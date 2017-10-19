بالفيديو.. عبدالله الخشرمي يكشف سر شقته «المثيرة» في شمال الرياض!
صحيفة المرصد : يقف الشاب عبدالله الخشرمي في الأيام القادمة على ماستؤول إليه وعود الشركات التي تفاعلت مع وسم شقة الخشرمي، سيما بعد سيل التفاعل مع تغريدة إحدى شركات العقار بمنحه شقة شمال الرياض، وفند حقيقة تلك العروض، وما إن كانت وعود جادة أم إعلانات وأهداف تسويقية، وقال «إن هناك من شكك أنها إعلان، وهناك من ربطها بالتوفيق و«الحظ»، وآخرون ربطوا بين تغريدتي التي سبقت الحدث بثلاث ساعات، حين دعوت فيها الله أن يرزقنا ما نتمنى وأكثر مما نتمنى، وأنا أتفهم كل ذلك وسأحاول إثبات حقيقة مواقف هذه الشركات» وفقا لـ”عكاظ”.
وأكد أنه أعلن في حسابه في تويتر بأنه سيغطي الحدث مباشرة من خلال حسابه في سناب شات، لتوثيق مصداقية الشركات.
وأضاف «لم أستطع عدّ العروض التي تهافتت علي حتى اللحظة».
مشيراً إلى أن السبب الحقيقي خلف تمنيه بالحصول على شقة، هو قرب انتهاء إيجار الشقة الحالية، وقرر الانتقال للبحث عن الأفضل”.
التعليقات
اول مره اسمع شقه تثير أحد
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قريتها غلط سرشفته المثيره ههههه يالله صباح الخير
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خشرم *** ، معقوله اللي يصير، ولا أنا فهمت خطأ،
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هذا شااااطر يبي يوثق حقه على الشركات اللي أعلنت بأنها سوف تقدم له هديه بان اذا ماقدمتم ماوعدتم به سوف افضحكم في سناب وغيرها فناااان وهم يستاهلون اذا هياط بالرغم اني أتوقع يوفون لانها دعيايه وبالرخيص
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التسول صفه ذميمه لاتناسب الإنسان العفيف ومن يعتمد على الله ويطلبه بقلب صافي وعزيمة رجال لايحتاج بأن يعرض حاجته للناس فبئس الطلب
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إذا كان هناك بنت تبحث عن شقه تخيل كم يجيها من عروض من قبل شباب أهل الرياض.....?
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حب ظهور في الإعلام فقط لا غير عاد من****
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إللي فهمته انه يتمنى شقه تمليك وجته عروض من شركات وما أحد نفذ وعده وأعطاه شقه لحد الآن .
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شقه شمال الرياض آبك وراك ما تسكن في العريجاء
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هذا مثل سوالف يزيد الراجحي وسلوى المطيري أحد فهم شيء يشرح لنا وش السالفه ههههههههههه
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كلام غير مفهوم
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صفصفة كلام ليس له فهم ,,,
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صباح الخير والرضا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته اللهم ارحمنا برحمتك يارب
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لا [email protected]!
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عجيب ذا الزمن ياليتني من مشاهير السناب الي الان اصبح بعضهم يلبس البس ويحط السبحة وكانت انثي تطالعها في سنابها كثيرة السفر والاستعراض بعذر كل مدخلت اليوتيوب يقول حط لايك وانا اقول وش الايك
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فهمتو شي !!!!!!!!
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