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شرطة الرياض تكشف تفاصيل القبض على حدث اعتدى على مقيم و سرقه بوضح النهار – فيديو

شرطة الرياض تكشف تفاصيل القبض على حدث اعتدى على مقيم و سرقه بوضح النهار – فيديو
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المرصد 57 3٬934 4 ساعات

صحيفة المرصد : صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي ظهر فيه أحدهم و هو يقوم في وضح النهار بالاعتداء على أحد الوافدين وسلبه و من ثم ارتكاب الفرار على متن مركبة رفق آخرين الى جهة غير معلومه .
و بالنظر الى أهمية الحادثة و جرأة الجناة على سرقة الأموال والأنفس المعصومة فقد قامت الأجهزة الأمنيه ممثلة في ادارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض بتشكيل فريق عمل على قدر عالي من الكفاءة و الخبرة عمل على وضع الخطط الامنية الكفيلة بالاطاحة بالجناة.
ووفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد تمكن فريق العمل في وقت قياسي من ضبط المتهم الذي ظهر في المقطع (حدث سعودي الجنسيه) و جرى إيداعه دار الملاحظه الاجتماعية .
و بعرضه على المجني عليه استطاع التعرف عليه في الحال، و بسماع أقواله أقر بما نسب اليه و مشاركته لآخران لواقعة السلب (جاري العمل على ضبطهما ) و جرى إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم نظاما حسب الاختصاص تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخليه على أمن الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء ، و أن الجهات الامنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه كائنا من كان المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره والله الهادي الى سواء السبيل.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

