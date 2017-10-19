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عضوا شورى: هناك خلل في مبالغ فواتير الكهرباء.. ولا يعقل أن تكون «الشركة» خصماً وحكماً في الوقت نفسه!

عضوا شورى: هناك خلل في مبالغ فواتير الكهرباء.. ولا يعقل أن تكون «الشركة» خصماً وحكماً في الوقت نفسه!
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المرصد 31 1٬489 2 ساعتين

صحيفة المرصد: انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى “هيئة وشركة الكهرباء”، وأكدوا أن بها خلل في مبالغ الفواتير، وقلة اختلافات في قراءة العدادات، مطالبين الهيئة بتوفير عدادات ذكية، وألا تكون خصما وحكمًا في الوقت ذاته.

خلل في مبالغ فواتير الكهرباء

وقال عضو مجلس الشورى اللواء علي التميمي، إن الجميع بات مستشعراً لوجود خلل في مبالغ فواتير الكهرباء، لافتاً إلى أن المطلع على الأمور يتضح له أن الشركة تعاني من قلة قارئي العدادات، ما يعني وجود اختلافات في قراءة العدادات إذا كان صدور الفواتير في مدد زمنية متفاوتة، ما يؤكد سوء التنظيم في أوقات قراءة العدادات، وكان الأولى على الشركة وضع معايير محددة وتواريخ ثابتة أسوة ببقية خدمات الشركات الأخرى كشركة الاتصالات وغيرها.

عدم وصول الفواتير

ووفقًا لـ”عكاظ” أضاف التميمي: «هناك خلل في خدمات الشركة، وكثير من المواطنين الذين التقيناهم يشتكون عدم وصول الفواتير إليهم بشكل منتظم، ما يعني أن هناك خللاً كبيراً، وأن العدادات المطبقة التي تباع بأسعار عالية أصبحت جزءاً من الماضي».

عدادات ذكية

وتابع: “هناك دول حديثة عديدة تطبق عدادات ذكية لا تسمح بحدوث الخطأ أو الاختلاف، ولهذا طالبنا أن تلجأ الشركة برعاية من هيئة تنظيم الكهرباء لإيجاد عدادات ذكية، وإذا تعذر ذلك فإنها تتعاقد مع شركة لتوفير قارئي عدادات لزيارة المنازل في فترة معلومة من كل شهر وتعطى للمواطنين”.

وأردف: “نحن لا نعترض على التعرفة وإنما على تأخر إصدار الفواتير شهرياً، فالنظام يفرض صدور الفواتير بعد 30 يوما، وهناك شكاوى وردت إلينا بصدور فواتير بمبالغ كبيرة لمواطنين وهم في خارج البلاد أو في إجازة في مدينة أخرى”.

ومضى بقوله: “الشركة تتلقى دعما كبيرا من الدولة ولا يوجد لديها نقص إلا في حسن الإدارة، المطلوب أن تقوم بواجبها الذي أنشئت من أجله”.

هيئة تنظيم الكهرباء

من جانبه طالب عضو مجلس الشورى الدكتور معدي آل مذهب هيئة تنظيم الكهرباء بالتدخل للتدقيق على صحة المشتكين من ارتفاع فواتير الكهرباء لديهم، وألا تقوم بتحويل الشكاوى إلى الشركة ثم ترجع إلى المستهلك بإجابة الشركة، لافتاً إلى أنه من غير المعقول أن تجعل الهيئة من الشركة خصما وحكما في الوقت نفسه، قائلا: “لا أعتقد أن لدى الهيئة القدرات البشرية التي تمكنها من المراجعة والتدقيق، في حين أن عدد موظفيها لا يتجاوز 128 موظفا”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

