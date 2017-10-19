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شاهد..مواطن يتفاجئ باستلام فاتورة مياه صادمة على شقته بـ 52 ألف ريال
صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو لمواطن يطالب بمحاسبة وزير المياه أو المسؤولين في الوزارة، بسبب فاتورة المياه الخاصة به.
حيث قال المواطن بالمقطع: فاتورة المياة التي وصلت إلي قيمتها 51860 ريال,مشيراً إلى إنه يقطن بالبيت بمفرده ويتكون المنزل من شقتين ودورة مياه،متسائلاً: كيف يكون استهلاكي هذا المبلغ؟.
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التعليقات
66 - بدر2017-10-19 17:49:23
عادي عادي طول مافيه حسيب ولا ورقيب على شركة المياه ويسرحون ويمرحون بكيفهم فالاتي اكبر والدرعا ترعى وصياحك ما احد يسمعه ادفع ايها المواطن المغلوب على امرك اددددفع
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65 - رؤية ٢٠٦٠2017-10-19 17:36:42
اللهم ادفع عنا الغلا والوباء
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64 - المتيم2017-10-19 17:02:26
اكثر ما فلس بالمواطن هي المياه والكهرباء ولا احد حولك تدفع يعني تدفع الله يعطي يده الشلل من كتب الفاتوره ومن اسسها وانر بها ووزعها المواطنين ماتوا لله المشتكى وغيره الوف من المظلومين
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63 -2017-10-19 16:53:04
سلامات
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62 - من جيزان الفل2017-10-19 16:51:12
يمكن الموية حق الجيران على حسابك..بتسددها غصب جلسنا سنة تجينا فاتورة الكهرباء عشرة ريال وفرحانين ندفع العشرة طلعت الفاتورة ثمينة آلاف العداد طلع خربان حملونا الغلط دفعها زوجي وهو مايشوف الدرب
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61 - جبال سدير2017-10-19 16:45:05
ياناس العدادت ماهي مظبوطة يجب تغيير العدادات في جميع انحاء المملكة واعادة العدادات القديمة يجب ان يكون هناك حملة للمطالبة بذلك
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60 - القلادي2017-10-19 16:43:44
قسم انه 33 الف ريال فاتورة الماء
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59 - محمد الدوسري2017-10-19 16:28:48
تعليق مخالف
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58 - صريح2017-10-19 16:28:46
لو كل يوم تجيب وايت ما تصل الى المبلغ الفلكي هذا.
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57 - ليبتون2017-10-19 16:24:53
اقول ادفع وانت ساكت هاذي لدعم اقتصاد البلد ***
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56 - العنزي2017-10-19 16:05:52
٤٨هههههههه اضحك الله سنك
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55 - العنزي2017-10-19 16:03:58
والذي نفس محمد بيده لو في مكان ثاني غير تطير كراسي واستقالات بالجمله الا يخجل وزير المياه أغلاط بالجمله وفواتير بأرقام فلكيه وتمسك بالكرسي.
