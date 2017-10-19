رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بعد أنباء عن تكسبه منها… الداعية “العريفي” يكشف حقيقة عضويته الشرعية في عدة “قنوات وبنوك”!

بعد أنباء عن تكسبه منها… الداعية “العريفي” يكشف حقيقة عضويته الشرعية في عدة “قنوات وبنوك”!

بعد أنباء عن تكسبه منها… الداعية “العريفي” يكشف حقيقة عضويته الشرعية في عدة “قنوات وبنوك”!
حجم الخط A A A
المرصد 77 5٬808 5 ساعات

صحيفة المرصد: كشف الدكتور الداعية محمد العريفي، حقيقة ما يتردد حول عضويته في الهيئات الشرعية لعدد من الجمعيات والقنوات والبنوك، مؤكدًا أنه ليس عضوًا فيها ومن يدعى غير ذلك عليه أن يثبت.

وقال العريفي، فى تغريدة عبر حسابه فى “تويتر” اليوم الخميس: “بلغني أن جمعيات أو قنوات أو بنوك تضع اسم العريفي بهيئتها الشرعية دون علمي! لست عضوًا فيها ومن ادعى يُثبت. مع تعاوني الدعوي مع كل محب للخير”.

وكان قد تردد أن “العريفي” يتكسب من وراء هذه العضوية، ويحصل على راتب شهري من هذه الجهات، وهو ما نفاه الداعية.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

