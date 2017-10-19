بالفيديو .. مواطن يمزح مع صديقه بإطلاق النار عليه من رشاش !

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صحيفة المرصد : كشف مقطع فيديو لحظة قيام مواطن سعودي بإطلاق النار على صديقه وذلك بعد إلحاحه برفع السلاح عليه .

وأثار المقطع استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي لخطورة المزاح باستخدام الطلقات النارية ، وكذلك أعتبروا ما حدث نوعاً من أنواع “الهياط” .

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