صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة إعادة التمويل العقاري تماشياً مع رؤية المملكة 2030
صحيفة المرصد-واس:أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في المملكة، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز أداء القطاع العقاري، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص تملك السعوديين للسكن الملائم، وذلك بنسبة ستصل إلى 52% بنهاية عام 2020م .
ومن المتوقع ارتفاع معدل الطلب على قروض التمويل العقاري من 280 مليار ريال في العام 2017م، ليصل إلى 500 مليار ريال خلال العام 2020م.
الشركة الجديدة
ومن شأن الشركة الجديدة، التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الإسكان، وبرئاسة معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل لمجلس إدارتها، تحفيز عملية التطور في قطاع الإسكان بالمملكة وذلك عن طريق ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري، وإعادة تمويل ما يقارب 75 مليار ريال لقطاع الإسكان بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، ولتصل إلى 170 مليار ريال بحلول 2026م.
بناء دور الوساطة
وستقوم الشركة على بناء دور الوساطة من خلال المواءمة بين احتياجات السيولة النقدية ورأس المال وإدارة المخاطر لشركات الرهن العقاري، وبين مستويات تقبل المخاطر وأهداف العائد الاستثماري للمستثمرين، كما ستعمل على تعزيز المعايير المطبقة في قطاع الرهن العقاري، وخلق الاستقرار والنمو في السوق الثانوي وتوفير السيولة النقدية له، إضافة إلى تيسير الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والعالمية .
استراتيجية استحواذ
وتتبنى الشركة استراتيجية استحواذ تستهدف محافظ الرهن العقاري لزيادة القدرة المالية، وتوسيع نشاط شركات التمويل العقاري، كما ستعمل على ربط رأس المال الاستثماري للمستثمرين الأجانب والمحليين بالفرص المتاحة في سوق الإسكان المتنامي في المملكة.
صكوك كأوراق مالية
وستشمل أعمال الشركة على إصدار صكوك كأوراق مالية مدعومة بعقود الرهن العقاري، بالإضافة إلى خدمات التمويل المباشر قصيرة وطويلة الأجل لشركات التمويل العقاري .
وتعد “الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري” انطلاقة وطنية جديدة رائدة في قطاع الإسكان بالمملكة، على غرار مثيلاتها في الأسواق العالمية .
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بإصدار ترخيص الشركة لمزاولة أعمال إعادة التمويل العقاري في المملكة في شهر سبتمبر الماضي.
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التعليقات
حسبي الله ونعم الوكيل فيه حسبي الله ونعم الوكيل فيه
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مانبي عقار ولا نبي تموين عايزين الرحمة من الله
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يعني اخذو فلوس العقاري وسوو شركة لهم بطريقة مالها داعي كله علشان ما يرجعو النظام القديم للعقاري حسبي الله ونعم الوكيل
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ما شاء الله أحسن وزارة تتقن الرسوم البيانية وماكو مكماكو ماكو فكة اهييييي
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ماكو ماكو ماكو فكة منك انت انت ماكو فكة لا تؤاخذوني ضرب الافيوز عندي والأسلاك والافياش كلاتهن أنضربن وأنا أنتظر القرض وما جاني وماكو ماكو ماكو فكة هههيييي اهييييي
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يعني فيه دراهم وإلا ماكو
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مافهمنا شئ يالربع فهمونا تكفون
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من زمان وهم يقولون سنحل مشكلة الإسكان فهل حلو مشكلة الإسكان أم لا!!!! هذه مجرد مسكنات إذا لم تطبق على الأرض الواقع وتزال الشبوك فعلم أنها مجرد مسكنات
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بالعربي بدل البنك يعني يابوزيد كنك ماغزيت تبادل ادوار بين البنوك والشركة حسبي الله ونعم الوكيل بدل ان الاسكان كان وسيط سمسار صار تاجر تراب وبنك ربوي الله حسيبهم
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رحم الله خالد وفهد 300 الف ويسدد المواطن 210 الف وغفرالله لوالدنا عبدالله 500 الف وتسدد على 25 سنة واطال الله بعمر والدنا سلمان وليتة يرجع الصندوق مثل اول ويزيح عنة هذا العبث الحاصل فية قولو امين
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نحنُ في دوامة الصناديق الفارغة لم نعد نحتمل او نصدق ابو الصناديق فعلاً فاقد للمصداقية ابو الصناديق
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يصب في مصلحة *** بأذن الله.
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بالعربي اصبحة جهة استثمارية ! الله يسقي زمان اول ..
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ذهبوا ورحلوا عن الدنيا وتركوا اولادهم وهم ينتظرون قروضكم لسنوات قرض اسكان والان اعمار ذهبت المصداقيه لانصدق ابدا ضحك على الدقون
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زمان صندوق التنمية العقاري . لا نسمع عنه لا في الصحف وليس ليه نشرات جوية ولا ارضية . تبي تعرف قرضك تلاقي اسمك نزل في الجريدة ؟ الان دعاية تجارية مبطنه وتصقيع وترقيع والي عنده يلزمه والي ماعنده مايلزمه
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طمنونا على صندوق الصناديق شنو صار عليه ؟
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الله يعزك ويرفع قدرك يابن سلمان ياأمير الشباب يا ولي العهد
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الكلام كثير ولا شفنا شي لو كان الكلام من شخص عادي يوعد ويخلف اما وزارة تقول ولا تفعل وتظلم مصيييييييبه حتى المساكن الجاهزه لها مقاولين خاصين باقي المقاولين لا سبحان الله خسروا المباني اللي بنوهااا
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خلاص من المفهوم والواضح ان سياسة الصندوق العقاري القديمة اندثرت والغيت . من جهة داعمة لوجه الله وحق شرعي ؟ الى جهة استثمارية ؟ الحمدلله على ماكتب الله . ويرحم زمن الطيبين .
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كلها مليارات الله يعز الدوله بس قريت مفهمت شي من شان الإسكان احد يعلق ويشرح وشلون
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تابع .1- توضيح الخدمات التي تقدمها الشركة ؟ 2- على من تنطبق سياسة التموين في الشركة 3- ماهيا الضمانات التي تطلبها الشركة ؟ بلاش الجعجعة الفاضية وإن الشركة ولديها راس مال ضخم وان الشركة .
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والله امورنا مرقعة ترقيع ، والمشكلة حتى الترقيع مغير كلام بدون نتجة ولا فائدة
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نرجو توضيح المسألة على المواطن بشكل مبسط و تزويد المواطن المستهلك بالصورة بشكل تمثيلي . مالو داعي ذكر راس مال الشركة ؟ وتعتبر الشركة ؟ ودعاية للشركة ؟ هذه امور تتعلق بأتفاق الجهة الرسمية مع الشركة
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