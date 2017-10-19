أردوغان مهاجما بارزاني: من أين لك الحق بكركوك؟..نحن أحفاد الفاتح
صحيفة المرصد-CNN:كرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجومه على رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، محملا إياه المسؤولية عن “كل قطرة دم” في العراق,كما رفض أردوغان تبعية كركوك للمناطق الكردية في العراق، وقال إن سكان مناطق شمال سوريا التي دخلها الجيش التركي مؤخرا استقبلوا عناصره بتذكيرهم بأنهم أحفاد السلطان محمد الفاتح.
وقال أردوغان إنّ بارزاني سيخضع لـ”حساب التاريخ،” واصفًا إياه بالساعي وراء الفرص والمصالح، وذلك في كلمة ألقاها مساء الأربعاء في اجتماع مع مسؤولين محليين في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة ونقلت تفاصيلها صحيفة “يني شفق” التركية.
وتابع أردوغان مخاطبًا بارزاني “من أين لك الحق حتى تقول أن كركوك لي؟ هل لديك تاريخ في كركوك؟ ماذا تفعل أنت في كركوك؟ أنت تعرف جيدًا من هم الأحق بكركوك!”.
وأعلن أردوغان أنّ السلطات التركية لن تتواصل من الآن وصاعدًا إلا مع الحكومة المركزية في بغداد، كما أعلن أن تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام إقليم شمال العراق. ولفت أردوغان إلى أن طبيعة العلاقة بين تركيا والإقليم لم تكن ذلك، قائلًا “كنا ننظر بكل محبة تجاه الإقليم، فيما الآن نضطر لإغلاق حدودنا معه، إدارة الإقليم هي السبب في هذا”.
وفي إشارة إلى عملية إدلب قال أردوغان بأنّ قوات الجيش التركي التي دخلت إلى شمال سوريا لاقت ترحيبًا من أهالي المدينة، وأنّهم هتفوا “أهلا وسهلا يا أحفاد محمد الفاتح” في إشارة إلى السلطان العثماني الذي احتل مدينة القسطنطينية منهيا بذلك الإمبراطورية البيزنطية.
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التعليقات
هههههههه فاتح الله ***يا كذاب
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نحن احفاد ابو بكر وعمر وخالد بن الوليد وطلحة وابو عبيدة واحفاد الفاتحين مو انت يالتركي الاعجمي نحن من علمناك الاسلام وكيف تكون مسلما اما انت وقومك لا تعرفون حتى اللغة العربية التي هي لغة القران
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الإخونجي الماسوني اللي يجاهر بعلمانيته وتحالفه مع المجوس الفرس ومع اليهود ويحاول إبادة احفاد صلاح الدين الأيوبي مستورد القدس من اليهود. يعني خايف لا يظهر صلاح الدين جديد وخايف علي حبايبه اليهود
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الذي *احتل*القسطنطينيه فتح وليس احتلال كما ذكرتم وسمي بالفاتح لذالك وشكراً
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مادمر سوريا الا اردوغان كان يشجع السوريين على الثوره ويقول سيدخل عسكريا لصالح الشعب السوري وسمح للارهابيين بالقدوم لسوريا
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لا يا اردوغان ****!ماهو رد فعلك لو ارسلت السعودية جيشها لكردستان ؟
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نعم قايد تستحق الاحترام اللي ما يعرفك ياوردغان يجهلك لقد حميت الضعفاء القطرين وحافظه ع بعض من كرامتهم اللي مو عاجبه اوردغان خلينا نشوف شجاعه اوردغان في الدوحه وسط قطر هههههههه هياط لا اكثر
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اردوغان عنصري ****يحارب الاكراد احفاد صلاح الدين وماعنده مانع ان ايران والفرس يحتلونها مثل ما احتلوا سوريا الى متى ونحن نصدقك يا اردوغان
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صدق بردقان في ظل التناحر الذي يراه في البيت العربي يرى فرصه عظيمه له ولن تعوظ انتهز الفرصه يابرقان حظك جاك هههههههههه
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15 - ابوعلي990 2017-10-19 17:14:40 حفيد من ،،،،،، بيني وبينك ولا احد يدري يقول حفيد (( الفتاح ؟؟؟ )) ههههههههههههه يعني من قلة الأسماء تكفى لاتقول اني علمتك لأن الكلمه ماهي زينه
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يمكن له اطماع امبراطورية
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يابرق ليس من صالحنا أن تكون للأكراد دوله وانت تعرف ذلك الآن اراك ياقعقعاني تحب الاكراد
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حفيد من
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بعد الانقلاب الفاشل ووقوف الشعب التركي معك اثبت لهم انك لا تستحق التضحيه وسيعود الانقلاب وينجح
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7 - حيوا هالطلة 2017-10-19 16:51:49 احد معجبين حفيد الفاغر هههههههههههههه صدقني حبيبك ماغير مكبر ؟؟؟؟؟؟ بالخروق
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تكفى ياحفيد الفاتح قبل امس وانت راكع امام قبر مولاك الخميني الا ليت من انت حفيده شافك وانت تتبارك بموالك الصنم خميني انت وحاكم دويلة قطرسرائيل
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تميم وابوه كلهم راضعين سياسته الفتنه الخسه والغدر والخراب ،، وقطر نفس نهجه ودها تلعب دور اكبر من حجمها
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ونت الصادق احفاد (( الفاغر ))
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حنا الي فتحنا تركيا يوم كنتم تحت حكم الروم والبيزنطيين ولا ترفع خشمك معك نعره مثل نعرة الفرس لاكن متا يصحون الي يمجدونكم
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والله ياناس هذا انسان *** لأبعد ماتتوقعون ولا ينساق وراء شعارت هذا **سوا الأمعات والجهله من الناس
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ونعم الرئيس عز شعبه ودينه
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تعليق ٢😂😂😂😂😂😂
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كان تكلمتم عربي يا بناء الاستعمار تحلم كحلم ابليس بالجنة
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هههههههههه الفاتح ولا القامط والله ماعندك سالفه يوم بغيت تلعب اكبر من حجمك مع روسيا وشفة العين الحمرا خنيت وذهب تقبل الأيادي ونخعت نخوع لاقبله ولابعد وجاي الأن تفرد عضلاتك على البرزاني قوتك على الضعيف
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اطلع وبان ياردغان اذا علا كذا تركيا لنا حنا نحن احفاد الصحابه
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بدا التلميح للدولة العثمانية.
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((((((( سوف يستعيد الاكراد حقوقهم على الاراضي التركية ... ويعلنون دولتهم منها ))))))
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