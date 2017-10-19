رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / أحمد الفراج لـ مرزوق الغانم :صراخك في القاعة لا يليق ببرلماني محترم ..و الحمد: إسرائيل أصبحت شماعة لتخلفنا!

أحمد الفراج لـ مرزوق الغانم :صراخك في القاعة لا يليق ببرلماني محترم ..و الحمد: إسرائيل أصبحت شماعة لتخلفنا!

أحمد الفراج لـ مرزوق الغانم :صراخك في القاعة لا يليق ببرلماني محترم ..و الحمد: إسرائيل أصبحت شماعة لتخلفنا!
حجم الخط A A A
المرصد 175 6٬621 6 ساعات

صحيفة المرصد: انتقد الكاتب “ أحمد الفراج” عبر حسابه بموقع “تويتر” رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم على إثر رفع صوته وطلبه خروج لوفد إسرائيل من قاعة الاجتماع الـ137 لاتحادات البرلمانات الدولي . وقال الفراج :” أحترم السيد مرزوق الغانم، وقد صدمني صراخه ولغته هنا ، والتي تليق بعبدالباري عطوان لا ببرلماني محترم: يا الله الخيره”.

وأضاف في تغريدة أخرى معلقا على كاتبة سعودية بالشرق الاوسط انتقدت موقف مرزوق الغانم قائلا: ” نعم يا دكتورة بعد نصف قرن،ومنذ تهديدهم برمي اسرائيل في البحر،مرورا بتهديدهم بحرق نصف اسرائيل،لا زال العرب ظاهرة صوتية تقدم العاطفة على العقل”.

تركي الحمد
وحول نفس الموضوع علق الكاتب “ تركي الحمد” عبر حسابه في “تويتر” قائلا:” نحن اليوم أسوأ أمة أخرجت للناس..لا نبني حضارة ونسعى لهدم حضارة الأخرين.نريد أن نهدي البشرية إلى خطاب كره وحقد وتعصب باسم الدين والدين براء”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” إسرائيل..عدوة لا شك..ولكنها أصبحت حالة عقلية في الذهن العربي..شماعة لمشاكلنا..تخلفنا وكل مشاكلنا بسبب إسرائيل..والعيب فينا..فعلا عجبي”.

وكان الكويتي مرزوق الغانم هاجم وفد (إسرائيل)، في المؤتمر الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد في مدينة “سانت بطرسبورغ” الروسية، الثلاثاء، قائلا: إن “ما ذكره ممثل هذه البرلمان المحتل الغاصب يمثل أخطر أنواع الإرهاب، وهو إرهاب الدولة، وينطبق على هذا المثل المعروف عالميا: إن لم تستح فاصنع ما شئت”.

وأضاف“عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة في العالم”. وأكمل مخاطبا رئيس وفد الإسرائيلي: “أخرج من القاعة إن كان لديك ذرة من كرامة.. يا محتل، يا قتلة الأطفال”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

