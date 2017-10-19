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بالفيديو .. مواطن يمزح مع صديقه بإطلاق النار عليه من رشاش !
صحيفة المرصد : كشف مقطع فيديو لحظة قيام مواطن سعودي بإطلاق النار على صديقه وذلك بعد إلحاحه برفع السلاح عليه .
وأثار المقطع استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي لخطورة المزاح باستخدام الطلقات النارية ، وكذلك أعتبروا ما حدث نوعاً من أنواع “الهياط” .
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التعليقات
35 - ابو احمد - الطائف2017-10-19 22:00:23
الى الان باقي هذه الاشكال عايشه 😂
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34 - بابلو2017-10-19 21:53:33
كنه رقاصه دلوعه
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33 - صريح جداً2017-10-19 21:50:52
هذه الأشكال متى تنقرض
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32 - جابر2017-10-19 21:31:58
للاسف الشديد كثيره من نوعية هذه الاشكال في البلد
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31 - سؤال2017-10-19 21:29:04
الحين هو اطلق عليه ولا لا؟
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30 - مواطن فاهم السالفة2017-10-19 21:28:47
هياط ادول
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29 - ت 25 وين 20 دولة الله يصلحك2017-10-19 21:24:22
السعودية لوحدها تقدر في خلال 24 ساعة ابادتكم لكن تاركتكم تعيشون . وهي وشعبها اللي متحملة المشاكل كلها . السعودية بلد الخير اللي متحملة اسية العرب واسية الضعفاء ولأذناب من العرب والدول الإسلامية
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28 - منصورالوادعي2017-10-19 21:19:45
هيااااااط الله يخارجنا من ذي الاشكال
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27 - ابو حسن2017-10-19 21:18:08
الى تعليق 2 : ماالومك في هذه الاشكال
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26 - ابو سعد القحطاني2017-10-19 21:07:11
يجب سحبهم ومحاسبتهم والتحقيق من السلاح
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25 - Ymni mahbob2017-10-19 21:04:58
ت ٢٠ يازين الكلام عشرين دوله ما قدرت تبي انت ***
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24 - لاتحزن2017-10-19 21:04:55
يا صبر الارض علىيهم ....المفترض يقبض عليهم ...
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23 - احمد عسيري2017-10-19 21:03:29
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم ... ثقافة الهياط
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22 -2017-10-19 20:54:15
ياشين هياط ****.
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21 -2017-10-19 20:53:33
عادي شباب يمزحون مع بعض وانت ياتعليق 2 صدقيني انهم اطلق منك وحكمة عليك من كلامك بالرغم والله أني ما اعرفهم
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20 - تعليق 132017-10-19 20:51:32
والله ثم والله لو الحكومة تسمح للمدنيين بالتدخل على الحدود كان انت وحوثيك قد طردناكم لجيبوتي وعلمناك الهياط اللي تكلم عنه . لكن تحمد ربك على النعمة قبل يثور فرد حمزه صدق
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19 - كجمغلو2017-10-19 20:51:05
بيجرونه مع خشمه ويدوسونه ويعلمونه ان الهياط بالسلاح مثل الرخوم بلا جناح
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18 - نجر السادس عشر2017-10-19 20:49:07
رشاش وحمضيات وشيلات = شنطه مفتحوه 100%
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17 - ناصر2017-10-19 20:46:23
لا تصدقون الشيبان بقصص ونعرات كاذبه وانتبهوا لمستقبلكم أفضل لكم من هذا التخلف المخجل .
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16 - خلك بعيد حبك يزيد2017-10-19 20:46:17
العقول مافيها الإ ***
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15 - ياليل ابولمبه2017-10-19 20:44:53
الدوافير دائمآ ماتجد هياطهم غير
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14 - كنكت2017-10-19 20:44:16
وش الموضوع صارت البداوه موضه مع انهم عايشين في بيوت معمره وجوالات وسيارات ونعمه... الله يهدي الجميع ، وعلى العموم راح يقبضون عليه ويتربي ورجال سلمان تربي كل متخلف و غلطان .
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13 - Ymni mahbob💫💫💫2017-10-19 20:39:56
ليت الهياط مع الحوثيون على الحد
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12 - ضايع2017-10-19 20:39:56
هذا عينه القصاص الله يعين وزاره الداخليه على هل اشكال وبعدين اجمعوا ملايين الريالات لعتق رقبه هل غبي الي ماحترم النفس التي حرم الله سفكها الله يعينكم ياوالديه
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11 - Ymni mahbob💫💫💫2017-10-19 20:38:41
مثلا لا قدر الله مات صديقه تجيك الطلبات ودفع الملاين وقومي ياقيامه...على شان ورعنه وهياط
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10 - تعليق 22017-10-19 20:38:03
ما كرهت غير عمرك - ويش لك عندهم حتى تكرهم
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9 -2017-10-19 20:37:25
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم .. غير مقبول هذه الافعال وان شاءالله السلطات الامنية فيها الخير والبركة لمنع هذه التصرفات
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8 - مواطن2017-10-19 20:35:00
تعليق ٢ مؤيد لتعليقك هذي عينات بطاله
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7 - الرجال يقوله سلاحنا مايثور في خوينا2017-10-19 20:34:32
لكن ويش تسوي بالنشبه وبعدين الرمي بعيد ماهي بحوله
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6 - وين المشكلة2017-10-19 20:31:57
أصدقاء ويتحدون بعض برضاهم
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5 -2017-10-19 20:31:47
***الله بعدين تشغل الناس يتجمعون مع اهلك عشان يطلبون العفو ***الله عليك وعلى اشكالك
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4 - مروان2017-10-19 20:30:32
الا الحماقة اعيت من يداويها،،،، باختصار (تخلف، جهل، ثقالة دم، هياط، عنصرية، والخافي الله يعلمه)
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3 - مجرة التبانة2017-10-19 20:29:15
لايجوز شرعا يجب سجنهم وتأديبهم حتى نقضي على هذه العادات السيئة.
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2 - Noura2017-10-19 20:27:02
الله يقلع ذا الأشكال كم أكرهها
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1 - مفسر أحلام2017-10-19 20:25:20
السلاح والطلاق لايجوز المزح بهما وأضيف السياره
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