كيف عاقبت “صحة بيشة” الممرضة حارقة طفل «الظروف الخاصة» !

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صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن مستشفى الملك عبدالله في بيشة عاقب بحسم «يومين من الراتب مع الإنذار»، الممرضة الوافدة التي تسببت بحرق طفل من «ذوي الظروف الخاصة» لا يتعدى عمره الأشهر الثلاثة، وذلك لإهمالها وعدم الانتباه لحرارة الماء، خلال قيامها بعملها الروتيني في نظافة الطفل.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” قالت المصادر إن الطفل كان يخضع للرعاية الطبية داخل المستشفى بعد العثور عليه في وقت سابق.

وكان المتحدث باسم صحة بيشة عبدالله بن سعيد الغامدي أكد في بيان أن إدارة المستشفى ستحاسب الممرضة وفق الأنظمة.

وأوضح في بيان أن طفلا منوما في قسم التنويم قد تعرض مساء الإثنين الماضي أثناء الرعاية الروتينية اليومية لحرق من الدرجة الأولى نتيجة خطأ فردي غير مقصود بماء الاستحمام من قبل الممرضة.

وبين أنه تم على الفور عرض الطفل على الأطباء المختصين وجراح التجميل، وأكدوا أن مدة الشفاء أسبوع، فيما بادرت إدارة المستشفى بإحالة الممرضة للتحقيق.

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