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بعد القنافذ .. سعوديون يصطادون نسراً ويسلخونه لأكله – فيديو
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع تويتر مقطع فيديو جديد لشبان سعوديين قاموا باصطياد نسراً وقاموا بسلخه تمهيداً لأكله .
وأثار الفيديو استياء النشطاء حيث علق البعض قائلأً: القطط آذتنا بالشوارع وش كثرها مأودهم يأكلونها يسون فينا خير.
وأضاف أخر: ياليتهم ياكلون القرود ويريحونا منها.
يذكر أن عدد من الشبان قد نشروا فيديوهات لهم في شهر أبريل الماضي وهم يقومون بذبح وتقطيع عدد من حيوانات القنفذ تمهيداً لطبخها بمزاعم أن لحمها طري ولذيذ.
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ما قلت لكم ..! سيبدأون بأكل النسور بعد الثعالب والقنافذ والذئاب ..! pic.twitter.com/tetxWPdk5p— سليمان السهلي (@ALshemasyah) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
51 -2017-10-19 21:59:34
نطالب بوضع قانون يمنع هاولا وامثالهم من ايثارة مشاعرالناس
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50 -2017-10-19 21:52:45
الله يقرفكم ويجعلكم تاكلون من***
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49 -2017-10-19 21:34:13
يا عيني حظنا تعبان.. دا مهما نسوي ما بيبان ..! ولو تحلف كتير ايمان .. ما راح اصدق لك الحلفان..!
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48 - -----2017-10-19 21:33:16
الجوارح من الطير لايجوز اكلها حراااام
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47 - سفن آب2017-10-19 21:33:11
اولا مايجوز اكله ثانيا ماهو نسر هذا عقاب والله اعلم
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46 - مؤدب2017-10-19 21:32:57
ما ياكل الفطيس إلا الفطيس
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45 - محمد2017-10-19 21:28:42
اصلا هل يجوز أكله
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44 - لا حول الله2017-10-19 21:20:30
فشلتونا** الله يفشلكم . لازم تصور يعني
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43 -2017-10-19 21:20:18
يتدربون على ايام الجوع القادمه
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42 - خالد2017-10-19 21:09:01
حتى **البر يأكلونها قسم بالله ..**
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41 - عابر سبيل2017-10-19 21:01:03
قال صلى الله عليه وسلم : ( حرم على أمتي كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع ) رواه أبو داود
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40 - أبرار2017-10-19 20:59:36
والله صرت أستحي أعيّب على أكل الكوريين والآسيويين اذا هذولي منا وفينا محسوبين علينا كلش علفوه الله ياخذكم كثر ماسودتوا وجوهنا بين العالم الله يبيدكم شكلنا ما بننتهي من هالمسلسل .
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39 - مسفر2017-10-19 20:57:54
تخلف وهماجه اعوذ بالله من هذه الاشكال
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38 -2017-10-19 20:54:20
آآبك آآبك آآبك متى تتحضرون الى متى نستحملكم ؟ أنتم وصمة عار علينا عثتوا بالأرض فسادا
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37 - آكل ما أحل الله ورسوله2017-10-19 20:52:58
نترقب الخبر....بعد النسور .. سعوديون يصطادون جرذاً ويسلخونه لأكله. والله أنكم تنافسون الصينيين في صرعات الأكل. فشلتمونا بين الأمم. ايش باقي ما أكلتموه.
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36 - ناصر2017-10-19 20:50:20
فعلاً باقي القرود والكلاب ويكتمل المسلسل ويا سلاااااام لو يختمونها بفيران ويحلون بصراصير مقليه .
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35 - فهد2017-10-19 20:50:03
أكيد ريحتهم فطيس الله ياخذهم أخذ عزيز مقتدر
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34 - ،2017-10-19 20:49:50
النصر طير مقرف يعيش على الجيف والحيوانات الميتة!!
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33 -2017-10-19 20:49:31
حتى ***أكلوه
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32 - أبو سحاااب .2017-10-19 20:48:01
أيام ما كانوا الآباء والأجداد ما يجدون اللحمة إلا في عيد الاضحى أو مناسبة عامه كانوا يأكلون القنافذ لكن نسور ما سمعنا يبي لهم عيادات نفسيه لأمثال هؤلاء هل هم فعلا ما يأكلون إلا مما يصيدون .
