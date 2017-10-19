شاهد..مواطن يتفاجئ باستلام فاتورة مياه صادمة على شقته بـ 52 ألف ريال

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صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو لمواطن يطالب بمحاسبة وزير المياه أو المسؤولين في الوزارة، بسبب فاتورة المياه الخاصة به.

حيث قال المواطن بالمقطع: فاتورة المياة التي وصلت إلي قيمتها 51860 ريال,مشيراً إلى إنه يقطن بالبيت بمفرده ويتكون المنزل من شقتين ودورة مياه،متسائلاً: كيف يكون استهلاكي هذا المبلغ؟.

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