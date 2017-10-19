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شاهد.. مضايقة مجموعة من أصحاب الدبابات “الأفارقة” للمارة والسيارات في مكة!
صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام شبان أفارقة يركبون دراجات نارية ودبابات بمضايقة المارة والسيارات في أحد شوارع مكة المكرمة.
بين الفيديو عدداً كبيراً من الدبابات والدراجات البخارية التي يستقلها شبان من جنسيات أفريقية وهي تسير بين السيارات وعلى جانبي الطريق والرصيف، فيما يقوم بعضهم بالاستعراض والتمايل وهم يقودون دراجاتهم بسرعة عالية، معرضين حياة المارة وقائدي السيارات للخطر.
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التعليقات
92 - واحد من الناس2017-10-19 12:42:37
أطااااالب بفتح محلات للتسليح ، حتى يستطيع المواطن المساهمة في القضاء على هذه الشرذمة .. إلا وش صار على محل الأسلحة إللي كان بيُفتح في الرياض على وقت الأمير نايف ؟
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91 - ظل الرياض2017-10-19 12:33:33
تعليق مخالف
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90 - ظل الرياض2017-10-19 12:31:47
استغرب وجود هذا المشهد في السعودية.انا مدري وشفي الحكومة تاركه الأفارقه هذولا ومن هم في شاكلتهم يسرحون ويمرحون ويضايقون الناس ويسرقون وينهبون ويقتلون.ال*****
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89 - الزمان الشين2017-10-19 12:29:14
يا رجال الطاسه ضايعه عساك تسلم وانت في بيتك المرور و الله ماعندك احد و الشرطه تروح تبلغهم يقول اروح للجوازات الامور كلها من جرف لدحديره عسى الله يزينها بس
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88 - نجم2017-10-19 12:14:16
السعودى فى مكة وجدة كانه مقيم والعبيد الأفارقة وكلنا عبيد لله مصيطرين على البلد والحكومة تتفرج مدرى نايمين الله المستعان
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87 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-10-19 12:08:30
وراح يعملون كذا وأكثر في غياب الأمن والحزم معهم الأفارقه وجودهم في البلد خطر هم أصحاب جرائم ومخدرات .
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86 - بريال عيش حب2017-10-19 12:04:55
ردي ع ٤٤ خوف تقولي اكيد ما حضرت حفله جده مع الافارقه ههههههههه ايش رأيك بلله في الصاعقه طلعوهم من جحورهم مثل القطط ههههههههه يعني اتقي شر الحليم اذا غضب يا غريب خليك أديب قال ايش قال خوووف
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85 - خالد2017-10-19 11:52:37
والله مصيبه هذولي الملحجة لابد من التعامل معهم بيد من حديد يقبض عليهم ويحملون في باخرة ويوزعونهم على بلدانهم والي ما يستقبلة بلدة يرمونة في البحر فهناك من يرحب به ويسكنة قاع البحر
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84 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-10-19 11:47:33
الافارقة عارفين انه صعب ترحيلهم لان لايوجد بلد يستقبلهم لذلك هم يستعرضون قوتهم ويهددون
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83 - يمني مقيم2017-10-19 11:45:15
يجل منع اي جنسية غير اليمنية بالتواجد بالسعودية لان اليمنيين محترمين ويعرفون أنظمة البلد لذلك لابد من ترحيل باقي الجنسيات
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82 - xxxxxxxx2017-10-19 11:34:29
اللائمه مش عليهم على الجهات المسئوله
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81 -2017-10-19 11:27:28
هذه هي المشكلة التي لا أظن أنه يوجد لها حل
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80 - ابواحمد علي2017-10-19 11:10:55
حمله وطن بلا مخالف ضجتها وخسايرها واستعداتاتها جدا كبيره ونتايجها فاشله ومدتها قصيره كما ذكر المتخلفين بانها اسبوع وتنتهي صدقوا وفشلنا مرارا وتكرارا
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79 - .. الزمن الجميل2017-10-19 11:04:21
بكرة البنات بيسوقون في كل شارع ومكان ؟ اجل وش بيصير والعصابات المتخلفة هذي تجاهروا تجول الشوارع في كل مكان وزمان وتضايق الناس وخطيرة. يجب منع الدراجات منعا باتا واستخدام المواصلات فقط
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78 - سوبيا احمر وابيض2017-10-19 10:45:49
يتبع وبعد ماصارلي معاهم الموقف اتصلت على المرور ولا حياة لمن تنادي اتصلت كذا مره ولا احد يرد واضطررة امشي خلفهم الين لقيت مخرج وهربت
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77 - سوبيا احمر وابيض2017-10-19 10:40:19
رد لتعليق 46 من قالك انهم مايسوون فوضى بالعكس يعطلوا الحركة على السيارات ويقفلوا الخطوط على السيارت حتى يستعرضوا اللي في المقدمه واللي في السيارات اللي معاه مريض واللي معاه عايلته وانا صارلي هذا الموق
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76 - Ymni mahbob💫💫💫2017-10-19 10:30:55
اتمنى ترحيل كل المخالفين البلد مليانة ضايقونا انا صححت وضعي بالنظام
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75 - متضرر2017-10-19 10:23:16
نداء الى سيدي صاحب السموالملكي الاميرخالد الفيصل امير مكه المكرمه اشغلتنا اصحاب الدراجات الناريه من كل .الجنسيات . سرقات ومضايقات وصخب وازعاج في الطرقات وبين الحواري يخرجون من اوكارهم عند حلول اليل .
