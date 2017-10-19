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شاهد .. زوجة تُلزم زوجها بشرط في “عقد نكاح” وتثير الجدل على مواقع التواصل!
صحيفة المرصد : أثارت صورة لعقد نكاح انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا يعرف مدى مصداقيتها، جدلا بسبب أحد شروط الزوجة التي تلزم زوجها بعدم الزواج من امرأة أخرى، الأمر الذي اتفق معه شريحة معينة، فيما رفض آخرون هذا الشرط لأسباب متنوعة.
وبحسب صحيفة «الوطن» يعتقد عدد من المختصين والعلماء، أن الشرط غير صحيح نظرا لأنه يعطل الحق الشرعي لتعدد الزواج، فيما أجاز بعض العلماء هذا الشرط ما لم يخالف حكما شرعيا أو يناقض مقتضى العقد.
وتقول أستاذ الخدمة الاجتماعية المساعد بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتورة دلال محمد الحربي إن هذا الشرط ليس له قيمة في بناء الحياة الزوجية والأسرية، معتبرة أن فيه تعطيلا لحق الرجل الشرعي في التعدد، بالإضافة إلى أنه ثغرة لتفكك الأسرة فيما بعد.
التعليقات
66 - العنزي2017-10-19 07:05:32
ناقص شرط واحد نسوا يكتبونه وهو ان أضع جرس برقبته وخليه مثل ***
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65 - ابك ابك2017-10-19 07:03:44
يابو شرط خامس ترى مايخرب جسم المره إلا منك وتبي ضمان من أهلها اقول رح اقضي حاجتك وكمل نومك خخخ قال ضمان قال الضامن الله سبحانه
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64 - جنب الحيط2017-10-19 07:02:37
ضد حقوق الإنسان .. أن تشترط حقوقها و تكتبها ، فالطبيعي أنها حرة تفعل كل ما ذكر مثل كل حرات العالم . هو جاء يتزوج و يشاركها .. مو يستعبدها .
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63 - ابك ابك2017-10-19 06:59:50
ايه على رضي الله عنه كان بيتزوج على خير النساء وسيده من سيدات الجنه البتول رضي الله عنها لكن الرسول الكريم رفض
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62 - Abo_Reuof2017-10-19 06:58:40
يا اخوان بحكم اني من منسوبي وزارة العدل مستحيل هذا الشرط يقدمة المأذون للوزارة لان الشرط مخالف للتعليمات فثقو ان المأذون مسوي الشرط في دفتر النكاح بدون معلومات الزوجين وبمجر اللتقاط الصورة يستم اتلافه
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61 - ابوعلي9902017-10-19 06:56:17
الحقيقه انه ليس برجل هلامة فنشخت وهي باقي ماراحت عليه اجل لو تزوجها وش بتسوي
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60 -2017-10-19 06:55:11
كلهن عفه وطهاره خذ وانت مرتاح من فتيات تربت عل القران ***
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59 - hima2017-10-19 06:53:58
انسانه بطله,وحق من حقوقها,مثال يقتدى به للمراة الواعيه,كثر الله من امثالها.
