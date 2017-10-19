شاهد .. زوجة تُلزم زوجها بشرط في “عقد نكاح” وتثير الجدل على مواقع التواصل!

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صحيفة المرصد : أثارت صورة لعقد نكاح انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا يعرف مدى مصداقيتها، جدلا بسبب أحد شروط الزوجة التي تلزم زوجها بعدم الزواج من امرأة أخرى، الأمر الذي اتفق معه شريحة معينة، فيما رفض آخرون هذا الشرط لأسباب متنوعة.

وبحسب صحيفة «الوطن» يعتقد عدد من المختصين والعلماء، أن الشرط غير صحيح نظرا لأنه يعطل الحق الشرعي لتعدد الزواج، فيما أجاز بعض العلماء هذا الشرط ما لم يخالف حكما شرعيا أو يناقض مقتضى العقد.

وتقول أستاذ الخدمة الاجتماعية المساعد بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتورة دلال محمد الحربي إن هذا الشرط ليس له قيمة في بناء الحياة الزوجية والأسرية، معتبرة أن فيه تعطيلا لحق الرجل الشرعي في التعدد، بالإضافة إلى أنه ثغرة لتفكك الأسرة فيما بعد.