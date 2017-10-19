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بعد القنافذ .. سعوديون يصطادون نسراً ويسلخونه لأكله – فيديو

بعد القنافذ .. سعوديون يصطادون نسراً ويسلخونه لأكله – فيديو
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المرصد 51 2٬281 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع تويتر مقطع فيديو جديد لشبان سعوديين قاموا باصطياد نسراً وقاموا بسلخه تمهيداً لأكله .

وأثار الفيديو استياء النشطاء حيث علق البعض قائلأً: القطط آذتنا بالشوارع وش كثرها مأودهم يأكلونها يسون فينا خير.

وأضاف أخر: ياليتهم ياكلون القرود ويريحونا منها.

يذكر أن عدد من الشبان قد نشروا فيديوهات لهم في شهر أبريل الماضي وهم يقومون بذبح وتقطيع عدد من حيوانات القنفذ تمهيداً لطبخها بمزاعم أن لحمها طري ولذيذ.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

51 -
2017-10-19 21:59:34
نطالب بوضع قانون يمنع هاولا وامثالهم من ايثارة مشاعرالناس
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50 -
2017-10-19 21:52:45
الله يقرفكم ويجعلكم تاكلون من***
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49 -
2017-10-19 21:34:13
يا عيني حظنا تعبان.. دا مهما نسوي ما بيبان ..! ولو تحلف كتير ايمان .. ما راح اصدق لك الحلفان..!
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48 - -----
2017-10-19 21:33:16
الجوارح من الطير لايجوز اكلها حراااام
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47 - سفن آب
2017-10-19 21:33:11
اولا مايجوز اكله ثانيا ماهو نسر هذا عقاب والله اعلم
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46 - مؤدب
2017-10-19 21:32:57
ما ياكل الفطيس إلا الفطيس
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45 - محمد
2017-10-19 21:28:42
اصلا هل يجوز أكله
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44 - لا حول الله
2017-10-19 21:20:30
فشلتونا** الله يفشلكم . لازم تصور يعني
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43 -
2017-10-19 21:20:18
يتدربون على ايام الجوع القادمه
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42 - خالد
2017-10-19 21:09:01
حتى **البر يأكلونها قسم بالله ..**
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41 - عابر سبيل
2017-10-19 21:01:03
قال صلى الله عليه وسلم : ( حرم على أمتي كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع ) رواه أبو داود
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40 - أبرار
2017-10-19 20:59:36
والله صرت أستحي أعيّب على أكل الكوريين والآسيويين اذا هذولي منا وفينا محسوبين علينا كلش علفوه الله ياخذكم كثر ماسودتوا وجوهنا بين العالم الله يبيدكم شكلنا ما بننتهي من هالمسلسل .
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39 - مسفر
2017-10-19 20:57:54
تخلف وهماجه اعوذ بالله من هذه الاشكال
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38 -
2017-10-19 20:54:20
آآبك آآبك آآبك متى تتحضرون الى متى نستحملكم ؟ أنتم وصمة عار علينا عثتوا بالأرض فسادا
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37 - آكل ما أحل الله ورسوله
2017-10-19 20:52:58
نترقب الخبر....بعد النسور .. سعوديون يصطادون جرذاً ويسلخونه لأكله. والله أنكم تنافسون الصينيين في صرعات الأكل. فشلتمونا بين الأمم. ايش باقي ما أكلتموه.
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36 - ناصر
2017-10-19 20:50:20
فعلاً باقي القرود والكلاب ويكتمل المسلسل ويا سلاااااام لو يختمونها بفيران ويحلون بصراصير مقليه .
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35 - فهد
2017-10-19 20:50:03
أكيد ريحتهم فطيس الله ياخذهم أخذ عزيز مقتدر
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34 - ،
2017-10-19 20:49:50
النصر طير مقرف يعيش على الجيف والحيوانات الميتة!!
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33 -
2017-10-19 20:49:31
حتى ***أكلوه
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32 - أبو سحاااب .
2017-10-19 20:48:01
أيام ما كانوا الآباء والأجداد ما يجدون اللحمة إلا في عيد الاضحى أو مناسبة عامه كانوا يأكلون القنافذ لكن نسور ما سمعنا يبي لهم عيادات نفسيه لأمثال هؤلاء هل هم فعلا ما يأكلون إلا مما يصيدون .
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31 - طائر المساء
2017-10-19 20:45:22
لاتعليق صكني راسي
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30 - D
2017-10-19 20:45:06
وش هالبطون اللي كل شي تبلعه وتستقبله معقوله ؟ الحمدلله على نعمة الذوق أكو بشر كلشي تفرمه ماعدها ذوق اي والله هيچي
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29 - ياليل ابولمبه
2017-10-19 20:42:49
اتوقع بعد اكله رايح يحلون (( بالمجاري ))
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28 - D
2017-10-19 20:41:29