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58 - سعيد2017-10-19 06:53:01
حاطين السواقه في مقدمه الشروط
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57 - ابك ابك2017-10-19 06:52:43
قال شرط خامس قال عندك ضمان على نفسك ماتتغير جسمك همتك والا عليك ضمان وكاله مثل ماتبيها لك وحدك نفس الشي لها حق تكون حقها مقها ما تحب المطاريس
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56 -2017-10-19 06:50:57
تعليق مخالف
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55 - منصور2017-10-19 06:49:21
هذاالعقدغريب كيف لايكون مطبوع عللى اوراق وزارة العدل يعني رسمية
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54 - ابو نورة المطرفي2017-10-19 06:45:30
الله يهدي شاب وشابات المسلمين بس يااخوان انا الوم ابو العريس وابو العروسه على هذا الموضوع اتقوالله في بناتكم والله سوف تسئلون يوم العرض على الله
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53 - سعود العتيبي2017-10-19 06:43:41
46الله يوفق هذاالوجه والله أنك ضحكتني ههههههههه أنت أفطرت ههههههه
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52 - عبد الكريم العنزي2017-10-19 06:42:10
بكره تذوق ***وتنسى وتصير مثل القطه
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( عدد التعليقات 9,307 )51 - المنتصر بالله
الزواج إذا كان فيه شروط من قبل أحد الزوجين....? فاشل ومصيره الطلاق.....? وقد صارت معي وطلقتها في 3 ⚘🌷🌺
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50 -2017-10-19 06:38:22
تعليق مخالف
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49 - عجائب2017-10-19 06:37:54
ت46 مثل اللي يقارن رجال اليوم بالرسول صل الله عليه وسلم فهل رجال اليوم كالرسول صل الله عليه وسلم في عدله واخلاقه وصبره وحكمته وحسن تعامله ؟
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48 - Ymni mahbob💫💫💫2017-10-19 06:37:36
المفروض يوافق على الشروط والخيل من خيالها وفي المستقبل بتكون مع زوجها والحرمه سترها مع زوجها ولا قبرها وبعدين صدقوني ان تنسى هذه الشروط لما طعمها العسل.
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47 - نجاخان2017-10-19 06:36:23
شاقوووووووووووول وجدت ***قامت تمليء عليه شروطها لا ***ا
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46 - Ymni mahbob💫💫💫2017-10-19 06:29:21
لفت انتباهي بعض المعلقين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفض حرمه ثانيه على بنته فاطمه انت أفطرت ولا باقي على الريق يوم تقارن فاطمه الزهراء بنت محمد بباقي النساء احد يقدر يتزوج على البتول خير النساء
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45 -2017-10-19 06:28:49
يا ايمان مغلظة يكفر عن يمينه ويتزوج
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44 - تعايق ( 4 )2017-10-19 06:25:09
عن أي كرامة للزوجة على زوجها تتحدث وهو قد***... كرامة الزوجة بعد الزواج هي من كرامة زوجها
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43 - فراشه2017-10-19 06:24:31
لماذا يعتبر شرطها تعطيلا لحقه والله تعالى يقول (فإن لم تستطيعوا فواحده )!
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42 - MAB2017-10-19 06:22:55
الشرط الخامس : ضمان من اهلها ان ابنتهم لا يتغير شكلها ولا تكبر و كل شي فيها يكون على وضعه مثل ما استلمتها من ولي امرها اي شي يتغير يعتبر العقد لاغي من اصله
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41 - مشاعر حره2017-10-19 06:21:47
من حقها تتشرط لان بعض الرجال في هالوقت مالهم امان بكره اذا كبرت شويّه يمل منها ويسحب عليها ويروح ياخذ عليها اجنبية ثم يقعد يعيّب بالاولى ويمدح بالاجنبية انتبهو يا حريم ترا بعض ارجال هالوقت مالهم امان
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40 - Ymni mahbob💫💫💫2017-10-19 06:20:58
سؤال يطرح نفسه؟ هل لو كانت العصمه للنساء هل يتزوجون خمسه او عشره من الرجال والله ان تتزوج اكثر عدد من الرجال لكن الحمد لله ان العصمه لرجال .
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39 - ابك ابك2017-10-19 06:20:23
الرسول صلى الله عليه وسلم مارضى أن على يأخذ الثانيه على بنته فاطمه هي قدوتها فاطمه رضي الله عنها
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38 -2017-10-19 06:18:46
وان لايمنعها من *** في الافراح
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37 - بدر 662017-10-19 06:18:21
الشباب الجديد اغلبهم خرفان ينساق عليهم الماء ويتمنى ذاك الشيء حتى لو تنازل عن كرامته مابهمه ويعتبر الرجولة عادات وتقاليد مالها داعي . هههههههههههههه امبعاعاعاعاعاعا ...
