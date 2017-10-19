شاهد: لحظة اعتداء شاب على مقيم وصفعه على وجهه وسلب محفظته بالرياض

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صحيفة المرصد: تداول مغردون مقطع فيديو، يظهر اعتداء شاب على مقيم وضربه وصفعه على وجهه، في أحد شوارع الرياض، واستيلائه على محفظته، قبل أن يلقيها في الشارع بعد تفتيشها ويستقل مركبةً مع رفاقه.

وأثار المقطع المتداول غضب المغردين، الذين طالبوا بالقبض على الشاب ومن ساعدوه بشكل عاجل، وتغليظ العقوبة عليه وتغريمه ماليا وسجنه.