175 - ابو محمد
2017-10-19 17:47:37
غريبه مازعل الا السعوديين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
174 - ابوصالح سكري
2017-10-19 17:46:54
يادكتور الفراج وويادكتور تركي الحمد ريس مجلس الامة في دولة الكويت الدكتور مرزوق الغانم بطل اصدر قرار اقالة دشتي من مجلس الامة في دولة الكويت لحركات دشتي الخبيثة لسعودية وشعب السعودية لعيون ايران وبشار
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
173 -
2017-10-19 17:26:45
ليه الكتاب السعوديين الحمد والفراج والكاتبه السعوديه في صفحة الشرق الاوسط وغيرهم زعلانيين !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
172 - ابوصالح سكري
2017-10-19 17:19:40
صدق الله العظيم قال الله المومن القوي خير من المومن الضعيف كفو شيخ الشباب الدكتور مرزوق الغانم ريس مجلس الامة في دولة العز دولة الكويت اللة يحفظ مرزوق الغانم قال كلمة الحق ولم تاخذة بي الله لومة لايم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
171 - ريشه رسام
2017-10-19 17:14:19
من الشعب السعودي نشكر رئيس البرلمان الكويتي غانم المرزوق ... اما هولاء لا يمثلون الا انفسهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
170 -
2017-10-19 17:10:39
لاتدققون على العلمانيه ترى ماحولك فكر عميق أفكارهم سطحيه الا من رحم الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
169 - من بعيد
2017-10-19 17:04:50
للأسف الليبرالي جمسمة جسم رجال و عقله عقل ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
168 -
2017-10-19 17:02:41
بعض الكتاب ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
167 -
2017-10-19 17:01:45
الحمدلله مازال في العرب شجعان امثالك يالغانم سر ولا تلتفت لكل نابح
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
166 - ................
2017-10-19 17:01:27
ناظر فوق تحت الخبر مباشره انت شاف هنود ولا بنجاليه ولا ايش بتشوف يابو الشباب
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
165 - abu fouad
2017-10-19 16:59:23
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
164 -
2017-10-19 16:56:36
هم يمثلون انفسهم لايمثلون السعوديين بس هم مفتوح لهم الفضاء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
163 - العويد
2017-10-19 16:49:56
مرزوق الغانم اصاب عين الحقيقة . مرزوق الغانم مزق صمت الخوف الذي يعيشة الكثيرون من اسرائيل وغيرها مرزوق نبهة العالم بأن للعرب بقية الغانم اطلقها على الملاء ولم يخش اللوائم ياليت من عابة يصل لربع نصابه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
162 - العويد
2017-10-19 16:44:35
مرزوق الغانم رجل اصاب كبد الحقيقة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
161 - ابو باسل الشهري
2017-10-19 16:41:05
ليعلم مرزوق الغانم اننا نعتز بمن مثله ونفتخر به ولا يهتم لما يقوله الحمد وغيره فهم لا يمثلون الا قله قليلة مخالفة لتوجه العرب والمسلمين الشرفاء
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
160 - عبيد ولد الشيخ علي
2017-10-19 16:36:50
ما شي جديد هذا هم العرب صياح وسب ودعاء على اسرائيل واسرائيل تعمل وتنجز بصمت
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
159 -
2017-10-19 16:32:32
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
158 -
2017-10-19 16:28:20
بل كل الدين دافعو عن الغانم سعوديين ياتعليق 155
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
157 -
2017-10-19 16:26:09
الرجال معادن لله درك يالغانم ليتك تجي تعطيهم دروس في العروبه والوطنيه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
156 -
2017-10-19 16:26:00
يعيبون على من يهاجم العدو االصهيوني المحتل الغاصب ولا يعيبون على من يطعن في الاسلام والمسلمين .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
155 - ................
2017-10-19 16:23:55
كلا المستاؤون من مرزوق الغانم هم سعوديون لا تعليق
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
154 -
2017-10-19 16:23:36
الغانم طرد الصهاينه من القاعه وانتفض الكتاب وغضبو مع ان الصهاين طردو الفلسطينيين من بلدهم العربي شعب كامل شرد الم تتحرك مشاعركم عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
153 - ................
2017-10-19 16:19:24
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
152 -
2017-10-19 16:19:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
151 -
2017-10-19 16:14:40
**** هجموا مندوب الكويت
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
150 -
2017-10-19 16:14:13
** الغانم حفظه الله جرح مشاعر الصهاينه هزلت
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
149 - الحقيقه
2017-10-19 16:11:36
هدان الكاتبان لم ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
148 - زائر
2017-10-19 15:59:16
للاسف الاعلاميين الحمد والفراج اعتمدو في تغريداتهم على أنصاف الحقائق . فرده فعل الغانم جائت تعقيبا على صراخ ومهاترات المندوبة الاسرائيليه اللتي بدأت بالقول انهم دوله ديمقراطية. تغريداتهم سخيفه للغايه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
147 - الهمداني
2017-10-19 15:56:13
الحر حر ياسادة
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
146 - التعليم إلى أين ؟!!
2017-10-19 15:53:26
مرزوق الغانم أقول وين الباقي ***😏😏
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
145 - فهد٢
2017-10-19 15:50:40
الله يصف هذه الأمة بأنها خير أمة ليعترض عليه تركي الحمد ويقول نحن أسوء أمة والله جعل اليهود أشد الناس عداوة للمسلمين ويعترض ويقول هذه كراهية وتعصب بل والدين منه براء أقول له كبرت كلمة تخرج من أفواههم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
144 - ابو نواف
2017-10-19 15:41:57
الغانم وطني عروبي مخلص هل نسيتم وقفته في أحد المؤتمرات ودفاعه عن المملكه عندما وقف وقال أن كانت السعوديه غير حاضره في هذا المؤتمر فأنا السعوديه ولن نسمح بالتطاول عليها هذا هو الكويتي الغانم البطل .
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
143 - ابوعلي990
2017-10-19 15:37:38
اعتذر لك يا استاذ مرزوق عما لحق بك من كلام من المبطحين والمبطحات في شخصك الكريم
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
142 - علي القحطاااااااني
2017-10-19 15:35:05
لللاسف هالاشكال هم اللي محسوبين على ثقافتنا واعلامنا وصحافتنا واصبحوا لنا رموز الى متى وهالاشكال تستفزنا في اقدس الاشياء
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
