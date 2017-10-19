أحمد الفراج لـ مرزوق الغانم :صراخك في القاعة لا يليق ببرلماني محترم ..و الحمد: إسرائيل أصبحت شماعة لتخلفنا!
صحيفة المرصد: انتقد الكاتب “ أحمد الفراج” عبر حسابه بموقع “تويتر” رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم على إثر رفع صوته وطلبه خروج لوفد إسرائيل من قاعة الاجتماع الـ137 لاتحادات البرلمانات الدولي . وقال الفراج :” أحترم السيد مرزوق الغانم، وقد صدمني صراخه ولغته هنا ، والتي تليق بعبدالباري عطوان لا ببرلماني محترم: يا الله الخيره”.
وأضاف في تغريدة أخرى معلقا على كاتبة سعودية بالشرق الاوسط انتقدت موقف مرزوق الغانم قائلا: ” نعم يا دكتورة بعد نصف قرن،ومنذ تهديدهم برمي اسرائيل في البحر،مرورا بتهديدهم بحرق نصف اسرائيل،لا زال العرب ظاهرة صوتية تقدم العاطفة على العقل”.
تركي الحمد
وحول نفس الموضوع علق الكاتب “ تركي الحمد” عبر حسابه في “تويتر” قائلا:” نحن اليوم أسوأ أمة أخرجت للناس..لا نبني حضارة ونسعى لهدم حضارة الأخرين.نريد أن نهدي البشرية إلى خطاب كره وحقد وتعصب باسم الدين والدين براء”.
وأضاف في تغريدة أخرى: ” إسرائيل..عدوة لا شك..ولكنها أصبحت حالة عقلية في الذهن العربي..شماعة لمشاكلنا..تخلفنا وكل مشاكلنا بسبب إسرائيل..والعيب فينا..فعلا عجبي”.
وكان الكويتي مرزوق الغانم هاجم وفد (إسرائيل)، في المؤتمر الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد في مدينة “سانت بطرسبورغ” الروسية، الثلاثاء، قائلا: إن “ما ذكره ممثل هذه البرلمان المحتل الغاصب يمثل أخطر أنواع الإرهاب، وهو إرهاب الدولة، وينطبق على هذا المثل المعروف عالميا: إن لم تستح فاصنع ما شئت”.
وأضاف“عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة في العالم”. وأكمل مخاطبا رئيس وفد الإسرائيلي: “أخرج من القاعة إن كان لديك ذرة من كرامة.. يا محتل، يا قتلة الأطفال”.
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أحترم السيد مرزوق الغانم، وقد صدمني صراخه ولغته هنا ، والتي تليق بعبدالباري عطوان لا ببرلماني محترم:
يا الله الخيره
https://t.co/TeeydAH6Oi
— د.أحمد الفراج 🇸🇦 (@amhfarraj) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧
نعم يا دكتورة
بعد نصف قرن،ومنذ تهديدهم برمي اسرائيل في البحر،مرورا بتهديدهم بحرق نصف اسرائيل،لا زال العرب ظاهرة صوتية تقدم العاطفة على العقل https://t.co/6ctYqEm8Q0
— د.أحمد الفراج 🇸🇦 (@amhfarraj) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧
نحن اليوم أسوأ أمة أخرجت للناس..لا نبني حضارة ونسعى لهدم حضارة الأخرين.نريد أن نهدي البشرية إلى خطاب كره وحقد وتعصب باسم الدين والدين براء..
— تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧
إسرائيل..عدوة لا شك..ولكنها أصبحت حالة عقلية في الذهن العربي..شماعة لمشاكلنا..تخلفنا وكل مشاكلنا بسبب إسرائيل..والعيب فينا..فعلا عجبي..
— تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
غريبه مازعل الا السعوديين
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يادكتور الفراج وويادكتور تركي الحمد ريس مجلس الامة في دولة الكويت الدكتور مرزوق الغانم بطل اصدر قرار اقالة دشتي من مجلس الامة في دولة الكويت لحركات دشتي الخبيثة لسعودية وشعب السعودية لعيون ايران وبشار
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ليه الكتاب السعوديين الحمد والفراج والكاتبه السعوديه في صفحة الشرق الاوسط وغيرهم زعلانيين !!