77 - ياليل ابولمبه
2017-10-19 17:13:09
عليه ان يثبت عليه ان يثبت عليه ان يثبت ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
76 - متابع
2017-10-19 17:11:39
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
75 -
2017-10-19 17:02:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
74 - متأمل
2017-10-19 16:42:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
73 - فهد12
2017-10-19 16:27:21
الشيخ حفظه الله لا يستخدم الدين للتكسب بل اكبر من ذلك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
72 - العنزي
2017-10-19 16:26:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
71 - ابوماجد
2017-10-19 16:03:06
مدام انهم مو صادق ليه ماترفع عليهم قضيه ؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
70 -
2017-10-19 15:52:05
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
69 -
2017-10-19 15:49:16
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
68 -
2017-10-19 15:47:08
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
67 -
2017-10-19 15:45:37
أهلا وسهلا بقلم الحقيقه نور المرصد
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 9,428 )
66 - الرحااال
2017-10-19 15:45:11
الي يعرف الفرق بين الخبث والخبائث ؟ هل يوجد فرق..ام نفس المعنى..عطوني الحل ..اتحداكم 💚
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
65 -
2017-10-19 15:44:20
أهلا وسهلا بقلم الحقيقه نور المرصد
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
64 -
2017-10-19 15:40:30
ههههف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
63 -
2017-10-19 15:37:41
أهلا وسهلا بالكنق قلم الحقيقه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
62 - ابو سطان - الرياض
2017-10-19 15:37:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 -
2017-10-19 15:35:49
هههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 -
2017-10-19 15:34:55
هههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,977 )
59 - قلم الحقيقه
2017-10-19 15:31:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
58 -
2017-10-19 15:31:42
الاخوانجيه دمروا الشباب. حسبنا الله ونعم الوكيل.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
57 - فاهم اللعبة
2017-10-19 15:30:39
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 -
2017-10-19 15:02:43
اهتدى على يديه الكثير من الشباب الشيعه لذلك له أعداء
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
55 - ابو فهد
2017-10-19 15:01:08
الشيخ العريفي لايحتاج منا إلى تزكية ورده على الاتهامات الباطله من أبسط حقوقه وللأسف انتشرت الشائعات من غير دليل وهذه نهانا ربنا عنها في كتابه الكريم بقوله سبحانه وتعالى ( إن بعض الظن إثم )
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
54 - الراصد
2017-10-19 14:54:36
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1,316 )
53 - رعد الشمال
2017-10-19 14:52:25
شيخنا الفاضل العريفي ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - أفريقي
2017-10-19 14:50:44
تعليق 46 أتفق معاك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - بردقان
2017-10-19 14:50:42
مستهدفون **
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - المر
2017-10-19 14:46:08
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - Saeed
2017-10-19 14:44:52
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - هندي فاهم
2017-10-19 14:43:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1,316 )
47 - رعد الشمال
2017-10-19 14:38:36
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 -
2017-10-19 14:33:33
*** ليش ما يرفع عليهم قضيه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
45 - محمد
2017-10-19 14:33:12
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - فيصل
2017-10-19 14:31:02
رجال الدين عمادنا بعد الله.. وهم مستهدفوون من اعدا الوطن والاسلام ولهم اجنداة ذكيه ومدروسه..
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
43 -
2017-10-19 14:29:35
قلم الحقيقه****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - ابوسعد
2017-10-19 14:27:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 -
2017-10-19 14:27:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - مراقب
2017-10-19 14:22:50
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
39 - ابو محمد الحساوي
2017-10-19 14:06:26
حفظك الله من كل مكروه يا شيخ محمد والله العظيم اني احبك في الله فأنت وجه مشرق في الدعوة الى الله ، سر على بركة الله ولا تلتفت للاقزام
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
38 - ابو شدا
2017-10-19 14:05:18
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 769 )
37 - فهد
2017-10-19 14:02:55
في هذا العصر ابتلينا بأناس بمجرد الاختلاف معهم فأنت عدوهم اللدود وسيجعلونك محل المتابعة والتركيز على اخطائك ليظهروها للملا بشكل مبالغ فيه. نحن بشر ولسنا معصومين عن الخطأ ولنعيش بسلام واحترام متبادل.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - صقر السلام
2017-10-19 14:02:52
طيب ليش مت ترفع دعوى عليهم وهم يستغلون اسمك ***
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
35 - loving liberal
2017-10-19 14:02:31
هذاكلام افتراءوالعريفي رجل دين بارزاخلاق وامانه ***
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
34 - hima
2017-10-19 13:52:18
ايوه صاددق.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - منصف
2017-10-19 13:46:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - اليعربي
2017-10-19 13:44:08
ايوها الرحيله انك راحله من رواحل الركوب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - يمني مقيم
2017-10-19 13:38:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - 987
2017-10-19 13:31:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - زائر الظهيرة
2017-10-19 13:30:58
يا قرة عيني
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
28 - ناصر ناصر
2017-10-19 13:25:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
27 - هاوي حنانك
2017-10-19 13:11:38
كلام الشيخ صح***
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
26 - ابو عمار
2017-10-19 13:10:46
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - بندر بن سلطان
2017-10-19 13:10:26
فعلآ لابد من قانون يحمي البشر ومن يتهم شخص لابد ان يحظر دليل او يتحمل العقاب
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
24 - ماجد
2017-10-19 13:08:54
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - @
2017-10-19 13:08:54
دائما صاحب الحق محارب سبحان الله
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
22 - منال الضاحي
2017-10-19 13:07:23
العريفي قاهر اليبراليه
لا يعجبني(8) اعجبني(13)
21 - رخوووله
2017-10-19 13:06:34
الرخله رخله ولو طالت اذانيه ويبقى الشيخ تاج راسك ياذنب ايرآن
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
20 - رخوووله
2017-10-19 13:05:24
خلصتي طبخ ياالله افلحي بعدين زوجك يزعل
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 12,255 )
19 - العنيد
2017-10-19 13:03:56
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كل ذنب من أذناب الإيرانيين ...
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
( عدد التعليقات 12,255 )
18 - العنيد
2017-10-19 13:02:47
نصرك الله ياشيخنا العظيم على الروافض المجوس والمنحلين دينيا و اخلاقيا ...
لا يعجبني(5) اعجبني(5)
17 - كيان
2017-10-19 13:02:42
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - صبحي
2017-10-19 13:01:32
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 12,255 )
15 - العنيد
2017-10-19 13:01:22
يفترون على الشيخ من كثر الألم الذي أصابهم منه وفضح معتقدهم الفاسد
لا يعجبني(5) اعجبني(5)
( عدد التعليقات 12,255 )
14 - العنيد
2017-10-19 12:59:47
الافتراء ليس جديد قد افتروا على الكذب فما بال البشر هذه دولتنا حرسها الله كل يقوم أذناب إيران يفترون الكذب عليها ويفضحهم الله فأصير واحتسب لأن الشجر المثمر هو الذي يقذف بالحجر
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
13 - هنطش
2017-10-19 12:59:34
ابوي الله يحفظه قبل كم سنه كان يأخذنا معه من السويدي لي الحمراء مسجد الدخيل نحضر محاضراته بعد المغرب وكنت اروح معهم عشان التصوير وعسان والباعة الي أمام المسجد
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
12 - saeed
2017-10-19 12:58:42
جزاك الله خير ياشيخ هذولا فقاعات
لا يعجبني(3) اعجبني(13)
11 - هاشم
2017-10-19 12:58:20
حفائد خامئني حاقدين على بلدنا وشيوخنا ****
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
10 - Saeed
2017-10-19 12:57:52
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
9 - هاشم
2017-10-19 12:56:40
رحال وقلم الحقيقه انتبهم ترا انا موجود
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
8 - عبدالله الناصر / حائل
2017-10-19 12:56:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
7 - زائره
2017-10-19 12:56:15
اسال ان يحميك ويسدد خطاك إنه ولي ذلك والقادر عليه٠
لا يعجبني(4) اعجبني(7)
( عدد التعليقات 9,428 )
6 - الرحااال
2017-10-19 12:52:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
5 - فتى الجنوب
2017-10-19 12:50:40
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
4 - الجيكرة
2017-10-19 12:49:56
حفظك الله ي شيخنا نحبك ف الله سر وعين الله ترعاك حفظ الله مشايخنا م كيد وحقد قطيع الليبرالية والملحدين
لا يعجبني(4) اعجبني(5)
3 - ما فيه دخان بدون نار
2017-10-19 12:44:05
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
2 - نوف الشهري
2017-10-19 12:43:46
جزاك الله خير ياشيخ هذولا فقاعات
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
1 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-19 12:36:22
لا عليك من هؤلاء سر في دعوتك إلى الله فهذا طريق مليء بالأشواك وهو طريق الأنبياء وأنت أكثر منا في الاطلاع على سيرهم مع أقوامهم وما لاقوه في سبيل الدعوة الى الله لا تلفت لأحد منهم أبد وقل حسبي الله
لا يعجبني(7) اعجبني(15)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : قلم الحقيقه

