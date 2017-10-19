كاتب سعودي يكشف عن سر نجاح التجارب العالمية في مجال الإسكان.. ويحدد ثلاثة أركان أساسية!
صحيفة المرصد: أكد الكاتب الصحفي عيسى الحليان، أن سر نجاح التجارب العالمية في مجال الإسكان في تناغم ثلاثة أركان أساسية: “التشريع، التمويل والتطوير”، وهو ما مكن هذه الدول من تجنب الأزمات الدراماتيكية ومكن مواطنيها من الحصول على سكن مناسب وبأقساط مريحة تقترب من قيمة القسط الشهري الذي يدفعه عادة المستأجر كإيجار لمنزله، مشيرًا إلى أن هذه الأركان الثلاثة متعثرة في المملكة، وهو ما يبرر حقيقة قيام أزمة طاحنة في هذا المجال.
التشريع
واستعرض الحليان في مقاله المنشور على “عكاظ” تحت عنوان “طاسة الإسكان الموجودة”، هذه الأركان الثلاثة قائلا: “في مجال التشريع، كلنا يعلم حجم التشوهات الهيكلية والتشريعية التي ما زالت تنتاب هذا القطاع، فعلى سبيل المثال كان معالي وزير المالية قد أعلن في مؤتمر «اليوروموني السعودي» عام 1427 عن قرب صدور أربعة تنظيمات جديدة هي الرهن، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، ومراقبة شركات التمويل، ولم يسبق أن عُقد أي مؤتمر مماثل تلا هذا المؤتمر دون أن يتغنى الوزراء والمسؤولون على مختلف درجاتهم الوظيفية ومراتبهم بهذا النظام «الذي سوف يصدر قريبا»، وأنه سيكون بمثابة الحل السحري للأزمة، لكن رغم مرور عشر سنوات إلا أن مجموعة هذا النظام قد أكلها الذئب، وفات علينا وقت طويل وباهظ الثمن زاد من تكاليف على هذا القطاع، والخوف كل الخوف أن تصدر هذه الأنظمة بعد فوات هذه المدة كسيحة، جراء حلول توفيقية تكون معها منزوعة الدسم”.
التمويل
وأضاف الحليان: “أما في مجال التمويل فإن حجم الائتمان العقاري في المملكة لا يتجاوز 3.5% من الناتج المحلي على أبعد التقديرات المعلنة، في الوقت الذي تبلغ هذه النسبة 78.6% في بريطانيا و81.4% في الولايات المتحدة، وقس على ذلك بقية الدول، وهل يمكن بناء قطاع بهذا الحجم دون تمويل مصرفي؟”.
التطوير العقاري
وتابع: “أما الركن الثالث وهو التطوير العقاري فحدث ولا حرج، فإقامة المباني تكون عادة سابقة للخدمات وليس العكس، إضافة إلى أن 90% من عمليات البناء تتم عن طريق الأفراد، فيما يتضاءل التطوير العقاري والبناء المؤسساتي إلى أدنى درجاته في العالم (3 -4%)، في الوقت الذي تنتشر المفاهيم العمرانية التي تقوم على التطوير المؤسساتي الشامل الذي يوفر الوقت والجهد والمال”، مختتمًا بقوله: “إذا كانت أبعاد هذا القطاع وأركانه الأساسية على هذه الشاكلة، فعن أي حلول وإستراتيجيات للإسكان نتحدث”؟.
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التعليقات
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تبون المواطن يسكن **
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كاتب سعودي يكشف عن سر نجاح التجارب العالمية في مجال الإسكان.. ويحدد ثلاثة أركان أساسية! {{من نجح هو من يتحدث غير هذا فالصمت حكمة ونعمة}}
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نكرر السكن هو الورقه الرابحه ولن يفرط بها
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أصلاً هو في سكن ؟؟؟؟؟؟؟؟ كلها أحلام
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ياحضرة الكاتب وغيرك من الفاهميين,كل الحلول معروفه,ولكن المشكله خلقت لتدوم في حلقه مفرغة,لصالح الهوامير(***
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وزارة الاسكان تعرض منتج غالي وغير مناسب فكيف تنجح وليس هدفها القضاء على مشكلة السكن
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من أهم أسباب فشل المواطن على سكن هو أن المواطن يريد أن يبني بيتاً للتفاخر به و ليس للسكن به و لذلك فهو يبحث عن الأرض الكبيرة و يبني بيتاً كبيراً به ديكورات اً ليس بحاجتها و لا يستطيع دفع قيمتها
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حسبنا الله ونعم الوكيل لا يوجد اي تخطيط او استراتيجية حقيقية للقضاء على ازمة السكن والبطالة والفقر
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ااااه
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صار السبب الرئيسي لتأخير مشروع الأسكان معروف لدى الجميع وبالأمكان أستنتاجه من كثرة سيناريوهات التأخير المختلقه. واللي واضح بأنه يوجد ناس تتعمد تأخير المشروع لأن أنحاز المشروع يتعارض مع مصالحهم الخاصه.
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***** لايمكن ان تحل مسألة الإسكان من دون توفر العقاب الشديد لكل مسئول مهما كان شخصه او منصبه.لأن الفوضى قد وصلت الزبا
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مدري ليش وش السبب الحقيقي في فوضى الإسكان لدينا.واعتقد ان السبب هو بوجود ****ضخمه او العمل من غير ضمير او ان المسئولين على الإسكان ليسوا كفىء لادارة هذا القطاع المهم لحياة المواطن.كما انه لايوجد
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لقد اسمعت لو ناديت حيا كثير من المواطنين انتهى تفكيرهم في السكن ووزارته والوعود الكاذبه ولكن عند الله تجتمع الخصوووووم
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للأسف قضية السكن في السعودية مخضرمة ولن تحل بين ليلة و ضحاها,كان المشكلة لا تريد الحل,او ان القائميين عليها لا يريدون لها الحل؟؟
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كلام في منتهى الاهميه ووصف دقيق المشكله الاسكان عندنا. اتمنى ان يقراءه ولي الأمر
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الاسكان نجح في كثير من دول العالم حتى الدول الفقير الا عندنا فشل فشلا ذريعا .. هناك تآمر بين الأسكان والبنوك والعقاريين على المواطن المسكين
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