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74 - عبدالله الحربي2017-10-19 10:22:25
لازم الافارقه المتخلفين يرحلون بأسرع وقت! البلد غير مستفيده منهم بشي! ضررهم أكثر من نفعهم! هي المرور والجوازات تخاف تداهمهم والا كيف! جميع أحياءهم العشوائيه لازم تهدم
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73 -2017-10-19 10:18:46
حملة وطن بلامخالف
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72 - شايم2017-10-19 10:15:58
تستخدم الدبابات في العالم لتنفيذ جرائم النشل والاغتيالات وترويج المخدرات لسنا في حاجتهاولا نستخدمها يوقف استخدامها على اجهزة الامن
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71 - violety2017-10-19 10:13:28
مايحصل صار فوق الوصف في افضل بقعة ارض واشرفها واقدسها مكان وماذا يقول الحجاج عنا ,, عندما يتم التساهل وتطبيق الانظمة فيحصل اكثر من هذا ,, الحزم من امير المنطقة ومتابعتها هو الحل لتنظيفها
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70 - شايم2017-10-19 10:08:41
يجب اخذ الامورعلى محمل الجداكيد مدفوعين من تنضيمات سياسية ودوّل معادية لخلق الفوضى في البلد يحقق في الموضوع جنائيا
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69 - ابوعلي9902017-10-19 09:59:00
قنااابل مؤقوته لنشر الفساد والمخدرات والاعمال المشينه لابد من حملة امنيه كبيره جدا لطرد مثل هؤلاء من مكه وجده حمله يشترك فيها حتى المواطن الغيور
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68 - كلوز2017-10-19 09:52:42
هولا متخلفين من المفترض ان يكون اشد حرصاع النظام وتجنب الجرم ولعدم سن نظام حال ارتكب قضيه تخل بالامن والمواطن يرحل فور تمادا فلو كان من ابنا البلد لراينا حملات والسجن والوعيد كحاله مع افحطين خير مثال
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67 -2017-10-19 09:51:12
يالأفريقي روح مع جماعتك ما وراءهم إلا الجرائم والسرقات
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66 - Ymni mahbob2017-10-19 09:44:43
تعليق مخالف
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65 - مشعل2017-10-19 09:44:03
المرور فالح بس في المخلفات
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64 - كلوز2017-10-19 09:41:31
الامن مشغول بتحرير المخالفات و الدراجات لا يلتقطها ساهر وكل وسيلة نقل لا يستفاد من وراها من مخالفات مروريه لا داعي لمواجهتها حتا لو عرضت حياة الناس للخطر وسلوب تهور من العماله حتا لو شكلو تجمهر وعصيان
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63 - slmlm2017-10-19 09:40:18
ان انت اكرمت الكريم ملكته وان اكرمت اللئيم تمرد..مالومهم شافو مافيه حزم من المرور قالو نخربها..الاجانب صارو يتجاوزون مع الكتف وقبل عشر سنوات مستحيل يسوي كذا لانه شاف ان الطاسه ضايعه
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62 - مواطن غيور2017-10-19 09:40:08
المشكلة يدخلون البلد بحجة العمره أو الحج ولايطلعون هاذي مصيبه كارثه غيرالزياره وكلهم أمراض واجرام ودعاره وضع صحب ولهم أقارب يسكتون عندهم ولافيهم اي فايده للبلد بس خراب
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61 - دافووور2017-10-19 09:38:44
وين الجوازات يقولون سفرنا الأجانب والله من الخرطي
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60 - حلم الوطن2017-10-19 09:36:17
نحن فقط لا نرضى بهمجية العيش على ارض هذه البلاد الطاهره ونطالب أمير الحزم ان ينظف مكه المكرمه وايضاً جنوب جده منهم بصراحه ما منهم الا البلاء
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59 - كلوز2017-10-19 09:35:03
هولا بحاجه لعقوبه تفرض للعبره والعظه وليس كلام وحملات وكم دوريه مشغلين سفاتي للتهويل فقط
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58 -2017-10-19 09:35:00