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صدق الله العظيم قال الله المومن القوي خير من المومن الضعيف كفو شيخ الشباب الدكتور مرزوق الغانم ريس مجلس الامة في دولة العز دولة الكويت اللة يحفظ مرزوق الغانم قال كلمة الحق ولم تاخذة بي الله لومة لايم
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من الشعب السعودي نشكر رئيس البرلمان الكويتي غانم المرزوق ... اما هولاء لا يمثلون الا انفسهم
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لاتدققون على العلمانيه ترى ماحولك فكر عميق أفكارهم سطحيه الا من رحم الله
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للأسف الليبرالي جمسمة جسم رجال و عقله عقل ***
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بعض الكتاب ****
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الحمدلله مازال في العرب شجعان امثالك يالغانم سر ولا تلتفت لكل نابح
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ناظر فوق تحت الخبر مباشره انت شاف هنود ولا بنجاليه ولا ايش بتشوف يابو الشباب
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هم يمثلون انفسهم لايمثلون السعوديين بس هم مفتوح لهم الفضاء
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مرزوق الغانم اصاب عين الحقيقة . مرزوق الغانم مزق صمت الخوف الذي يعيشة الكثيرون من اسرائيل وغيرها مرزوق نبهة العالم بأن للعرب بقية الغانم اطلقها على الملاء ولم يخش اللوائم ياليت من عابة يصل لربع نصابه
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مرزوق الغانم رجل اصاب كبد الحقيقة
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ليعلم مرزوق الغانم اننا نعتز بمن مثله ونفتخر به ولا يهتم لما يقوله الحمد وغيره فهم لا يمثلون الا قله قليلة مخالفة لتوجه العرب والمسلمين الشرفاء
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ما شي جديد هذا هم العرب صياح وسب ودعاء على اسرائيل واسرائيل تعمل وتنجز بصمت
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بل كل الدين دافعو عن الغانم سعوديين ياتعليق 155
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الرجال معادن لله درك يالغانم ليتك تجي تعطيهم دروس في العروبه والوطنيه
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يعيبون على من يهاجم العدو االصهيوني المحتل الغاصب ولا يعيبون على من يطعن في الاسلام والمسلمين .
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كلا المستاؤون من مرزوق الغانم هم سعوديون لا تعليق
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الغانم طرد الصهاينه من القاعه وانتفض الكتاب وغضبو مع ان الصهاين طردو الفلسطينيين من بلدهم العربي شعب كامل شرد الم تتحرك مشاعركم عليهم
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**** هجموا مندوب الكويت
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** الغانم حفظه الله جرح مشاعر الصهاينه هزلت
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هدان الكاتبان لم ****
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للاسف الاعلاميين الحمد والفراج اعتمدو في تغريداتهم على أنصاف الحقائق . فرده فعل الغانم جائت تعقيبا على صراخ ومهاترات المندوبة الاسرائيليه اللتي بدأت بالقول انهم دوله ديمقراطية. تغريداتهم سخيفه للغايه
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الحر حر ياسادة
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مرزوق الغانم أقول وين الباقي ***😏😏
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الله يصف هذه الأمة بأنها خير أمة ليعترض عليه تركي الحمد ويقول نحن أسوء أمة والله جعل اليهود أشد الناس عداوة للمسلمين ويعترض ويقول هذه كراهية وتعصب بل والدين منه براء أقول له كبرت كلمة تخرج من أفواههم
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الغانم وطني عروبي مخلص هل نسيتم وقفته في أحد المؤتمرات ودفاعه عن المملكه عندما وقف وقال أن كانت السعوديه غير حاضره في هذا المؤتمر فأنا السعوديه ولن نسمح بالتطاول عليها هذا هو الكويتي الغانم البطل .
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اعتذر لك يا استاذ مرزوق عما لحق بك من كلام من المبطحين والمبطحات في شخصك الكريم
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لللاسف هالاشكال هم اللي محسوبين على ثقافتنا واعلامنا وصحافتنا واصبحوا لنا رموز الى متى وهالاشكال تستفزنا في اقدس الاشياء
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****ينتقدون الغانم. اخر زمن
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الملاحظ ان خطاب الحقد والكراهيه متهمه فيه الدول ألعربيه ، وينسون ان التراث الديني والسياسي والاجتماعي الصهيوني ملي بالحقد والكراهيه لكل ماهو غير يهودي وخاصة العرب ...
