كاتب سعودي يكشف عن سر نجاح التجارب العالمية في مجال الإسكان.. ويحدد ثلاثة أركان أساسية!

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صحيفة المرصد: أكد الكاتب الصحفي عيسى الحليان، أن سر نجاح التجارب العالمية في مجال الإسكان في تناغم ثلاثة أركان أساسية: “التشريع، التمويل والتطوير”، وهو ما مكن هذه الدول من تجنب الأزمات الدراماتيكية ومكن مواطنيها من الحصول على سكن مناسب وبأقساط مريحة تقترب من قيمة القسط الشهري الذي يدفعه عادة المستأجر كإيجار لمنزله، مشيرًا إلى أن هذه الأركان الثلاثة متعثرة في المملكة، وهو ما يبرر حقيقة قيام أزمة طاحنة في هذا المجال.

التشريع

واستعرض الحليان في مقاله المنشور على “عكاظ” تحت عنوان “طاسة الإسكان الموجودة”، هذه الأركان الثلاثة قائلا: “في مجال التشريع، كلنا يعلم حجم التشوهات الهيكلية والتشريعية التي ما زالت تنتاب هذا القطاع، فعلى سبيل المثال كان معالي وزير المالية قد أعلن في مؤتمر «اليوروموني السعودي» عام 1427 عن قرب صدور أربعة تنظيمات جديدة هي الرهن، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، ومراقبة شركات التمويل، ولم يسبق أن عُقد أي مؤتمر مماثل تلا هذا المؤتمر دون أن يتغنى الوزراء والمسؤولون على مختلف درجاتهم الوظيفية ومراتبهم بهذا النظام «الذي سوف يصدر قريبا»، وأنه سيكون بمثابة الحل السحري للأزمة، لكن رغم مرور عشر سنوات إلا أن مجموعة هذا النظام قد أكلها الذئب، وفات علينا وقت طويل وباهظ الثمن زاد من تكاليف على هذا القطاع، والخوف كل الخوف أن تصدر هذه الأنظمة بعد فوات هذه المدة كسيحة، جراء حلول توفيقية تكون معها منزوعة الدسم”.

التمويل

وأضاف الحليان: “أما في مجال التمويل فإن حجم الائتمان العقاري في المملكة لا يتجاوز 3.5% من الناتج المحلي على أبعد التقديرات المعلنة، في الوقت الذي تبلغ هذه النسبة 78.6% في بريطانيا و81.4% في الولايات المتحدة، وقس على ذلك بقية الدول، وهل يمكن بناء قطاع بهذا الحجم دون تمويل مصرفي؟”.

التطوير العقاري

وتابع: “أما الركن الثالث وهو التطوير العقاري فحدث ولا حرج، فإقامة المباني تكون عادة سابقة للخدمات وليس العكس، إضافة إلى أن 90% من عمليات البناء تتم عن طريق الأفراد، فيما يتضاءل التطوير العقاري والبناء المؤسساتي إلى أدنى درجاته في العالم (3 -4%)، في الوقت الذي تنتشر المفاهيم العمرانية التي تقوم على التطوير المؤسساتي الشامل الذي يوفر الوقت والجهد والمال”، مختتمًا بقوله: “إذا كانت أبعاد هذا القطاع وأركانه الأساسية على هذه الشاكلة، فعن أي حلول وإستراتيجيات للإسكان نتحدث”؟.

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