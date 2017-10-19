تحديد المستفيدين من «حساب المواطن» .. تعرف عليهم!

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صحيفة المرصد : حددت الفئات الأساسية المستفيدة من برنامج حساب المواطن في الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد مستقل السكن سواء أكان ذكراً أم أنثى، وذلك بحسب ما أعلن سابقاً عبر حساب برنامج حساب المواطن في «تويتر».

فيما أشارت تصريحات سابقة إلى أن البرنامج سيشمل الأسر المسجلة في البوابة الإلكترونية للبرنامج من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، إذ إن البوابة الإلكترونية للبرنامج هي المنصة الوحيدة المخصصة لتلقي طلبات التسجيل في البرنامج، ما يعني أن أي حسابات أخرى أو تطبيقات على الهواتف الذكية ليست رسمية وفقا لـ”الحياة”.

يذكر أن «حساب المواطن» يحتفظ بخصوصية جميع المسجلين، وأن التواصل مع المستفيدين من خلالها رب الأسرة والفرد المستقل، الذي قام بإنشاء حساب، وتقديم المعلومات المطلوبة الخاصة به والتابعين، إن وجدوا، وكذلك إرفاق المستندات المطلوبة في حال طلبها.