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31 - طائر المساء2017-10-19 20:45:22
لاتعليق صكني راسي
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30 - D2017-10-19 20:45:06
وش هالبطون اللي كل شي تبلعه وتستقبله معقوله ؟ الحمدلله على نعمة الذوق أكو بشر كلشي تفرمه ماعدها ذوق اي والله هيچي
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29 - ياليل ابولمبه2017-10-19 20:42:49
اتوقع بعد اكله رايح يحلون (( بالمجاري ))
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28 - D2017-10-19 20:41:29
حسبنا الله عليهم عدموا البيئة أكلوا الأخضر واليابس تقول بمجاعة وفضحونا أمام العالم لا بارك الله فيهم وفي أشكالهم الى متى ؟؟
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27 - ياليل ابولمبه2017-10-19 20:40:52
اصلآ حرام اكلها كون غذائها الأساسي جثث الحيوانات الجيفه فكيف هؤلاء قوم (عانه عانه) اعتطهم انفسهم على اكله وهو محرم من قلة اللحوم الحلال ام ان انفسهم الرتعه والخبيثه لاتتغذى الا على اكلة الجيف امثالهم
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26 - ابن البلد2017-10-19 20:38:57
حرام أكله
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25 -2017-10-19 20:38:53
حريه شخصيه
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24 - ابن البلد2017-10-19 20:37:19
حرام أكله
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23 - خالــــــــــــــــد2017-10-19 20:29:25
اعوذ بالله متخلفين
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22 - مصدوووم2017-10-19 20:29:13
والله مجاعة الصومال ما سون مثلهم . ذكرني بكارتر المصور . صور نسر ينتظر موت طفل لكي يأكله - اخذ أعظم جائزة عن صورته وبعدها انتحر بثلاثة أشهر
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21 - ابو فيصل الحبوب2017-10-19 20:26:47
محرم اكل كل ذي ناب او مخلب
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20 - Ymni mahbob💫💫💫2017-10-19 20:26:39
النسر يأكل الجيف وهذولا ياكلون القرف
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19 - نسأل الله السلامة2017-10-19 20:23:14
ياكل الجيفة والميتة. ورائحة النسر قذرة جداً نيتجة لالتهامه الجيفة..واظنه من ذوي المخالب وذوي المخالب لا يؤكل. تسبدلون الذي هو خير بالذي هو ادنى.. هذه شراهة الشهوة البطنية تشتهي كل شيء حتى لو كان جيفة
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18 - ابو صالح2017-10-19 20:21:41
النسر ياكل الجيف وهؤلاء ياكلونه ولكن هذا قدرهم وكفؤهم يستاهلون
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17 - Ymni mahbob💫💫💫2017-10-19 20:20:03
الله يقلب كبدهم قرف لا فرق بينهم وبين الصينيون.
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16 - زائر2017-10-19 20:19:50
لا تنسون تأخدون الريش سون فيه مخده
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15 - جوهانسبيرج2017-10-19 20:19:49
الحمد لله نعم لا تحصى والأنعام من الطيبات بكل مكان ويأكلون الذي يأكل الحيف اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا
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14 - 🌺 ندى 🌺2017-10-19 20:16:34
ياربي ماكفاهم الدجاج واللحم جاني فديو شباب يأكلوا ثعبان 😬 🌿سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم🌿
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13 - صلوا على الحبيب المصطفى2017-10-19 20:16:27
اكثروا من الصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لليلة الجمعه ويوم الجمعه فصلاتكم معروضه عليه
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12 - فطوم2017-10-19 20:16:14
استعداد لأيام الفقر ماعقب اكل الضبان والجراد شيء
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11 - سعد2017-10-19 20:14:33
لابد من تعزير هذه النماذج الشاذة!!!
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10 - زائر2017-10-19 20:13:31
الجوع كافر
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9 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-10-19 20:09:11
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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8 - مسفر2017-10-19 20:04:11
هههه ***حتى طائر العجام البحري عندنا يصطادوه يأكلوه . ما باقي غير الغراب يلهطوه
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( عدد التعليقات 4,135 )7 - ابن الوطن
ابغى اجيب ل زوجتي عنيده تاكله
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( عدد التعليقات 29,978 )6 - قلم الحقيقه
ثقافة عانه عانه أأأأأأبك أأأأأأبك.هذا حصيلهم وهذه شهاداتهم وانتصاراتهم لأنفسهم ولوطنهم .
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5 - ادري2017-10-19 20:00:25
الله يقرفك النسر يأكل الجيف الميته كيف تأكلوه . ما خليتوا شي ما اكلتوه . بعض أنواع الحيوانات مهددة بالانقراض بسببكم
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4 -2017-10-19 19:58:04
النسر يتغذاء على الفطيس ابل وغنم
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3 - الاخضر2017-10-19 19:57:32
اللهم شل أياديهم وأرجلهم أين الجهات المعنية أين حماة البيئة أين المسئولين أين المثقفين ماهذا الإنحدار الأخلاقي والفوضى التي نعيشها.
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2 - واحد مواطن2017-10-19 19:55:06
قالوها شيبانا!!إللى مايعرف الصقر يشويه.!موجه من الغباء والهياط والسخف تسيطر وتطغى وتكاد تعم .كأنها تسونامى غباء مدمر.مالذى يحصل ياجماعة الخير؟وش بلانا؟؟ماهذا الإستهبال؟وين التربيه والمربين؟
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1 - محمد الشهري2017-10-19 19:53:16
الله يستر
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