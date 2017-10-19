بعد القنافذ .. سعوديون يصطادون نسراً ويسلخونه لأكله – فيديو

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع تويتر مقطع فيديو جديد لشبان سعوديين قاموا باصطياد نسراً وقاموا بسلخه تمهيداً لأكله .

وأثار الفيديو استياء النشطاء حيث علق البعض قائلأً: القطط آذتنا بالشوارع وش كثرها مأودهم يأكلونها يسون فينا خير.

وأضاف أخر: ياليتهم ياكلون القرود ويريحونا منها.

يذكر أن عدد من الشبان قد نشروا فيديوهات لهم في شهر أبريل الماضي وهم يقومون بذبح وتقطيع عدد من حيوانات القنفذ تمهيداً لطبخها بمزاعم أن لحمها طري ولذيذ.

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