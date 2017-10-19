المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

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صحيفة المرصد: أكد الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث عضو اللجنة السعودية للاقتصاد وذلك في تصريح لـ”صحيفة المرصد” أن الضريبة المضافة هي أحدث نظام ضريبي حيث أنها تعتبر أقل الضرائب ضرراً على النمو خاصةً بعد نجاحها في العديد من دول العالم؛ لثبات مردودها، وعدم تغيرها بتغير دخل الفرد أو ثروته.

القيمة المضافة مصدراً جديداً

واعتبر المغلوث أن القيمة المضافة مصدراً جديداً للدخل الحكومي الثابت والمتوقع في المملكة والذي سوف يتم تطبيقها في 1 يناير 2018، الذي يمكن استخدامه لتمويل الخدمات العامة المهمة، إضافة إلى فوائدها الاقتصادية المتمثلة في إيجاد تدفق نقدي إضافي للشركات، وخلق فرص توظيف جديدة.

مصلحة السعودية

وأضاف إلى أن الضريبة المضافة من مصلحة السعودية والدول الخليجية على السواء؛ لأنها تفرض بالتساوي على المنتجات والخدمات التي يستهلكها الأفراد على مختلف مستوياتهم، وكذلك هي ضريبة غير مباشرة تستوفى من المؤسسات التي تبيع المنتجات والخدمات في كل مرحلة من مراحل التصنيع والتوزيع والاستهلاك كما أنها ضريبة حيادية، لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار، ولا تمس القواعد التنافسية التي تراعي الاقتصاد المحلي في الدول الخليجية، بل تشمل مبدأ تخفيض الضريبة وحسمها أو إعادتها؛ ما يساعد على عدم تراكم عبئها الضريبي.

مزايا الضريبة

كما أكد المحلل الاقتصادي ” المغلوث ” على مزايا الضريبة دعم خزينة الدولة وتنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي والاعمال و توفير فرص عمل باستخدام موارد الضريبة وتحسين وتنويع الخدمات بينما تعتب رالضريبة المضافة في المملكة ودول الخليج اقل من دول العالم حيث تبلغ 5% أما دول العالم تبلغ من 6% الى 25% .

الزيادة المتوقعة للناتج المحلي من الضريبة من 1% الى 1.6% وضريبة القيمة المضافة مطبقة في اكثر من 165 دولة في العالم .

فئات الضريبة المضافة

وقسم المغلوث الضريبة المضافة إلى ثلاث فئات وهي الفئة الاولى (المدخلات – المخرجات ) بنسبة 5% والفئة الثانية (الصفرية) 0% والفئة الثالثة المعفية من الضريبة وهي بعض المواد الغذائية و المواد التعليمية والطبية والضريبة المضافة تستثني ايجارات المساكن وتطال الاراضي البيضاء والفواتير مثل بيع وشراء الاراضي البيضاء وخدمات الاصلاح والصيانة وبيع وشراء السيارات المستعملة وخدمات مكاتب الاستقدام والبيع والشراء عبر المواقع الالكترونية وخدمات الاستشارات وبطاقات الهاتف المسبقة الدفع وخدمات المكاتب الهندسية وبطاقات البيانات (الانترنت) الى ان هذه الضريبة المضافة تعتبر ثقافة جديدة على المجتمع السعودي والمقيمين حيث تساعد على ثقافة الادخار وعدم الهدر بالمال وان يكون هناك ترشيد في مصروفات الاسرة .

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