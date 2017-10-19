عضوا شورى: هناك خلل في مبالغ فواتير الكهرباء.. ولا يعقل أن تكون «الشركة» خصماً وحكماً في الوقت نفسه!
صحيفة المرصد: انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى “هيئة وشركة الكهرباء”، وأكدوا أن بها خلل في مبالغ الفواتير، وقلة اختلافات في قراءة العدادات، مطالبين الهيئة بتوفير عدادات ذكية، وألا تكون خصما وحكمًا في الوقت ذاته.
خلل في مبالغ فواتير الكهرباء
وقال عضو مجلس الشورى اللواء علي التميمي، إن الجميع بات مستشعراً لوجود خلل في مبالغ فواتير الكهرباء، لافتاً إلى أن المطلع على الأمور يتضح له أن الشركة تعاني من قلة قارئي العدادات، ما يعني وجود اختلافات في قراءة العدادات إذا كان صدور الفواتير في مدد زمنية متفاوتة، ما يؤكد سوء التنظيم في أوقات قراءة العدادات، وكان الأولى على الشركة وضع معايير محددة وتواريخ ثابتة أسوة ببقية خدمات الشركات الأخرى كشركة الاتصالات وغيرها.
عدم وصول الفواتير
ووفقًا لـ”عكاظ” أضاف التميمي: «هناك خلل في خدمات الشركة، وكثير من المواطنين الذين التقيناهم يشتكون عدم وصول الفواتير إليهم بشكل منتظم، ما يعني أن هناك خللاً كبيراً، وأن العدادات المطبقة التي تباع بأسعار عالية أصبحت جزءاً من الماضي».
عدادات ذكية
وتابع: “هناك دول حديثة عديدة تطبق عدادات ذكية لا تسمح بحدوث الخطأ أو الاختلاف، ولهذا طالبنا أن تلجأ الشركة برعاية من هيئة تنظيم الكهرباء لإيجاد عدادات ذكية، وإذا تعذر ذلك فإنها تتعاقد مع شركة لتوفير قارئي عدادات لزيارة المنازل في فترة معلومة من كل شهر وتعطى للمواطنين”.
وأردف: “نحن لا نعترض على التعرفة وإنما على تأخر إصدار الفواتير شهرياً، فالنظام يفرض صدور الفواتير بعد 30 يوما، وهناك شكاوى وردت إلينا بصدور فواتير بمبالغ كبيرة لمواطنين وهم في خارج البلاد أو في إجازة في مدينة أخرى”.
ومضى بقوله: “الشركة تتلقى دعما كبيرا من الدولة ولا يوجد لديها نقص إلا في حسن الإدارة، المطلوب أن تقوم بواجبها الذي أنشئت من أجله”.
هيئة تنظيم الكهرباء
من جانبه طالب عضو مجلس الشورى الدكتور معدي آل مذهب هيئة تنظيم الكهرباء بالتدخل للتدقيق على صحة المشتكين من ارتفاع فواتير الكهرباء لديهم، وألا تقوم بتحويل الشكاوى إلى الشركة ثم ترجع إلى المستهلك بإجابة الشركة، لافتاً إلى أنه من غير المعقول أن تجعل الهيئة من الشركة خصما وحكما في الوقت نفسه، قائلا: “لا أعتقد أن لدى الهيئة القدرات البشرية التي تمكنها من المراجعة والتدقيق، في حين أن عدد موظفيها لا يتجاوز 128 موظفا”.
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التعليقات
بس خلل فواتير كهربائية الله يطمئن قلبك اللحين عرفت انا مجلس الشورى مجلس
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عن طرق تسريع العدادات في شركة الكهرباء .
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حسبي الله عليهم ونعم الوكيل ان الله لهم بالمرصاد حسبي الله عليهم حسبي الله عليهم فواتير سددتها بغير وجه حق خوفاً من فصل الكهرباء عن البيت حسبي الله عليهم حسبي الله عليهم حسبي الله عليهم
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هذي هي المصيبة شركة الكهرباء هي الخصم وهي الحكم.ولايوجد جهة رسمية تتدخل لحل المشكلة.اجل ليش مايصير التلاعب في أسعار الكهرباء دام الدعوة فوضى في فوضى****
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مفروض تسند جميع التحقيقات لنزاهه وخاصة التي تخص الوزارات التي تكون الخصم والحكم مثل الكهرباء والصحه الخ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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اتمنى يكون فيه طرف محايد معين من قبل الدوله لكي يعجل في انجاز معاملات المواطنين, والطامه الكبرى ايظا فواتير المياه الخياليه حيث كان يجيلي بمعد 16 ريال كل ثلاثه اشهر واتفاجئ ب 6665 ريال دفعه واحد لماذا
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طرح هذا السئوال يوجه للمستفيد من المبالغ الباهظة التكلفة ,, ومقولة الشركة هي القاضي والحكم هنا يوجد فرق كبير بيننا وبين الحظارات المدنية التي سبقتنا باشواط عدة فلا وجود لطرف ثالث محايد
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لمده اربعه اشهر ليس معي احد في البيت ومكيف واحد فقط تاريخ 2017/7/9 2167.65 و 2017/8/6 1251.65 و2017/10/1 1034.35 و 2017/10/23 1665.65 وقدمت شكوى امس في اللخبر*** اتمنى الكشف والحل الجذري
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الكهرباء صلخونا صلخ انا كل شهر تجيني الفاتورة 120 اذا ظربت الحى الشهر الماضي مسدد 182 ريال ليش ما أدرى
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اللهم يارب خفف عنا لهيب الحر وخفض عنا لهيب الأسعار لهيب في الأجواء ولهيب في الجيوب .