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كفوووو ياالغانم
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تعليق مخابف
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خرجوا من ***
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بدون زعل يجب محاسبة الدكتور تركي الحمد يا رجال الوطن كلامة خطير لايرضي الله
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نرزوق كنت ف المقاومه الكويتيه انت خابر لافتات كاتبينها اللي تدافع عنهم نريد خادمه كويتيه غير حاجات كثيره فعلوها جزا اكرام الكويت لهم مانعمم لكن المراره لاتنسي
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كفوكفو الدكتور مرزوق الغانم ريس مجلس الامة في دولة الكويت الشقيقة اقالة اي شخص في مجلس الامة لايحترم السعودية ووشعب السعودية نعم السعودية والكويت قلب واحد وشعب واحد الله يحفظ اهل السعودية واهل الكويت
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يووووه مادام طردت البرلمان الصهيوني من الاجتماع كمل جميلك واطرد الصهاينه من فلسطين ...اهم شي كم النتيجه ومن الفايز 🙄
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نحن ضد سياسة الحكومة الكويتية في كثير من القضايا الإقليمية لان بوصلة السياسة الكويتية تحرك من أمريكا وبعض الدول الغربية ولكن موقف السيد مرزوق الغانم يثلج ***
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الله يهديه الغانم ماله حق يزعلهم ***
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إسرائيل تعتبر عدوة لدودة، ومما يسهل الاحتراس منها هو "خطورتها الظاهرة" ،، ولكن الأخطر من الشقيق في عالمنا الذي يبتسم في وجهك ويحمل في ضميره مخطط الخيانة والطعن في الظهر ، والتاريخ مملوء بالنماذج !
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كما اثلج صدورنا عند دفاعه عن السعودية من اذناب العرب في احد الاجتماعات البرلمانية حق علينا اليوم وهو يواجه العدو الصهيوني ويعبر عن ما يجول في صدورنا وقد تكلم نيابة عن الشعوب العربية لأنه نائب منتخب
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الغانم ابيض وجه قابل وواجه حتى لو بكلمه لكن انت وياه ماذا فعلت أو قدمت غير انتقاد رجال العز والفخر زي اللي ماني قال شاهت الوجيه
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مرزوق الغانم يمثلني ولا انت ولا عشره من امثالك يوصلون مستواه .***
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لله درك يالغانم لقد اصبت القوم في مقتل.وستخرج اصوات كثيرة ضدك مع انك لم تغتصب ارضا ولم تقتل طفلا. دعوه اقل شيء يعبر عن رأيه فالبرلمان بكبره لم يسكته اما انتم فاقعدوا مع الخالفين والمواقف لها أبطالها .
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غريب امر هاذا المخلوق المسمى ب تركي الحمد الذي مازال يعيش في اسوء امه,اذهب الى ماتراه خير امة واتركنا وشأننا.
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و ما أصْدَقَ الحُرّ الكُويْتِيَّ موقِفاً ** وما أفْصَحَ التعبيرَ منهُ وأنبَلَهْ! ألَمْ تَرَ هذا الغانِمَ الشَّهْمَ يبْتَنِي ** صُروح فخارٍ في الثَّوانِي المُؤَجَّلَهْ
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إسرائيل اللعينة لن ترد على هذه المهاترات بالكلام .. الصراخ ليس بطولة . يالله من بكرة حرك الجيش والحشد الشعبي وحماس والسلطة وعلى تل ابيب .. هذا المفروض ونرفع لك التحية ونقووول بطل قال وطال ،،،،،،،
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دقيقةُ عزِّ تَعدِل الدهر أكْمَلهْ ** ومنْ يُهمل المجد المُؤَثَّلَ أَهْمَلهْ و لنْ يَذْكر التاريخُ إلاَّ رجالَهُ ** فمَا أعسر الذكر الجميل وأسهَلَهْ! يتبع
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تركي الحمد...***
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-يا تركى الحمد انت تحرف في كلام ربنا عز جل وتقول نحن اليوم أسوأ أمة أخرجت للناس استغر ربك وتب اليه والله ان الدنيا ما تنفعك انا مستغرب من الناس قست قلوبها ايش جرى لهام والله تسمع كلام عجيب
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طبيعي أن يدافع مثل هؤلاء عن اليهود لأنه يحز في أنفسهم أن يتعرض أحد إخوتهم وأحبابهم للإهانه من قبل عربي ومسلم,
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يعني خايف على اليهودي من الصراخ وما خفت على الفلسطينيين من النار والصواريخ والموت الحصار والسجن مدى الحياة والابتزاز صراحة صحيح قلبك رقيق، لقى اليهود من عرب اليهود دعم فمن لمسلمي العرب
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للاسف الظاهره الصوتيه انشأتها القوميات العربيه و توارثها عطوان و امثاله الذين يسترزقون منها
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والله انة رجال وكفووووو وما قال الا الكلام الذي ينهج به لسان كل رجل عربي ومسلم
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غريبة الصحافة ووكثيرناس يحاربون اي شخص مخلص للوطن ولشعب العربي والخليجي كفو معالي الشيخ تركي ال الشيخ ووكفو مرزوق الغانم ووكفو داودد الشريان ووكفو الدكتور تركي الحمد
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نفس الصراخ واللافتات الإعلانية ( الموت لإسرائيل ) الصوت عالي والفعل خالي .. وما هكذا تورد الإبل يا لغانم ، سبقك جمال وقال هنرميهم البحر وراح ع اليمن وقال صدام بنحرق نصف إسرائيل وجاك ع الكويت .كفى صراخ
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مرزوق الغانم رجل دوله ولم يقل الا الحقيقة ليش الزعل, الكيان الصهيوني قتل ويقتل الاطفال ويمعن في القتل لاخواننا في غزه عجبي !!!
