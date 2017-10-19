كيف أنقذت السعودية “خالدة العنزي” راكب مسن من الموت على رحلة جوية متجهة إلى مطار تبوك

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صحيفة المرصد: تمكنت صيدلانية سعودية تعمل مشرفة لمركز معلومات الدواء بـ”صحة تبوك”، من إنقاذ حياة مسنّ تعرض لوعكة صحية، مساء أمس، على متن رحلة جوية قادمة من العاصمة الرياض باتجاه مطار الأمير سلطان بمنطقة تبوك.

ووفقا لموقع سبق كشف التفاصيل إن أحد ركاب الطائرة، وهو شخص مسن بالغ من العمر 70 عاماً كان قد دخل في حالة ضيق في التنفس وأعراض جلطة قلبية، مع ألم بالصدر وتنميل باليد اليسرى ودوخة مع إرهاق.

ودفعت حالته الطارئة طاقم الطائرة، إلى النداء بين الركاب، ما إذا كان يوجد طبيب ضمنهم لإنقاذ حالة المسن.

وأكد المصدر أنه كان من بين الركاب الصيدلانية خالدة العنزي، التي استجابت على الفور، وتم نقل المسنّ للدرجة الأولى، وتهيئة المكان لإجراء الإسعافات الأولية له.

ولفت المصدر إلى أنه ساعدها في تقييم الحالة طبيبان آخران، حيث قاما بالتدخل ومساعدة الصيدلانية، أحدهما يدعى الدكتور خالد القعير.

وأبان المصدر أنه تم التعامل مع العارض الصحي الذي أصاب المسن فجأة، وتم إعطاؤه دواء “أرزربيد”، وهو دواء مانع لحدوث الذبحات الصدرية.

وتمكنت الصيدلانية بمساعدة الطبيبين من إسعاف المسنّ وإعطاؤه الأكسجين، حتى هبطت به الطائرة وهو في حالة صحية جيدة، وقد قام المطار بتوفير سيارة إسعاف، والتي بدورها أكملت نقل المريض إلى المستشفى.

الجدير بالإشارة أن الصيدلانية “العنزي” هي مشرفة في مركز الاتصال “937”، والذي يقدّم الاستشارات الطبية والدوائية على مدار الساعة.

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