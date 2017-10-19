كيف أنقذت السعودية “خالدة العنزي” راكب مسن من الموت على رحلة جوية متجهة إلى مطار تبوك
صحيفة المرصد: تمكنت صيدلانية سعودية تعمل مشرفة لمركز معلومات الدواء بـ”صحة تبوك”، من إنقاذ حياة مسنّ تعرض لوعكة صحية، مساء أمس، على متن رحلة جوية قادمة من العاصمة الرياض باتجاه مطار الأمير سلطان بمنطقة تبوك.
ووفقا لموقع سبق كشف التفاصيل إن أحد ركاب الطائرة، وهو شخص مسن بالغ من العمر 70 عاماً كان قد دخل في حالة ضيق في التنفس وأعراض جلطة قلبية، مع ألم بالصدر وتنميل باليد اليسرى ودوخة مع إرهاق.
ودفعت حالته الطارئة طاقم الطائرة، إلى النداء بين الركاب، ما إذا كان يوجد طبيب ضمنهم لإنقاذ حالة المسن.
وأكد المصدر أنه كان من بين الركاب الصيدلانية خالدة العنزي، التي استجابت على الفور، وتم نقل المسنّ للدرجة الأولى، وتهيئة المكان لإجراء الإسعافات الأولية له.
ولفت المصدر إلى أنه ساعدها في تقييم الحالة طبيبان آخران، حيث قاما بالتدخل ومساعدة الصيدلانية، أحدهما يدعى الدكتور خالد القعير.
وأبان المصدر أنه تم التعامل مع العارض الصحي الذي أصاب المسن فجأة، وتم إعطاؤه دواء “أرزربيد”، وهو دواء مانع لحدوث الذبحات الصدرية.
وتمكنت الصيدلانية بمساعدة الطبيبين من إسعاف المسنّ وإعطاؤه الأكسجين، حتى هبطت به الطائرة وهو في حالة صحية جيدة، وقد قام المطار بتوفير سيارة إسعاف، والتي بدورها أكملت نقل المريض إلى المستشفى.
الجدير بالإشارة أن الصيدلانية “العنزي” هي مشرفة في مركز الاتصال “937”، والذي يقدّم الاستشارات الطبية والدوائية على مدار الساعة.
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التعليقات
ترا في اوكسجين في الطيارة لازم وشنطة إسعافات أوليه متعودين
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كيف الدكاتره موجودة والصيدلية تشخص وتسعف ايش هذا السخف
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كففوووو كفوووو بالمرأه السعوديه ونعم المرأه بنت قبيله عريقه ولا هو قصور بباقي القبايل جعلها الله في ميزان حسناتك
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رد على رقم 26 المسمي نفسه سوط الحق والله ان سوق الحطب قسم بالله لو انك قدامي *****
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خبر غريب هوّن وقلل من جهود الطبيبين الذكور وركز بالذات على المرأة اللي كانت تتفرج !!
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الله يجزاك خير يابنت وايل
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خبر فية تعظيم للمرأة وهظم حق الدكتور وهى صيدلانية وليست طبيبة
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بارك الله فيها وفي جهودها وحفظها الله من كل مكروه قامت بواجبها ، والمفروض ان كل طائره فيها فريق طبي للطوارئ والأسعافات الأوليه ، المشكله الأكبر لو حصل عارض صحي لقائد الطائره لكان الخطر اكبر .
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بارك الله فيهم ورحم الله والديهم وجعلها في موازين حسناتهم ماقصروا
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الله جل جلالة هو من سخر هذه المرأة لكبير السن وقامت بعلاجة وليست الخطوط السعودية .. فالموت والحياة بيد الله .. والحمد لله ع السلامة ياشايب
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الصيدلانية ماسوت شيء ماغير تناظر الطبيبين من قاما بانقاذه بعد أن كتب الله له الحياة بطلو بكش اهدافكم خروج المرأة من بيتها ****
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المفروض انها لم تستجيب ل النداء..كيف تنقذه وهي بين الرجال..هذي خلوه..والخلوه محرمه شرعا..الموت ارحم له وارحم لها..لو مات وهو في خلوه ف سيكون في النار ( تفكير متشدد يحرم الحياه ل النساء ) 💚
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خالده صيدلانيه***
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جزاة اللة خير
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ياحظ المريض لقد اخذ الاكسيجين النقي بطريقة ولا اروع
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كفو يا خالدة العنزي 👋 أخت رجال
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كفو يا خالدة العنزي 👋 أخت رجال
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اولا لايمكن لأحد ان يؤخر الأجل اذا ماستوفت النفس اجلها والا لما مات احدا بالمستشفى قال تعالى فإذا جاء اجلهم لايستئخرون ساعة ولا يستقدمون انما نقول نفع الله بها في مساعدة المصاب حسب ماوهبها الله من علم
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لا يدرون الشباب عندنا والله ان تلقاهم كلللهم متسدحين انقذوني انني اختنق
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الله يوفقها ويجزيها الجنه عمل مشرف ماجلست تصور وتنشر
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اويلي ويلاه كيف عطته الاكسجين !!!!! الله يجزاها الجنة
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رد على محمد اسم الطبيبين ***والثاني سلطان العنزي مت بغيضك
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الحياة ليست صلاه وصوم وزكاه فقط ، الحياه أيضا أخلاقيات وتعاون وإنسانيه وعدم ظلم الناس
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الله يبارك فيهم
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وش اسامي الطبيبين الثانيين؟
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يعني معه دكاتره اثنين و هي كلهم بهم بركة لكن مسوين ام الفلم هذا ليش اتركوا التطبيل والترزز هذا شغلهم ما فيه زود يعني الدوله صارفه عليهم ليش لكن بما انه سعودية لازم (نتنفخه بالخرق ياخو سعد)
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سبحان الله وبحمده -
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اعطته قبلة الحياة وتوقع انه بالجنة مع الحوريات وصحصح
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بعد ماسوت له تنفس طبيعي واقبلت عليه ونفخت ف فمه رجع للحياة
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ما شاء الله الله يجيزها الخير هي وجميع من أنقذ حياه هذا الانسان
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جزاهم الله خيرا جميعا ، المفروض الطبيب هو من يقوم بذلك وان تساعده الصيدلانية وليس بالعكس كمأ هو مذكور بالخبر ....
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سبحان الله مالكم كيف تحكمون ؟! يعني الطبيبين هما الذين أنقذا حياة هذا المريض بعد الله وليس الصيدلانية.
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الله يجزاها خير ما بقيت في كرسيها وقالت الله يرحمه ولم تعلمها الدولة إلا لتقوم بمثل هذه الحالات تستاهل خطاب شكر من الخطوط والصحة .
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الله يوفقه ويوفك جميع المسلمين على طاعه لله وطاعه رسول
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الله يجزي الطبيبين والصيدلانية خير الجزاء
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