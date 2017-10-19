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بالفيديو : الرائد يتعادل مع الشباب بهدفين لكل منهما
صحيفة المرصد : تعادل فريقا الشباب والرائد بهدفين لكل منهما، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم (الخميس) ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وكان الشباب البادئ بالتسجيل بعد 5 دقائق من البداية عبر مهاجمه ناصر الشمراني، الذي عزز التقدم عند الدقيقة 14.
وفي الشوط الثاني، وبعد 6 دقائق من بدايته، أحرز المحترف المصري في صفوف الرائد محمود شيكابالا هدفا لفريقه قلص به الفارق عند الدقيقة 51 ،ليعادل النتيجة زميله يحيى المسلم عند الدقيقة 60.
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التعليقات
2 - ابو رؤيا2017-10-19 21:48:17
اقول يازين شباب سامي الجابر
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1 - ابوصالح سكري2017-10-19 21:10:37
راح فيها العالمي نادي النصرالسعودي هزيمة 2صفر في اول الشوط من الصاعد نادي احد السعودي
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