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كل الي انتقدوا الغانم حسدة الغيرة إليهم مثل غيرة المره . قول الحق يسكت عنه
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تركي الحمد الله ***
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من المؤسف حقا أن تكون هناك **
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القضية ليست صراخ وعويل أو تنديد وهذر لا يودي ولايجيب القضية نهضة أمة وبانجازاتها تفرض نفسها على الآخرين
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النواميس والعز والشرف والبطولات والشجاعه وكلمة الحق لها ناسها طوال الشرب ..***
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صدقو تركي الحمد واحمد الفراج والكاتبه,وفقهم الله لنزع الغمامة عن اعين الناس,هلكونا ذوي الاصوات الصاخبه وخطبهم اللي توجع القلب والعقل والاذاني.
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وين قلم الباطل وقت مايتكلمون علئ جماعته ما يقدر يرد لاينفضح
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يتألمون لصوت حق وصرخت بطل قيلت في من يقرون بأنه عدو ولا يألمهم صوت المدافع والقاذفات عندما تقتل أطفال فلسطين .. عجبي انبرؤا يدافعون عن إخوانهم من اهل الكتاب ويلقون باللوم على اخيهم العربي . حسبنا الله
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وفقك الله ياالغانم لان عندك من الغيره ****
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رجل ابن رجل يالغانم تطرد الوفد الاسرائيلي اشهد انهم قتلت الاطفال تذكرون محمد الدره
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موقف الغانم***
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اتحداكم تنبسون ببنت شفه أنت وياه على الصهاينه .. لا أنتم ولا اللي أكبر منكم ... عزالله تبطون عظم ماتوصلون مواصيل الغانم أبيض الوجه ...
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على فكره الغانم لم يصرخ الرجل بحده صوت الكرامه والشجاعه طرد الاسرائيلي من القاعه
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بيض الله وجهك يامرزوق الغانم
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وش تبونه يسوي يصفق لهم مثلآ ولا يرقص فرحان حسبنا الله ونعم الوكيل
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الغانم قال ماعجز عنه روساء دول عربية
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ت٥٩ الناس عند رب العالمين سواسيه ولكن المتميز عند الله هو التقي فعندما تقول انهم من بلاد الحرمين حسستني انهم ملائكه أبد مايغلطون كفاك كلام مكرر وتعليق هزيل
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اناع نفسي راح استغرب لو فعلوا العكس😁
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سبحان الله حتى الرجال مغلط على إسرائيل انتم وش دخلكم بالموضوع رجل معنى الكلمه يصارخ المهم عبر بلي يريد كتاب ? بس مقول الله يديم علينا الأمن والأمان في وطننا تحت قيادتنا الرشيده
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في وقتنى هذا ايران اخطرمن اسرائيل في كراهيتهم للعرب
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عجبت من شي اثبت ان الانبطاح والخنوع اصبح سمة لدى البعض . لكن لابأس اذا ماعلمنا عن حال المتردية والنطيحة : الغانم بطل بطل بطل وكثر الله من امثاله
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الغانم تحدث بلسان كل مسلم فله منا الدعاء بالخير لم يبقى للمسلمين الا الصراخ تريدوم ان نحرم منه ايضا ...
