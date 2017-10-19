النسيان !
بقلم : عادل التويجري
الهلال لنهائي آسيا.
ضد أوراوا الياباني.
نتيجة جهد وعمل ودعم (جبار).
الهلال لعب بـ (عقل) أمام الإيراني.
حقق دياز ما يريد.
أعظم المكاسب الوصول للنهائي.
بلا إصابات.
ولا بطاقات.
حضور لافت لخربين.
جنرال الهلال.
هدفان وتحركات (خطرة)!
سالم كان مشاغبا.
عيبه (النهايات)!
خط الدفاع يحتاج (تركيز)!
وتلافي تلك (الأخطاء) البدائية!
أخطاء (بسيطة)!
لكنها (مكلفة)!
خصوصا في (النهائي).
أوروا (قوي) جدا.
أقصى شنغهاي العنيد!
وطار للنهائي!
لكنه ليس مستحيل!
المهم ليقفل ملف (الآسيوية)!
أمام الهلال نزالات (صعبة) دوريا!
الباطن والنصر والشباب!
نقاط (صعبة)!
تحتاج لتحضير (دقيق)!
فلا إفراط ولا تفريط.
باقي (شهر) على النهائي (الآسيوية)!
والحل من الآن هو ذاك (العلاج)!
سألوا الفـــشّـــار أي (علاج)!
استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشــــهق وقال (النسيان).
نقلا عن “عين اليوم”
التعليقات
وانت الصادق سألو الداهية عادل إمام السعودية ةش أكبر عُقدة تواجهك فتلعثم وقال: اني اشوف الهلال يضم لرصيدة البطولة الآسيوية رقم7 وقتها مدري وشلون بنام أقول خذلك منوم
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تعليق2 التجريبية والا الرسمية إذا الرسمية الهلال أول من وصل لها من الملعب وليس من المكتب
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سألو الداهيه الاعلاميه الزرقاء بطيخه ايش اهم عقده يجب على بنو طاقيه ان يخلوها للنسيان ؟ كح وشهق وزعق تحديدا ثم قال . العالميه صعبه قويه تحديدا في نهاية الامر
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المنافسين علي الدوري هذا العام (الهلال ،الباطن، الفيصلي فقط)
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