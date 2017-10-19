مستشفى الملك خالد للعيون يحذر من مقطع تجربة فرك العين لتصحيح النظر .. ويقول: لا يوجد علميا ما يثبت!

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صحيفة المرصد : قال مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إنه «لا يوجد علميا ما يؤيد أن فرك العين أو تمارين عضلات العين يؤدي إلى تصحيح عيوب الإبصار إلى الأبد».

وأضاف المستشفى، في تغريدة على موقع التدوين المصغر (تويتر) إنه «بالتأكيد لا ننصح أحد باتباع ذلك».

يذكر أنه تم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع، يشرح بطريقة -قيل إنها علمية- كيفية تصحيح عيوب النظر، عن طريق التدليك.

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