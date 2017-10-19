المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !
صحيفة المرصد: أكد الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث عضو اللجنة السعودية للاقتصاد وذلك في تصريح لـ”صحيفة المرصد” أن الضريبة المضافة هي أحدث نظام ضريبي حيث أنها تعتبر أقل الضرائب ضرراً على النمو خاصةً بعد نجاحها في العديد من دول العالم؛ لثبات مردودها، وعدم تغيرها بتغير دخل الفرد أو ثروته.
القيمة المضافة مصدراً جديداً
واعتبر المغلوث أن القيمة المضافة مصدراً جديداً للدخل الحكومي الثابت والمتوقع في المملكة والذي سوف يتم تطبيقها في 1 يناير 2018، الذي يمكن استخدامه لتمويل الخدمات العامة المهمة، إضافة إلى فوائدها الاقتصادية المتمثلة في إيجاد تدفق نقدي إضافي للشركات، وخلق فرص توظيف جديدة.
مصلحة السعودية
وأضاف إلى أن الضريبة المضافة من مصلحة السعودية والدول الخليجية على السواء؛ لأنها تفرض بالتساوي على المنتجات والخدمات التي يستهلكها الأفراد على مختلف مستوياتهم، وكذلك هي ضريبة غير مباشرة تستوفى من المؤسسات التي تبيع المنتجات والخدمات في كل مرحلة من مراحل التصنيع والتوزيع والاستهلاك كما أنها ضريبة حيادية، لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار، ولا تمس القواعد التنافسية التي تراعي الاقتصاد المحلي في الدول الخليجية، بل تشمل مبدأ تخفيض الضريبة وحسمها أو إعادتها؛ ما يساعد على عدم تراكم عبئها الضريبي.
مزايا الضريبة
كما أكد المحلل الاقتصادي ” المغلوث ” على مزايا الضريبة دعم خزينة الدولة وتنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي والاعمال و توفير فرص عمل باستخدام موارد الضريبة وتحسين وتنويع الخدمات بينما تعتب رالضريبة المضافة في المملكة ودول الخليج اقل من دول العالم حيث تبلغ 5% أما دول العالم تبلغ من 6% الى 25% .
الزيادة المتوقعة للناتج المحلي من الضريبة من 1% الى 1.6% وضريبة القيمة المضافة مطبقة في اكثر من 165 دولة في العالم .
فئات الضريبة المضافة
وقسم المغلوث الضريبة المضافة إلى ثلاث فئات وهي الفئة الاولى (المدخلات – المخرجات ) بنسبة 5% والفئة الثانية (الصفرية) 0% والفئة الثالثة المعفية من الضريبة وهي بعض المواد الغذائية و المواد التعليمية والطبية والضريبة المضافة تستثني ايجارات المساكن وتطال الاراضي البيضاء والفواتير مثل بيع وشراء الاراضي البيضاء وخدمات الاصلاح والصيانة وبيع وشراء السيارات المستعملة وخدمات مكاتب الاستقدام والبيع والشراء عبر المواقع الالكترونية وخدمات الاستشارات وبطاقات الهاتف المسبقة الدفع وخدمات المكاتب الهندسية وبطاقات البيانات (الانترنت) الى ان هذه الضريبة المضافة تعتبر ثقافة جديدة على المجتمع السعودي والمقيمين حيث تساعد على ثقافة الادخار وعدم الهدر بالمال وان يكون هناك ترشيد في مصروفات الاسرة .
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التعليقات
مافيه توضيح للضريبة اذا المصنع يضيف %5 لتاجر الجملة وتاجر الجملة يضيف %5 لتاجر التجزئة وتاجر التجزئة يضيف %5 صارت %15
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ت 52 انا : لن يكون هناك تنتيف بل بالعكس سوف تزول الالم والمواجع والاهات مع هذه الضرايب التي سوف تدعم اقتصاد بلادنا وتكون دولتنا في الصداره باذن الله
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تعليق مخالف
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هذه القيمه التي سوف أدفعها سوف تطعم أسره كامله لفتره ما . النعمه والصحه تجري في دمك .
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تعليق 46 ***
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أول مرة أعرف إنني أدفع ضرائب زيادة على مصروفاتي ويكون في ذلك ادخار وعدم الهدر بالمال وان يكون هناك ترشيد في مصروفات الاسرة كيف أدخر ومصروفاتي تزيد بالضرائب ؟؟؟؟؟!!!!.
