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شاهد: لحظة اعتداء شاب على مقيم وصفعه على وجهه وسلب محفظته بالرياض
صحيفة المرصد: تداول مغردون مقطع فيديو، يظهر اعتداء شاب على مقيم وضربه وصفعه على وجهه، في أحد شوارع الرياض، واستيلائه على محفظته، قبل أن يلقيها في الشارع بعد تفتيشها ويستقل مركبةً مع رفاقه.
وأثار المقطع المتداول غضب المغردين، الذين طالبوا بالقبض على الشاب ومن ساعدوه بشكل عاجل، وتغليظ العقوبة عليه وتغريمه ماليا وسجنه.
التعليقات
84 - راكان2017-10-19 17:48:44
هذا افريقي ويجب القبض عليه وايقاع اقصى العقوبه عليه وقطع ايده
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83 - محمد. ابوصالح2017-10-19 17:32:55
عسى يده تنشل
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82 - جابر2017-10-19 17:26:31
السرق هو الذي يسرق بالخفاء وصاحبه ير موجود وجزاء السارق قط اليد اما السلب فموضوعه اخر
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81 - جابر2017-10-19 17:25:17
هذا سلب ليس سرقه هذا مفسد بالارض يقتل
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80 - محمد2017-10-19 17:22:28
أمن وأمان هههههههه
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79 - ريان2017-10-19 17:01:22
افريقي وماخذ راحته على الاخر
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78 - اختلفنا على الجنسيه 🤧2017-10-19 16:52:55
هذا أفريقي بنكهة مواطن 😂
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77 - كلهم اجانب2017-10-19 16:47:09
**( كيف عرف المصور بان الحادثة ستقع ؟؟؟
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76 - صريح2017-10-19 16:39:11
أيه العامل المسكين ارفع يديك الى السماء فلك رب لا يحب الظلم والمعتدين.
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75 - ليبتون2017-10-19 16:30:49
مشاللة سلب في الشارع عيني عينك ويقولون امن وامان وش بقي سلام مع التحية للامن العام ووزارة الداخلية
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74 - المر2017-10-19 16:30:11
المواليد السود يجوا عمره ويتوالدوا ولالهم لاجنسيه ولاعويه غير سرق ونهب تالكور يضرب كف اهب عسى يدك للكسر ياواطي
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73 - زائر2017-10-19 16:25:03
عصابة مافيا نرجو إقامة عليهم حد الحرابة
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72 - ههه2017-10-19 16:22:35
تعليق مخالف
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71 - الصدق ينقال2017-10-19 16:13:20
رجال الأمن لن يتركوه وسوف يقبض على هذا العبد قريباً ، أتمنى بعد تأديبه سحب الجنسية منه لأنه لايستحقها وإعادته لموطنه أدغال أفريقيا مع أشباهه القرده
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70 - محمد2017-10-19 16:13:17
أقسم بالله لو كنت حرامي أول جنسية أسرقها هم اليمنية أولا أنا حرامي ثانيا اللي قدامي يمني***
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69 - مواطن فاهم السالفة2017-10-19 16:12:25
متأكدين ان هذه شوارع الرياض ماهي بالصومال
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( عدد التعليقات 9,310 )68 - المنتصر بالله
يجب على الشعب السعودي حمل السلاح لحماية نفسه من أكثر من 15 مليون وافد كيف نامن على حريمنا وبناتنا إذا ساقن بكره في شوارع مكه وجده والرياض وووووووووو
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67 - محمد2017-10-19 16:10:27
بو يمن مصدق نفسه قال لو يمني ماسرقوه ههههههههههههههه
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66 - العنزي2017-10-19 16:09:04
العالم بأسره حتى بأوربا وأمريكا يعاني من هاللون ياخي غريبين الانحطاط يمشي بدمهم.