خاطري أسأأأأأل أحد أخواتنا الاماراتيات هل في وطنكم الاماراتي مواطن اماراتي حاول...
بواسطة : فهدة

ترا في اوكسجين في الطيارة لازم وشنطة إسعافات أوليه متعودين...
بواسطة : بدر

عادي عادي طول مافيه حسيب ولا ورقيب على شركة المياه ويسرحون ويمرحون بكيفهم فالاتي...
بواسطة : فهدة

كيف الدكاتره موجودة والصيدلية تشخص وتسعف ايش هذا السخف...
كتاب الرأي
mm

محمد الساعد

العشاء الأخير في اليونسكو
191 4
mm

مشعل السديري

الناس فيما يعشقون مذاهب
205 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

حقوق الإنسان وفق ضوابط شرعنا وأرثنا الثقافي!
128 2
mm

د. محمد العوين

ما بعد بكاء القطريين على الفضائيات!
353 4
mm

سمر المقرن

قتل الأمهات!
147 0
mm

خلف الحربي

داعش ذهاباً وعودة
257 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

إعرفوا زين… من يلعب على الحبلين !؟
266 0
mm

محمد آل الشيخ

إيران ديك من ورق!
321 7
mm

مشعل السديري

عندما مسح به البلاط
448 4
mm

عبدالرحمن الراشد

التكتل الجديد ضد طهران
353 6
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

لماذا لم أبارك للهلال
588 20
mm

عادل التويجري

النسيان !
244 4
mm

أحمد الشمراني

نعم ما فات ما مات وهذا الدليل
568 17
mm

أحمد الشمراني

تخدير للأهلي وتقليل من الاتحاد
484 4
mm

عادل التويجري

الإحباط !
614 6
mm

أحمد الشمراني

العويس يهزم الشباب
523 7
mm

أحمد الشمراني

كأس السوبر النصراوي
898 18
mm

صالح الهويريني

الحسابات الوهمية (انقرضت)
596 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ما بين رياضة الماضي والحاضر (قرار)
261 0
mm

أحمد الشمراني

وسقط القناع يابرقان…….!!!
800 10
الاخبار الدولية
هل تذكرون “مونيكا” عشيقة الرئيس السابق “بيل كلينتون” .. تعود للأضواء بقضية تحرش جديدة!

هل تذكرون “مونيكا” عشيقة الرئيس السابق “بيل كلينتون” .. تعود للأضواء بقضية تحرش جديدة!

