بعد أنباء عن تكسبه منها… الداعية “العريفي” يكشف حقيقة عضويته الشرعية في عدة “قنوات وبنوك”!
صحيفة المرصد: كشف الدكتور الداعية محمد العريفي، حقيقة ما يتردد حول عضويته في الهيئات الشرعية لعدد من الجمعيات والقنوات والبنوك، مؤكدًا أنه ليس عضوًا فيها ومن يدعى غير ذلك عليه أن يثبت.
وقال العريفي، فى تغريدة عبر حسابه فى “تويتر” اليوم الخميس: “بلغني أن جمعيات أو قنوات أو بنوك تضع اسم العريفي بهيئتها الشرعية دون علمي! لست عضوًا فيها ومن ادعى يُثبت. مع تعاوني الدعوي مع كل محب للخير”.
وكان قد تردد أن “العريفي” يتكسب من وراء هذه العضوية، ويحصل على راتب شهري من هذه الجهات، وهو ما نفاه الداعية.
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بلغني أن جمعيات أو قنوات أو بنوك تضع اسم #العريفي بهيئتها الشرعية دون علمي!
لست عضواً فيها ومن ادعى يُثبت
.
مع تعاوني الدعوي مع كل محب للخير
— د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ١٧ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
عليه ان يثبت عليه ان يثبت عليه ان يثبت ****
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الشيخ حفظه الله لا يستخدم الدين للتكسب بل اكبر من ذلك
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مدام انهم مو صادق ليه ماترفع عليهم قضيه ؟؟؟؟؟؟
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أهلا وسهلا بقلم الحقيقه نور المرصد
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الي يعرف الفرق بين الخبث والخبائث ؟ هل يوجد فرق..ام نفس المعنى..عطوني الحل ..اتحداكم 💚
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أهلا وسهلا بقلم الحقيقه نور المرصد
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ههههف
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أهلا وسهلا بالكنق قلم الحقيقه
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هههه
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هههه
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الاخوانجيه دمروا الشباب. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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اهتدى على يديه الكثير من الشباب الشيعه لذلك له أعداء
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الشيخ العريفي لايحتاج منا إلى تزكية ورده على الاتهامات الباطله من أبسط حقوقه وللأسف انتشرت الشائعات من غير دليل وهذه نهانا ربنا عنها في كتابه الكريم بقوله سبحانه وتعالى ( إن بعض الظن إثم )
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شيخنا الفاضل العريفي ***
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تعليق 46 أتفق معاك
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مستهدفون **
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*** ليش ما يرفع عليهم قضيه
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رجال الدين عمادنا بعد الله.. وهم مستهدفوون من اعدا الوطن والاسلام ولهم اجنداة ذكيه ومدروسه..
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قلم الحقيقه****
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حفظك الله من كل مكروه يا شيخ محمد والله العظيم اني احبك في الله فأنت وجه مشرق في الدعوة الى الله ، سر على بركة الله ولا تلتفت للاقزام
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في هذا العصر ابتلينا بأناس بمجرد الاختلاف معهم فأنت عدوهم اللدود وسيجعلونك محل المتابعة والتركيز على اخطائك ليظهروها للملا بشكل مبالغ فيه. نحن بشر ولسنا معصومين عن الخطأ ولنعيش بسلام واحترام متبادل.
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طيب ليش مت ترفع دعوى عليهم وهم يستغلون اسمك ***
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هذاكلام افتراءوالعريفي رجل دين بارزاخلاق وامانه ***
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ايوه صاددق.
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ايوها الرحيله انك راحله من رواحل الركوب
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يا قرة عيني
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كلام الشيخ صح***
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فعلآ لابد من قانون يحمي البشر ومن يتهم شخص لابد ان يحظر دليل او يتحمل العقاب
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دائما صاحب الحق محارب سبحان الله
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العريفي قاهر اليبراليه
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الرخله رخله ولو طالت اذانيه ويبقى الشيخ تاج راسك ياذنب ايرآن
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خلصتي طبخ ياالله افلحي بعدين زوجك يزعل
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كل ذنب من أذناب الإيرانيين ...
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نصرك الله ياشيخنا العظيم على الروافض المجوس والمنحلين دينيا و اخلاقيا ...
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يفترون على الشيخ من كثر الألم الذي أصابهم منه وفضح معتقدهم الفاسد
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الافتراء ليس جديد قد افتروا على الكذب فما بال البشر هذه دولتنا حرسها الله كل يقوم أذناب إيران يفترون الكذب عليها ويفضحهم الله فأصير واحتسب لأن الشجر المثمر هو الذي يقذف بالحجر
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ابوي الله يحفظه قبل كم سنه كان يأخذنا معه من السويدي لي الحمراء مسجد الدخيل نحضر محاضراته بعد المغرب وكنت اروح معهم عشان التصوير وعسان والباعة الي أمام المسجد
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جزاك الله خير ياشيخ هذولا فقاعات
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حفائد خامئني حاقدين على بلدنا وشيوخنا ****
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رحال وقلم الحقيقه انتبهم ترا انا موجود
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اسال ان يحميك ويسدد خطاك إنه ولي ذلك والقادر عليه٠
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حفظك الله ي شيخنا نحبك ف الله سر وعين الله ترعاك حفظ الله مشايخنا م كيد وحقد قطيع الليبرالية والملحدين
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جزاك الله خير ياشيخ هذولا فقاعات
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لا عليك من هؤلاء سر في دعوتك إلى الله فهذا طريق مليء بالأشواك وهو طريق الأنبياء وأنت أكثر منا في الاطلاع على سيرهم مع أقوامهم وما لاقوه في سبيل الدعوة الى الله لا تلفت لأحد منهم أبد وقل حسبي الله
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