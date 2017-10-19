شرطة الرياض تكشف تفاصيل القبض على حدث اعتدى على مقيم و سرقه بوضح النهار – فيديو
صحيفة المرصد : صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي ظهر فيه أحدهم و هو يقوم في وضح النهار بالاعتداء على أحد الوافدين وسلبه و من ثم ارتكاب الفرار على متن مركبة رفق آخرين الى جهة غير معلومه .
و بالنظر الى أهمية الحادثة و جرأة الجناة على سرقة الأموال والأنفس المعصومة فقد قامت الأجهزة الأمنيه ممثلة في ادارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض بتشكيل فريق عمل على قدر عالي من الكفاءة و الخبرة عمل على وضع الخطط الامنية الكفيلة بالاطاحة بالجناة.
ووفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد تمكن فريق العمل في وقت قياسي من ضبط المتهم الذي ظهر في المقطع (حدث سعودي الجنسيه) و جرى إيداعه دار الملاحظه الاجتماعية .
و بعرضه على المجني عليه استطاع التعرف عليه في الحال، و بسماع أقواله أقر بما نسب اليه و مشاركته لآخران لواقعة السلب (جاري العمل على ضبطهما ) و جرى إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم نظاما حسب الاختصاص تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه.
وأعلنت شرطة منطقة الرياض ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخليه على أمن الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء ، و أن الجهات الامنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه كائنا من كان المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره والله الهادي الى سواء السبيل.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
حدث سعودي هههههه هذا أفريقي عبد اسمر متجنس كل شي بتحطون المواطن فيه ومن وين لنا هالكراعين السحم الا من افريقيا علقوه فيها على مدخل الحي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
والله اننا كلنا نفخر برجال امننا البواسل على انجازاتهم المتتاليه بما يقومو به من جهد جبار يشكرون عليه وقد سعدت جدا بخبر القبض على هولاء المجرمين بكافة انواع جرائمهم يارب احفظ امننا وبلادنا من كل حاسد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
السيف الاملح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللي نزلوا من السياره وكفخوا الهندي وسرقوه ليسوا احداث الواحد منهم شحط عمره فوق ال 25
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هاذا عاقابه تنقعو خيزران في ماء وملح لمدة اسبوع ويجلد بها امام جلدته ليكون عضه وعبره لغير سلموني ايها وارويكم فيه والله لخلي بني جلدة يرجفون من الخوف الله يرحمك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين افعل الاسباب لرزقك واخلص النيه لله وغتنم شبابك وطنك بحاجه لك العمل الوظيفي امامك المدني والعسكري الاعمال الحره موجوده تنادي الشباب الطموح استقامتك اساس نجاحك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
(حدث سعودي الجنسيه) ليه سويت كذا.. الله يهديك ويصلح حالك وشانك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
من متى ***مواطن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هؤلاء بعض ******ينخاف منهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هين هين مواطن وجنستوه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كلنا محمد الشهري تعليق ٤٠ ***😏😏😏😏
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
موووووووووووواطن هين. من اللي سمح له يكون مواطن واداهم الجنسيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أي سعودي وأي بطيخ هالأشكال المتناثرة المتناسلة اللي ابتلينا بهم لاقي مصروف وأكل بالسجن وبلادهم تصدرهم لنا ولا تستقبلهم فالخليج خير من يستقبل ملايين البشر😏😏😏😏😏😏
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
لاحول ولا قوة الا بالله ضيع نفسه الله يعينه الي ماعنده مقدره يتزوج ويصرف ع اهله ماله داعي يتزوج ويعرض عياله للحاجه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
صورة مع التحية للعنصريين!!! طلع سعودي موب من المواليد الأفارقة!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا حدث هذا اخره التجنيس واكثر المتجسين من الافارقه لابد من وضع حل عاجل للمرتزقه المجنسين
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
إلى متى والأفارقة و*****يعيثون في أرضنا فسادا ويدمرون مجتمعنا بكافة أنواع الجرائم .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الأبوك يا أسود الوجهة حدث حدث وكبره زي الفيل هذا مجرم أبن حرام اجلدوه هذا الثور قال حدث هذا مروح عمرة فوق 40 عليه النعله الاسود الفحمه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
يستاهل الي صارله هو واي احد يعتدي على الامنين طيب واليمني الي اعتدى على الحدث السعود وش صار عليه او الدعوه صارت اهم شي الاجنبي راضي
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
انا ابغى اعرف ايش وضع اللي لابس الاخضر جمب اللي انضرب؟؟؟؟؟ عامل نفسه ميت ......
