بالفيديو:رافضة للحجاب تقوم بتجربة أن تكون محجبة مسلمة لأسبوع في بريطانيا وتتفاجئ بردة الفعل!

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ترجمة صحيفة المرصد: تناولت صحيفة الديلي ميل البريطانية تجربة فريدة من نوعها قامت بها سيدة بريطانية بيضاء 42 عاماً “كيتي فريمان” التي سعت جاهدة لتطبيق قانون منع ارتداء البرقع و الحجاب.

كانت تلك التجربة بين فعاليات لأحد الأفلام الوثائقية بعنوان “أسبوع كمسلم”، على أن ترتدي “كيتي” ملابس سيدة مسلمة بالحجاب التقليدي و تنخرط بين طبقات المجتمع لمدة أسبوع في مدينة “مانشيستر” البريطانية.

نفذت “كيتي” التجربة بمساعدة أسرة باكستانية مسلمة بالمدينة ساعدتها في ارتداء الزّي الإسلامي.

تفاجأت “كيتي” بردود أفعال المواطنين حيث واجههوها بالرفض و القلق من الإرهاب، و تردد عليها سؤال ‘هل ستقومين بتفجيرنا”.

هنا تيقنت “كيتي” أن الحياة كمسلم صعبة بسبب التعصب ضد الإسلام و فكرة التطرف الخاطئة في مجتمع يعاني من فوبيا الإسلام.

و في نهاية التجربة تعاطفت “كيتي” مع الإسلام و الحجاب و قالت أن في النهاية جميعنا بشر ولابد أن نتعاون معا لتغيير تلك الفكرة الخاطئة.

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