أحمد الفراج لـ مرزوق الغانم :صراخك في القاعة لا يليق ببرلماني محترم ..و الحمد: إسرائيل أصبحت شماعة لتخلفنا!

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صحيفة المرصد: انتقد الكاتب “ أحمد الفراج” عبر حسابه بموقع “تويتر” رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم على إثر رفع صوته وطلبه خروج لوفد إسرائيل من قاعة الاجتماع الـ137 لاتحادات البرلمانات الدولي . وقال الفراج :” أحترم السيد مرزوق الغانم، وقد صدمني صراخه ولغته هنا ، والتي تليق بعبدالباري عطوان لا ببرلماني محترم: يا الله الخيره”.

وأضاف في تغريدة أخرى معلقا على كاتبة سعودية بالشرق الاوسط انتقدت موقف مرزوق الغانم قائلا: ” نعم يا دكتورة بعد نصف قرن،ومنذ تهديدهم برمي اسرائيل في البحر،مرورا بتهديدهم بحرق نصف اسرائيل،لا زال العرب ظاهرة صوتية تقدم العاطفة على العقل”.

تركي الحمد

وحول نفس الموضوع علق الكاتب “ تركي الحمد” عبر حسابه في “تويتر” قائلا:” نحن اليوم أسوأ أمة أخرجت للناس..لا نبني حضارة ونسعى لهدم حضارة الأخرين.نريد أن نهدي البشرية إلى خطاب كره وحقد وتعصب باسم الدين والدين براء”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” إسرائيل..عدوة لا شك..ولكنها أصبحت حالة عقلية في الذهن العربي..شماعة لمشاكلنا..تخلفنا وكل مشاكلنا بسبب إسرائيل..والعيب فينا..فعلا عجبي”.

وكان الكويتي مرزوق الغانم هاجم وفد (إسرائيل)، في المؤتمر الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد في مدينة “سانت بطرسبورغ” الروسية، الثلاثاء، قائلا: إن “ما ذكره ممثل هذه البرلمان المحتل الغاصب يمثل أخطر أنواع الإرهاب، وهو إرهاب الدولة، وينطبق على هذا المثل المعروف عالميا: إن لم تستح فاصنع ما شئت”.

وأضاف“عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة في العالم”. وأكمل مخاطبا رئيس وفد الإسرائيلي: “أخرج من القاعة إن كان لديك ذرة من كرامة.. يا محتل، يا قتلة الأطفال”.

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أحترم السيد مرزوق الغانم، وقد صدمني صراخه ولغته هنا ، والتي تليق بعبدالباري عطوان لا ببرلماني محترم:

يا الله الخيره

https://t.co/TeeydAH6Oi — د.أحمد الفراج 🇸🇦 (@amhfarraj) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧

نعم يا دكتورة

بعد نصف قرن،ومنذ تهديدهم برمي اسرائيل في البحر،مرورا بتهديدهم بحرق نصف اسرائيل،لا زال العرب ظاهرة صوتية تقدم العاطفة على العقل https://t.co/6ctYqEm8Q0 — د.أحمد الفراج 🇸🇦 (@amhfarraj) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧

نحن اليوم أسوأ أمة أخرجت للناس..لا نبني حضارة ونسعى لهدم حضارة الأخرين.نريد أن نهدي البشرية إلى خطاب كره وحقد وتعصب باسم الدين والدين براء.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