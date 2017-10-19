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ضبط أحد الإخوة المعتدين .. آخر تطورات قضية المعلم المطعون “مشرع البقمي” !
صحيفة المرصد: كشفت مصادر صحافية أن الجهات الأمنية بالرياض ألقت القبض على أحد المتهمين الثلاثة بالاعتداء على المعلم مشرع البقمي بعد خروجه من المدرسة في حي النهضة مؤخراً، لافتةً إلى أنها أحالت المتهم إلى النيابة لاستكمال التحقيقات معه بالواقعة.
وأوضحت المصادر ، أن المتهم المقبوض عليه له شريكان آخران في الجريمة تربطهم جميعاً صلة قرابة، مبينةً أن المعلم “البقمي” نجح في التعرف على المتهم وتأكيده على مشاركته بالجريمة وفقاً لـ”عاجل”.
يذكر أن المعلم البقمي قد تعرض إلى الاعتداء في حي النھضة بالرياض من قبل 3 مجھولین بعد خروجه من مدرسته؛ حيث قاموا بضربه بواسطة عصا غليظ قبل أن يقوم شخصان منهم بطعنه بآلة حادة.
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التعليقات
15 - جبل طويق2017-10-19 12:56:12
مفروض تعجيل الأحكام هؤلاء. الصبيه
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14 -2017-10-19 12:19:34
استغفر الله العظيم اصبح الاعتداء على رجال الامن و الاطباء و المعلمين امرآ طبيعي لا يوجد نظام رادع و قوي ضد المعتدين المستهترين بالامن و رجاله و موظفي الدول المفروض سجن سنتين و اكثر لردع الفاسدين
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13 - معلم2017-10-19 11:35:14
تعليق 3 كلام صحيح وهو عين الصواب.
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12 - البقمي2017-10-19 11:27:42
يا ابو سنين انتبه من الورعنه و البزرنه هذي نهايتها
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11 - محمد الجعيد2017-10-19 10:36:29
وش الجديد . نبي نعرف سبب الاعتداء على المدرس
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10 -2017-10-19 09:34:16
يرجاء إنزال أشد العقوبات بهؤلاء الجبناء ٣ ضد ١ الخوف مزروع في قلوبهم لوكانو رجال تقابل مع المعلم شخص واحد ولكن شجاعتهم مثل شجاعة النساء حرام يسمو رجال بل يسمى دجان بمثل الدجاج الداجن خسوا الخوافين
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9 - ولوو2017-10-19 08:25:34
المعلم يقترب عن بيته وديرته وأهله لأجل رزقه ويضعونه في ديره هو غريب فيها ولا حماية قانونية ولا شيء غير الاعتداء عليه من الشباب الصايع الذي آمن العقوبة
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8 - ابويزيد2017-10-19 08:17:01
ضيعو انفسهم الان يمسكوهم وسجن بسبب الاعتداء على موظف من موظفين الدوله وجلد وضياع ماله اول ولااخر ماذا استفادو اهل العقول في راحه يعتقد البعض ان هذي المرجله ميدرو انه هذا بداية الضياع انحطاط في الفكر .
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7 - الصريح جدا2017-10-19 08:06:52
ارجو عدم التهاون وعدم التنازل من المعلم عن طريق الطلبات والجاهيات ااي ماضيعنا غيرها وخلا هالاشكال تتمادى في المشاكل
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6 - حسين2017-10-19 07:54:03
الحين جيل الطالب المسيطر الممول بقرارات الوزارة التي تحميه أما المعلم له الله
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5 - منصور الشمري2017-10-19 07:32:25
سوف يستمر الاعتداء على المعلمين مالم يكن هناك عقوبات رادعه تحفظ حق المعلم اذكر في سنة من السنوات اذاعه بمناسبة يوم المعلم بعد نهاية الاذاعه مباشرة تضارب طالب مع معلم ظننا انه تمثيل ولكن للاسف حقيقه
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4 - ابو خاالد2017-10-19 07:23:10
المشكله أن المجتمع هو من يحرض الطلاب االأعتداء على المعلمين و اكثر من مره سمعتها من شخص
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3 - معلم سابق2017-10-19 07:19:27
مهنة التدريس ما عاد لها قيمه فمن أستطاع يغير وظيفته يغيرها فوالله أنه يجد الراحه النفسيه فلا يجد شعب غثيث يطالع في لقمته و يترك لقمته غيره .
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2 - -2017-10-19 07:19:03
لو أن فيه تواصل بين الطلبة وأدارة التعليم أو أدارة المدرسة ماكان تشوف هذه الجرايم
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1 - خليل2017-10-19 07:15:19
مسلسل الاعتداء سيظل ان لم يضع له الوزير حد يحفظ حق كل شخص .
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آخر تعليق
بواسطة : الزمان الشين
مرزوق الغنام بين موقف رجل من ظهر رجال لكن وش سويت للشعب كم اقول شعبكم في السعودي...
بواسطة : زائره
اسال ان يحميك ويسدد خطاك إنه ولي ذلك والقادر عليه٠...
بواسطة : جبل طويق
مفروض تعجيل الأحكام هؤلاء. الصبيه...
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