 المرصد 2 881 25 دقيقة
بالأسماء والصور..حاكم “دبي” يفاجأ متابعيه على “تويتر” بتعديلات وزارية جديدة

بالأسماء والصور..حاكم “دبي” يفاجأ متابعيه على “تويتر” بتعديلات وزارية جديدة

 المرصد 4 1٬136 59 دقيقة
أردوغان مهاجما بارزاني: من أين لك الحق بكركوك؟..نحن أحفاد الفاتح

أردوغان مهاجما بارزاني: من أين لك الحق بكركوك؟..نحن أحفاد الفاتح

 المرصد 27 1٬059 1 ساعة
أمر بالقبض على “كوسرت رسول” نائب رئيس إقليم كردستان لوصفه الجيش العراقي بالمحتل

أمر بالقبض على “كوسرت رسول” نائب رئيس إقليم كردستان لوصفه الجيش العراقي بالمحتل

 CNN 2 524 1 ساعة
المرصد الرياضي
شاهد .. تركي آل الشيخ يكشف عن اسم النادي المصري الذي يشجعه في حوار مع “عمرو أديب”

شاهد .. تركي آل الشيخ يكشف عن اسم النادي المصري الذي يشجعه في حوار مع “عمرو أديب”

 المرصد 54 5٬762 16 ساعة
تركي آل الشيخ يعين أستراليا مستشارا قانونيا للرياضة

تركي آل الشيخ يعين أستراليا مستشارا قانونيا للرياضة

 المرصد 61 4٬028 20 ساعة
شاهد..ملاكم يغدر بزميله ويسقطه بالضربة القاضية بعد إيقاف النزال!

شاهد..ملاكم يغدر بزميله ويسقطه بالضربة القاضية بعد إيقاف النزال!

 المرصد 12 7٬186 يوم واحد
بالفيديو : طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أوضاع الشباب .. ويكشف عن رصيد خزينة النادي

بالفيديو : طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أوضاع الشباب .. ويكشف عن رصيد خزينة النادي

 المرصد 23 8٬944 يومين
اخبار فنية
شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

 المرصد 22 7٬039 يوم واحد
شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

 المرصد 88 6٬293 يوم واحد
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

 المرصد 149 11٬240 يومين
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

 المرصد 181 22٬732 يومين
اخبار منوعة
بالصور : تعرف على الإعلامية “مروج” التي خلعت حجابها وأصبحت أشهر مذيعة مصرية

بالصور : تعرف على الإعلامية “مروج” التي خلعت حجابها وأصبحت أشهر مذيعة مصرية

 المرصد 22 1٬961 2 ساعتين
بالصدفة مذيعة تتفاجأ بضيفة البرنامج ترتدي نفس قميصها .. شاهد ردة فعلها

بالصدفة مذيعة تتفاجأ بضيفة البرنامج ترتدي نفس قميصها .. شاهد ردة فعلها

 المرصد 33 15٬989 13 ساعة
تطورات جديدة في قضية قتل “كيم كارداشيان باكستان” .. ومدبر الجريمة شخصية مرموقة

تطورات جديدة في قضية قتل “كيم كارداشيان باكستان” .. ومدبر الجريمة شخصية مرموقة

 المرصد 18 9٬362 16 ساعة
شاهد.. معركة شرسة بين أسدين أشقاء للفوز بـ “لبؤة”

شاهد.. معركة شرسة بين أسدين أشقاء للفوز بـ “لبؤة”

 المرصد 57 7٬324 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

 المرصد 11 4٬549 16 ساعة
شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !

شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !

 المرصد 14 6٬844 يومين
بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركت

بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركت

 المرصد 18 7٬670 يومين
فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفيا

فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفيا

 المرصد 32 5٬699 يومين
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

 المرصد 28 7٬202 3 أيام
جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

 المرصد 20 6٬706 4 أيام
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

 المرصد 13 5٬778 4 أيام
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

 المرصد 25 8٬091 6 أيام
اخبار صحية
هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

 المرصد 13 13٬265 يومين
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

 المرصد 22 7٬096 3 أيام
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

 المرصد 21 7٬114 4 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

 المرصد 10 8٬963 5 أيام
اخبار اقتصادية
المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

 المرصد 60 2٬205 3 ساعات
ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

 المرصد 26 3٬402 9 ساعات
قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

 المرصد 61 4٬759 18 ساعة
كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

 المرصد 5 1٬774 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 1٬952 4 أيام
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 679 7 أيام
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬072 أسبوعين
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 7٬750 أسبوعين
الاخيرة
“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

 المرصد 23 9٬765 يوم واحد
شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

 المرصد 46 10٬535 يومين
جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

 المرصد 17 8٬900 يومين
الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

 المرصد 12 1٬268 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

 المرصد 78 1٬917 8 ساعات