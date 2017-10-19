هل تذكرون “مونيكا” عشيقة الرئيس السابق “بيل كلينتون” .. تعود للأضواء بقضية تحرش جديدة!

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صحيفة المرصد : عادت مونيكا لوينسكي عشيقة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون للأضواء، وهذه المرة من خلال قضية تحرش جنسي لم تفصح عنها، وإنما دعت للوقوف بوجه التحرش الجنسي.

لوينسكي التي انضمت لحملة مكافحة التحرش الجنسي، نشرت على صفحتها الخاصة على “التويتر” هاشتاغ بعنوان “مي تو” (أنا أيضا)،ولم ترفقه بأي تفاصيل أخرى، حسبما نقلت “فوكس نيوز”.

من جهة أخرى، انتقد العديد من الأشخاص حديث لوينسكي عن التحرش، وذكروها بأنها أقامت العلاقة طواعية.

هذا و كانت قد انتشرت أحداث علاقة بيل كلينتون بلوينسكي خلال فترة رئاسة كلينتون للولايات المتحدة الأمر الذي أثار موجة إنتقادات واسعة ضد الرئيس في ذلك الوقت.

كما أثرت هذه القضية على علاقة بيل بزوجته هيلاري التي كانت مرشحة عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

حيث استغل ترامب هذه المسألة عندما كانت توجه له إنتقادات بسبب سلوكه تجاه النساء، ليستغل الحادثة للتذكير بأن لدى منافسته زوج ذا تاريخ حافل بالتحرش الجنسي.

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