حسبنا الله عليهم عدموا البيئة أكلوا الأخضر واليابس تقول بمجاعة وفضحونا أمام العالم لا بارك الله فيهم وفي أشكالهم الى متى ؟؟
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27 - ياليل ابولمبه
2017-10-19 20:40:52
اصلآ حرام اكلها كون غذائها الأساسي جثث الحيوانات الجيفه فكيف هؤلاء قوم (عانه عانه) اعتطهم انفسهم على اكله وهو محرم من قلة اللحوم الحلال ام ان انفسهم الرتعه والخبيثه لاتتغذى الا على اكلة الجيف امثالهم
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26 - ابن البلد
2017-10-19 20:38:57
حرام أكله
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25 -
2017-10-19 20:38:53
حريه شخصيه
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24 - ابن البلد
2017-10-19 20:37:19
حرام أكله
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23 - خالــــــــــــــــد
2017-10-19 20:29:25
اعوذ بالله متخلفين
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22 - مصدوووم
2017-10-19 20:29:13
والله مجاعة الصومال ما سون مثلهم . ذكرني بكارتر المصور . صور نسر ينتظر موت طفل لكي يأكله - اخذ أعظم جائزة عن صورته وبعدها انتحر بثلاثة أشهر
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21 - ابو فيصل الحبوب
2017-10-19 20:26:47
محرم اكل كل ذي ناب او مخلب
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20 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-19 20:26:39
النسر يأكل الجيف وهذولا ياكلون القرف
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19 - نسأل الله السلامة
2017-10-19 20:23:14
ياكل الجيفة والميتة. ورائحة النسر قذرة جداً نيتجة لالتهامه الجيفة..واظنه من ذوي المخالب وذوي المخالب لا يؤكل. تسبدلون الذي هو خير بالذي هو ادنى.. هذه شراهة الشهوة البطنية تشتهي كل شيء حتى لو كان جيفة
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18 - ابو صالح
2017-10-19 20:21:41
النسر ياكل الجيف وهؤلاء ياكلونه ولكن هذا قدرهم وكفؤهم يستاهلون
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17 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-19 20:20:03
الله يقلب كبدهم قرف لا فرق بينهم وبين الصينيون.
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16 - زائر
2017-10-19 20:19:50
لا تنسون تأخدون الريش سون فيه مخده
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15 - جوهانسبيرج
2017-10-19 20:19:49
الحمد لله نعم لا تحصى والأنعام من الطيبات بكل مكان ويأكلون الذي يأكل الحيف اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا
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14 - 🌺 ندى 🌺
2017-10-19 20:16:34
ياربي ماكفاهم الدجاج واللحم جاني فديو شباب يأكلوا ثعبان 😬 🌿سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم🌿
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13 - صلوا على الحبيب المصطفى
2017-10-19 20:16:27
اكثروا من الصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لليلة الجمعه ويوم الجمعه فصلاتكم معروضه عليه
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12 - فطوم
2017-10-19 20:16:14
استعداد لأيام الفقر ماعقب اكل الضبان والجراد شيء
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11 - سعد
2017-10-19 20:14:33
لابد من تعزير هذه النماذج الشاذة!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
10 - زائر
2017-10-19 20:13:31
الجوع كافر
لا يعجبني(10) اعجبني(0)
9 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-10-19 20:09:11
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
8 - مسفر
2017-10-19 20:04:11
هههه ***حتى طائر العجام البحري عندنا يصطادوه يأكلوه . ما باقي غير الغراب يلهطوه
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( عدد التعليقات 4,135 )
7 - ابن الوطن
2017-10-19 20:02:31
ابغى اجيب ل زوجتي عنيده تاكله
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,978 )
6 - قلم الحقيقه
2017-10-19 20:01:21
ثقافة عانه عانه أأأأأأبك أأأأأأبك.هذا حصيلهم وهذه شهاداتهم وانتصاراتهم لأنفسهم ولوطنهم .
لا يعجبني(11) اعجبني(7)
5 - ادري
2017-10-19 20:00:25
الله يقرفك النسر يأكل الجيف الميته كيف تأكلوه . ما خليتوا شي ما اكلتوه . بعض أنواع الحيوانات مهددة بالانقراض بسببكم
لا يعجبني(0) اعجبني(14)
4 -
2017-10-19 19:58:04
النسر يتغذاء على الفطيس ابل وغنم
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
3 - الاخضر
2017-10-19 19:57:32
اللهم شل أياديهم وأرجلهم أين الجهات المعنية أين حماة البيئة أين المسئولين أين المثقفين ماهذا الإنحدار الأخلاقي والفوضى التي نعيشها.
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2 - واحد مواطن
2017-10-19 19:55:06
قالوها شيبانا!!إللى مايعرف الصقر يشويه.!موجه من الغباء والهياط والسخف تسيطر وتطغى وتكاد تعم .كأنها تسونامى غباء مدمر.مالذى يحصل ياجماعة الخير؟وش بلانا؟؟ماهذا الإستهبال؟وين التربيه والمربين؟
لا يعجبني(1) اعجبني(12)
1 - محمد الشهري
2017-10-19 19:53:16
الله يستر
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