بالأسماء والصور..حاكم “دبي” يفاجأ متابعيه على “تويتر” بتعديلات وزارية جديدة

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صحيفة المرصد: أعلن حاكم دبي ، صباح اليوم الخميس، عن تعديلات جديدة تتعلق بالوزارات ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في قرار فاجأ به متابعيه في تغريدة عبر موقع التواصل “تويتر”.

وقال الشيخ محمد في تغريدته: “الإخوة والأخوات سنعلن اليوم عن تعديل وزاري في حكومة الإمارات، تجديداً للدماء وتحفيزاً للتغيير واستعداداً للمرحلة المئوية المقبلة في مسيرة دولتنا”.

وتابع في تغريدة منفصلة: “التعديل الحكومي الجديد جاء بناء على اجتماعاتنا السنوية الأخيرة، وإطلاق مئوية الإمارات، وتلبية لمجموعة من متطلباتنا المستقبلية بعيدة المدى”.

وقال حاكم دبي: إن المرحلة الجديدة عنوانها مهارات المستقبل، وعلوم المستقبل، وتكنولوجيا المستقبل، لأننا نسعى للتأسيس لمئوية نؤمّن من خلالها مستقبل أجيالنا”.

وأضاف حاكم دبي: “نعلن اليوم عن تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي، الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي، ونريد أن نكون الدولة الأكثر استعدادا لها”. وأضاف “تم تعيين عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، بعمر 27 نجح عمر بقيادة القمة العالمية للحكومات واستراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي”.

ولفت: كما نعلن عن تعيين سارة الأميري (30 عاماً) وزيرة للدولة لتكون مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، مهمتها البحث والتطوير وصناعة الكفاءات العلمية.

وأوضح: سارة مسؤولة أيضا عن مجلس علماء الإمارات، وتقود باقتدار مهمة الإمارات للوصول للمريخ، ونريد مئات النماذج مثل سارة لمستقبل الإمارات.

وأكمل: أعلن عن تعيين مريم المهيري وزيرة للدولة، مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي للدولة، متابعا: أيضا أضفنا للأخ أحمد بالهول ملف المهارات المتقدمة، ليكون وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وليستمر التعلم مدى الحياة.

وأكد حاكم دبي: الأخ أحمد مسؤول عن تجهيز كوادرنا بمهارات المستقبل، التقنيات المتقدمة ستخلق وظائف جديدة وتلغي نصف الحالية خلال 10 سنوات فقط.

وأردف قائلاً: ونعلن اليوم أيضا عن تعيين ناصر بن ثاني الهاملي وزيرا للموارد البشرية والتوطين، ما زلنا بطيئين في ملف التوطين وناصر أمامه مهمة كبيرة.

واستطرد حاكم دبي: كما نعلن عن تعيين حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة لتنمية المجتمع، الأسرة الإماراتية هي الرهان الأكبر لتماسك المجتمع وتمنياتي لحصة بالتوفيق.

كما أعلن حاكم دبي عن تعيين نهيان بن مبارك وزيراً للتسامح، قائلاً: “الأخ نهيان وجه إماراتي عربي ودولي، ويشكل رصيداً كبيراً لقوتنا الناعمة الإماراتية.

وأشار: الأخ نهيان بن مبارك برصيده الاجتماعي الضخم، وعلاقاته الدولية الواسعة، ومحبة كافة فئات المجتمع له خير من يرسخ التسامح في الإمارات والمنطقة.

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