لن يتم ترحيلهم وأتحدى أي مسئول يطلع ويقول سوف يتم ترحيلهم ؟؟؟ والله لو أني مسئول ما أترك أحد من الأفارقة حتى اللي معاهم إقامات؟؟؟ التي متى يستمر هذا الوضع السايب ؟؟؟؟ فعلاً الدولة أصبحت للأجانب ؟؟؟؟
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57 - حلم الوطن2017-10-19 09:33:40
تعليق ٤٤ تخوف مين ياولد والله لولا القانون وخوفنا من الدوله ما تاكل عيش معنا وانت عارف هذا زين احمد ربك بس على الأمن وربي لو يفلت الأمن تسمع صياحك مثل صياح النسوان انت هنا في المملكه مع شعب الصحراء
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56 - افيخاي ادرعي2017-10-19 09:32:30
المسؤلين الأمنيين في جده ومكه متقاعسين للاسف .. لاحملات ولا مداهمات ولا تفتيشات .. نظاء نوجهه لامير مكه ووزير الداخليه بأنقاذنا من هذه الجيوش الافريقيه التي تعج بها المنطقة الغربيه
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55 - فواصل2017-10-19 09:31:13
اساساً السعوديه. ديرتهم هم واللاجي والله يعينك يالموطن محارب من كل حدب وصوب
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54 - عاشق سراب2017-10-19 09:31:10
احرقو الافارقه بوقا بوقا
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53 - حسن2017-10-19 09:30:01
تعليق مخالف
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52 -2017-10-19 09:27:54
متى يتم ترحيل هؤلاء الأقارقة ؟؟؟؟؟؟؟؟ سلم لي على حملة الترحيل اللي عايشة في العسل ؟؟؟؟ الأفارقة كل ملهم في زيادة أين دور الجوازات ولا هؤلاء وارءهم واسطات ولا يمكن أحد مستفيد من في البقاء في الدولة ؟؟؟
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51 -2017-10-19 09:27:04
هؤلا لايحترمون البلد ولا نظام البلد المفروض إلى ما يحترم نفسه يسفر إلى بلده وهناك يسوي الفوضه إلى تعجبه
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50 - الحربي ...2017-10-19 09:24:51
حاسبوهم وأطردوهم لديارهم وأريحونا من التخلف وأهله ثم حاسبوا الجهات المسئووله التي جعلت هؤلاء يتكاثرون ويتمادون ويتحدون النظام والمجتمع ولم ييحركوا ساكن . معقول هذه الجرأه والأستفزاز . أكره الأجانب ..
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49 - شرارة2017-10-19 09:21:59
هولاء افارقة والله العظيم قنابل موقوته
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48 -2017-10-19 09:19:54
وانت الصادق تكروني بلازا
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47 - بن حرب2017-10-19 09:11:12
اين مرور ومسؤلي مكه وجده لماذ
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46 - ابو الليل2017-10-19 09:10:46
لا تعطون الموضوع اكبر من حجمه مجرد شباب على دراجات ايا كانت جنسيتهم لا يهم لا سووا فوضه ولا حاجه. والي نشر المقطع له قصد زي وجهه
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45 - تحذير2017-10-19 09:04:42
الافارقه خطر امني كبير
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44 - أفريقي2017-10-19 09:00:12
*** ما ألومكم على ردودكم الممتلئة خوفا ورعبا لأنه منظر أفريقي واحد يزعجكم كيف بمجموعة صغيرة من فتيان قبيلة أفريقية واحدة.
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43 - وقت مضى2017-10-19 08:53:59
دشير بلازا
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42 - بدر2017-10-19 08:48:27
والله مسخره نفس حركة العام والشرطه والمرور محلك راوح المفروض بتم تغيير مدير شرطة مكه ومدير المرور لان ما يحدث يعتبر لا مبالاه منهم باتخاذ اجراءات حازمه وقاطعه لدابر هؤلاءالافارقه المارقين
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41 - ررر2017-10-19 08:39:26
هولاء افارقة والله العظيم قنابل موقوته يتحرون من يثيرهم بعد ذلك يصعب السيطرة عليهم .اعملو حمله وسيطرو عليهم وسفروهم لبلادهم قسرا .
