف تتصرف اذا وضعتك الصدفة مع شخص يرتدي نفس ملابسك؟ حدث في ترندنغ 🙂 🙂 pic.twitter.com/TDx1wAF7kR— Rania Alattar BBC (@RAttarBBC) ١٧ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
21 - hima2017-10-19 07:02:21
الله يسعدهن,تفاعل انساني لطيف.
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20 - حلم الوطن2017-10-19 06:46:39
بصراحه مش حلو اقل من عايدي احراج اذا هو رخيص طبعاً مافيه شي لنا كرجال. لكن عند اخواتنا وأمهاتنا مره احراج وأتمنى من الله ان يضعو هذا الموضوع وراء ضهورهم ( حب الفشخره ) لانه من مسببات الفقر عندنا
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19 - إلى النفسيه 112017-10-19 06:38:02
لانها تذهب بكامل زينتها ضيفه مخدومه واذا رجعت عند زعطان ذبحها طلبات روحي تعالي قومي اقعدي خرب ام الرومانسيه
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18 - زينب..2017-10-19 06:32:51
مافيها شي الشعب السعودي كله بزي واحد 😂
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17 - الجيكرة2017-10-19 06:21:04
الله لايحطنا بالموقف دا
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16 - عسيري2017-10-19 06:10:17
صغير العقل دائما يفكر بالامور الصغيره ، كذلك ناقصات العقل
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15 - وشك وشك2017-10-19 06:00:15
اسودت الدنيا في عينها...كذا الحريم
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14 - فيصل .......2017-10-19 05:30:53
ت٥ المستقبل لهذا الحجاب وسوف تختفي الخيمه السودا
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13 -2017-10-19 05:20:38
ت11 لان اللي عندها جني مايتزين الا اذا طلع من البيت وعند زوجته مايلبس الا فانيله وسروال
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12 - فيصل .......2017-10-19 05:17:29
قمة الاحراج لزوم نعلم وليد بالسالفه
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11 - نفسيه2017-10-19 05:09:53
سحقا لبعض النساء. إذا بتطلع لزواج أو مناسبه تكون بكامل زينتها. وعندما تعود للبيت. تمسح المكياج وتنزع اللبس الغالي .وتلبس جلابيه البيت.وتنفش شعرها كأنها جني. وتقول وخر عني تراني دايخه وبطني يعورني.ههه
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10 - نفسيه2017-10-19 05:02:11
الله يخلي كل شي بعشره. ههههه
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9 -2017-10-19 05:01:02
يسمونه حجاب حجاب ابو قذلة اييييييه لو طلعت بدونه استر
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8 - نفسيه2017-10-19 05:00:21
اكيد شارينه. من سوق سويقه. أو الثميري. أو من سوق اشيقر. أو من المعيقليه. أو من شارع العطايف. وربما من أسواق ريمان. ***
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7 - Noura2017-10-19 04:58:36
كإنو مريول مدرسه 😂😂
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6 - بهجت2017-10-19 04:55:03
مش بعيد هذي حركه مسوينها قبل لايخرجوا على الهواء لزوم الاكشن وعدد المشاهدات . كان تصرفوا ترى عندهم سبير بالاستديو
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5 - تفاهات2017-10-19 04:54:50
عراقيه مع جداوية بحجاب القذلة , تتكلم البي بي سي عن شؤن محليه صرفة لنا ؟؟؟؟ وام قذيلة تتكلم عن دراسه امريكية يعني الدراسة الامريكية ضابطه مع اوضاعنا وجايه على اساس ان عندها سالفة يارب صبرني ع عقولهن
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4 - ياسمين 🌸2017-10-19 04:52:36
طلع الثنتين ماعندهن ذوق
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3 - فطوم2017-10-19 04:50:41
اعتبره احراج شفت وحده عزيزه علي بزواج لابسه نفس لبسي شفتها وما شافتني ورجعت البيت وبدلته وحضرت عادي علشان مااضيق صدرها بعدها صرت افضل اروح للخياطين ولا اشري جاهز خاصه فساتين الزواجات
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2 -2017-10-19 04:46:09
شي عادي جداً ماله داعي التهويل
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1 - واحد ونص2017-10-19 04:41:37
أنا أصلا أنبسط إذا شفت واحد لابس قميص أو تي شيرت مثلي ودي اروح اسلم عليه وأعزمه
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