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عساك ما تكتب اكثر مما كتبت يا عبيد عرفتك عن قرب وعن بعد. انك ما تفهم في الاقتصاد شي وكلكم تراعون مصالحكم ونسيتم المواطن لا تقارن دولتك بدول الغرب ما انت بكفوا يا مطبلين
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الي يده بالماء البارد مو زي الي يده على النار
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والله ماحد حاس ف الظريبه غير المواطن راح ينتفوه نتف كل شي على المواطن وباين ان هذا مغلوث صحيح
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كلام × كلام .....ما فهمت شي 🤔 المهم ..كيف تكون في صالح المواطن وين الإجابة ياالاخ
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طيب الي راتبه 3000 ريال ومتزوج وساكن ايجار وش وضعه ؟ جمعيات الارزاق الي تعطي منتجات ومواد غذائيه للفقرا وش وضعها ؟ العاطل وش وضعه ؟ الخدمات الي تقدم وش وضعها ؟ تقارن الغرب شف وش عندهم من خدمات تطبيل ب
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45 - ههههههههههههههههههههههههههههه عجبتني ياجون سينا الحمدلله علا نعمه العقل ......والله يالكاتب لو عطيت بشتك لفقير ببيعه وياكل انتم لاتشعرون بمعانات المواطنين للاسف
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الضريبه المضافه من سيقوم بدفعها أليس المواطن بل سيدفع ضريبة مضافه أيضاًً للتاجر وأصحاب الخدمات الذين سيستغلون الوضع ويرفعون أسعارهم بأكثر من قيمة الضريبه المضافه والضحيه هو المواطن فكيف تكون لصالحه
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نعم الضريبة ستدعم خزينة الدولة كما ذكر ولكن مالم يذكره انها ستستنزف خزينة المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود لأن التاجر ما سيدفعه للضريبة سيقوم بتعويضه من المستهلك يعني المواطن هو الخاسر الوحيد
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انا اؤيد الضريبة تماما
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باذن الله سوف يزداد المواطن قوه وصلابه وبريق ولمعان مع هذه الضرايب
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هو صادق ***
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***جميع الضرايب عواقبها خطيرة هذا مطبل انشري يا المرصد
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((((( تحليل اقتصادي غير صحيح ..... وتوقيت طبيق الضريبة ورفع اسعار الطاقة ..... وفق رغبات دولية ومعظمها بتوصيات صندوق النقد الدولي ..... مردوادت وقتيه ثم انهيار اقتصادي بسبب موجة _الكساد_المتوقعة )))
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و الله الحكومة أولى بالمال اللي يصرفه الفرد على حاجات ما لها لزوم على الأقل ضرائب تدخل في إيرادات الوطن مو تروح لجيوب التجار اللي ما شفنا منهم فايدة
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بكرة يابو بشت بتقول يوخذ ضريبة على الزواج وغلى الانجاب .
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اسمعو وطيعو وطبلو وزمرو ومسحو وننا دنن دا ني
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سؤال لابو بشت هل عندما تزيد الالتزامات على المواطن وترهقة تكاليف الحياة والراتب بدون الظرائب لا يكفي ونسبة الفقر ارتفعت كيف يكون في صالح المواطن تحتاج الى كثير من الصدق والامانة ايها الكاتب
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لم أقرأ أي مزية للمواطن ؟ إلا زيادة الأعباء والضغوط المالية علية ولانقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اكفنا شر كل ذي شر
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16ضرائب التبغ ومشروبات الطاقه والغازيات سببت عزوف الناس عن الادخنه ومشروب الطاقه تقريباً90%والغازيات50%مماسبب خائرلشركات ويترتب عليهاكنسلت الشركه وضياع حقوق المساهمين وهذاينعكس على منفذ قرارفي التعويض
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والله اي مصلحة للمواطن من هذه الضريبة ي***** اي دواء وجده المواطن اي مستشفى تعالج فيه المواطن وكثير من ذلك المصلحة عندما يجد المواطن ما يبهج خاطره ويرضيه ويحس أنها في بلده عزيز مكرم
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شر البلية ما يضحك
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المفروض ضريبة علا كل شخص راتبة فوق عشرة الف ريال في أي وزارة وفي اي شركة وفي اي نادي رياضي وفي اي مصنع وعلا كل لاعبي الاندية وووالمدربين بلاواسطة
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المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة..{{كنت اعتفدها غسيل وتنظيف وتطهير}}
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كفايه إستغباء للمواطن كفايه...والله ان الضرايب هذي اللي كثرت من كل حدب وصوب كالذي يوقد نار على زيت الشعب صبر وصبر وصبر لكن والله لو انفجر يخلي البحر طحين.مالكم الا شعبكم كفايه ضحك على الناس واستغباء.
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تعليق 11 علي القاضي .. لن يتوجع المواطن مع هذه الضرايب بل سوف تذهب مواجعه والالمه ويزداد قوه وبيرق وصلابه مع الضرايب لدعم اقتصادنا ووطنا الغالي تحت قيادتنا الحكيمه
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صدقت وكل من روج للضرايب صادق فيها مصلحه للمواطن حتى ابسط مثال يشحن جواله ب 100 ريال ينزل برصيد الشحن 95 ريال مدري كيف لكن نرجع ونقول فيها مصلحه للمواطن
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يقول تدعم خزينة الدوله ؟ والله اللي يدعم خزينة الدوله هو إيقاف الهدر المالي على مشاريع فاسده وإيقاف المنح والهبات والقروض التي تتبعثر على الدول شرق وغرب وحولنا وحوالينا المواطن مسكين حتى سكن ماعنده
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ايه ابشر زين
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طيب ممكن تضرب لنا مثال مثلا سعر البشت حقك كم القيمة المضافة اذا افترضنا ان سعره 3000 ريال سعودي. احسب القيمة المضافة لسلعة قيمتها 3000 ؟؟؟
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طبعاً لن يكون لها اَي تأثير على الناس المتنفعين لأكن المنتفين واصحاب الدخل الضعيف هم الضحية .
