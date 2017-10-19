لماذا بكى رئيس وزراء كندا في مؤتمره الصحفي؟!
صحيفة المرصد: انهمرت دموع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بغزارة أمام عدسات الكاميرات، لحظة إعلانه عن فقدان صديقه المغنّي غورد داوني الذي توفي عن عمر 53 سنة بعد صراع مرير مع مرض السرطان. وقال ترودو والدموع تملأ عينيه: “اليوم، خسرناه كان غورد صديقي، بل كان صديق الجميع”.
يذكر أن رئيس الوزراء الكندي الحالي ذا الميول اليسارية معروف بعاطفته الجيّاشة وبشفافية مواقفه، فهو لم يتوان قبل شهر عن تقديم الاعتذار ضمنيا لسكان بلاده الأصليين، وأعلن أن “احتقار واستغلال” حكومات بلاده للسكان الأصليين أثر بصورة دائمة على الكنديين وفقا لورسيا اليوم .
وقال: “الاستعمار وسوء الاستغلال، أمران أضرا بالسكان الأصليين، الذين عانوا في الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية من تعليم جيد، ومياه نظيفة”. وأشار إلى أن السكان الأصليين “كانوا ضحايا حكومات عمدت إلى إعادة كتابة تاريخهم المميز ومحو لغاتهم وثقافاتهم، عبر فرض تقاليد وطريقة حياة استعمارية” عليهم.
وقال: “عجز الحكومات الكندية المتعاقبة، عن احترام حقوق السكان الأصليين في كندا يجعلنا نشعر بخجل كبير”.
وذكر ترودو أن بلاده “قررت إجراء مراجعة شاملة للقوانين والسياسات المتعلقة برفع الظلم، الذي وقع في الماضي، وضمان حياة أفضل لسكان كندا الأصليين”.
التعليقات
حبيبي جاستن ترودو، والله جاي اعيش في كندا ..
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هذا الشخص يمشي بشوارع كندا على دراجه وفي المباريات يجلس مع الجمهور فيه اافضل من كذا لااظن
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أخ ياكندا بس ..ليتني سامعن شورك يامارتن هاك السنة ؟؟
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وسيم، وطويل، ورياضي، وحنون، ووفي، ومفوّه، ومنفتح، ويساري، ومن طبقة كادحة، ومحبوب من شعبه، محترم للدستور، وأتى للسلطة بانتخابات شفافة، نزيهة.. حاز المجد كله ..
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قال صلى الله عليه وسلم ( لاتنزع الرحمه إلا من شقي) ( الراحمون يرحمهم الرحمن ) اللهم إنانسألك لين القلوب ومغفرة الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب وأن ترزقناسعادة الدارين وجميع المسلمين اللهم آمييين
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انسان حنين اوي على قولة اخوانا المصريين.
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إنسان بمعني الكلمة... في مساعدة اللاجئين ... وحب بلاده وسكانها...جاستن ترودو
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تعليق واحد مشاعرك صخر
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فقد الصديق المخلص مؤلم جدا جدا..
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شفناه يضحك مع إيفانكا
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