ادعت “قدرات خارقة” في تضييق المنطقة الخاصة لدى المرأة .. إغلاق عيادات تجميل لـ”مقدمة برنامج شهير”!

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صحيفة المرصد : أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء عيادتي تجميل في الرياض، ووضعت اثنتين تحت الملاحظة، وذلك ضمن حملة صارمة تستهدف العيادات التي تسوق لأجهزة طبية بخلاف ما رخص لها، بل حتى بخلاف ما نص عليه الكتيب التشغيلي للجهاز الصادر من الشركة المصنعة له.

ووفقا لصحيفة “مكة” فإن إحدى العيادات التي أغلقتها الهيئة تعود لخبيرة تجميل تظهر ببرنامج خاص على قناة فضائية شهيرة، كما تطبق الحملة بالتزامن الإجراءات نفسها في المنطقة الغربية، في كل من جدة ومكة والمدينة المنورة، وستطبق تباعا في المدن الأخرى.

وأبانت المعلومات أن سبب اتخاذ الهيئة قرار بدء حزمة الإجراءات الصارمة هو الانتشار الواسع للإعلانات المضللة حول قدرات خارقة لأجهزة إذابة الدهون وتضييق المنطقة الخاصة لدى المرأة، والحقيقة أن هذه الأجهزة وإن كانت مرخصة إلا أنها محدودة التأثير والنتائج، وتتفاوت الفائدة من شخص لآخر بحسب طبيعة جسمه واستجابته، كما قد يتطلب الحصول على نتيجة جلسات عدة تدفع خلالها أموال طائلة.