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65 - لاهلا2017-10-19 16:05:56
والله الخال عامل بيها مواطن
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( عدد التعليقات 9,310 )64 - المنتصر بالله
المعتدي أفريقي وليس سعودي يا همداني رح بلدك اليمن أرحل أرحل غير مرحب بيك هنا أنت وربعك علم
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63 - لا2017-10-19 16:03:53
والله هالخال صار له يد يضرب بيها الله يكسر يده
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( عدد التعليقات 9,310 )62 - المنتصر بالله
المعتدي أفريقي على هندي ولا شأن لنا نحن الشعب من يتحمل عبث هؤلاء القوم هو من فتح الباب لهؤلاء القوم ونشروا في بلاد الحرمين الشريفين السرق والنهب والاختلاس والفساد وكل ما يطري على بالك من الفواسق ال 9
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61 - هلا2017-10-19 16:02:46
والله وناقص علينا هوساوي هههه عامل فيها مواطن
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60 - ابو سليمان2017-10-19 16:01:55
الحطاء بان المشكله تاكبر والحلول عبارة عن مسكن جميع الاحياء القديمه في المدن التى هجرها اهلها تشكل مشكله اجتماعيه لانها تستغل من قبل المخالفين والمنخلفين والمدمنين وللقضاء على الجريمه يتم ازالتها
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59 - عموري2017-10-19 15:58:02
كل واحد يحط معه مسدس
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58 - الهمداني2017-10-19 15:50:50
العاطلين تبلطجوا
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57 - حلمنتيشي2017-10-19 15:50:33
إذا لم يتدارك مسؤولينا ويحدون من تكاثر هؤلاء الوافدين وخاصة الأفارقه .. فإن خطرهم سيكون وشيك وسيندمون حيث لاينفع الندم .. إني أرى أمام عيني فوضى قادمه سيحدثها هؤلاء الأفارقه والوافدين اللي بالملايين
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56 -2017-10-19 15:49:19
عادي السعودية للسعوديين!!!!!
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55 - ابوسليمان - الرياض2017-10-19 15:35:05
الى تعليق 2 : جيزان ارض الشهداء ومنبع الرجال وحامين الحد
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54 - الرابغي2017-10-19 15:21:08
التشهير بالصور والاسماء كاملة مع ذكر اللقب علشان يكون عبره لغيره كل اصحاب الجرائم السابقة لم يعلن عنهم ولم يتم اصدار بيان مثل عمليات سطو الصيدليات او البقالات ومحطات الوقود والسيارات لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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53 - الرابغي2017-10-19 15:17:52
التشهير بالصور والاسماء كاملة مع ذكر اللقب علشان يكون عبره لغيره كل اصحاب الجرائم السابقة لم يعلن عنهم ولم يتم اصدار بيان مثل عمليات سطو الصيدليات او البقالات ومحطات الوقود والسيارات لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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52 - اختصار2017-10-19 15:17:20
المفروض والذي يجب فعله ان تقطع يده مكان السرقة وامام هذا الاعزل الذي لاحول له ولاقوه ... حسبي الله ونعم الوكيل
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51 - برق2017-10-19 15:15:41
العبيد المواليد هذي بركتهم جرائم وسطو انقذونا من المواليد السود
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50 - الرابغي2017-10-19 15:10:19
ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺆﺳﻔﻪ ﺟﺪﺍ ﻟﻤﺎ نشوف عمليات السطو تحصل بالسعودية بالشكل هذا ولاكن الحل الوحيد هو التشهير بالصور والعقاب الرادع السجن والجلد والغرامة مع الترحيل اذا كان مقيم بصراحة اصحاب الجرائم السابقة وينهم؟؟؟؟
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49 - هنطش2017-10-19 15:07:27
تريد أن تشوف الأكشن بنفسك قم بزيارات لي هذه المناطق واخرج فلوس وانت تمشي في شوارعها حي منفوحه غبيره العود خنشليله حي المصانع عتيقة الجراديه اليمامة ووعدك مش حتقدر تغمض عينك
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48 - رحلوهم2017-10-19 15:02:41
الافارقه خطر حقيقي وامني كبير في البلد وهو سبب اكثر الجرائم في البلد
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47 -2017-10-19 15:01:39
انصح الجميع بكاميرات المراقبه باالذات الحواري القديمه
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46 - علي الشعري2017-10-19 14:58:56