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40 - مطقطق2017-10-19 08:33:32
استمرار الوضع الحالي سيؤدي قريبا إلى تغيير التركيبه السكانيه ونصير أقليه في ديرتنا ونطالب بحقوقنا كأقليه وماحد بيعطينا وجه فالحقوا الموضوع من الآن وغيروا الوضع الحالي بسرعه
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39 - مغادر2017-10-19 08:31:23
دولتهم ويفعلوا مايشاؤون
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38 - الحقباني2017-10-19 08:30:19
علم أين مسؤولين عن هولا ليس نسمع عنهم سوف يقضون علي متخلفين أو فقط مهبط علامي
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37 - نيدو2017-10-19 08:24:23
أقسم بالله اني اتحسر على وطني عندما ارى هذه المناظر التي اشبه ماتكون في بلد تسوده الفوضى وعدم الأمن . ****
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36 - خالد2017-10-19 08:19:13
مكه اصبحت بلد افريقي بأمتياز
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35 - طالع2017-10-19 08:18:29
فشل ذريع لحملة وطن بلا مخالف ... هذه الحمله وأدت في مهدها . لازال مئات الالاف في البلد بل جيوش من المخالفين والمتخلفين والمجهولين
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34 - Ymni mahbob💫💫💫2017-10-19 08:12:43
وش هذه اللهجه .
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33 - القادم ادهى وأمر2017-10-19 08:11:53
بلدهم وهم حرين فيه اش مزعلكم ..
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32 - مواطن2017-10-19 08:11:41
قرأت قبل فترة من الزمن انه لايباع أي دباب الا بشروط ولازم يحمل رقم من المرور مثله مثل أي سياره ويلتزم صاحبه السلامه المروريه مثل بقيه دول العالم لاكن الافارقه من عالم ثاني فوضوي
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31 - لقمان الحكيم2017-10-19 08:10:57
ياااخي ليس تقصيرا من اجهزة الدوله لكن طالما في حج وعمره لايمكن ضبط المتخلفين ولو كانت العمره او الحج في بلد اخر لعانو من نفس المشكله.
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30 - الشمال2017-10-19 08:10:52
تعليق مخالف
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29 - ابويزيد2017-10-19 08:10:34
والله في حارات في جده ومكه اقسم بالله انك تقول مستحيل اني في السعوديه كلها افارقه وحارات كلها خدم وابو يمن مابينهم سعودي واحد فين حملت وطن من غير مخالف المخالفين صارو اكثر من عيال البلد الله المستعان.
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( عدد التعليقات 2,314 )28 - ابونواف...
الشق اكبر من الرقعة ويبدو ان متخلفي مكة المكرمة خصوصاً والغربية عموماً واقعاً صعب التعامل معة فالافارقة والبرماويين يتكاثرون بطريقة غريبة هل هي سياسة لفرض الامر الواقع
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27 - Ymni mahbob💫💫💫2017-10-19 08:09:02
اشبك ياواد وين تبيهم يسوقون في البر ولا في ممشى الكورنيش
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26 - NHA2017-10-19 08:05:36
هذا الموقع في العتيبيه بعد جامعة الزاهر بسيطة اذا الحكومة ما تحركت وشالت الورعان رجال البلاد مايقصرون ماعد الا هاذي ما ودي اتكلم بعنصريه بس اذا زودوه قبايل مكه يا كلونهم
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25 - عمر2017-10-19 08:02:06
ليته صور وهو ساكت. تعليق ماله داعي.
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24 -2017-10-19 07:59:56
20- تصرفك ليس تصرف حضاري فيه انظمة وقوانين في هذا البلد المبارك عليك ان تحترمها يامحترم
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23 - عبدالله2017-10-19 07:57:24
ابشروابسعدكم اميرناوالد الجميع خالدالفيصل سيقضي بإذن الله وبصرامته على هذه النتؤات المفسدة وستنضف مكة وجدة والمملكة بتوجيهاته واستساراته بالقوانين على هذه الشراذم الوافدة والمتخلفين والذين شبعوافنهقوا
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22 - القناص2017-10-19 07:57:17
لايمكن حل مشكلة المخالفين إلا بقوانين مطبقه ومفعله وإعطاء صلاحيات كامله لجهه أمنيه بالترحيل والتوقيف ودفع الغرامه وإنشاء توقيف على حدود بعض الدول وارجاع كل من يدخل منها من سكانها او الدول الأخرى
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21 - 772017-10-19 07:56:42
هل فشلت حملة وطن بلا مخالف؟!!