141 - محمد الغامدي
2017-10-19 15:21:45
****ينتقدون الغانم. اخر زمن
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
140 - الستيني
2017-10-19 15:09:47
الملاحظ ان خطاب الحقد والكراهيه متهمه فيه الدول ألعربيه ، وينسون ان التراث الديني والسياسي والاجتماعي الصهيوني ملي بالحقد والكراهيه لكل ماهو غير يهودي وخاصة العرب ...
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
139 - رسام
2017-10-19 15:06:44
كفوووو ياالغانم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
138 -
2017-10-19 15:06:36
تعليق مخابف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
137 - عبد الله
2017-10-19 15:00:57
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
136 - النوووووور
2017-10-19 14:59:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
135 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-19 14:58:24
خرجوا من ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
134 - ابوصالح سكري
2017-10-19 14:57:59
بدون زعل يجب محاسبة الدكتور تركي الحمد يا رجال الوطن كلامة خطير لايرضي الله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
133 - النوووووور✨🌙
2017-10-19 14:57:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
132 - المر
2017-10-19 14:54:01
نرزوق كنت ف المقاومه الكويتيه انت خابر لافتات كاتبينها اللي تدافع عنهم نريد خادمه كويتيه غير حاجات كثيره فعلوها جزا اكرام الكويت لهم مانعمم لكن المراره لاتنسي
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
131 - عبدالرحمن
2017-10-19 14:53:50
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
130 - ابوصالح سكري
2017-10-19 14:50:40
كفوكفو الدكتور مرزوق الغانم ريس مجلس الامة في دولة الكويت الشقيقة اقالة اي شخص في مجلس الامة لايحترم السعودية ووشعب السعودية نعم السعودية والكويت قلب واحد وشعب واحد الله يحفظ اهل السعودية واهل الكويت
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
129 - صانع حلوى
2017-10-19 14:49:10
يووووه مادام طردت البرلمان الصهيوني من الاجتماع كمل جميلك واطرد الصهاينه من فلسطين ...اهم شي كم النتيجه ومن الفايز 🙄
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
128 - مستانس
2017-10-19 14:48:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
127 - عبدالله بن محمد
2017-10-19 14:43:09
نحن ضد سياسة الحكومة الكويتية في كثير من القضايا الإقليمية لان بوصلة السياسة الكويتية تحرك من أمريكا وبعض الدول الغربية ولكن موقف السيد مرزوق الغانم يثلج ***
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
126 - مجرد سؤال
2017-10-19 14:40:31
الله يهديه الغانم ماله حق يزعلهم ***
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
125 - اليعسوب 🐝
2017-10-19 14:39:38
إسرائيل تعتبر عدوة لدودة، ومما يسهل الاحتراس منها هو "خطورتها الظاهرة" ،، ولكن الأخطر من الشقيق في عالمنا الذي يبتسم في وجهك ويحمل في ضميره مخطط الخيانة والطعن في الظهر ، والتاريخ مملوء بالنماذج !
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
124 - عبدالله بن محمد
2017-10-19 14:39:36
كما اثلج صدورنا عند دفاعه عن السعودية من اذناب العرب في احد الاجتماعات البرلمانية حق علينا اليوم وهو يواجه العدو الصهيوني ويعبر عن ما يجول في صدورنا وقد تكلم نيابة عن الشعوب العربية لأنه نائب منتخب
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
123 - غريب في بلدي
2017-10-19 14:39:01
الغانم ابيض وجه قابل وواجه حتى لو بكلمه لكن انت وياه ماذا فعلت أو قدمت غير انتقاد رجال العز والفخر زي اللي ماني قال شاهت الوجيه
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
122 - فهد الحربي
2017-10-19 14:38:18
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
121 - همر 222
2017-10-19 14:37:47
مرزوق الغانم يمثلني ولا انت ولا عشره من امثالك يوصلون مستواه .***
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
120 - بصائر للناس
2017-10-19 14:37:01
لله درك يالغانم لقد اصبت القوم في مقتل.وستخرج اصوات كثيرة ضدك مع انك لم تغتصب ارضا ولم تقتل طفلا. دعوه اقل شيء يعبر عن رأيه فالبرلمان بكبره لم يسكته اما انتم فاقعدوا مع الخالفين والمواقف لها أبطالها .
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
119 - ابواحمد
2017-10-19 14:36:57
غريب امر هاذا المخلوق المسمى ب تركي الحمد الذي مازال يعيش في اسوء امه,اذهب الى ماتراه خير امة واتركنا وشأننا.
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
118 - رد من الشاعر الشيخ ولدبلعمش
2017-10-19 14:35:45
و ما أصْدَقَ الحُرّ الكُويْتِيَّ موقِفاً ** وما أفْصَحَ التعبيرَ منهُ وأنبَلَهْ! ألَمْ تَرَ هذا الغانِمَ الشَّهْمَ يبْتَنِي ** صُروح فخارٍ في الثَّوانِي المُؤَجَّلَهْ
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
117 - متأمل
2017-10-19 14:34:58
إسرائيل اللعينة لن ترد على هذه المهاترات بالكلام .. الصراخ ليس بطولة . يالله من بكرة حرك الجيش والحشد الشعبي وحماس والسلطة وعلى تل ابيب .. هذا المفروض ونرفع لك التحية ونقووول بطل قال وطال ،،،،،،،
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
116 - رد من الشاعر الشيخ ولدبلعمش
2017-10-19 14:34:40
دقيقةُ عزِّ تَعدِل الدهر أكْمَلهْ ** ومنْ يُهمل المجد المُؤَثَّلَ أَهْمَلهْ و لنْ يَذْكر التاريخُ إلاَّ رجالَهُ ** فمَا أعسر الذكر الجميل وأسهَلَهْ! يتبع
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
( عدد التعليقات 86 )
115 - فولاذ
2017-10-19 14:34:40
تركي الحمد...***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
114 - ali
2017-10-19 14:32:39
-يا تركى الحمد انت تحرف في كلام ربنا عز جل وتقول نحن اليوم أسوأ أمة أخرجت للناس استغر ربك وتب اليه والله ان الدنيا ما تنفعك انا مستغرب من الناس قست قلوبها ايش جرى لهام والله تسمع كلام عجيب
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
113 - زائد واحد
2017-10-19 14:32:18
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
112 - ابواحمد
2017-10-19 14:31:55
طبيعي أن يدافع مثل هؤلاء عن اليهود لأنه يحز في أنفسهم أن يتعرض أحد إخوتهم وأحبابهم للإهانه من قبل عربي ومسلم,
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
111 - لا اله الا الله
2017-10-19 14:27:14
يعني خايف على اليهودي من الصراخ وما خفت على الفلسطينيين من النار والصواريخ والموت الحصار والسجن مدى الحياة والابتزاز صراحة صحيح قلبك رقيق، لقى اليهود من عرب اليهود دعم فمن لمسلمي العرب
