عضوا شورى: هناك خلل في مبالغ فواتير الكهرباء.. ولا يعقل أن تكون «الشركة» خصماً وحكماً في الوقت نفسه!

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صحيفة المرصد: انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى “هيئة وشركة الكهرباء”، وأكدوا أن بها خلل في مبالغ الفواتير، وقلة اختلافات في قراءة العدادات، مطالبين الهيئة بتوفير عدادات ذكية، وألا تكون خصما وحكمًا في الوقت ذاته.

خلل في مبالغ فواتير الكهرباء

وقال عضو مجلس الشورى اللواء علي التميمي، إن الجميع بات مستشعراً لوجود خلل في مبالغ فواتير الكهرباء، لافتاً إلى أن المطلع على الأمور يتضح له أن الشركة تعاني من قلة قارئي العدادات، ما يعني وجود اختلافات في قراءة العدادات إذا كان صدور الفواتير في مدد زمنية متفاوتة، ما يؤكد سوء التنظيم في أوقات قراءة العدادات، وكان الأولى على الشركة وضع معايير محددة وتواريخ ثابتة أسوة ببقية خدمات الشركات الأخرى كشركة الاتصالات وغيرها.

عدم وصول الفواتير

ووفقًا لـ”عكاظ” أضاف التميمي: «هناك خلل في خدمات الشركة، وكثير من المواطنين الذين التقيناهم يشتكون عدم وصول الفواتير إليهم بشكل منتظم، ما يعني أن هناك خللاً كبيراً، وأن العدادات المطبقة التي تباع بأسعار عالية أصبحت جزءاً من الماضي».

عدادات ذكية

وتابع: “هناك دول حديثة عديدة تطبق عدادات ذكية لا تسمح بحدوث الخطأ أو الاختلاف، ولهذا طالبنا أن تلجأ الشركة برعاية من هيئة تنظيم الكهرباء لإيجاد عدادات ذكية، وإذا تعذر ذلك فإنها تتعاقد مع شركة لتوفير قارئي عدادات لزيارة المنازل في فترة معلومة من كل شهر وتعطى للمواطنين”.

وأردف: “نحن لا نعترض على التعرفة وإنما على تأخر إصدار الفواتير شهرياً، فالنظام يفرض صدور الفواتير بعد 30 يوما، وهناك شكاوى وردت إلينا بصدور فواتير بمبالغ كبيرة لمواطنين وهم في خارج البلاد أو في إجازة في مدينة أخرى”.

ومضى بقوله: “الشركة تتلقى دعما كبيرا من الدولة ولا يوجد لديها نقص إلا في حسن الإدارة، المطلوب أن تقوم بواجبها الذي أنشئت من أجله”.

هيئة تنظيم الكهرباء

من جانبه طالب عضو مجلس الشورى الدكتور معدي آل مذهب هيئة تنظيم الكهرباء بالتدخل للتدقيق على صحة المشتكين من ارتفاع فواتير الكهرباء لديهم، وألا تقوم بتحويل الشكاوى إلى الشركة ثم ترجع إلى المستهلك بإجابة الشركة، لافتاً إلى أنه من غير المعقول أن تجعل الهيئة من الشركة خصما وحكما في الوقت نفسه، قائلا: “لا أعتقد أن لدى الهيئة القدرات البشرية التي تمكنها من المراجعة والتدقيق، في حين أن عدد موظفيها لا يتجاوز 128 موظفا”.

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