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20 - حسين2017-10-19 07:52:20
أنا عني لو ضايقوني بأنتف وادعس اكبر عدد منهم وأفعل التأمين هم وضعوا التأمين لاسباب عدة ومن ضمنها هؤلاء الشرذمة سواء سعوديين أو افارقه أو مين ماكانوا
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19 -2017-10-19 07:47:31
الافارقه بدات تفرّخ وتتكاثر وبعد سنوات من الصعوبة تتم السيطره على افرادها آمل من الجهات المختصة لفت النظر حول هذا التعليق وشكرا
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( عدد التعليقات 12,250 )18 - العنيد
وين حملة وطن بلا مخالف ماشفنا هالحمله
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( عدد التعليقات 12,250 )17 - العنيد
اعوذ بالله، ولله يامكه وجده ماكا ئنها مدن سعوديه ، كائنها مدن أفريقيه !!! أفريقيه ، والسبب وجود أعداد مهوله من المتخلفين الأفارقه وغيرهم من الجنسيات الأخرى بشكل مخيف وخطير جداً ،
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16 - القناص2017-10-19 07:44:11
أعتقد المشكله أكبر ممايتخيلها البعض هؤلاء تكاثرو اعدادعم كثيره جداً نتيجة الإهمال سنوات طويله الوضع خطير ولابد من معالجته بحكمه وتسفير كل مخالف مكه أصبحت تضيق بهم متى تنظف من المخالفين وكيف تنظف
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15 - فيصل .......2017-10-19 07:42:52
الدبابات وسيلة نقل مهمه في الزحمه تنقل الحجاج والمعتمرين ارجوا ان لايتسبب سؤ استخدامها الى منعها نهائيا
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14 - مزاجي كذا2017-10-19 07:38:16
مأشبة البارحة بالأمس قبل فترة صدمة عسكري والان رجعة وبقوة الضعف من اين الأفارقة استعرضوا قوتهموتحديهم طيب الجهات الأخرى كيف تتصرف. الان
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13 - مسكين المصور2017-10-19 07:38:04
شكله خايف منهم ) فيه موضوع كان موجود عندنا في الرياض قبل 3 سنوات واختفاء بفضل النظام والحين عاد بقوة ألاوهو عمال البلدية اللي ينظفون عند الإشارات ) كل عامل ماسك له إشارة وينزل قدام السيارات وجنبها .
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12 - مواطن2017-10-19 07:37:34
هذلا متخلفين الحج العام الي فات شويه يابوى وتجيه الجنسيه هههههههه
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11 - الحزم2017-10-19 07:36:45
تعليق مخالف
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10 -2017-10-19 07:36:38
اكثر السرقات تحصل من بعض هؤلاء الافارقة
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9 -2017-10-19 07:34:55
الافارقه بالسعودية ***
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8 - مواطن2017-10-19 07:34:55
مخلين الدرعا ترعا لو مواطن جابوه من بطن امه
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7 - سعد بن فهد2017-10-19 07:34:18
اهل الغربية يعشقون الدراجات النارية والدراجات الهوائية والاستعراض بها في الطرقات
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6 -2017-10-19 07:34:15
اذا عندكم ضابط رتبه عاليه تاخذون حقكم واذا ما عندكم ضابط ما راح تاخذون حقكم ابد ى ر
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5 - فيصل .......2017-10-19 07:33:32
الدبابات وسيلة نقل قيمه مصرح لها من قبل المرور وفي كل دول العالم ارجوا ان لايتسبب هؤلا الهمج في منعها نهائيا
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4 - م ه م2017-10-19 07:31:10
يقدر اذا كان يبي بس مكبر راسة وهذي هي المشكلة.
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3 -2017-10-19 07:30:05
وجود هؤلاء الافارقه بهذه الكثره داخل البلاد يعتبرون قنابل موقوته والصورالظاهره لنا خير شاهد
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2 - أفريقي2017-10-19 07:29:08
الحمدلله أني أسيوي
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1 - حسن2017-10-19 07:28:52
طلعت حملة وطن بلا مخالف فاشله ... وعادت حليمه لعادتها القديمه
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آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!المرصد 149 11٬178 يومين
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟المرصد 181 22٬620 يومين
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