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
110 - والد ابراهيم
2017-10-19 14:25:57
للاسف الظاهره الصوتيه انشأتها القوميات العربيه و توارثها عطوان و امثاله الذين يسترزقون منها
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
109 - خالد
2017-10-19 14:25:52
والله انة رجال وكفووووو وما قال الا الكلام الذي ينهج به لسان كل رجل عربي ومسلم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
108 - ابوصالح سكري
2017-10-19 14:21:25
غريبة الصحافة ووكثيرناس يحاربون اي شخص مخلص للوطن ولشعب العربي والخليجي كفو معالي الشيخ تركي ال الشيخ ووكفو مرزوق الغانم ووكفو داودد الشريان ووكفو الدكتور تركي الحمد
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
107 - متأمل
2017-10-19 14:20:21
نفس الصراخ واللافتات الإعلانية ( الموت لإسرائيل ) الصوت عالي والفعل خالي .. وما هكذا تورد الإبل يا لغانم ، سبقك جمال وقال هنرميهم البحر وراح ع اليمن وقال صدام بنحرق نصف إسرائيل وجاك ع الكويت .كفى صراخ
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
106 - مرسال غامد
2017-10-19 14:19:47
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
105 - نجداوي
2017-10-19 14:16:05
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
104 - زائر
2017-10-19 14:13:08
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
103 - حنشل
2017-10-19 14:08:56
مرزوق الغانم رجل دوله ولم يقل الا الحقيقة ليش الزعل, الكيان الصهيوني قتل ويقتل الاطفال ويمعن في القتل لاخواننا في غزه عجبي !!!
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
102 - ابوعلي990
2017-10-19 14:08:11
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
101 - ابو عتب
2017-10-19 14:07:41
كل الي انتقدوا الغانم حسدة الغيرة إليهم مثل غيرة المره . قول الحق يسكت عنه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
100 - مازن التيماوي.
2017-10-19 14:02:53
تركي الحمد الله ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
99 - ابوعلي990
2017-10-19 14:02:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
98 - حسبنا الله ونعم الوكيل
2017-10-19 14:02:44
من المؤسف حقا أن تكون هناك **
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
97 - طريخم تركستاني
2017-10-19 14:01:12
القضية ليست صراخ وعويل أو تنديد وهذر لا يودي ولايجيب القضية نهضة أمة وبانجازاتها تفرض نفسها على الآخرين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
96 - ابيض وجه
2017-10-19 13:59:45
النواميس والعز والشرف والبطولات والشجاعه وكلمة الحق لها ناسها طوال الشرب ..***
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
95 - hima
2017-10-19 13:55:56
صدقو تركي الحمد واحمد الفراج والكاتبه,وفقهم الله لنزع الغمامة عن اعين الناس,هلكونا ذوي الاصوات الصاخبه وخطبهم اللي توجع القلب والعقل والاذاني.
لا يعجبني(8) اعجبني(2)
94 -
2017-10-19 13:55:47
وين قلم الباطل وقت مايتكلمون علئ جماعته ما يقدر يرد لاينفضح
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
93 - بصائر للناس
2017-10-19 13:54:51
يتألمون لصوت حق وصرخت بطل قيلت في من يقرون بأنه عدو ولا يألمهم صوت المدافع والقاذفات عندما تقتل أطفال فلسطين .. عجبي انبرؤا يدافعون عن إخوانهم من اهل الكتاب ويلقون باللوم على اخيهم العربي . حسبنا الله
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
92 -
2017-10-19 13:53:50
وفقك الله ياالغانم لان عندك من الغيره ****
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
91 - خمسيني
2017-10-19 13:53:44
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
90 - هاشم
2017-10-19 13:52:00
رجل ابن رجل يالغانم تطرد الوفد الاسرائيلي اشهد انهم قتلت الاطفال تذكرون محمد الدره
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 1,316 )
89 - رعد الشمال
2017-10-19 13:50:08
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
88 -
2017-10-19 13:49:45
موقف الغانم***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
87 -
2017-10-19 13:48:52
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
86 - شبكشي
2017-10-19 13:48:46
اتحداكم تنبسون ببنت شفه أنت وياه على الصهاينه .. لا أنتم ولا اللي أكبر منكم ... عزالله تبطون عظم ماتوصلون مواصيل الغانم أبيض الوجه ...
لا يعجبني(4) اعجبني(10)
85 - هاشم
2017-10-19 13:47:10
على فكره الغانم لم يصرخ الرجل بحده صوت الكرامه والشجاعه طرد الاسرائيلي من القاعه
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
( عدد التعليقات 1,316 )
84 - رعد الشمال
2017-10-19 13:46:14
بيض الله وجهك يامرزوق الغانم
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
83 - ابن عدوه
2017-10-19 13:44:59
وش تبونه يسوي يصفق لهم مثلآ ولا يرقص فرحان حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
82 - هاشم
2017-10-19 13:43:33
الغانم قال ماعجز عنه روساء دول عربية
لا يعجبني(3) اعجبني(9)
81 - حسن حسين
2017-10-19 13:41:16
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
80 - الناقد
2017-10-19 13:40:10
ت٥٩ الناس عند رب العالمين سواسيه ولكن المتميز عند الله هو التقي فعندما تقول انهم من بلاد الحرمين حسستني انهم ملائكه أبد مايغلطون كفاك كلام مكرر وتعليق هزيل
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
79 - الجيكرة
2017-10-19 13:40:06
اناع نفسي راح استغرب لو فعلوا العكس😁
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
78 - يوسف العنزي
2017-10-19 13:38:27
سبحان الله حتى الرجال مغلط على إسرائيل انتم وش دخلكم بالموضوع رجل معنى الكلمه يصارخ المهم عبر بلي يريد كتاب ? بس مقول الله يديم علينا الأمن والأمان في وطننا تحت قيادتنا الرشيده
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
77 -
2017-10-19 13:36:23
في وقتنى هذا ايران اخطرمن اسرائيل في كراهيتهم للعرب
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
76 - ابو الأمجاد
2017-10-19 13:33:55
عجبت من شي اثبت ان الانبطاح والخنوع اصبح سمة لدى البعض . لكن لابأس اذا ماعلمنا عن حال المتردية والنطيحة : الغانم بطل بطل بطل وكثر الله من امثاله
لا يعجبني(3) اعجبني(10)
75 - بو عبدالله
2017-10-19 13:33:43
الغانم تحدث بلسان كل مسلم فله منا الدعاء بالخير لم يبقى للمسلمين الا الصراخ تريدوم ان نحرم منه ايضا ...
لا يعجبني(2) اعجبني(11)
74 - زائر
2017-10-19 13:32:56
