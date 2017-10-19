كيف عاقبت “صحة بيشة” الممرضة حارقة طفل «الظروف الخاصة» !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن مستشفى الملك عبدالله في بيشة عاقب بحسم «يومين من الراتب مع الإنذار»، الممرضة الوافدة التي تسببت بحرق طفل من «ذوي الظروف الخاصة» لا يتعدى عمره الأشهر الثلاثة، وذلك لإهمالها وعدم الانتباه لحرارة الماء، خلال قيامها بعملها الروتيني في نظافة الطفل.
ووفقا لصحيفة “عكاظ” قالت المصادر إن الطفل كان يخضع للرعاية الطبية داخل المستشفى بعد العثور عليه في وقت سابق.
وكان المتحدث باسم صحة بيشة عبدالله بن سعيد الغامدي أكد في بيان أن إدارة المستشفى ستحاسب الممرضة وفق الأنظمة.
وأوضح في بيان أن طفلا منوما في قسم التنويم قد تعرض مساء الإثنين الماضي أثناء الرعاية الروتينية اليومية لحرق من الدرجة الأولى نتيجة خطأ فردي غير مقصود بماء الاستحمام من قبل الممرضة.
وبين أنه تم على الفور عرض الطفل على الأطباء المختصين وجراح التجميل، وأكدوا أن مدة الشفاء أسبوع، فيما بادرت إدارة المستشفى بإحالة الممرضة للتحقيق.
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التعليقات
المشكلة اغلب العقوبات يصادر فيها حق المواطن الضحية..وش استفاد الطفل من هذا العقاب طبعا لاشيء...يجب ان يتم احترام حق المواطن واعطائه حقه حتى يرضى ويقتنع..!
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بهذا النوع من العقاب يمكن نتوقع ان الممرضة ممكن تشب في الولد والا تولع في المستشفى بعد ذلك وسامحوني .
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تعليق 12 نصيحة لك ولي وللجميع عدم ذم الدهر قال:الني صلى الله علي وسلم:لاتسبو الدهر فإنّ الله هو الدهر. كلمة دارجة على السان لاكن معناها كبير الدهر لاياكل ولايشرب.
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حرام عليهم ما يرحمون هذه الممرضة المسكينة يخصمون عليها يوميييييين لا حول ولا قوة إلا بالله وش هذا الظلم كيف بتعيش لآخر الشهر ؟ يومييييييين !!! يومييييييين !!!
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الله المستعان هذا عقاب قاسي عليكم تخفيفة حتى لاينجرح شعور الممرضة الطيبة الامينه على حياة المواطنين
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حسبنا الله ونعم الوكيل في من ضلم هذا الطفل الذي لا حول له ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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انظمة العقاب في وزارة الصحه هزيله وقديمه اكل عليها الدهر وشرب لابد من تغيير العقوبات اش يومين مهااااازل
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نسٲلُ الله ٲن ينتقم لهذا الطفل كل ظُلامِه ....
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حسبُنا اللهُ ونعم الوكيل .. نسٲل الله ٲن ينتقم لهذا الطفل من مل ظُلّامِه....
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فوق ان والديه رموه وتخلوا عنه ... انحرق ... الله يشفيه ويجازي من كان السبب
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اذامافي تعمد امهات يقعن في اخطاء اكبرواهمال متكرر***هل نقول طلقوهن***لكن يمكن يوظفون واحد مكشريخرع المهملين حتى مايعودوهالان التهاون الملاحظ ينتج عنه كوارث اكبر احياناً***
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مفترض ذوي الطفل يرفعون دعوا لمخاسبة وزارة الصحه نفسها لان محاسبة الوزاره لممرضتها هذا ضخك ع الدقون يعني استفادت منه الوزاره راتب يومين من موظفتهم بدل ما تغرم هي بذاتها ويعطا لذوي الطفل
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اخر اهتمامات قطاعات الدوله واولها الصحه حق المواطن للأسف الشديد لماذا لماذا!!!؟؟؟،
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حق الطفل بياخذه رب العزة والجلال.
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حسبه الله على من تسبب ماوراه احد لو كانت الممرضة سعودية لحولت للسجن وحملت لدية الشرعية وطردت من الخدمة
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وحينما تفرط اعصاب مراجع او مريض وينتقم من طبيب او ممرض ويتعرض لكدومات ويحصل ع تقرير من زملاه مدةالشفايومين يعاقب المعتدي بتسميتهم له بالسجن نصف عام وغرامه بينما حرق رضيع بحسم يومين هههههههههه
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هذا اهمال من الممرضة , العقوبه المفترض تكون فصل
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ليش تقسون على الممرضة لو خلف الطفل اهل كان فعلوا بها الجزاء من جنس العمل أجل ملألوم اذا صار فية اعتداء عليكم في الاعتداء عليكم تأخذون حقكم وافي والعكس طعطونة ناقص وانقص
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