الداعية الكلباني يعلق على وسم ” شقة الخشرمي” وهذا ما عرضه على الشاب بعد تسلمه الشقة!
صحيفة المرصد: علق الداعية الكلباني على وسم شقة الخشرمي المنتشر في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا “بعد كل هذا أكيد بتجيك عين، الرقية علينا” في إشارة لممازحة الشاب .
ورد عبدالله الخشرمي بضحكة طويلة، أتبعها بـ”تم”، وهي الكلمة التي طلبت منه شركة العقارات التي منحته الشقة أن يجيب بها على قبوله العرض.
وقال الخشرمي وهو أحد المنشدين الشباب في السعودية مساء اليوم الخميس على صفحته بموقع “تويتر” عن استلامه للشقة، قائلا “اووووووبببباااااا واستلمت الشقة .. ووووين الشركااااات ووووينهم”.
وطوال توالي عروض الشركات على الخشرمي، كان كثير من المغردين يشاركونه السعادة بالحظ الذي حالفه لتحول قصته إلى الوسم شقه “الخشرمي” الذي دخل قائمة ترند تويتر وسط تعليقات جميلة وطريفة وساخرة ومشككة وحتى حاسدة.
وكان لافتاً في العروض التي تلقاها الخشرمي، هدية من جمعية خيرية، وهي عبارة عن سهم في وقف كفالة الأيتام، قالت إنه “بركة الشقة”.
بعد كل هذا أكيد بتجيك عين ، الرقية علينا! #شقه_الخشرمي
— عادل الكلباني (@abuabdelelah) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
اتمنى ان يحصل الشيخ عادل ع منصب يقدر من خلاله ان ينشر الوعي الهادف الجميل بأسلوب جميل واعي..خالي من المجامله والنفاق..معتدل ومنصف..انسان متواضع مع العلم انه لم يملك مثل غيره من المال..الله يحفظك 💚
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والله اني قعدت اضحك ضحك..من تعليق الشيخ عادل 💚
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الله يبارك له بسم الله ماشاء الله والله يرزقنا
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**زي كذا وبتجيني فلة اجل االي منتظرين الاسكان سووا زيه.
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شقة الخشرمي لا تخرج عن انه اتبع ***
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تعليق مخالف
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حصن نفسك .. العين حق
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رزق وجاه من الله ومن حصل شي يستاهله والله يكتب له بركتها .
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مبروك.
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باقي الغسل والكفن والدفن ماحد جاب طاريه
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سبحان الله،، احس كثرة تعليقات تويتر اذهبت مكانته كامام سابق للحرم، يدخل بكل صغيره وكبيرة،
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