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
73 - صنيدح وبربيخ
2017-10-19 13:31:28
كل صوت يخرج من هنا وهناك لعزل اسرائيل وفضح ممارساتهم نجد الخونه يدافعون عن بني صهيون وينتقدون بني جلدتهم فنحن امه ليس لدينا سلاح سوى اناملنا وألستنا وليس هناك مانع لفضح بني صهيون
لا يعجبني(3) اعجبني(11)
72 - بوصفاء
2017-10-19 13:26:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
71 -
2017-10-19 13:26:36
صدقوني بعد كلام الغانم ر***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
70 - ناصر ناصر
2017-10-19 13:23:51
** المحتلين لاراضي المسلمين **
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
69 - Kk
2017-10-19 13:22:59
انتهت البطولات الوهمية التي كانت تسوق للناس قديما أصبحت المجتمعات العربية أكثر وعيا. ***
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
68 -
2017-10-19 13:21:22
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
67 - المر
2017-10-19 13:19:14
الفلسطيني عاشرناهم وحتي الكويت وقت الاختلال عرفوهم اخقد ناس موكلهم لكن فيه ***
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
66 - يوسف احمد
2017-10-19 13:18:05
الن بدل ان تقفوا مع هذا البطل والذي عرا مندوب اسرائيل وخذله امام الناس جايين تحاسبون الرجال
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
65 - شكرا للمرصد
2017-10-19 13:17:27
هناك فرق بين*** شكرا للرجل العربي الحر الغانم
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
64 - هاوي حنانك
2017-10-19 13:15:53
ورخوووله زعلانه من امس على جماعتها
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
63 - ليبروجامي
2017-10-19 13:15:49
ان تظل ظاهرة صوتية في الحق لنصف قرن افضل بكثير من ان تكون معول هدم لمدة يومين
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
62 -
2017-10-19 13:15:07
ياابناء الوطن ايش فيكم بعضكم شاب ناره على بعض
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
61 - المر
2017-10-19 13:13:09
لكن البلد روسي وهم داعينهم ومرحبين بهم مرزوق لاشك عنده موقف لكن اسرائيل اصبحت واقع وحتي انت برلماني يعني ديمقراطي لازم الهدوء في المحافل يالله الخيره
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
60 - احمد عسيري
2017-10-19 13:12:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 - عبدالله ابوفهد
2017-10-19 13:12:34
** كفو يالغانم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
58 - هاشم
2017-10-19 13:11:09
بدو ينكشفو للعالم اكثر واكثر هاذا شي طيب ويثلج الصدر حتى يعلم من كان يجهل حقيقه هؤلاء المغرمين بحب الصهاينه
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
57 - saeed
2017-10-19 13:10:55
طلعو على حقيقتهم بني لبرال. طلعو على حقيقتهم بني لبرال.
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
56 - راعي القلاده
2017-10-19 13:10:49
مان سوى مثل بطل الغروبهcc....لما قال ينبغي ان نوفر لامن للمواطن الاسراييلي الى جانب المواطن الاسرايييلي سياسة خنوع وانهزام وتوسل هؤلاء هم العرب. لكن املنا فؤ الاجيال القادمه عل وعسى
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
55 - ابوزيد
2017-10-19 13:08:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
54 - هاشم
2017-10-19 13:06:23
كفو يالغانم طرد الوفد الاسرائيلي من القاعه بتصفق حار من جميع انصار الانسانيه بالعالم ولم يعترض احد عليه الا عملاء اليهود
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
53 - نواف911
2017-10-19 13:06:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - النوووووور
2017-10-19 13:04:57
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
51 - هاشم
2017-10-19 13:04:01
اين هؤلاء العملاء من اتفاق ايران وصراح ظريف وشتمه لكل من يقف ضد ايران
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
50 - الزمان الشين
2017-10-19 12:56:53
مرزوق الغنام بين موقف رجل من ظهر رجال لكن وش سويت للشعب كم اقول شعبكم في السعوديه وش سويتو كله اموركم و كتاباتكم عن المراه تحرير المراه هذا اكبر همكم الرجل يتكلم عن عن الامه الاسلاميه هنا الرجوله
لا يعجبني(2) اعجبني(16)
49 -
2017-10-19 12:56:33
الان تنضيم حمله قويه ضد الفراج
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
48 -
2017-10-19 12:54:02
ليه يامرزوق تجرحهم
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
47 - نبيل العبادلة
2017-10-19 12:52:58
ليت اللي انتقد الغانم عنده ربع ***وشهامته… ما انتقده الا كل ***
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
46 - عبدالله الناصر / حائل
2017-10-19 12:52:56
مرزوق الغانم رجل اعروبي مواقفه جريئة وقاطعه عندما هاجم ممثل ايران في قلب بغداد وقال انا امثل المملكه اذا غابت الجميع اثنى عليه ولكن تركي الحمد واحمد الفراج التزموا الصمت حينها
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
45 - بريال عيش حب
2017-10-19 12:51:47
الفرج والحمد انجرحو ليه يا مرزوق****
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
( عدد التعليقات 9,428 )
44 - الرحااال
2017-10-19 12:51:30
هذا ماقلناه..وقالوا المتخلفين المتشددين عنا..اننا نقف مع اسرائيل..الآن جميع المثقفين المحترمين من جميع الدول..التي تعلم ان الصراخ ليس من فعل الشجعان..بل الصراخ لايفعله الا.. لهذا، نتمنى ان لايعودها 💚
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
43 - اليبراليه واهدافها
2017-10-19 12:50:49
ايها المواطنين وحدو صفوفكم فلقادم سيكون مجهول
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
42 - ؟؟
2017-10-19 12:49:52
الحمد والفراج مايمثلون الا قلة لاتذكر تسمي نفسها بالكتاب والمثقفين وليس معترف بها شعبياً .
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
41 - اليبراليه واهدافها
2017-10-19 12:49:33
الهدف الى الان غامض هل هناك فعلن****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - المواطن
2017-10-19 12:48:36
كلكم مبدعين .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 -
2017-10-19 12:48:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - أنا أنا
2017-10-19 12:47:52
****وبيض الله وجهك يامرزوق الغانم انك انت من يحس بحرقة الاطفال اما الفراج وطقته هم م****
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
37 - من أسعد البلاد قديما
2017-10-19 12:47:37
نركي الحمد يقول نحن متخلفين ..ولدينا رؤية 2030 واضحة المعالم ...هل هذا عاقل !!! ..يجب محاسبته بقوة على قاله
