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بالفيديو:رافضة للحجاب تقوم بتجربة أن تكون محجبة مسلمة لأسبوع في بريطانيا وتتفاجئ بردة الفعل!

بالفيديو:رافضة للحجاب تقوم بتجربة أن تكون محجبة مسلمة لأسبوع في بريطانيا وتتفاجئ بردة الفعل!
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الديلي ميل 21 7٬446 7 ساعات

ترجمة صحيفة المرصد: تناولت صحيفة الديلي ميل البريطانية تجربة فريدة من نوعها قامت بها سيدة بريطانية بيضاء 42 عاماً “كيتي فريمان” التي سعت جاهدة لتطبيق قانون منع ارتداء البرقع و الحجاب.

كانت تلك التجربة بين فعاليات لأحد الأفلام الوثائقية بعنوان “أسبوع كمسلم”، على أن ترتدي “كيتي” ملابس سيدة مسلمة بالحجاب التقليدي و تنخرط بين طبقات المجتمع لمدة أسبوع في مدينة “مانشيستر” البريطانية.

نفذت “كيتي” التجربة بمساعدة أسرة باكستانية مسلمة بالمدينة ساعدتها في ارتداء الزّي الإسلامي.

تفاجأت “كيتي” بردود أفعال المواطنين حيث واجههوها بالرفض و القلق من الإرهاب، و تردد عليها سؤال ‘هل ستقومين بتفجيرنا”.

هنا تيقنت “كيتي” أن الحياة كمسلم صعبة بسبب التعصب ضد الإسلام و فكرة التطرف الخاطئة في مجتمع يعاني من فوبيا الإسلام.

و في نهاية التجربة تعاطفت “كيتي” مع الإسلام و الحجاب و قالت أن في النهاية جميعنا بشر ولابد أن نتعاون معا لتغيير تلك الفكرة الخاطئة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

21 - فهد٢
2017-10-19 17:31:59
الله يأمر بتغطية الوجه وأمر بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا يقول أن ذلك جريمة بحق المرأة والمجتمع والله ثم والله أنك ستسأل عن ذلك يوم القيامة لايغرك صحتك وشبابك أنظر لما أمامك ولات ساعة مندم
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20 - الصريح
2017-10-19 17:15:10
إجبار المرأة على تغطية وجهها جريمة في حقها وفي حق المجتمع وفتح باب للمجرمين والإرهابيين للتخفي وممارسة السرقة والرذيلة وهي جريمة لا تقل عن اجبار النساء على الدعارة وعادة غريبة على المجتمع السعودي .
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19 - فهد٢
2017-10-19 15:58:38
أخي هيما أصلح نيتك وكن واثقا. من دينك ففضل الله علينا أن جعلنا مسلمين لاتساويها نعم الكون كلها الحشمة والستر أمر من الله ليس تشدداً وإن كان ذلك في إعتقادك فمعنى ذلك أن كل من نفذ أمر متشدد
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18 - ⛔️
2017-10-19 15:45:12
وماذا عن الراهبات بالكنائس وهل تعلمون انه يوجد بأنجيلهم ان من لاتغطي رأسها فتعاقب بقص شعرها
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17 - أم الغاليين❤👬
2017-10-19 14:20:48
الاجانب محسسينا ان الحجاب شى غريب عندهم الرهبات محجبات واكمام وملابس طويله وتأثم لو أخرجت جزء من جسدها غير الوجه
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16 - hima
2017-10-19 14:13:05
يحليلهم يحبو يدرسو كل التفاعلات الانسانيه بحكمه,ويقررو ايش الافضل,,افضل من الرافضين لكل جديد وللتجارب ومتقوقعين في قمقمهم المتشدد.
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15 - واحد مواطن
2017-10-19 14:06:36
قام كثيرمن الفتيات فى امريكابنفس التجربه وعايشن معانات المسلمات المحترمات المحجبات هناك خصوصا منذ تسلط طرمب على مركز الرئيس.بعض البنات هناك بكين تأثرا وبعضهن اسلمن لماوجدنه فى ستر وطمأنينه وهن محجبا ت
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14 - بدوي
2017-10-19 14:05:23
الاسلام كرم المرأة بالحجاب الاسلامي وهو تغطية وجهها بالكامل وهذي كيتي بريمان تبي تجرب الاسلام في أسبوع وهي **لانعترف بالقران والسنه ***
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13 - زائر
2017-10-19 13:51:03
لكي يتغير الاخرين يجب نحن كمسلمين أن نتغير ونرسل للعالم رساله ان الاسلام دين التسامح والالفه وليس دين الكراهية والتفجير ، هل سيقتنع الغرب بالاسلام وهو يرى مايحدث بسوريا ؟!! طبعا لا والاف لا
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12 - ME
2017-10-19 13:44:11
مو أكثر ***, نلوم دول العالم
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11 - مسلم
2017-10-19 13:41:14
سبحان الله شكله اجمل بالحجاب /بس التعصب بدا من عندكم من قديم الزمان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان
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10 - الصريح
2017-10-19 12:39:51
تابع . مجرد ان تغطي المرأة وجهها تصبح مجهولة وتضيع حقوقها وتصبح مواطن درجة ثالثة أنظرو لحال المرأة التي أجبر فيها النساء على غطاء الوجه في أفغانستان واليمن والسعودية .
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9 - الصريح
2017-10-19 12:37:44
الحجاب عادي ولا يخفي ملامح الإنسان ولا يشكل خطورة على أحد أو على الأمن . الخطورة في النقاب وتغطية الوجه حيث يشكل خطورة على المجتمع وخطورة على حقوق من تغطي وجهها لأنها تصبح مجهولة وبدون حقوق .
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8 - عاد كلا .
2017-10-19 12:28:29
تفاجات من ردود الافعال😂😂😂😂 معقوله صدقت .😕😕😕
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7 - بصائر للناس
2017-10-19 12:06:24
مهما قدم المسلمون من تنازلات فلن يرضى الغرب حتى يتركوا دينهم كاملا (ولن ترضى عن اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) لذلك ليس هناك خيار إلا الثبات والصبر .
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6 - كاره الليبرالي والرافضي
2017-10-19 11:43:32
حتى الشماغ صار ممنوع ومكروه . لانه لبس العرب والمسلمين
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5 - حزم
2017-10-19 11:36:23
تعيش التجربه تجربة متحجبه مسلمه وبعدين مرتده وحكم المرتد شرعا اذا لاتشرهون عليهم بعدين
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4 - زيد الخالدي
2017-10-19 11:31:40
شكلها رجل متحول حتى معاني الأنوثة مختفية منها
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3 - الحسناء
2017-10-19 11:28:32
من المؤلم أن يرتبط الاسلام بالإرهاب بسبب مجموعه من المتشددين الذين استقوا تعاليم الاسلام بطريقه خاطئه متشدده من قبل مجموعه تكفيريه غير سويه متعطشه للدماء وكارهه للحياة
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2 - glais
2017-10-19 11:28:28
thank you Katie, I hope you felt the Islamic phobia, please transfer your experience to other non Muslim, thanks
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1 - مدردح
2017-10-19 11:26:07
الانسان دائما يخاف من المجهول مع ان الامور فله ياروحي شكرا كيتي
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