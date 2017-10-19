سلمى حايك: هكذا تعرضت للتحرش أمام عدسات المصورين
صحيفة المرصد : قالت الممثلة سلمى حايك إن المخرج السينمائي المعروف أوليفر ستون قد تحرش بها جنسيا أمام عدسات المصورين.
وأوضحت أن تلك الحادثة جرت عندما كان يلتقطان صورا تذكارية على السجاد الأحمر بمناسبة العرض الخاص لفيلم”Savages”.
الحادثة وقعت عندما اجتمعا على السجاد الأحمر خلال حفل إطلاق العرض الأول للفيلم في العاصمة البريطانية لندن قبل نحو 5 سنوات.
ويظهر الفيديو، الذي تم تداوله مؤخرا من جديد، كل من سلمى حايك والمخرج أوليفر ستون وهما يتجاذبان أطراف حديث قصير، قبل أن يعمد ستون إلى لمس حايك في صدرها، لترد عليه، قائلة: “لا تلمسني” وفقا لسكاي نيوز.
ويتزامن الكشف عن هذه الحادثة مع وقع فضيحة المنتج الأميركي هارفي واينستين المتهم بالعديد من قضايا التحرش الجنسي من قبل فنانات عالميات.
وقد أدت تلك الحادثة إلى فتح الباب أمام عدد من الممثلات والسيدات المعروفات للحديث عن حوادث تحرش تعرضن لهن من قبل رجال ذوي شهرة ونفوذ.
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التعليقات
النساء فتنه وهذي عاريه امام رجل وكيف مايوسوس به الشيطان اصلا هم كلهم شياطين متجمعين وعاريه وكل شي مكشوف وتقول لاتلمسني اجل ماذا تريدين هل تريدين البعبصه مثلا
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ههههههههههههه فاتحه صدرها مثل **وتقول تحرش !!!! لاتلمسني طيب استري نفسك يا ؟؟؟
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الشيطان يتحرش الانسان كما الرجل يتحرش المرأة
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دلع بنات بس نبي نشوف ونحكم بعدين المخرجين لاعبين لعبتهم كيف هالحين تستحي قدام الناس
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لحم رخيص .
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هههههه ضرها سلمى حايك باللمس وافلامها ***مليان النت منها من جد عالم غريب
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من ارخصت نفسها وعملت في المجال المختلط مع أشباه الرجال فهي كالاكل المتعفن المكشوف لأنواع الذباب والحشرات اما الشريفات تأبى أنفسهن العمل مع الرجال الغير محارم الأدلة موجودة والوقائع مثبتة والمطايا يلفو
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مزيونه وتغرين الناس بلبسك وحلاك اكيد بيتحرشون فيك ولو انا موجود لكنت اول المتحرشين بك
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معاها حق لا تلمسها بس اتفرج يكفي أنها كشفتها لك بلاش رجال اخر زمن الواحد بس يبي يفغس كل شي قدامه 😂😂
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يمكن يشوف هو طبيعي ولا صناعي
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يشوف النعمه قدامه ما يلمسها
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