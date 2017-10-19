بالصدفة مذيعة تتفاجأ بضيفة البرنامج ترتدي نفس قميصها .. شاهد ردة فعلها

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صحيفة المرصد : تحاول المذيعات والإعلاميات عمومًا الاهتمام دائمًا بمظهرهنّ على الهواء، والتميّز في كل اطلالة، وكذلك الضيفات، لكنّ ما جرى في برنامج على قناة BBC العربية، وضع الضيفة والمذيعة في موقف محرج.

وفي التفاصيل، فقد استضافت الإعلامية رانيا العطار في برنامج “ترندينغ”، ضيفة للتحدث في أمور اجتماعية، فتفاجأت بأنها ترتدي القميص نفسه الذي ترتديه هي.

فتداركت العطار الموقف سريعًا وأشارت إلى القميص المشترك بينهما، ومازحت الضيفة بالاستفسار ما إن كانت قد اشترت القميص من المكان نفسه حيث اشترته هي.

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