تعليق مخالف
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45 - Ymni mahbob💫💫💫2017-10-19 14:57:36
تعليق مخالف
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44 - خالد2017-10-19 14:57:31
الحمدلله على نعمة الأمن والأمان .. هذا شكله افريقي من مكه الأفريقيه أو جده التشاديه حقين الدبابات
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43 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-10-19 14:57:24
أنا مع التعليق 26
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42 - علي الشعري2017-10-19 14:56:01
للاسف مثل هذي الاشيا تقع في بلاد الحرمين ومن مسلمين
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41 - حلم الوطن2017-10-19 14:55:55
لا بد من تطهير البلد من هذه الافه قبل ان تستفحل اكثر هذه الامور خطورتها كبيره على المجتمع
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40 - يمني2017-10-19 14:55:15
تعليق مخالف
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39 - Ymni mahbob💫💫💫2017-10-19 14:55:03
اي بالله حيلهم على الهنود لو كان أمامه باكستاني او يمني ايش بيسوي عنتره
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38 -2017-10-19 14:53:59
لا بلدكم مو مليان من الكريات ي ابو يمن وهنود متجنسين
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37 - منصورالوادعي2017-10-19 14:53:04
رجال الامن سيقومون بالقبض عليه عاجلاًبأذن الله .اما بالنسبة للمصور فالمفروض يشكر ع تصويره للمجرم وتعاونه مع رجال الامن
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36 -2017-10-19 14:51:08
ابو يمن والله سبق مردان يمني بين جمع يمنين ولا احد نافع عنه وانا اقسم بذلك
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35 - Ymni mahbob💫💫💫2017-10-19 14:51:02
طلع كويحه مهوب هين.
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34 -2017-10-19 14:50:19
ت 2 احترم الناس ***
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33 - Ymni mahbob💫💫💫2017-10-19 14:50:11
تخيلو لو كان اللي قدّامه يمني كان سوا فيه زي راعي البقال الورع اللي سرق.
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32 - واضح2017-10-19 14:49:28
يا بو يمن حنا جالسين نحرر ارضك ونحمي عرضك الي انت وربعك انحشتوا يوم جاتكم ايران لو في امك خير كان جلست حميت عرضك على الاقل ولا سمحت للفرس بركوب ظهوركم والله حتى البهائم اكرم من الشعب العلفي اليماني
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31 - سابقا اسمر والأن ابيض2017-10-19 14:48:07
فعلا السمر السعودين الذين يقطنون الأحياء القديمة جدا لبيلهم تنظيف من البلد عاله عليه إلا ماعصم الله منهم ...
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30 - مسفر2017-10-19 14:43:19
احكام هزيله من القضاه ولافيه تطبيق للحدود الشرعيه هذه النتيجه بكره يدخلوا على بيوت الناس وفي النهار اذا لم يتدارك الوضع
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29 - NHA2017-10-19 14:41:27
تعليق 10 (يمني مقيم ) هذا واضح مهو سعودي و بعدين ماهو رجال الي يضرب واحد مسكين ولا اضعف منه وبعدين نحن ما نتمرجال على الهنود وانت يبو يمن ابلع العافيه لاجي امرغ بخشمك في التراب شفتكم يوم سلمتم اليمن
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28 - واضح2017-10-19 14:40:42
هذولي افارقه او يمانية اصلا ما في غير هالجنسيات حرامية بديرتنا ولو تم تسفيرهم شكل اقسام الشرطه بتقفل سبب القضايا والجرايم يا افريقي او علفي يماني او سوري او فلسطن او مصري عيالنا محترمين ومتربين
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27 - احمد عسيري2017-10-19 14:39:47
شلت يمينك أيه الوضيع المنحط . اللهم عليك به فإنه لايعجزك يارب
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26 - كيف الحال ؟؟؟2017-10-19 14:38:52
طالما بلدنا يحتضن هؤلاء الملايين من السود ومن الوافدين من كل اصقاع العالم ... فلن نرى الخير ولا الأمن ولا الإستقرار ولا الرزق ... خذوها مني
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25 - ابويزيد2017-10-19 14:35:53
خلق في الاحياء القديمه يسرق اي شي لما تخرج المحفظه من جيبك انتبه يمين ويسار ليكون احد جنبك يخطف المحفظه من يدك وسريعين في الجري ماتلحقه انا مره واحد خطف 500ريال من يدي جريت وراه انقطع نفسي مالحقته.
