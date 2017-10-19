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إمارة الشرقية تصدر بيانا حول القبض على أحد موظفيها لمساعدته “ملياردير الخبر”
صحيفة المرصد : أصدرت إمارة المنطقة الشرقية بياناً اليوم الخميس، يتعلق بإيقاف الجهات الأمنية موظفاً بالإمارة على خلفية تورطه في تهم فساد، ومخالفات للأنظمة.
وقال المتحدث الرسمي للإمارة في البيان إن الجهات المختصة، باشرت إجراءات الضبط والتحقيق في هذه الحادثة، وما زالت القضية منظورة أمام الجهات المختصة.
فيما ذكرت مصادر أن الموظف المقبوض عليه تورط في تسهيلات لرجل الأعمال الشهير الذي ألقي القبض عليه أمس في الخبر ، وذلك بتأخير تنفيذ الأحكام القضائية الموجَّهة للمتهم، وتعطيل الإجراءات النظامية .
التعليقات
35 - كفى كذب2017-10-19 21:29:29
تعليق مخالف
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34 - عبدالله2017-10-19 21:04:07
انهاالبطانة الفاسدة التي عطلت الإصلاح وإعطاء الحقوق في كل مكان ارجواان يكون هناك تدوير في المناصب والمراتب والمكاتب من منطقة لمنطقة لان التطويل في مكان يولدقلة ذمة وامانة وواسطات وأذرع **
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33 -2017-10-19 21:01:46
تعليق ٢٣ الله يعطيك العافيه فعلا والله لو مايوجد مسئول او موضف فاسد ماضهر هؤلاء ا***
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32 - كيف تتعرف على نزاهة الموظفين ؟؟2017-10-19 20:55:30
بعض الموظفين في الأماكن الحساسة من الوزارات يصل على حد التخمة وشوفت النفس مع بعض المراجعين وبينما آخرين يطلب من السكرتير ان يصرف المراجع بحجة اجتماع وغيره ولا ارى فى الأفق تطويراً يذكر ،،
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31 - باب الشمال2017-10-19 20:55:16
هذا رجل أعمال يعني قطاع خاص اين المسؤولين الحرامية اللي أكلو ثم أكلو ثم أكلو ولم يقبض أو يسمع الى يومنا هذا بالقبض على مسؤل حرامي....
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30 - باب الشمال2017-10-19 20:32:18
كما تعلمون نحن على أبواب شتاء وموسم أمطار هل سمعتم باستعدادات البلديات في التفتيش على المصارف الصحية وتصريف مياة الامطار وعلى جاهزيتها والا ننتظر لما تقع الكوارث....
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29 - السحيم2017-10-19 20:30:26
خاين وحرامي مثل رجل الاعمال ماراح تنفعكم الأموال اتمنى التشهير به وامثاله ليكونوا عبره
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28 - هارلي2017-10-19 20:24:23
هدا زمن سلمان وابنه محمد اهل الحزم والعزم اما انتوا يا الموظفين الفاسدين ابشروا بسعدكم جايكم الدور نفر نفر انتظروا دوركم بس
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27 - ياليل ابولمبه2017-10-19 20:24:10
ايام زمان ايام العالم مغممه !!! كان رؤساء البلديات ولأمانات بحكم علمهم بالخطط الخمسيه والمشاريع يستحكمون على اراضي او يطبقون عليها منح لهم او لأقاربهم وعندما يأتي المشروع عليها يعوضون بعشرات الملايين
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26 - بدر2017-10-19 20:18:42
الله اكبر الله الله لو يتم العمل على ذلك بكل امارات المناطق الله الله يابتلقون شيء يشيب له شعر الوليد من اكل حقوق الناس والظلم ياااااااو لكن عسى هذه تكون بداية الخير بالكشف عن خفافيش امارات المناطق
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25 - مفسر أحلام2017-10-19 20:17:13
تعليق رقم 23 انشهد إنك أصبت كبد الحقيقة
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24 - باب الشمال2017-10-19 20:16:27
والفاسدين في الأجهزة الحكومية وخصوصا بالامانات البلدية... أكلو واكلو واكلو ورحلو ولم يحاسبهم أحد وفسادهم شاهد عيان ....
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23 - سعد2017-10-19 20:13:17
القبض على هذا الموظف الفاسد اهم من القبض على الملياردير اللص !!!