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كل صوت يخرج من هنا وهناك لعزل اسرائيل وفضح ممارساتهم نجد الخونه يدافعون عن بني صهيون وينتقدون بني جلدتهم فنحن امه ليس لدينا سلاح سوى اناملنا وألستنا وليس هناك مانع لفضح بني صهيون
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صدقوني بعد كلام الغانم ر***
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** المحتلين لاراضي المسلمين **
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انتهت البطولات الوهمية التي كانت تسوق للناس قديما أصبحت المجتمعات العربية أكثر وعيا. ***
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الفلسطيني عاشرناهم وحتي الكويت وقت الاختلال عرفوهم اخقد ناس موكلهم لكن فيه ***
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الن بدل ان تقفوا مع هذا البطل والذي عرا مندوب اسرائيل وخذله امام الناس جايين تحاسبون الرجال
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هناك فرق بين*** شكرا للرجل العربي الحر الغانم
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
ورخوووله زعلانه من امس على جماعتها
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
ان تظل ظاهرة صوتية في الحق لنصف قرن افضل بكثير من ان تكون معول هدم لمدة يومين
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ياابناء الوطن ايش فيكم بعضكم شاب ناره على بعض
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
لكن البلد روسي وهم داعينهم ومرحبين بهم مرزوق لاشك عنده موقف لكن اسرائيل اصبحت واقع وحتي انت برلماني يعني ديمقراطي لازم الهدوء في المحافل يالله الخيره
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** كفو يالغانم
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بدو ينكشفو للعالم اكثر واكثر هاذا شي طيب ويثلج الصدر حتى يعلم من كان يجهل حقيقه هؤلاء المغرمين بحب الصهاينه
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طلعو على حقيقتهم بني لبرال. طلعو على حقيقتهم بني لبرال.
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مان سوى مثل بطل الغروبهcc....لما قال ينبغي ان نوفر لامن للمواطن الاسراييلي الى جانب المواطن الاسرايييلي سياسة خنوع وانهزام وتوسل هؤلاء هم العرب. لكن املنا فؤ الاجيال القادمه عل وعسى
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كفو يالغانم طرد الوفد الاسرائيلي من القاعه بتصفق حار من جميع انصار الانسانيه بالعالم ولم يعترض احد عليه الا عملاء اليهود
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اين هؤلاء العملاء من اتفاق ايران وصراح ظريف وشتمه لكل من يقف ضد ايران
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مرزوق الغنام بين موقف رجل من ظهر رجال لكن وش سويت للشعب كم اقول شعبكم في السعوديه وش سويتو كله اموركم و كتاباتكم عن المراه تحرير المراه هذا اكبر همكم الرجل يتكلم عن عن الامه الاسلاميه هنا الرجوله
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الان تنضيم حمله قويه ضد الفراج
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ليه يامرزوق تجرحهم
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ليت اللي انتقد الغانم عنده ربع ***وشهامته… ما انتقده الا كل ***
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مرزوق الغانم رجل اعروبي مواقفه جريئة وقاطعه عندما هاجم ممثل ايران في قلب بغداد وقال انا امثل المملكه اذا غابت الجميع اثنى عليه ولكن تركي الحمد واحمد الفراج التزموا الصمت حينها
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الفرج والحمد انجرحو ليه يا مرزوق****
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هذا ماقلناه..وقالوا المتخلفين المتشددين عنا..اننا نقف مع اسرائيل..الآن جميع المثقفين المحترمين من جميع الدول..التي تعلم ان الصراخ ليس من فعل الشجعان..بل الصراخ لايفعله الا.. لهذا، نتمنى ان لايعودها 💚
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ايها المواطنين وحدو صفوفكم فلقادم سيكون مجهول
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الحمد والفراج مايمثلون الا قلة لاتذكر تسمي نفسها بالكتاب والمثقفين وليس معترف بها شعبياً .
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الهدف الى الان غامض هل هناك فعلن****
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كلكم مبدعين .
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****وبيض الله وجهك يامرزوق الغانم انك انت من يحس بحرقة الاطفال اما الفراج وطقته هم م****
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نركي الحمد يقول نحن متخلفين ..ولدينا رؤية 2030 واضحة المعالم ...هل هذا عاقل !!! ..يجب محاسبته بقوة على قاله
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ايران محتله اربع دول ماصارخ عليها الوضع يبي شو وشعبيه ههههههه
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متى سنتطور ونبني مستقبل اجيالنا ونحن مازال في السنتنا لبرالي واخونجي
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سبحان الله الحمد و الفراج ، كاد المريب ان يقول خذوني .