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54 - لقمان الحكيم2017-10-19 16:01:48
ت46 خلااص ابشرك هجرتها يعلم الله انها الحين قاحله لاري ولا شجر حتى العشب صار مصفر وعايش اجواء الغبري لاماء ولاخظره ولا وجهن حسن خخخخخخخخ
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53 - مواطن2017-10-19 15:53:35
يا أخي المبلغ صحيح ممكن عندك مصنع لإنتاج تحليه المياه وتبيع على كامل المدينه ادفع من الأرباح ألله يكون بعونك
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52 - الهمداني2017-10-19 15:49:27
والله ان فواتير الماء كلها وكل مواطن جاته فتورة ماء صادمة واقسم بالله كل فواتير الماء على المواطنيين كانت صادمة
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51 - شبكشي2017-10-19 15:47:15
سدد وبعدين راجع ( هذي العباره اللي تعودنا عليها ) الله يكون بعونك ... والله إن الطاسه ضايعه ... أخاف أصحى بكره آلاقي رساله على الجوال تقول عليك دين 200 ألف ريال .. سدد وإلا بنوقف خدماتك
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50 - ابوصالح سكري2017-10-19 15:43:49
غريبة وورش القصة اقل فاتورة كهرباء وو ماء اصحاب محلات غسيل الملابس ووو غسيل السيارات واصحاب صيانة السيارات وووسكن العمال
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49 - بندر2017-10-19 15:39:09
اتوقع تهريب في الخزان او العداد مضروب، وضرائب الماء مافي شيء عنها
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48 -2017-10-19 15:38:11
اذا في غلط بالفاتوره ارجعلهم وبيزبطونها لك عن طريق توزيع المبلغ علا ظهور المواطنين
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47 -2017-10-19 15:36:08
تعليق مخالف
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46 -2017-10-19 15:34:29
31 - لقمان الحكيم خلك ع صحاري القاحله والغبار لاتدلع والا بتجي علا ظهرك😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 769 )45 - فهد
هذا مو بس الماء حاسبينه عليك شكلهم حاسبين الهواء وزادوا عليه استهلاك الحارة. على العموم شركتي المياه والكهرباء يبدو ان حسابهم قد قرب وسيأتيهم الحزم من راعي الحزم.
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44 - ابو علي2017-10-19 15:30:24
للمعلومية اكثر من ربع ان لم يكن ثلث استهلاك المياه بسبب التهريب ،،،leakage اما في الشبكة العامة او في شبكة المياه في المنازل ،،وهذا يعتبر هدر ضخم ،، والمشكاة ان الناس لا تتنبه الا بمثل هذه الفواتير
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43 - حزين2017-10-19 15:28:51
مصدوم من مبلغ الفاتوره وبنفس الوقت يحسب 5% الضريبه المضافه 2593 ريال .. وضعه يحزن .
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42 - ماوراء الارجنتين2017-10-19 15:26:00
يقسط مبلغ الفاتورة على جميع موظفي المياه بالتساوي ( موظفي المياه هم من يسددون هذه الفاتورة ؛ لأن مبلغ الفاتورة خطأ صادر منهم )
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41 - ابو علي2017-10-19 15:24:29
هذه ألفواتير الخرافية سببها التهريبات التي في المنازل ولا يعلم بها المستهلك الا بهذه الطريقة ،عليك باقفال كل المحابس في دورات المياه والمطبخ وراقب العداد،ثم افتح المحابس واحد بعد الاخر وحدد التهريب
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40 - ابوصالح سكري2017-10-19 15:23:20
يجب الرحمة يا موظفي الماء والكهرب من يحاسب موظفي الماء ووموظفي الكهرب الشكولله فواتيرعلا كيفهم ووبلقوة تسدد والا فصل وخطف لعداد الكهرب والماء بلارحمة حتى لوابيك ميت اومريض اومسجون بدون امر من الامارة
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39 - محمد الغامدي2017-10-19 15:23:17
اخواني الكرام حصلت معي وراجعت وزارة المياه وتم تعديل الخطاء في اقل من دقيقه ليش تعطو الموضوع أكبر من حجمه
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38 - عبدالرحمن2017-10-19 15:23:11
والله شي مخزي واستهتار في هذه الشركة انا عندي العداد والحصر الخاص فيني على ارض فاضية والفاتورة تجي باسم شخص ثاني وهم يقولون سدد للاسف ما فية رقيب اللله ينتقم منهم على تضيع الامانة وتحميل المواطن تقصير
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37 - بوحميدان2017-10-19 15:21:22