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24 - زائر2017-10-19 14:32:22
٠٧ مالين الرياض
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23 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-10-19 14:31:15
طبعاً السيارة مسروقة لانه غير مهتم برقم اللوحة .. المشكلة تتفاقم ولا يوجد حل لها يعني الله يستر على المستقبل كل واحد عايش نفسي نفسي
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22 - وطني الحبيب2017-10-19 14:30:07
اتمنى من الدوله حفظه الله تنظيف البلد من هذي الجنسيه لان اول شي مخالف والشي الثاني حتى لو صححت وضعه ليس لديه أي مؤهل دراسي يفيد البلد بل على العكس عبى على الدوله
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21 - الى تعليق ١٠2017-10-19 14:29:42
تعليق ١٠ هذولا يسرقون وجماعتك من ال (ب) يتقاتلون علشان ناقه
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20 - خالد2017-10-19 14:29:34
هذي حواري الرياض يمكن الشميسي او منفوحة
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19 - زائر2017-10-19 14:28:09
لن تنتهي السرقه مادام لايوجد قطع ليد السارق
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18 - بن قدري2017-10-19 14:26:48
ت2 الجيازنةحامينك وحامين عرضك ياسعلوك
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17 - مواطن كادح2017-10-19 14:26:17
الأجانب سارقين الجمل بما حمل وقفت على كم قرش وبعدين الضعيف هذا يمكن حق بنزين ولا دخان لا تكبرون المسألة اصلا المواطن مو لا قي شغل وش يسوي يروح يشحت ولا ايش ويجب توفير سكن وراتب وبعدين تعالو حاكموهم
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16 - وطني الحبيب2017-10-19 14:25:43
والان زحفت على الرياض
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15 - وطني الحبيب2017-10-19 14:25:15
هذا متخلف حج ولم يعد يضرب مقيم والجنسيه معروفه هذي على طول على جده ومكه
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14 - ابوفهد2017-10-19 14:25:11
بيض الله وجه مصور المقطع وناشره أيا تكون الاسباب يجب أن يأخذ هذا الشخص عقابا رادعا وهذا يصب في امن الوطن
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( عدد التعليقات 23,697 )13 - إنسان منصف
سيستمر الوضع ,,,كما هو عليه,,,,,حتى تكون عقوبات رادعه
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12 -2017-10-19 14:24:11
أمن وامان
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11 - ali2017-10-19 14:23:24
العبيد وما ادراك ما العبيد
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10 - يمني مقيم2017-10-19 14:22:55
لو يمني اتحدى احد***
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9 -2017-10-19 14:20:05
لوفيه قطع يد ماطلعولنا هالاشكال
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8 - ابو وسيم2017-10-19 14:20:03
تعليق2 انت عديم تربيه
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7 - سعد2017-10-19 14:15:37
البطالة ستزيد من هذه الظاهرة
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6 - صنيدح وبربيخ2017-10-19 14:14:49
هذا افريقي وليس مواطن .. متى يتم النظر بوضع الافارقه متى؟ الظاهر اننا سنقول متى. ممكن الى اخر جمعه بالدنيا
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5 - ألفجر البعييييد2017-10-19 14:14:02
ألذين هاجمو سيارة نقل الاموال في وضح النهار في العلياء والاستيلاء على مبلغ ضخم هل تم القبض عليهم
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4 - محمد2017-10-19 14:13:50
هذا مقيم يسرق مواطن **
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3 - دنجوان2017-10-19 14:08:21
لازم تتنظف جدة ومكة من التشادية وحقون الدبابات حرامية يسرقون الكحل من العين لكن بالفوضى هذه وعيني عينك بيجيبونه رجالنا ويخلوه يعفن بالسجن
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2 -2017-10-19 14:08:15
يجب هدم الأحياء العشوائية و****
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1 - hima2017-10-19 14:06:42
مش معقول من الباب للطاقه وبدون اي مقاومه,شكلو بيسترد فلوسو منو,يمكن غشو,والا اتسلف منو وماردها,والا غشو فبقاله,والكف خفيف زي المساج,الشغلة ماتستاهل القبض.
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بواسطة : قلم الحقيقه
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