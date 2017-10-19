بعد أنباء عن تكسبه منها… الداعية “العريفي” يكشف حقيقة عضويته الشرعية في عدة “قنوات وبنوك”!

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صحيفة المرصد: كشف الدكتور الداعية محمد العريفي، حقيقة ما يتردد حول عضويته في الهيئات الشرعية لعدد من الجمعيات والقنوات والبنوك، مؤكدًا أنه ليس عضوًا فيها ومن يدعى غير ذلك عليه أن يثبت.

وقال العريفي، فى تغريدة عبر حسابه فى “تويتر” اليوم الخميس: “بلغني أن جمعيات أو قنوات أو بنوك تضع اسم العريفي بهيئتها الشرعية دون علمي! لست عضوًا فيها ومن ادعى يُثبت. مع تعاوني الدعوي مع كل محب للخير”.

وكان قد تردد أن “العريفي” يتكسب من وراء هذه العضوية، ويحصل على راتب شهري من هذه الجهات، وهو ما نفاه الداعية.

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