سلمى حايك: هكذا تعرضت للتحرش أمام عدسات المصورين

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صحيفة المرصد : قالت الممثلة سلمى حايك إن المخرج السينمائي المعروف أوليفر ستون قد تحرش بها جنسيا أمام عدسات المصورين.

وأوضحت أن تلك الحادثة جرت عندما كان يلتقطان صورا تذكارية على السجاد الأحمر بمناسبة العرض الخاص لفيلم”Savages”.

الحادثة وقعت عندما اجتمعا على السجاد الأحمر خلال حفل إطلاق العرض الأول للفيلم في العاصمة البريطانية لندن قبل نحو 5 سنوات.

ويظهر الفيديو، الذي تم تداوله مؤخرا من جديد، كل من سلمى حايك والمخرج أوليفر ستون وهما يتجاذبان أطراف حديث قصير، قبل أن يعمد ستون إلى لمس حايك في صدرها، لترد عليه، قائلة: “لا تلمسني” وفقا لسكاي نيوز.

ويتزامن الكشف عن هذه الحادثة مع وقع فضيحة المنتج الأميركي هارفي واينستين المتهم بالعديد من قضايا التحرش الجنسي من قبل فنانات عالميات.

وقد أدت تلك الحادثة إلى فتح الباب أمام عدد من الممثلات والسيدات المعروفات للحديث عن حوادث تحرش تعرضن لهن من قبل رجال ذوي شهرة ونفوذ.

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