بالفيديو : الرائد يتعادل مع الشباب بهدفين لكل منهما

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صحيفة المرصد : تعادل فريقا الشباب والرائد بهدفين لكل منهما، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم (الخميس) ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الشباب البادئ بالتسجيل بعد 5 دقائق من البداية عبر مهاجمه ناصر الشمراني، الذي عزز التقدم عند الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني، وبعد 6 دقائق من بدايته، أحرز المحترف المصري في صفوف الرائد محمود شيكابالا هدفا لفريقه قلص به الفارق عند الدقيقة 51 ،ليعادل النتيجة زميله يحيى المسلم عند الدقيقة 60.

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