المصيبه انك تسدد في كل شهر بشهره واذا استلمت الفاتوره الاخيره تشوف مسجل فيها مبالغ متأخره..السؤال من فين جات المبالغ المتأخرة وانا اسدد بعد مضي 6 شهور كل شهر منتظم؟
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36 - ابو علي2017-10-19 15:21:00
اولا تأكد ان ماعندك تهريب في دورات المياه ولا في المطبخ ولا في حوش الزراعة اذا كان عندك زراعة ،او يكون عندك انابيب تحت الارض تهرب ماء عندك مشكلة ،، اعترض علي الفاتورة وماراح يظلمونك لكن صلح التهريب
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35 -2017-10-19 15:18:10
قدم اعتراض اكيد من العداد مخبط قدم اعتراض بسرعه
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34 -2017-10-19 15:14:57
هي فقط جات على المياه
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33 - sar-al-sa2017-10-19 15:14:32
لايمكن ان ايكون من المياه او احد موظفيها السعوديين الاصلاء ولابد ان يكون من جهه خارجيه مجرمه هكريه ترمي الى تشويه عمل ما الا ان يكون خطأ غير مقصود او خلل في الحاسوب وليس ابدا عمل مقصود
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32 - الزمان الشين2017-10-19 15:07:08
يا حبيبي ما في لا رقيب ولا حسيب اي تسربات في الشوارع و لا في المساجد ولا في الحدائق يحسبونها على الحي ويقسمها نفس الطريقه على الكهرب اصلا من سنه و جاي شفت القاري في الشارع يقرا العدادات ما في
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31 - لقمان الحكيم2017-10-19 15:04:59
انا مسوي حديقه وقسم بالله خسرت فيها كثير مابين رمل وسماد وشتلات واضاءات وعشب كوري ومركب رشاشات رذاذ اتوماتيكي وجات فاتورتي 1700 مويه فقط وبطلت لهم في الري ومات الزرع كله واصبحت مهجوره والعشب مصفر
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30 - محمد الشهري2017-10-19 15:04:50
والله شيء لايصدق بكل أسف !!!!
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29 - ابراهيم السرحاني2017-10-19 14:59:44
السؤال الأهم هل الماء اللي يجي من المشروع بس لغسيل او لشرب وهل هو صحي ماهو متلوث اذا كان عكس ذلك
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28 - ابو وسيم2017-10-19 14:52:22
يجب وضع حد ائتماني اعلا مثلا الف ريال.بعدها يجيه انذار ...وبعد ذلك قطع الخدمه اما توصل مبالغ عاليه فهذا مسوليه مقدم الخدمه
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27 -2017-10-19 14:47:44
اشبها الوزارات قلبت عالمواطنين شسالفه وش صاير بالديره
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26 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-10-19 14:46:18
أنا عندي لك حل جهمني خذ الفاتوره وروح لهم وقول أنا عندي شيك بمبلغ 51860 ريال وأبي اصرفه طبعآ بيقولوا تستهبل أنت ؟ رد عليهم لا والله الإستهبال المبلغ الخيالي الي في الفاتوره بعدها خل الفاتوره عندهم .
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25 -2017-10-19 14:44:01
ماصوره المياه يوم تضغطها بضغط عالي وش يصير فيها اكيد ب***
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24 -2017-10-19 14:42:18
انا اللي مستغرب له ارتفاع الاسعار قبل فرض الضرايب اجل كيف لو جات الضرايب وش بيصير عزاالله رحنا فيها قسم بالله وبيصير حاله انفجار من بيتحمل
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23 - loving liberal2017-10-19 14:42:03
اتسأل هل يعقل ان تعرض هذي المصائب في الاعلام امام العالم ممايشوه سمعة المملكه عند العالم والماءعند الدول يعتبر ببلاش والكهربا واتيلافون والنقل العام بشي رمزي لوماعندك سيارة كله واحد
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22 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-10-19 14:38:24
سددت فاتورة ماء قبل تقريبآ 6 سنوات بمبلغ 20 ريال وبعدها ماجاني شيء الحمد الله خلوهم في سباتهم العميق مصحوبآ بالشخير هههههه
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21 - كابتن كريم2017-10-19 14:36:54
اعمل نفسك ميت
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20 - غريب الدار2017-10-19 14:36:48
والله ماحولكم احد شكينا وصحنا والله مااحد عبرنا... مالنا والي يرد علينا سنه ياجماعة ... حسبي الله ونعم الوكيل
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19 - الوطن في قلوبنا2017-10-19 14:35:54