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36 - MAB2017-10-19 06:18:14
الشرط الرابع: لا مانع من السفر مع اسرتها او والدها او اخوها او ولدها و بضوابط شرعيه
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35 - MAB2017-10-19 06:16:43
الشرط الثالث : لا مانع من التعليم يجب على اسرتها تقديم العون ابوها يوديها او اخوها حتى تنهي الدراسه
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( عدد التعليقات 12,244 )34 - العنيد
اللهم إنك تعلم أن الليبراليين العلمانيين قد طغو وفسدو في الارض اللهم عجل بنهايتهم ... اللهم اخذل من يتعاطف مع الليبراليين ويدافع عنهم وارزقنا الإخلاص والتوفيق والثبات على دينك ...
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33 - MAB2017-10-19 06:14:47
الثاني لا ماتع من العمل مكان غير مختلط فقط مكان لنساء
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32 - MAB2017-10-19 06:13:22
انا اقبل الشرط وعلى الشاب وضع شروطه بالمقابل الشرط الأول : لا مانع بشرط انا معاها في السياره ولا تقود المركبه لوحدها لزوم مع محرم والدها او اخوها او ولدها فقط اقبل يكتب بالعقد تحت الشرط الأول
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31 - ابك ابك2017-10-19 06:10:49
التعدد مو واجب سنه لازم تقول لزوجتك الأولى بكيفها تكمل معك والا الله يسهل لها مو غصب تملك وبس وكله الحمد الله من الشرع حره هي
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30 - أيمان مغلظة2017-10-19 06:10:31
أعرف رجل لم تشترط عليه زوجته في العقد ولكنها أستطاعت بدهائها أن تحصل منه على أيمان مغلظة بأن يطلقها قبل أن يتزوج عليها وهو الأن نادم على هذه الأيمان ويشعر بأنه خدع .
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( عدد التعليقات 12,244 )29 - العنيد
يجب الحذر يا اهل الوطن شياطين الانس وووالجن يضكون علينا يبونها فتنة ومشاكل وطلاق والضحية اطفال الوطن
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( عدد التعليقات 12,244 )28 - العنيد
كل مازادت الشروط كل ماتمسك العريس وهي ماتعرف تسوي فنجان قهوة ولا شاي لاكن الطيور على اشكالها تقع كل قد وله غطاء
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27 - الجيكرة2017-10-19 06:07:43
اكيد خطيبته حلوة ماشاءالله وبنت ناس عشان كذا وافق ع شروطها 😊
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26 - الباحث عن الحقيقة2017-10-19 06:07:33
لو كنت لا أفكر بالزواج من الثانية نهائيا ماقبلت بهذا الشرط هذا مخالف شرعا ورجولة ويخرفنك بشكل منقطع النظير
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25 - ابك ابك2017-10-19 06:07:02
تخيل التعدد مسموح الحرمه تشوف أم العيال تتزين العطور والبخور تفوح وانت مقابل التلفزيون وتقول عن اذنك يابو فلان بعطي زوجي الثاني حقه الشرعي اليله ليلته
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24 - ابك ابك2017-10-19 06:03:36
اذا يحبها مايطلقها إلا اللي في سبده ريح حره ماتبي تجمها مع حرمه ثانيه كل ماجاها مرض والا التهاب نقله لزوجته الأولى
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23 - زائر2017-10-19 05:58:47
اكيد الزوج له شروط ماشفنا شروط الزوج
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22 - مزاجي كذا2017-10-19 05:57:26
نسئل المأذون عبد الرحيم حسن مهدي بحاري الي عقد عليهما حسب مكتب أسمة في الختم ونقولة صحيح ام مزحة
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21 - Ymni mahbob💫💫💫2017-10-19 05:55:32
شروط تعجيزية ربما كان الزوج الجديد ليس كفوا لها فلذالك طلبت هذه الشروط.