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التجار والشركات راح يأخونها من المستهلك ويدفعوها للحكومة والمتضرر المستهلك
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مع الاسف تجارالوطن والكثيراجانب ينتضرون حساب المواطن لمحاربة المواطن في رفع الاسعار بلا مراقبة من وزارة التجارة الشكولله من ينقذ أصحاب الضروف الصعة من خيانة بعض التجار يجب القبض علا المتسترين بلارحمة
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ياباشه عبدالله حناليس مغفلين ونحسبها في الهلل ونعرف الضارمن النافع مثل هذي الضرائب التي تطال معيشة الموطن سوف يكون لهاردودسلبيه اضرارها سوف تطال الجميع وهذالنتمناه والامورتدارفي حكمه اللهم اتم علينانع
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المفروض ياخذون ضريبه على بشتك .
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اللهم من شق على المسلمين فاشقق عليه ، و من يسر لهم فاللهم يسر له امره
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الله يرحمنا برحمته اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القاطنين
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واللي بياكلها خابور المواطن
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احناتهمنا مصلحة الوطن ومالنا غيروطنا ولكن فيه فساد طال امن الوطن واقتصاده وانعكس على معيشة المواطن ولحق الضررفي مدخرات المواطنين والمملكه غنيه في ثرواتها وكيف تنتكس هذي الانتكاسه المدمره وتستدين من ال
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كيف مالها تأثير وبالاخير المواطن سيدفعها. من ناحيتي اتوقع بان القيمة المضافة سيكون لها مردود عكسي على اقتصادنا وذلك بعزوف المواطنين عن شراء المنتجات التي سيرتفع سعرها وثانيا انسحاب كثير من التجار.
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مافيه دوله في العالم تفرض ضرائب ورسوم الإ وقد رفعت دخل المواطن قبل فرض الرسوم طبعآ عندنا إنسى رفع الدخل .
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أسعار التجزئة بالخليج تفوق أسعار التجزئة في أوروبا وكندا وأمريكا (مايباع بالخليج ب 120 ريال بدون ضريبة يباع في أوروبا وامريكا ب 40 ريال شامل الضريبة) التجزئة بالخليج تباع بثلاثة أضعاف والسبب الاحتكار
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طيب الأسعار اللي راح ترتفع الشهر الجاي .... والزكاة والدخل اللي من ٣٠ سنه كانت تندفع .. وين راحت ... لايكون نفس استثمار الجمعيات الخيريه إللى راحت في شركات وهميه ..
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ههههههههههههه ههههههههههههه هههههههههههههه هذا ردي على المصايب اللي كل يوم ظاهره لنا والوعد قدام
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النخبة يحللون في برج من العاج ويشيدون بهذه الضرائب .. والمواطن البسيط يئن تحت مطرقة القرارات وسنديان المعيشة المواطن البسيط يتذوق مرارة الظروف وعلقم الحياة المرير،، المواطن البسيط يتوجع كل لحظة!!!!
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كلوووو كويس كلوووو تمااااام
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طيب والعاطلين ولي ساكنين بإجار يشربون من موية البحر ياناس ارحمو اعقولنا كل شوي تقولون الموعد 1يناير ما ادري والله وش اقول ما ادري والله
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قلتها وأقولها نجاح أي رؤيه في أي دوله لايتم إلا بضوابط مهمه وهي على النحوالآتي:1_إيقاف المخصصات وهومهم2مجالس منتخبه3-تتولى جهة معنية منتخبة كل مايتعلق بالضرايب ويكونوأهل ثقةوهناك ضوابط اخرى وهذه أهمها
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اللهم نعود بك من شر الفتن و بطانة السؤ
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ياسعادة الأستاذ الملغوث الدول الأخرى عندهم مجالس منتخبه وكل شي منتخب فهم يراقبون أين تذهب الضريبه لكي يستفيد منها المواطن وعندهم الدول الأخرى ديمقراطيه فكيف تقارننا بهم ونحن دولة التعيين
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تحليلك هذا عالوضع الاقتصادي طيب والوضع الاجتماعي يعني الناس المواطنين تدري باوضاعهم تدري بمصروفاتهم تدري بدخلهم ..فئه العاطلين والفئه الفقيره وذوي الدخل المحدود هل لهم اعتبار مثلا ولابربره علا روسنا
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ما دامك لابس البشت اكيد ما تفرق معك الضريبة المضافة.
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احسنت بإفادتنا
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جاهزين للتبرير لكل شئي .
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لكننا نفهم بأننا سندفع ٥% اضافية على كل مشترياتنا حتى الكهرباء والماء وفواتير الهاتف والمستشفيات وكل شيء بدون استثناء ومن ثم تأتي وتقول ان ليس لها تأثير. سبحان الله
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