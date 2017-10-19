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ادعت “قدرات خارقة” في تضييق المنطقة الخاصة لدى المرأة .. إغلاق عيادات تجميل لـ”مقدمة برنامج شهير”!

ادعت “قدرات خارقة” في تضييق المنطقة الخاصة لدى المرأة .. إغلاق عيادات تجميل لـ”مقدمة برنامج شهير”!
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المرصد 8 1٬519 43 دقيقة

صحيفة المرصد : أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء عيادتي تجميل في الرياض، ووضعت اثنتين تحت الملاحظة، وذلك ضمن حملة صارمة تستهدف العيادات التي تسوق لأجهزة طبية بخلاف ما رخص لها، بل حتى بخلاف ما نص عليه الكتيب التشغيلي للجهاز الصادر من الشركة المصنعة له.

ووفقا لصحيفة “مكة” فإن إحدى العيادات التي أغلقتها الهيئة تعود لخبيرة تجميل تظهر ببرنامج خاص على قناة فضائية شهيرة، كما تطبق الحملة بالتزامن الإجراءات نفسها في المنطقة الغربية، في كل من جدة ومكة والمدينة المنورة، وستطبق تباعا في المدن الأخرى.

وأبانت المعلومات أن سبب اتخاذ الهيئة قرار بدء حزمة الإجراءات الصارمة هو الانتشار الواسع للإعلانات المضللة حول قدرات خارقة لأجهزة إذابة الدهون وتضييق المنطقة الخاصة لدى المرأة، والحقيقة أن هذه الأجهزة وإن كانت مرخصة إلا أنها محدودة التأثير والنتائج، وتتفاوت الفائدة من شخص لآخر بحسب طبيعة جسمه واستجابته، كما قد يتطلب الحصول على نتيجة جلسات عدة تدفع خلالها أموال طائلة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

8 -
2017-10-19 07:00:17
ترخيص العيادات من المسؤال عنه وهل يعقل لايوجد مفتشين في الهيئه وتأكد من الرخصه ومدتها وكم المدته التى مارست فيها العمل الخبيثه اقصد الخبيره ولماذا السكوت عنها طوال هذه المده ومن خلفها والمتستر عليها
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7 - جنب الحيط
2017-10-19 06:57:53
جدد شبابك و عيد عذابك .
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6 - hima
2017-10-19 06:48:18
برضو مافهمنا سبب التقفيل ليش؟اذا علجهاز,صادروه واعطوهم انذار,,ليش التقفيل؟
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5 - مناحي
2017-10-19 06:46:53
أبك تضحك على الهبلات
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4 -
2017-10-19 06:37:22
العالم حيئطع بعضه يابو حميد
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3 - بدر
2017-10-19 06:37:02
نصابه لبنانيه نصبت على اهل دبي وجايه تنصب على السعوديات والا المفروض يتم اغلاق مراكزها لانها ليس لديها تراخيص اصلا فيجب البحث عن من خلفها والذي جعلها تتمادى في كذبها وتدليسها على الناس
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2 - زمن
2017-10-19 06:29:31
الناس مالهم امان
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1 - ننننننننننننننننننن
2017-10-19 06:28:50
روروتاتانانا
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