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
36 - شايب
2017-10-19 12:47:10
ايران محتله اربع دول ماصارخ عليها الوضع يبي شو وشعبيه ههههههه
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
35 -
2017-10-19 12:46:19
متى سنتطور ونبني مستقبل اجيالنا ونحن مازال في السنتنا لبرالي واخونجي
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
34 - سمير نجد
2017-10-19 12:45:41
سبحان الله الحمد و الفراج ، كاد المريب ان يقول خذوني .
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
33 -
2017-10-19 12:44:54
اليبراليه خطر على الوطن في غمضه عين*****
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
32 - فاتن
2017-10-19 12:44:41
ماذا يريد اللبراليون بالضبط هل يفضلون الهوديه على الاسلام ام ماذا؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
31 - ابوحرب
2017-10-19 12:41:40
قال ايش قال صدمني الغانم ****
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
30 - الشعب السعودي يؤيد قرار قياده المراه للسياره
2017-10-19 12:40:51
نشكرالغانم ولا نعترف بالحمد ولا الفراج
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
29 - ماجد
2017-10-19 12:40:27
الغانم رجل عن الف رجل واما الفراج والحمد ماهي غريبه ردت فعلهم ففاقد الشيء لايعطيه
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
28 - المسااافر
2017-10-19 12:39:31
والله يا احمد الفراج مرزوق الغانم بيض الله وجهه عطاهم العلم كاش لاكن انت ماعندك الا البربره
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
27 -
2017-10-19 12:37:56
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - حسين السبيعي
2017-10-19 12:37:16
اللبرالي مثل ***..... ماينصلح حاله ابد
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
25 - علي القاضي
2017-10-19 12:36:51
تركي الحمد في كل تعليق له لابد ان يعكس اية او حديث او اثر ... حاسبه الله بنواياه و****
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
24 - منصور
2017-10-19 12:36:45
ياهؤلاءاقل شيءمرزوق تكلم وعبرعن مليار مسلم أمام العالم وانتم***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
23 - عبدالله
2017-10-19 12:35:29
انها تبعيتكم حتى الكلام لا تريدون انتقاد ومعاملة المجرمين والغزاة والمحتلين بقسوة ليش ماتنتقدون الذي يقول ان عدوهم الأول هو مليار وستمائة مليون مسلم ومن يطعنون في الدين ورموز الأمة وفي حكامنا اليوم
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
22 - أم فهد
2017-10-19 12:35:23
إحدى اثنتين إمازعلتوا يابني ليبرال على حبايبكم اسرائيل **** وبيض الله وجهك يا الغانم اما بني لبرال تهمهم الحضارة والثقافة ****
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
21 - عبد الله
2017-10-19 12:35:03
أليس كان بوسعهم السكوت بدلا من هذا الاستفزاز لمشاعر المسلمين ؟!!
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
20 -
2017-10-19 12:34:56
نعم قضايا الامه لاتحل بالزعيق كما فعل اخونا الكويتي الغانم
لا يعجبني(10) اعجبني(2)
19 - جميل
2017-10-19 12:33:07
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - سلمان
2017-10-19 12:32:38
للأسف أن تركي الحمد وأحمد الفراج وغيرهم، هم من يستجلبون العداءات لوطننا الذي بذل حكومة وشعبا الكثير من أجل فلسطين !!!
لا يعجبني(1) اعجبني(20)
17 - علي القاضي
2017-10-19 12:31:50
الفاشل يود ان يكون الجميع فاشلين مثله **يود ان تعم ***كل من حوله محاربي نجاح الآخرين كثر . يغيضهم اي موقف مشرف لاي شخص يصدمهم اي شخص يتفوق او يتقدم او يحضى بقبول وتصفيق شعبي
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
16 - الناقد
2017-10-19 12:31:42
ليس غريباً أن من يدافع عن أسرائيل هم الليبراليون ، والغانم لم يجانب الحقيقه عندما نعت الأسرائليين بالمحتلين وقتلة الأطفال !!
لا يعجبني(0) اعجبني(15)
15 - ندى
2017-10-19 12:31:00
الغانم رجل عن الف ذكر جبان
لا يعجبني(0) اعجبني(12)
14 - هنطش
2017-10-19 12:30:19
على الأقل مرزوق الغانم قال ما عجز الغير عن قوله
لا يعجبني(0) اعجبني(14)
13 - برشلونه
2017-10-19 12:28:47
سمعنا عن غيرت النساء ولكن غيرت الذكور شي جديد
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
12 - نورا
2017-10-19 12:28:39
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - لا شك مرزوق الغانم رجل غانم
2017-10-19 12:27:43
لكن من قال العرب ظاهره صوته فهو صادق ولم يكذب العرب ظاهرة فلماذا نصارخ ونشجب ونستنكر بالكلام والكذاب ) ولو كنّا صادقين فالمفروض اي عربي يحضر المؤتمرات بالزي العربي
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
10 - متابع٣٦
2017-10-19 12:27:33
والله انه رجل في زمن قل فيه الرجال تكلم بقوة وحق وطردهم والي انتقدوه معروفين حبايب أمريكا وتربيتهم وما أخذ بالقوة لايسترد الا بالقوة
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
9 - أما نحن فنقف تقديرا وإحتراما لمرزوق الغانم
2017-10-19 12:26:54
مواقفه مع السعودية لا تنسى وموقفه العروبي شجاع ورجولي ومن يتنقده لا يحمل جرام واحد من العروبة والغيرة على كرامة العرب. مرة أخرى شكرا رئيس مجلس الأمة الكويتي نطقت بما يعجز عن نطقه الملايين.
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
8 - ابونواف سعد
2017-10-19 12:26:23
وما تخفي صدورهم أكبر
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
7 - برشلونه
2017-10-19 12:24:50
القطيع اليبرالي قطيع منهزم يعيش بلا هويه حالهم حال المجوس والدواعش والاخونج جميعهم سبب تخلف الامه
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
6 - نعم
2017-10-19 12:23:18
الله يكثر من امثال مرزوق الغانم .
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
5 - .....
2017-10-19 12:22:17
اذا لم تفعلوا ما فعله الشريف الغانم فصمتوا الحمد والفراج لم نرى منكم الا النقد لما يتكلم على اسرائيل الغاصبة للأرض الفلسطينية
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
4 - عبادي
2017-10-19 12:21:16
***لاغرابه!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
3 - جرهم
2017-10-19 12:19:27
*** صدق والله الشاعر العتيبي لا كثركم الله
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
2 - جداوي
2017-10-19 12:19:03
اتفق مع الفراج ولا اتفق مع تركي الحمد
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
1 - نعم
2017-10-19 12:17:08
طلعو على حقيقتهم بني لبرال.
لا يعجبني(2) اعجبني(14)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : قلم الحقيقه