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22 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫2017-10-19 20:08:47
هذا زمن كشف الفاسدين وتعليق رقابهم بالهواء أمام الناس جزاء أفعالهم القذرة سنوات طويلة ونرجو من المواطنين عدم التهاون بالكشف عن أي فاسد ...
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21 - ولدزهران2017-10-19 20:08:38
طيب ليش ماتقولون اسمه على شان يكون عبره لمن يعتبر
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20 - ولدزهران2017-10-19 20:08:26
طيب ليش ماتقولون اسمه على شان يكون عبره لمن يعتبر
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19 - ياليل ابولمبه2017-10-19 19:57:07
يد وحده ماتصفق ؟؟؟ وفهم يافهيم وقت الأزمات تظهر كباش الفداء
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18 - محمد الشهري2017-10-19 19:51:55
تعليق 17 بيض الله وجهك والله يا أخي يا ما أكثرهم هذا النوعيه ولكن بيجيلهم يوم أسود يحاول يدسون معاملات التنفيذ ولكن بيجليهم يوم أسود
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17 - الاخضر2017-10-19 19:45:16
ها الموظف أتمنى أن يصلب بجانب الإمارة ليعلم من هم على شاكلته مامعنى عهد الحزم والعزم .
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16 - محمد الشهري2017-10-19 19:42:01
اسجنوه حسبناالله على كل مماطل وكل من سهله
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15 - ابوالفيصلا2017-10-19 19:32:53
الله ينصرك يامحمد بن سلمان ,, نبي اللتفاته على كثير من الامور والمحاسبة ب ( من اين لك هذا ) كيف تضخمت الارصدة وهم كثيرين ,, وياليت باثر رجعي ,, والله المستعان
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14 - مواطن2017-10-19 19:29:47
هل السجن كفايه للفاسدين انهم يعطلون القانون ويخنون الامانه هم مثل من يروج المخدرات لكن بطريقه أخرى يجب اعدامهم.
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13 - اسعد عمر قلي2017-10-19 19:26:23
ملياردير وصار طفران اجل الحمدلله اني طفران من يوم انخلقت الحمدلله والشكر
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12 - ابو خالد2017-10-19 19:20:47
نظفوها فيها مفسدين كثير هم سبب الخراب
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11 - عيصو2017-10-19 19:18:03
يفترض تنفيذ الاحكام ايا كانت بحزم لان القضاء له سلطه معروفه بكل مجتمع ...ولكن هناك خلل واضح بالانظمه وتجاوزات مما استدعى تدخل ولي العهد
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10 - واحد مواطن2017-10-19 19:17:25
افسد الفاسدين فى العالم هم موظفى الحكومات الغير مخلصين المتواطئين من اجل مصالحهم حتى مع الشيطان.هم سبب نخلف الدول وإنتشار الفساد فيها.بترهم مطلوب بحزم.وقوه.
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9 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-10-19 19:16:56
أنباء تفيد أن واحد منهم مسحور
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8 - جابر عثرات الكرام2017-10-19 19:16:46
سوق الاسهم القى عليه نظرة شركات تكتتب 65 ريال الان 6 ريال وينك عنها تلاعب بسوق المال شي لايصدق التجار يبيعون السهم بمليارات اكتتابات ويبيعونها على الغلابة ومن ثم تهبط 5 ريال
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( عدد التعليقات 4,135 )7 - ابن الوطن
الزيدي ارحل ارحل
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( عدد التعليقات 4,135 )6 - ابن الوطن
انتهى وقت التلاعب هنأ الحزم
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5 -2017-10-19 19:07:50
هذا الموظف ***للامانه وماوكل به يستاهل
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4 - افيخاي ادرعي2017-10-19 19:07:41
اذا كان كل مختلس ومتهرب من الأحكام لايقبض عليه الا بأمر من ولي العهد فهناك خلل كبير السلطه التنفيذيه .
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3 - عموري2017-10-19 19:02:54
من هو الموظف
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2 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-10-19 19:01:22
نتمنى تنفيذ الأحكام على الجميع .
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1 - violety2017-10-19 18:59:35
الله يبض وجهك ياولي العهد ,,, ويش نقول للمسؤول الذي لم يطبق النظام في حق هذا لماذا ينتظر امر من ولاه الامر وهم من اعطاهم القوة في ضرب الفساد ماذا يعملون طول هذة المدة والحق والسند معهم ..
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