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المشكله من الاخير عدم الانظباط بقرائة العدادات لفترات طويله تصل الى ٤٥ يوم بسبب تحويل عدد كبير من قراء العدادات لوظائف اداريه بسبب الواسطه سلموها شركه مستقله وريحونا
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يقول ( نحن لانعترض على التعرفة وإنما على تأخر إصدار الفواتير شهريآ ) هذا العضو محب للمواطن ومصلحته .
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معقولة ياناس هذا الكلام دبل مـــــرة وحده.. والله حرام مايرضاها الله ولا خلقه ,,, وين المسؤلين مايشوفون مايسمعون حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم
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والله فصلو الكهرباء الصباح وقمت بسداد جلست انتظر الفني حتي ترجع الكهرباء إليّ بعد صلاه العشاء والله ماتنزل فواتير معقوله الموطن يجلس من الصباح للعشاء طبعا بعد عشرين اتصال وين المهنيه ولامانه
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وموية البحر اللي ندفع عليها فلوس نحن نعاني ملوحة الماء في المنازل الاجهزة الكهربائية تلفت، السباكة انتهت. وتحلية المياة تبعد فقط 7 كيلو عن المنزل بالخبر بالشرقية هل يرضي الله .. لا اعتقد.
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مايضيع عند الله شي ..
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شركة المياه الوطنية وشركة الكهرباء جميعهم تتلقى دعم ضخم من الدولة ولكن هناك خلل واضح بالاستفادة من هذه الميزانية الضخمة وتجاوزات يتم تغطيتها من جيب المواطن.ابحث بقسم الصيانة بالشركتين وستجد الخلل.
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اشتكوا لرب العالمين .لم يعد احد يسمعنا فواتير الماء وفواتير الكهرباء... واذا راجعتهم او اعترضت قالوا لك ادفع بعدين نشوف وين المشكلة.حسبي الله ونعم الوكيل .***
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بيض الله وجهك يا هذا العضو الفعّال وعسى الباقين يكونو امثالك يا بطل
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السؤال هل المبالغ التي أخذت بغير وجه حق ستعاد للناس ولا خلاص دخلت الجيب
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قيه اخطاء في القراءات ولمن نشتكي ما احد يطالع لنا
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الراتب يجي من هنا والفواتير تجي من هنا بصراحه مانستفيد من رواتبنا وماادري كيف يبون يحطو ضرايب معقول مايحسو فينا
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شرككه الكهرباء كلها ****انا اسكن شقه 3 غرف الشهر الفائت دفعت 780 ريال والشهر هذا 360 ريال وقبل كذا فاتورتي ما تتعدي 100 ريال والله ****وعدم مقاضاتهم الشكوي لله بس
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اللي مآخذها علينا مجلس الشورى مذله نتمنى يبطلون هذي الأمور ( المفروض يصدر قرار يصوت عليه بالاجماع وذلك بمراجعة فواتير الكهرباء . اما كل شوي طالع لنا واحد يطالب بالكلام ، فهذا شي مرفوض
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لن أسامح وأبيح من ظلمني
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القراءه بعد الربعين يوم وأحياناً بعد خمسه وثلاثين يوم واخياناً اقل مصداقية شركة الكهربه قاب قوسين ان تفقد مع كثر الانقطاعات المتكرره فى القرى
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ايضاً نطالب بإلغاء مضاعفة الاستهلاك في حال عدم السداد ليش تتضاعف اذا كان المستهلك لم يسدد من الحاجه او الفقر فقيام الشركه بمضاعفة الاستهلاك أكبر مصيبه نطالب بإلغاء هذا النظام ذبحنا
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ياجماعة الخير الفواتير صحيحة ولا أظن بها مشكلة .المشكلة أنكم جميعا نسيتوا بأن وزارة الكهرباء رفعت تسعيرة الكهرب من خلال محورين . الاول هو تقليص الشرائح الى 4 شرايح بدلا من 8. الثاني رفع تعرفة الشريحة.
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