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اليبراليه خطر على الوطن في غمضه عين*****
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ماذا يريد اللبراليون بالضبط هل يفضلون الهوديه على الاسلام ام ماذا؟؟؟؟؟؟
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قال ايش قال صدمني الغانم ****
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نشكرالغانم ولا نعترف بالحمد ولا الفراج
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الغانم رجل عن الف رجل واما الفراج والحمد ماهي غريبه ردت فعلهم ففاقد الشيء لايعطيه
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والله يا احمد الفراج مرزوق الغانم بيض الله وجهه عطاهم العلم كاش لاكن انت ماعندك الا البربره
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اللبرالي مثل ***..... ماينصلح حاله ابد
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تركي الحمد في كل تعليق له لابد ان يعكس اية او حديث او اثر ... حاسبه الله بنواياه و****
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ياهؤلاءاقل شيءمرزوق تكلم وعبرعن مليار مسلم أمام العالم وانتم***
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انها تبعيتكم حتى الكلام لا تريدون انتقاد ومعاملة المجرمين والغزاة والمحتلين بقسوة ليش ماتنتقدون الذي يقول ان عدوهم الأول هو مليار وستمائة مليون مسلم ومن يطعنون في الدين ورموز الأمة وفي حكامنا اليوم
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إحدى اثنتين إمازعلتوا يابني ليبرال على حبايبكم اسرائيل **** وبيض الله وجهك يا الغانم اما بني لبرال تهمهم الحضارة والثقافة ****
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أليس كان بوسعهم السكوت بدلا من هذا الاستفزاز لمشاعر المسلمين ؟!!
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نعم قضايا الامه لاتحل بالزعيق كما فعل اخونا الكويتي الغانم
لا يعجبني(10) اعجبني(2)
تعليق مخالف
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للأسف أن تركي الحمد وأحمد الفراج وغيرهم، هم من يستجلبون العداءات لوطننا الذي بذل حكومة وشعبا الكثير من أجل فلسطين !!!
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الفاشل يود ان يكون الجميع فاشلين مثله **يود ان تعم ***كل من حوله محاربي نجاح الآخرين كثر . يغيضهم اي موقف مشرف لاي شخص يصدمهم اي شخص يتفوق او يتقدم او يحضى بقبول وتصفيق شعبي
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
ليس غريباً أن من يدافع عن أسرائيل هم الليبراليون ، والغانم لم يجانب الحقيقه عندما نعت الأسرائليين بالمحتلين وقتلة الأطفال !!
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الغانم رجل عن الف ذكر جبان
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على الأقل مرزوق الغانم قال ما عجز الغير عن قوله
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سمعنا عن غيرت النساء ولكن غيرت الذكور شي جديد
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تعليق مخالف
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لكن من قال العرب ظاهره صوته فهو صادق ولم يكذب العرب ظاهرة فلماذا نصارخ ونشجب ونستنكر بالكلام والكذاب ) ولو كنّا صادقين فالمفروض اي عربي يحضر المؤتمرات بالزي العربي
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والله انه رجل في زمن قل فيه الرجال تكلم بقوة وحق وطردهم والي انتقدوه معروفين حبايب أمريكا وتربيتهم وما أخذ بالقوة لايسترد الا بالقوة
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مواقفه مع السعودية لا تنسى وموقفه العروبي شجاع ورجولي ومن يتنقده لا يحمل جرام واحد من العروبة والغيرة على كرامة العرب. مرة أخرى شكرا رئيس مجلس الأمة الكويتي نطقت بما يعجز عن نطقه الملايين.
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وما تخفي صدورهم أكبر
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القطيع اليبرالي قطيع منهزم يعيش بلا هويه حالهم حال المجوس والدواعش والاخونج جميعهم سبب تخلف الامه
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الله يكثر من امثال مرزوق الغانم .
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اذا لم تفعلوا ما فعله الشريف الغانم فصمتوا الحمد والفراج لم نرى منكم الا النقد لما يتكلم على اسرائيل الغاصبة للأرض الفلسطينية
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***لاغرابه!
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*** صدق والله الشاعر العتيبي لا كثركم الله
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اتفق مع الفراج ولا اتفق مع تركي الحمد
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طلعو على حقيقتهم بني لبرال.
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