شرطة الرياض تكشف تفاصيل القبض على حدث اعتدى على مقيم و سرقه بوضح النهار – فيديو

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صحيفة المرصد : صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي ظهر فيه أحدهم و هو يقوم في وضح النهار بالاعتداء على أحد الوافدين وسلبه و من ثم ارتكاب الفرار على متن مركبة رفق آخرين الى جهة غير معلومه .

و بالنظر الى أهمية الحادثة و جرأة الجناة على سرقة الأموال والأنفس المعصومة فقد قامت الأجهزة الأمنيه ممثلة في ادارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض بتشكيل فريق عمل على قدر عالي من الكفاءة و الخبرة عمل على وضع الخطط الامنية الكفيلة بالاطاحة بالجناة.

ووفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد تمكن فريق العمل في وقت قياسي من ضبط المتهم الذي ظهر في المقطع (حدث سعودي الجنسيه) و جرى إيداعه دار الملاحظه الاجتماعية .

و بعرضه على المجني عليه استطاع التعرف عليه في الحال، و بسماع أقواله أقر بما نسب اليه و مشاركته لآخران لواقعة السلب (جاري العمل على ضبطهما ) و جرى إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم نظاما حسب الاختصاص تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخليه على أمن الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء ، و أن الجهات الامنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه كائنا من كان المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره والله الهادي الى سواء السبيل.

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