31 - هنطش
2017-10-19 12:50:27
بس خلل فواتير كهربائية الله يطمئن قلبك اللحين عرفت انا مجلس الشورى مجلس
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30 - ماذا تعرف ؟
2017-10-19 12:41:32
عن طرق تسريع العدادات في شركة الكهرباء .
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29 - مقهور
2017-10-19 12:38:29
حسبي الله عليهم ونعم الوكيل ان الله لهم بالمرصاد حسبي الله عليهم حسبي الله عليهم فواتير سددتها بغير وجه حق خوفاً من فصل الكهرباء عن البيت حسبي الله عليهم حسبي الله عليهم حسبي الله عليهم
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28 - ظل الرياض
2017-10-19 12:26:42
هذي هي المصيبة شركة الكهرباء هي الخصم وهي الحكم.ولايوجد جهة رسمية تتدخل لحل المشكلة.اجل ليش مايصير التلاعب في أسعار الكهرباء دام الدعوة فوضى في فوضى****
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27 - ابو الليل
2017-10-19 12:15:38
مفروض تسند جميع التحقيقات لنزاهه وخاصة التي تخص الوزارات التي تكون الخصم والحكم مثل الكهرباء والصحه الخ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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26 - غليص
2017-10-19 12:10:52
اتمنى يكون فيه طرف محايد معين من قبل الدوله لكي يعجل في انجاز معاملات المواطنين, والطامه الكبرى ايظا فواتير المياه الخياليه حيث كان يجيلي بمعد 16 ريال كل ثلاثه اشهر واتفاجئ ب 6665 ريال دفعه واحد لماذا
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25 - العويد
2017-10-19 12:08:48
طرح هذا السئوال يوجه للمستفيد من المبالغ الباهظة التكلفة ,, ومقولة الشركة هي القاضي والحكم هنا يوجد فرق كبير بيننا وبين الحظارات المدنية التي سبقتنا باشواط عدة فلا وجود لطرف ثالث محايد
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24 - غليص
2017-10-19 12:06:59
لمده اربعه اشهر ليس معي احد في البيت ومكيف واحد فقط تاريخ 2017/7/9 2167.65 و 2017/8/6 1251.65 و2017/10/1 1034.35 و 2017/10/23 1665.65 وقدمت شكوى امس في اللخبر*** اتمنى الكشف والحل الجذري
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23 - ابوفهد
2017-10-19 11:55:16
تعليق مخالف
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22 - كابتن كريم
2017-10-19 11:51:01
الكهرباء صلخونا صلخ انا كل شهر تجيني الفاتورة 120 اذا ظربت الحى الشهر الماضي مسدد 182 ريال ليش ما أدرى
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( عدد التعليقات 12,250 )
21 - العنيد
2017-10-19 11:50:27
اللهم يارب خفف عنا لهيب الحر وخفض عنا لهيب الأسعار لهيب في الأجواء ولهيب في الجيوب .
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20 - الصريح جدا
2017-10-19 11:49:52
المشكله من الاخير عدم الانظباط بقرائة العدادات لفترات طويله تصل الى ٤٥ يوم بسبب تحويل عدد كبير من قراء العدادات لوظائف اداريه بسبب الواسطه سلموها شركه مستقله وريحونا
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19 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-10-19 11:48:27
يقول ( نحن لانعترض على التعرفة وإنما على تأخر إصدار الفواتير شهريآ ) هذا العضو محب للمواطن ومصلحته .
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( عدد التعليقات 12,250 )
18 - العنيد
2017-10-19 11:46:56
معقولة ياناس هذا الكلام دبل مـــــرة وحده.. والله حرام مايرضاها الله ولا خلقه ,,, وين المسؤلين مايشوفون مايسمعون حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم
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17 - بريال عيش حب
2017-10-19 11:46:05
والله فصلو الكهرباء الصباح وقمت بسداد جلست انتظر الفني حتي ترجع الكهرباء إليّ بعد صلاه العشاء والله ماتنزل فواتير معقوله الموطن يجلس من الصباح للعشاء طبعا بعد عشرين اتصال وين المهنيه ولامانه