57 - Smile
2017-10-19 22:01:11
حدث سعودي هههههه هذا أفريقي عبد اسمر متجنس كل شي بتحطون المواطن فيه ومن وين لنا هالكراعين السحم الا من افريقيا علقوه فيها على مدخل الحي
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56 - ابو محمد
2017-10-19 21:58:13
والله اننا كلنا نفخر برجال امننا البواسل على انجازاتهم المتتاليه بما يقومو به من جهد جبار يشكرون عليه وقد سعدت جدا بخبر القبض على هولاء المجرمين بكافة انواع جرائمهم يارب احفظ امننا وبلادنا من كل حاسد
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55 - .. ال
2017-10-19 21:48:24
السيف الاملح
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54 -
2017-10-19 21:43:05
اللي نزلوا من السياره وكفخوا الهندي وسرقوه ليسوا احداث الواحد منهم شحط عمره فوق ال 25
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53 - الاحساء
2017-10-19 21:40:40
هاذا عاقابه تنقعو خيزران في ماء وملح لمدة اسبوع ويجلد بها امام جلدته ليكون عضه وعبره لغير سلموني ايها وارويكم فيه والله لخلي بني جلدة يرجفون من الخوف الله يرحمك
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52 - ابوبدر
2017-10-19 20:51:54
اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين افعل الاسباب لرزقك واخلص النيه لله وغتنم شبابك وطنك بحاجه لك العمل الوظيفي امامك المدني والعسكري الاعمال الحره موجوده تنادي الشباب الطموح استقامتك اساس نجاحك
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51 - نسال الله له الهداية
2017-10-19 20:42:28
(حدث سعودي الجنسيه) ليه سويت كذا.. الله يهديك ويصلح حالك وشانك
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50 - تركي
2017-10-19 20:29:42
من متى ***مواطن
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49 - هارلي
2017-10-19 20:28:49
هؤلاء بعض ******ينخاف منهم
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48 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-10-19 20:27:30
هين هين مواطن وجنستوه
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47 - التعليم إلى أين ؟!!
2017-10-19 20:26:38
كلنا محمد الشهري تعليق ٤٠ ***😏😏😏😏
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46 - اين الحقوق
2017-10-19 20:25:27
موووووووووووواطن هين. من اللي سمح له يكون مواطن واداهم الجنسيه
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45 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-10-19 20:25:01
أي سعودي وأي بطيخ هالأشكال المتناثرة المتناسلة اللي ابتلينا بهم لاقي مصروف وأكل بالسجن وبلادهم تصدرهم لنا ولا تستقبلهم فالخليج خير من يستقبل ملايين البشر😏😏😏😏😏😏
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44 - صديق الخير
2017-10-19 20:23:39
لاحول ولا قوة الا بالله ضيع نفسه الله يعينه الي ماعنده مقدره يتزوج ويصرف ع اهله ماله داعي يتزوج ويعرض عياله للحاجه
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43 - سعد
2017-10-19 20:17:14
صورة مع التحية للعنصريين!!! طلع سعودي موب من المواليد الأفارقة!!!
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42 - مواطن
2017-10-19 20:12:28
هذا حدث هذا اخره التجنيس واكثر المتجسين من الافارقه لابد من وضع حل عاجل للمرتزقه المجنسين
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41 - الاخضر
2017-10-19 19:51:51
إلى متى والأفارقة و*****يعيثون في أرضنا فسادا ويدمرون مجتمعنا بكافة أنواع الجرائم .
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40 - محمد الشهري
2017-10-19 19:47:14
الأبوك يا أسود الوجهة حدث حدث وكبره زي الفيل هذا مجرم أبن حرام اجلدوه هذا الثور قال حدث هذا مروح عمرة فوق 40 عليه النعله الاسود الفحمه
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39 - Nasser7777
2017-10-19 19:39:38
يستاهل الي صارله هو واي احد يعتدي على الامنين طيب واليمني الي اعتدى على الحدث السعود وش صار عليه او الدعوه صارت اهم شي الاجنبي راضي
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38 - اااااه
2017-10-19 19:39:14
انا ابغى اعرف ايش وضع اللي لابس الاخضر جمب اللي انضرب؟؟؟؟؟ عامل نفسه ميت ......
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( عدد التعليقات 4,135 )
37 - ابن الوطن
2017-10-19 19:36:23
يجب تكريم مصور المقطع
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36 - مواطن ولكن ،،،
2017-10-19 19:29:56
طيب واليمني الذي اعتدى على السعودي وهو يتبجح بالمقطع لم يتم القبض عليه لماذا
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35 - اسعد عمر قلي
2017-10-19 19:28:42
انا شايل هم اللي صورو يصير لهم شي الخيلان ذولي يحبو الدم
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
34 - ألفجر البعييييد
2017-10-19 19:26:31
هههههههه تعجبني كلمة تشكيل فريق عمل على قدر عالي من الخبرة هذا مايحتاج لها خبرة كل شي واضح في الفيديو حتى تقدر تجيبهم جدتي تجيبهم
لا يعجبني(10) اعجبني(5)
( عدد التعليقات 4,135 )
33 - ابن الوطن
2017-10-19 19:24:10
السطو جريمه مثل الارهاب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 4,135 )
32 - ابن الوطن
2017-10-19 19:22:22
وين تطبيق الشريعة اللي تقولون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - تشاد
2017-10-19 19:17:20
شهر ويفكوه ويرتكب جريمة اخرى وكن أمن العقولة رادت جرائمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,135 )
30 - ابن الوطن
2017-10-19 19:10:46
اكي ونه اسحبو الجنسيه منه
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 4,135 )
29 - ابن الوطن
2017-10-19 19:09:49
ابك على الطلاق من زوجتي عنوده انك فاشل
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
28 - جبال سدير
2017-10-19 19:09:01
الي واقف جنب المسروق ***وبعدين سمعت ان جنسية السارق من سيرليون وليس سعودي
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27 - حلمنتيشي
