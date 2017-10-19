شاهد.. مضايقة مجموعة من أصحاب الدبابات “الأفارقة” للمارة والسيارات في مكة!

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صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام شبان أفارقة يركبون دراجات نارية ودبابات بمضايقة المارة والسيارات في أحد شوارع مكة المكرمة.

بين الفيديو عدداً كبيراً من الدبابات والدراجات البخارية التي يستقلها شبان من جنسيات أفريقية وهي تسير بين السيارات وعلى جانبي الطريق والرصيف، فيما يقوم بعضهم بالاستعراض والتمايل وهم يقودون دراجاتهم بسرعة عالية، معرضين حياة المارة وقائدي السيارات للخطر.

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