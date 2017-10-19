أردوغان مهاجما بارزاني: من أين لك الحق بكركوك؟..نحن أحفاد الفاتح

حجم الخط A A A المرصد 27 1٬064 1 ساعة

صحيفة المرصد-CNN:كرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجومه على رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، محملا إياه المسؤولية عن “كل قطرة دم” في العراق,كما رفض أردوغان تبعية كركوك للمناطق الكردية في العراق، وقال إن سكان مناطق شمال سوريا التي دخلها الجيش التركي مؤخرا استقبلوا عناصره بتذكيرهم بأنهم أحفاد السلطان محمد الفاتح.

وقال أردوغان إنّ بارزاني سيخضع لـ”حساب التاريخ،” واصفًا إياه بالساعي وراء الفرص والمصالح، وذلك في كلمة ألقاها مساء الأربعاء في اجتماع مع مسؤولين محليين في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة ونقلت تفاصيلها صحيفة “يني شفق” التركية.

وتابع أردوغان مخاطبًا بارزاني “من أين لك الحق حتى تقول أن كركوك لي؟ هل لديك تاريخ في كركوك؟ ماذا تفعل أنت في كركوك؟ أنت تعرف جيدًا من هم الأحق بكركوك!”.

وأعلن أردوغان أنّ السلطات التركية لن تتواصل من الآن وصاعدًا إلا مع الحكومة المركزية في بغداد، كما أعلن أن تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام إقليم شمال العراق. ولفت أردوغان إلى أن طبيعة العلاقة بين تركيا والإقليم لم تكن ذلك، قائلًا “كنا ننظر بكل محبة تجاه الإقليم، فيما الآن نضطر لإغلاق حدودنا معه، إدارة الإقليم هي السبب في هذا”.

وفي إشارة إلى عملية إدلب قال أردوغان بأنّ قوات الجيش التركي التي دخلت إلى شمال سوريا لاقت ترحيبًا من أهالي المدينة، وأنّهم هتفوا “أهلا وسهلا يا أحفاد محمد الفاتح” في إشارة إلى السلطان العثماني الذي احتل مدينة القسطنطينية منهيا بذلك الإمبراطورية البيزنطية.

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