2017-10-19 19:05:37
تعليق مخالف
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26 - هذا رأيي
2017-10-19 19:03:49
من بعض اسباب كثرة الجرائم التستر ومراعاة مشاعر الجناة
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25 - ❗️عالم غريب عجيب❗️
2017-10-19 19:02:19
ليتكم ماطلعتو صورته كذا ؟ وش الفائده تصورونه كذا !! يعني ناخذ مقاسه مثلاً
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24 - منصور الزهراني
2017-10-19 19:01:43
الحمد الله الذي فضحهم
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23 - سمير الشريف
2017-10-19 19:01:11
من امن العقوبه اساء الادب بعض تعليقات هنا مخجله او تحس انها من اجانب البعض هنا صار قاضي يحكم على كيفه ويعاقب على كيفه
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22 - صنيدح وبربيخ
2017-10-19 19:00:42
تعليق مخالف
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21 -
2017-10-19 18:59:36
وبالنسبة للمقيمين المخالف يرحّل والنظامي يسوون لهم حل يسكنونهم بشقق اسعارها بسيطة في أحياء أخرى الى ان يرجعون بلادهم وبكذا يفضى الحي ويهدم ونخلص من الاحياء الشعبية وصمة عار هالمناظر
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20 -
2017-10-19 18:57:52
بعد السجن والجلد رحلوه ؟؟ بعدين وين بقية العصابه !! أتمنى القبض عليهم
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19 - 66
2017-10-19 18:57:46
من **** ولا جدال قي ذلك
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18 -
2017-10-19 18:54:34
كم نسبة المواطنين اللي يعيشون بالأحياء القديمة خلونا نتكلم عن العاصمة الرياض فقط ؟ عددهم أقل من المقيمين ليش ما يتم تعويضهم من الحكومة وترجعهم لمناطقهم او تشتري لهم بيت جاهز وتوفر لهم وظيفة أو ضمان
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( عدد التعليقات 951 )
17 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-10-19 18:52:05
اعدمو المجرم الخسيس ***هذولا حثالة ولايستحقون السجن بل الاعدام السريع ، الله يحفظ وطنا
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16 -
2017-10-19 18:50:36
وينك يا معلق أفريقي تعال شوف مشاكل وبلاوي ***
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15 -
2017-10-19 18:50:26
اللي يسكن هذه الأحياء من المواطنين مش من اهل الرياض ولا حواليها بالمره
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14 - احمد ابو نايف البراني
2017-10-19 18:49:39
لايحتاج تعليق (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
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13 -
2017-10-19 18:46:19
اصبح عدد الافارقه عندنا اكثر من عددهم في افريقيا
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12 - ابو فيصل الحبوب
2017-10-19 18:46:19
ارجو من الله ان يكتب قص يده
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11 -
2017-10-19 18:44:04
هندي شحط وخايف من فرخ صغير ابو الرخامه / اصفقه على براطمه لو فيها موتك
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10 -
2017-10-19 18:41:37
مالفائده المرجوه من ***كل من هب ودب
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9 -
2017-10-19 18:40:41
اسحبوا الجنسيه منه ومن اهله وطرد على بلاده ناقصين حثالات العالم
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( عدد التعليقات 2,318 )
8 - ابونواف...
2017-10-19 18:40:38
سرقة ونهبة ثم لطمة سيحول للشرع ويلقى عقابة الصارم لة ولغيره
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7 - افيخاي ادرعي
2017-10-19 18:37:48
وش نسوي بظهره .. صوروا وجهه وافضحوا هذه العينات
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6 - عبدالعزيز الهزاني
2017-10-19 18:37:42
أنا أقول تقطع يده هذا ومن هم على شاكلتهم . ( صمندق ياحبش )
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5 - خالد
2017-10-19 18:36:28
خذوا تعهد عليه وفكوه زي كل مره .. الاحكام الهزيله وعدم التشهير بالمجرمين وعدم التواجد الأمني المكثف خاصه في الأحياء الشعبيه هوماجعل هؤلاء المجرمين يتمادون في الاجرام
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4 - حفظ الله الوطن من كل شر
2017-10-19 18:36:22
اغلب ***صارو يخوفون
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3 - واحد من الناس
2017-10-19 18:31:37
القانون الرادع هو أنك تضع عقوبة مخيفة تجعل الذي يُفكر مجرد تفكير بإرتكاب الجريمة يُعيد النظر فيها لهول العقوبة. هذا هو الجزاء الرادع ... أما مسألة حبس وكفين عالقفى!! ماعاد تمشي ، وبيطلع ويسرق من جديد
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2 -
2017-10-19 18:31:06
***مسوي الدنيا على كيفه يضرب كف لواحد في سن ابوه
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1 - صريح ومليح
2017-10-19 18:29:35
**** هاذي سرقه طبقو شرع الله وقصو يده اقسم بالله محد يسرق بس انتم طبقو الشرع وقصو يده وشوفوا كيف تختفي السرقات اذا بتسجنه ٣ شهور وتفكه مافيه فايده
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 المرصد 5 1٬779 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 1٬957 4 أيام
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 680 7 أيام
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬075 أسبوعين
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 7٬753 أسبوعين
الاخيرة
“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

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شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

 المرصد 46 10٬554 يومين
جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

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الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

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