يجب التحقيق مع المسؤولين شركة الكهرباء والمياه اشك أن الامر مقصود من الشركتين وهو إبتزاز وتطفيش المواطن من وطنه وتضييق معيشته في الحياة لقصد تعم الفوضى ويضعف الانتماء للوطن.وبهذايخدم ويفرح الأعداء
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18 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-10-19 14:29:31
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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17 - قنفذ يتيم2017-10-19 14:26:51
لو كانت فيه جهه رقابيه للمواطن يوم تشوف بلاغ المواطن.... يروحون يداهمون مكتب المسؤل ويحققون معه ويمسحونه بمكتبه كان حنا بخير لاكن الطاسه ضايعه والمواطن من ظلم لظلم وماله غير رب العباد
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16 - هارلي2017-10-19 14:26:36
لا احد يسدد لهم وادا فيهم رجال يجي يقطع الماي
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15 -2017-10-19 14:25:42
الله يكون في عونك ﻻيخدعونك يقولك سدد وبعد ها نرجعها والله ماعاد تشوف ريال الحل صهريج ماء يكفيك شهر ب100ريال والمصيبه ان ماء التحليله للغسيل نشتري ماء الشرب
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14 - شقران العتيبي2017-10-19 14:24:02
اقم دعوة ووكل محامي ويتعاطف معك كثير وندعمك بتكلفة المحامي اذا ما دفعته الشركه
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13 - واحد مواطن2017-10-19 14:21:03
من شكل الرجال فى الصوره يبدو انه من ابطال السباحه العالميين..ويمكن جاب (البحر الميت القدرات) وعباه من ماسوره ماءها مصدى احمر من شركة المياه ..فالعتب عليه وعلى الرياضه وليس على شركه مياه تتملق ل2030.
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12 - ابو شيخة2017-10-19 14:18:58
الناس يبي يستفيد ببلاش قلل يا خوي صرفك من الاستهلاك وبلاش مسكنة والواحد يمد رجليه على قد لحافه
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11 - ابوداحم2017-10-19 14:18:00
احذف ثلاث خانات من المبلغ يطلع 51 ريال و86 هللة اتوقع ان جهاز شركة المياه يحسب بالبركة وسبق ان اعترض الكثير من المواطنين لكن هذه الشركة لاتستجيب اين شركات المعايره .يعايرون جهاز الشركة
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10 - ابو وسيم2017-10-19 14:14:20
والله لو عنده فنادق ماتيجي هذا المبلغ يجب التحقيق مع اكبر مسؤل بالشركه.ومجازاته ومن معه
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9 - خالد2017-10-19 14:12:46
شركة المياه الوطنيه .. ولله انهم رفضوا يطلعون الفاتوره لي وقالوا وسدد ونعطيك اشعار انك سددت . مدري مين يحاسبهم ومن المسؤل عنهم ؟؟؟
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8 - دنجوان2017-10-19 14:12:01
كلك الله ايها المسكين
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7 - واحد مواطن2017-10-19 14:11:18
تثبت هذه الفواتير الفوضويه العبثيه التى تصدر من المياه واختها الكهرباء.أن هناك خللا كبيرا فى قدرات الإدارة فيهما.فالأمر تكرر مليون مره.وتبريراتهم العقيمه نفسها وشكوى المواطنين تتضاعف.وهم يبالطوا.
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6 - أنا أنا2017-10-19 14:11:05
ههههههههه شكل الحاره كلهم على حسابه
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5 -2017-10-19 14:09:32
لا حياة لمن تنادي لقد اسمعت لو ناديت حيا
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4 - واحد من الناس2017-10-19 14:09:27
يمكن عندك تسرب شيك على مواصيرك بعد العداد
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3 - بوصفاء2017-10-19 14:09:23
سدد ونت ساكت شكلك ماد مواسير للحي ولا عندك مزارع تسقيها من الشبكة
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2 - hima2017-10-19 14:09:17
معليش قلبك ابيض,حيقولولك ادفع وبعدين اعترض,ومهي بعيده يرقو اللي اصدرلك الفاتوره.
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1 - رحماك ربي2017-10-19 14:05:27
شركة المياه ***بالمستهلكين بطريقة بشعه انا لدي شقه صغيره ووردتني فاتوره بأكثر من 20 الف ريال
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بواسطة : قلم الحقيقه
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