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20 - محمد البادي2017-10-19 05:55:07
اذا هذه شروطها صدقوني مصيرها الطلاق لا شك في ذلك من الان
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19 - وجهة نظر2017-10-19 05:53:32
ت13 🐏بالحلال افضل من 🐏 بالحرام
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18 - خمسة شروط تسقط بطلاق وانتهى المولد2017-10-19 05:52:30
لو إشترطت الف شرط لا تستطيع منعه من ان يطلقها ويفعل ما يريد.
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17 - ابك ابك2017-10-19 05:51:41
حقها تلاقي الذكر منهم يدخن ومختم دبي والبحرين وبيتزوج عليها اذا كبرت بحجة أنه ماشاف زين وهو شابع بس مسوي عليها شيخ لاتسوقين لاتفعلين يفتي من كيسه احشروهم بالشروط والايروح للاجنبيه اللي تكلم ولد خخخخ
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16 -2017-10-19 05:51:01
مابقي للزوج الا ان يغسّل المواعين
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15 - جبال سدير2017-10-19 05:49:37
النساء تقول \ يامئمن الرجال يئمن المية في الغربال \ والرجال يقولون\ يمئمن الحريم يمئمن الشمس على الايسكريم \ انا من راي تصلحون ويتم ايقاف الحرب الباردة بين الطرفين لاتشرط علي ولا اشرط عليك
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14 - الصميدع2017-10-19 05:48:41
اللي وافق على هالشروط اكيد🐏 اصلي .
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13 - --2017-10-19 05:48:28
وش بقى للرجولة
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12 - منصف2017-10-19 05:46:04
شرط سخيف .. لو اراد طلقها وخذ غيرها
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11 - ابو جركل2017-10-19 05:44:36
هذا الشرط أن تشترط الزوجه على زوجها الا يتزوج عليها هذا شرط باطل لم يأتي في كتاب الله ولا سنة نبينا محمد صل الله عليه وسلم بل على المأذون الشرعي عدم كتابة هذا الشرط والله أعلم . علماء الأزهر الشريف
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10 - -2017-10-19 05:42:05
ان لاتمنع من السفر !!! مع من ؟؟ مع الاهل !! او مع الزوج !!. او لوحدها !!!!!؟؟
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9 - الفريديه2017-10-19 05:40:49
هذا حقها والان بعض الرجال ماله امان قبل الزواج كلام وبعده كلام ثاني
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8 - saeed2017-10-19 05:38:15
زي ما يمنعها من قيادة السيارة لها حق تشرُط عليه هالشرط
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7 - saeed2017-10-19 05:37:40
زي ما يمنعها من قيادة السيارة لها حق تشرُط عليه هالشرط زي ما يمنعها من قيادة السيارة لها حق تشرُط عليه هالشرط
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6 - شلحاااااااااااااااااااط2017-10-19 05:36:37
باقي شرط واحد ((( العصمة تكون بيدها ))) علشان تكون مثل ***يابطل !!!!!
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5 -2017-10-19 05:36:20
العقد شريعه المتعاقدين
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4 - تعابير2017-10-19 05:32:13
لازم المراة تشرط عدة شروط حفاظا على كرامتها في المستقبل ، ف هناك بعض الرجال ليسو رجال بل ذكور مالهم امان من بعد مايشفط عمرها وصحتها ومالها وتضحياتها ، يروح يتزوج عليها ويتركها ويجحد معروفها وينساها
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3 - كاره الليبرالية2017-10-19 05:31:47
باقي شرط .. ما تمنعها من صالة كمال اجسام ... تأكد انت بتزوج واحد ولا وحدة ... معدومه الأنوثة عندها ،،
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2 - ..2017-10-19 05:29:02
للأسف هذه بدايةالتمردوهدم المجتمع. .كنا أميزالدول في المحافظة على خصوصيةالأسرة. كانت الأسرتخرج بنات ربات أسرولديهن استعداد لتحمل وإدارةالأسرة والآن نريدأن نقلد ونطبق مابدأ يلفظه الغرب
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1 - ............2017-10-19 05:27:13
زي ما يمنعها من قيادة السيارة لها حق تشرُط عليه هالشرط
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بواسطة : شاب متهالك
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