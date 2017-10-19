خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء العراقي

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صحيفة المرصد-واس :أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم بدولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيقة الدكتور حيدر العبادي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي.

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