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يجب تكريم مصور المقطع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
طيب واليمني الذي اعتدى على السعودي وهو يتبجح بالمقطع لم يتم القبض عليه لماذا
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
انا شايل هم اللي صورو يصير لهم شي الخيلان ذولي يحبو الدم
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
هههههههه تعجبني كلمة تشكيل فريق عمل على قدر عالي من الخبرة هذا مايحتاج لها خبرة كل شي واضح في الفيديو حتى تقدر تجيبهم جدتي تجيبهم
لا يعجبني(10) اعجبني(5)
السطو جريمه مثل الارهاب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
وين تطبيق الشريعة اللي تقولون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شهر ويفكوه ويرتكب جريمة اخرى وكن أمن العقولة رادت جرائمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اكي ونه اسحبو الجنسيه منه
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
ابك على الطلاق من زوجتي عنوده انك فاشل
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
الي واقف جنب المسروق ***وبعدين سمعت ان جنسية السارق من سيرليون وليس سعودي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من بعض اسباب كثرة الجرائم التستر ومراعاة مشاعر الجناة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ليتكم ماطلعتو صورته كذا ؟ وش الفائده تصورونه كذا !! يعني ناخذ مقاسه مثلاً
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الحمد الله الذي فضحهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من امن العقوبه اساء الادب بعض تعليقات هنا مخجله او تحس انها من اجانب البعض هنا صار قاضي يحكم على كيفه ويعاقب على كيفه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وبالنسبة للمقيمين المخالف يرحّل والنظامي يسوون لهم حل يسكنونهم بشقق اسعارها بسيطة في أحياء أخرى الى ان يرجعون بلادهم وبكذا يفضى الحي ويهدم ونخلص من الاحياء الشعبية وصمة عار هالمناظر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بعد السجن والجلد رحلوه ؟؟ بعدين وين بقية العصابه !! أتمنى القبض عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من **** ولا جدال قي ذلك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كم نسبة المواطنين اللي يعيشون بالأحياء القديمة خلونا نتكلم عن العاصمة الرياض فقط ؟ عددهم أقل من المقيمين ليش ما يتم تعويضهم من الحكومة وترجعهم لمناطقهم او تشتري لهم بيت جاهز وتوفر لهم وظيفة أو ضمان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اعدمو المجرم الخسيس ***هذولا حثالة ولايستحقون السجن بل الاعدام السريع ، الله يحفظ وطنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وينك يا معلق أفريقي تعال شوف مشاكل وبلاوي ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللي يسكن هذه الأحياء من المواطنين مش من اهل الرياض ولا حواليها بالمره
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
لايحتاج تعليق (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اصبح عدد الافارقه عندنا اكثر من عددهم في افريقيا
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
ارجو من الله ان يكتب قص يده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هندي شحط وخايف من فرخ صغير ابو الرخامه / اصفقه على براطمه لو فيها موتك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
مالفائده المرجوه من ***كل من هب ودب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اسحبوا الجنسيه منه ومن اهله وطرد على بلاده ناقصين حثالات العالم
لا يعجبني(4) اعجبني(5)
سرقة ونهبة ثم لطمة سيحول للشرع ويلقى عقابة الصارم لة ولغيره
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
وش نسوي بظهره .. صوروا وجهه وافضحوا هذه العينات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أنا أقول تقطع يده هذا ومن هم على شاكلتهم . ( صمندق ياحبش )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خذوا تعهد عليه وفكوه زي كل مره .. الاحكام الهزيله وعدم التشهير بالمجرمين وعدم التواجد الأمني المكثف خاصه في الأحياء الشعبيه هوماجعل هؤلاء المجرمين يتمادون في الاجرام
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
اغلب ***صارو يخوفون
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
القانون الرادع هو أنك تضع عقوبة مخيفة تجعل الذي يُفكر مجرد تفكير بإرتكاب الجريمة يُعيد النظر فيها لهول العقوبة. هذا هو الجزاء الرادع ... أما مسألة حبس وكفين عالقفى!! ماعاد تمشي ، وبيطلع ويسرق من جديد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
***مسوي الدنيا على كيفه يضرب كف لواحد في سن ابوه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
**** هاذي سرقه طبقو شرع الله وقصو يده اقسم بالله محد يسرق بس انتم طبقو الشرع وقصو يده وشوفوا كيف تختفي السرقات اذا بتسجنه ٣ شهور وتفكه مافيه فايده
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
أضف تعليق