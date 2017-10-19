إمارة الشرقية تصدر بيانا حول القبض على أحد موظفيها لمساعدته “ملياردير الخبر”

حجم الخط A A A المرصد 35 5٬062 3 ساعات

صحيفة المرصد : أصدرت إمارة المنطقة الشرقية بياناً اليوم الخميس، يتعلق بإيقاف الجهات الأمنية موظفاً بالإمارة على خلفية تورطه في تهم فساد، ومخالفات للأنظمة.

وقال المتحدث الرسمي للإمارة في البيان إن الجهات المختصة، باشرت إجراءات الضبط والتحقيق في هذه الحادثة، وما زالت القضية منظورة أمام الجهات المختصة.

فيما ذكرت مصادر أن الموظف المقبوض عليه تورط في تسهيلات لرجل الأعمال الشهير الذي ألقي القبض عليه أمس في الخبر ، وذلك بتأخير تنفيذ الأحكام القضائية الموجَّهة للمتهم، وتعطيل الإجراءات النظامية .