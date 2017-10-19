تحديد المستفيدين من «حساب المواطن» .. تعرف عليهم!
صحيفة المرصد : حددت الفئات الأساسية المستفيدة من برنامج حساب المواطن في الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد مستقل السكن سواء أكان ذكراً أم أنثى، وذلك بحسب ما أعلن سابقاً عبر حساب برنامج حساب المواطن في «تويتر».
فيما أشارت تصريحات سابقة إلى أن البرنامج سيشمل الأسر المسجلة في البوابة الإلكترونية للبرنامج من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، إذ إن البوابة الإلكترونية للبرنامج هي المنصة الوحيدة المخصصة لتلقي طلبات التسجيل في البرنامج، ما يعني أن أي حسابات أخرى أو تطبيقات على الهواتف الذكية ليست رسمية وفقا لـ”الحياة”.
يذكر أن «حساب المواطن» يحتفظ بخصوصية جميع المسجلين، وأن التواصل مع المستفيدين من خلالها رب الأسرة والفرد المستقل، الذي قام بإنشاء حساب، وتقديم المعلومات المطلوبة الخاصة به والتابعين، إن وجدوا، وكذلك إرفاق المستندات المطلوبة في حال طلبها.
التعليقات
حساب المواطن مر عليه سنه فعلو حساب للوطن نبي نشوف كم ياخذ دقيقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حكايتو صارت زي المشاريع اللي بنسمع عنها ومانشوفها,قطار مطار كورنيش اصلاح الصرف والطرق.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ذليتونا بهذا الحساب
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
حافز رقم 2
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الكلام هذا قريناه سرآ وجهرآ وعلمناه ابناءنا واحفادنا وش الجديد
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
يعني اللي راتبه عالي وتعب ليل نهار عشار يوصل له بينزل كانه اقل من متوسط
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
المرأة المتزوجة بأجنبي برضة لهم.. عددهم حوالي المليون..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الله يكتب الي فيه الخير الشعب يستاهل والله يستاهل كل خير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الشعب كله غني ماهو بحاجة حساب المواطن
لا يعجبني(25) اعجبني(5)
ياالله صباح خير 🌹
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
أضف تعليق