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16 - loving liberal
2017-10-19 11:42:25
تعليق مخالف
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15 - Ahmad
2017-10-19 11:37:39
وموية البحر اللي ندفع عليها فلوس نحن نعاني ملوحة الماء في المنازل الاجهزة الكهربائية تلفت، السباكة انتهت. وتحلية المياة تبعد فقط 7 كيلو عن المنزل بالخبر بالشرقية هل يرضي الله .. لا اعتقد.
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( عدد التعليقات 12,250 )
14 - العنيد
2017-10-19 11:23:27
مايضيع عند الله شي ..
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( عدد التعليقات 764 )
13 - فهد
2017-10-19 11:21:24
شركة المياه الوطنية وشركة الكهرباء جميعهم تتلقى دعم ضخم من الدولة ولكن هناك خلل واضح بالاستفادة من هذه الميزانية الضخمة وتجاوزات يتم تغطيتها من جيب المواطن.ابحث بقسم الصيانة بالشركتين وستجد الخلل.
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12 - وسع صدرك
2017-10-19 11:19:06
اشتكوا لرب العالمين .لم يعد احد يسمعنا فواتير الماء وفواتير الكهرباء... واذا راجعتهم او اعترضت قالوا لك ادفع بعدين نشوف وين المشكلة.حسبي الله ونعم الوكيل .***
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11 - محمد الشهري
2017-10-19 11:15:29
بيض الله وجهك يا هذا العضو الفعّال وعسى الباقين يكونو امثالك يا بطل
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10 - متابع٣٦
2017-10-19 11:15:16
السؤال هل المبالغ التي أخذت بغير وجه حق ستعاد للناس ولا خلاص دخلت الجيب
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9 - الغامدي
2017-10-19 11:12:22
قيه اخطاء في القراءات ولمن نشتكي ما احد يطالع لنا
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8 - نايف
2017-10-19 11:05:12
الراتب يجي من هنا والفواتير تجي من هنا بصراحه مانستفيد من رواتبنا وماادري كيف يبون يحطو ضرايب معقول مايحسو فينا
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7 - ابواحمد علي
2017-10-19 11:04:09
شرككه الكهرباء كلها ****انا اسكن شقه 3 غرف الشهر الفائت دفعت 780 ريال والشهر هذا 360 ريال وقبل كذا فاتورتي ما تتعدي 100 ريال والله ****وعدم مقاضاتهم الشكوي لله بس
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6 - موضع المطالبات والمانشتات
2017-10-19 11:03:52
اللي مآخذها علينا مجلس الشورى مذله نتمنى يبطلون هذي الأمور ( المفروض يصدر قرار يصوت عليه بالاجماع وذلك بمراجعة فواتير الكهرباء . اما كل شوي طالع لنا واحد يطالب بالكلام ، فهذا شي مرفوض
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5 - حمود
2017-10-19 11:00:43
لن أسامح وأبيح من ظلمني
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4 -
2017-10-19 11:00:12
القراءه بعد الربعين يوم وأحياناً بعد خمسه وثلاثين يوم واخياناً اقل مصداقية شركة الكهربه قاب قوسين ان تفقد مع كثر الانقطاعات المتكرره فى القرى
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3 - حلم الوطن
2017-10-19 10:59:54
ايضاً نطالب بإلغاء مضاعفة الاستهلاك في حال عدم السداد ليش تتضاعف اذا كان المستهلك لم يسدد من الحاجه او الفقر فقيام الشركه بمضاعفة الاستهلاك أكبر مصيبه نطالب بإلغاء هذا النظام ذبحنا
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2 - حلم الوطن
2017-10-19 10:57:51
تعليق مخالف
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1 - فهد 222
2017-10-19 10:54:05
ياجماعة الخير الفواتير صحيحة ولا أظن بها مشكلة .المشكلة أنكم جميعا نسيتوا بأن وزارة الكهرباء رفعت تسعيرة الكهرب من خلال محورين . الاول هو تقليص الشرائح الى 4 شرايح بدلا من 8. الثاني رفع تعرفة الشريحة.
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