خاطري أسأأأأأل أحد أخواتنا الاماراتيات هل في وطنكم الاماراتي مواطن اماراتي حاول...
بواسطة : فهدة

ترا في اوكسجين في الطيارة لازم وشنطة إسعافات أوليه متعودين...
بواسطة : بدر

عادي عادي طول مافيه حسيب ولا ورقيب على شركة المياه ويسرحون ويمرحون بكيفهم فالاتي...
بواسطة : فهدة

كيف الدكاتره موجودة والصيدلية تشخص وتسعف ايش هذا السخف...
كتاب الرأي
mm

محمد الساعد

العشاء الأخير في اليونسكو
191 4
mm

مشعل السديري

الناس فيما يعشقون مذاهب
205 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

حقوق الإنسان وفق ضوابط شرعنا وأرثنا الثقافي!
128 2
mm

د. محمد العوين

ما بعد بكاء القطريين على الفضائيات!
353 4
mm

سمر المقرن

قتل الأمهات!
147 0
mm

خلف الحربي

داعش ذهاباً وعودة
257 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

إعرفوا زين… من يلعب على الحبلين !؟
266 0
mm

محمد آل الشيخ

إيران ديك من ورق!
321 7
mm

مشعل السديري

عندما مسح به البلاط
448 4
mm

عبدالرحمن الراشد

التكتل الجديد ضد طهران
353 6
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

لماذا لم أبارك للهلال
588 20
mm

عادل التويجري

النسيان !
244 4
mm

أحمد الشمراني

نعم ما فات ما مات وهذا الدليل
568 17
mm

أحمد الشمراني

تخدير للأهلي وتقليل من الاتحاد
484 4
mm

عادل التويجري

الإحباط !
614 6
mm

أحمد الشمراني

العويس يهزم الشباب
523 7
mm

أحمد الشمراني

كأس السوبر النصراوي
898 18
mm

صالح الهويريني

الحسابات الوهمية (انقرضت)
596 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ما بين رياضة الماضي والحاضر (قرار)
261 0
mm

أحمد الشمراني

وسقط القناع يابرقان…….!!!
800 10
الاخبار الدولية
هل تذكرون “مونيكا” عشيقة الرئيس السابق “بيل كلينتون” .. تعود للأضواء بقضية تحرش جديدة!

