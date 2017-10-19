هل تذكرون “مونيكا” عشيقة الرئيس السابق “بيل كلينتون” .. تعود للأضواء بقضية تحرش جديدة!
صحيفة المرصد : عادت مونيكا لوينسكي عشيقة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون للأضواء، وهذه المرة من خلال قضية تحرش جنسي لم تفصح عنها، وإنما دعت للوقوف بوجه التحرش الجنسي.
لوينسكي التي انضمت لحملة مكافحة التحرش الجنسي، نشرت على صفحتها الخاصة على “التويتر” هاشتاغ بعنوان “مي تو” (أنا أيضا)،ولم ترفقه بأي تفاصيل أخرى، حسبما نقلت “فوكس نيوز”.
من جهة أخرى، انتقد العديد من الأشخاص حديث لوينسكي عن التحرش، وذكروها بأنها أقامت العلاقة طواعية.
هذا و كانت قد انتشرت أحداث علاقة بيل كلينتون بلوينسكي خلال فترة رئاسة كلينتون للولايات المتحدة الأمر الذي أثار موجة إنتقادات واسعة ضد الرئيس في ذلك الوقت.
كما أثرت هذه القضية على علاقة بيل بزوجته هيلاري التي كانت مرشحة عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.
حيث استغل ترامب هذه المسألة عندما كانت توجه له إنتقادات بسبب سلوكه تجاه النساء، ليستغل الحادثة للتذكير بأن لدى منافسته زوج ذا تاريخ حافل بالتحرش الجنسي.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
طيب ليش ما تلبس فنيلة نص كم وتستر عمرها وما احد يتحرش فيها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ما بعد الكفر ذنب
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
متعوده دايمآ ....😂😁😀
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يتمنعن وهن راغبات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
طبعا ليس بعد الكفر ذنب ولا بعد التفريط في الشرف حياء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ابحثوا عن اصبع طرمب! فهذه الأيام بينه وبين هلارى حرب ضروس فى الإعلام وتبادل قذائف تويتريه.وطرمب عنده فلوس .والمنقبات عن الذهب تغريهن الفلوس.يمكن دفها بإصبع خفيه لتثير غبارا قديما.وتشغل هيلارى عنه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
احتمال انتهت الملايين التي جنتها من خلال كتابها وتبحث عن فريسه جديده لتجني الملايين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هو ماتحرش فيها هز****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كاانت مخرفنه الرئيس واي ريس يو اس ا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها / حديث صحيح
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ( يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفّيكم إياها فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه )
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
عجوز راحة عليها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
من شب على شي شاب عليه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اسمها " مونيكا ويسكي " كافي 😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 نصائح للحصول على ***جميل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
راحت عليك بس باقي فية مرقة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تترزق بدعوى التحرش
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كبرت وشانت ايام تحرش فيها كلينتون وهي اجمل فتاه في امريكا وكلن يقول مايلام هالازعر يتحرش فيها من شافها ****
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
أضف تعليق