هل تذكرون “مونيكا” عشيقة الرئيس السابق “بيل كلينتون” .. تعود للأضواء بقضية تحرش جديدة!

 المرصد 2 886 25 دقيقة
بالأسماء والصور..حاكم “دبي” يفاجأ متابعيه على “تويتر” بتعديلات وزارية جديدة

بالأسماء والصور..حاكم “دبي” يفاجأ متابعيه على “تويتر” بتعديلات وزارية جديدة

 المرصد 4 1٬136 59 دقيقة
أردوغان مهاجما بارزاني: من أين لك الحق بكركوك؟..نحن أحفاد الفاتح

أردوغان مهاجما بارزاني: من أين لك الحق بكركوك؟..نحن أحفاد الفاتح

 المرصد 27 1٬061 1 ساعة
أمر بالقبض على “كوسرت رسول” نائب رئيس إقليم كردستان لوصفه الجيش العراقي بالمحتل

أمر بالقبض على “كوسرت رسول” نائب رئيس إقليم كردستان لوصفه الجيش العراقي بالمحتل

 CNN 2 524 1 ساعة
المرصد الرياضي
شاهد .. تركي آل الشيخ يكشف عن اسم النادي المصري الذي يشجعه في حوار مع “عمرو أديب”

شاهد .. تركي آل الشيخ يكشف عن اسم النادي المصري الذي يشجعه في حوار مع “عمرو أديب”

 المرصد 54 5٬762 16 ساعة
تركي آل الشيخ يعين أستراليا مستشارا قانونيا للرياضة

تركي آل الشيخ يعين أستراليا مستشارا قانونيا للرياضة

 المرصد 61 4٬028 20 ساعة
شاهد..ملاكم يغدر بزميله ويسقطه بالضربة القاضية بعد إيقاف النزال!

شاهد..ملاكم يغدر بزميله ويسقطه بالضربة القاضية بعد إيقاف النزال!

 المرصد 12 7٬186 يوم واحد
بالفيديو : طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أوضاع الشباب .. ويكشف عن رصيد خزينة النادي

بالفيديو : طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أوضاع الشباب .. ويكشف عن رصيد خزينة النادي

 المرصد 23 8٬944 يومين
اخبار فنية
شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

 المرصد 22 7٬039 يوم واحد
شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

 المرصد 88 6٬293 يوم واحد
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

 المرصد 149 11٬240 يومين
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

 المرصد 181 22٬732 يومين
اخبار منوعة
بالصور : تعرف على الإعلامية “مروج” التي خلعت حجابها وأصبحت أشهر مذيعة مصرية

بالصور : تعرف على الإعلامية “مروج” التي خلعت حجابها وأصبحت أشهر مذيعة مصرية

 المرصد 22 1٬962 2 ساعتين
بالصدفة مذيعة تتفاجأ بضيفة البرنامج ترتدي نفس قميصها .. شاهد ردة فعلها

بالصدفة مذيعة تتفاجأ بضيفة البرنامج ترتدي نفس قميصها .. شاهد ردة فعلها

 المرصد 33 15٬989 13 ساعة
تطورات جديدة في قضية قتل “كيم كارداشيان باكستان” .. ومدبر الجريمة شخصية مرموقة

تطورات جديدة في قضية قتل “كيم كارداشيان باكستان” .. ومدبر الجريمة شخصية مرموقة

 المرصد 18 9٬363 16 ساعة
شاهد.. معركة شرسة بين أسدين أشقاء للفوز بـ “لبؤة”

شاهد.. معركة شرسة بين أسدين أشقاء للفوز بـ “لبؤة”

 المرصد 57 7٬324 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

 المرصد 11 4٬549 16 ساعة
شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !

شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !

 المرصد 14 6٬844 يومين
بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركت

بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركت

 المرصد 18 7٬670 يومين
فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفيا

فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفيا

 المرصد 32 5٬699 يومين
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

 المرصد 28 7٬202 3 أيام
جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

 المرصد 20 6٬706 4 أيام
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

 المرصد 13 5٬778 4 أيام
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

 المرصد 25 8٬091 6 أيام
اخبار صحية
هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

 المرصد 13 13٬265 يومين
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

 المرصد 22 7٬096 3 أيام
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

 المرصد 21 7٬114 4 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

 المرصد 10 8٬964 5 أيام
اخبار اقتصادية
المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

 المرصد 60 2٬205 3 ساعات
ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

 المرصد 26 3٬402 9 ساعات
قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

 المرصد 61 4٬759 18 ساعة
كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

 المرصد 5 1٬774 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 1٬952 4 أيام
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 679 7 أيام
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬072 أسبوعين
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 7٬750 أسبوعين
الاخيرة
“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

 المرصد 23 9٬765 يوم واحد
شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

 المرصد 46 10٬535 يومين
جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

 المرصد 17 8٬900 يومين
الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

 المرصد 12 1٬268 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

 المرصد 78 1٬917 8 ساعات