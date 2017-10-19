رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شاهد: العالمي ينجو في الدقائق الأخيرة من هزيمة محققة أمام فريق أحد!

شاهد: العالمي ينجو في الدقائق الأخيرة من هزيمة محققة أمام فريق أحد!

شاهد: العالمي ينجو في الدقائق الأخيرة من هزيمة محققة أمام فريق أحد!
حجم الخط A A A
المرصد 34 2٬809 4 ساعات

صحيفة المرصد : نجا  فريق النصر مساء اليوم الخميس بالتعادل من هزيمة محققة أمام  فريق أحد بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح أصحاب الأرض أهداف اللقاء عن طريق أيمن فتيني (27)، قبل أن يضيف المحترف كارلوس أندريا الهدف الثاني لأحد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الفترة الثانية من اللقاء، تمكن مهاجم النصر محمد السهلاوي من تقليص الفارق بتسجيله للهدف الأول بعد صناعة من زميله يحيى الشهري (70)، فيما تكفل المحترف البرازيلي في صفوف النصر ليوناردو من إدراك هدف التعادل عن الدقيقة (85).

و ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 13 في المركز الثالث مؤقتا، ووصل أحد للنقطة الخامسة في المركز 12.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية  أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت”  أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

34 - hassan
2017-10-20 01:32:46
يا عالمي ههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - عبدالعزيز
2017-10-20 00:47:07
دفع سباعي مع الترصد الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-10-19 23:36:56
احسد الفقراوية على فرحتهم وبهجتهم عند التعادل مع اندية صاعدة من الدرجة الاولى وبالحكم المحلي . الهلاليين يفتقدون الفرح لتعودنا على البطولات لدرجة ان تأهلنا لنهائي آسيا لم يعد له طعم .. حظكم يالفقراوية
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
31 - ي و س ف
2017-10-19 23:35:56
هاردلك فريق أحد تجحفلتو من فريق تعلم الجحفله من الكبير
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
30 - ابوصالح سكري
2017-10-19 23:34:31
اتمنا تاجيل مبارة النصرووالهلال ثلاث شهور
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
29 - ابو عبدالعزيز
2017-10-19 23:25:45
الأجانب في النصر مين الي يجيب خاصة المهاجم الأفريقي شوف كيف الأندية الثانيه تجيب الأهلي والاتحاد والباطن ونادي الدلال الزعيق
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
28 -
2017-10-19 23:23:59
ت2 آخر من يتكلم عن الأخلاق انتو شوف زعيقكم قبل
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
27 - عيصو
2017-10-19 23:06:50
الله يرضى عليكم عالمي مين ... انا نصراوي بس صار فريق يرفع الضغط متى ترجع ايام كارينيو
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
26 - هاردلك
2017-10-19 23:04:53
العاااااااااالمي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-19 23:03:55
ما اتخيل نفسي اشجع غير النصر العالمي "الحمدلله اني نصراوية عالمية وهذا يكفي👌⚘⚘▪
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
24 - محمد انا
2017-10-19 23:02:57
لله درك يا عالمي يظل الكبير كبير عشت فخر العالمية
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
23 - محمد انا
2017-10-19 23:01:53
هذا وهو تعادل بدوا يتباكون الطواقي ههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
22 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-19 23:01:10
اما الهلال يكتب الهلال بدون لقب هه يستاهلون
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 12,258 )
21 - العنيد
2017-10-19 23:01:00
أيش عند الليله جماهير الاذيرق صغيرون الرياض .. متحمسين الليله ..
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
20 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-19 23:00:05
اعجبوني المرصد كاتبين العالمي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
19 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-19 22:58:44
⚘💙💛⚘💙💛⚘💙💛⚘💙💛⚘💙💛⚘
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
18 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-19 22:55:40
الحمدلله ان التقدم كان ل احد لو العكس كان تقول خسارة تقدمنا ""نعمه التعادل 🙄
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - الفقر ينجو
2017-10-19 22:54:53
من هزيمة متعود عليها
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
16 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-19 22:51:49
خسارة مادريت ان مباراة النصر الليلة😭
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - عبدالله اليامي
2017-10-19 22:51:26
سبب تعادل النصر ، فيصل بن تركي لأول مره يشاهد المباراة من المنصة الرئيسية بدلا ً من الجلوس على دكة البدلاء 😁 حظا ً أوفر أحد كنتم الأحق بالفوز .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
14 - فارس
2017-10-19 22:51:13
جهزوا الخمسة للزعيم الهلالي
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
13 - منطقي فاهم
2017-10-19 22:48:01
نجا الفقرااااااااااا وييييييييه من مصيدة احد والمصيبه اهداف الفقراويه الاول لمسة يد والثاني تسلل واضح ويقولول التحكيم ضدنا اسمكم يجيب الفقر
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 12,258 )
12 - العنيد
2017-10-19 22:47:13
تعليق /// 8 لا يحلم الطفل الصغير بالطيران فمن غير المعقول ان ارى حمامه تطير مع سرب من الصقور واقارنها بقوتهم وبأسهم فلا بد ان تأتي اللحظه التي ينقض الصقور عليها ويلتهمونها وينتهي دورها...
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
11 - طارت الخمسه بيني فقرووون
2017-10-19 22:45:59
دفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع رباعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
10 -
2017-10-19 22:43:46
كورة وصور 💃🏻🤷🏻‍♀️ **
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 -
2017-10-19 22:38:18
تعليق ٨ بنشوف رقص السنافر عدل امام اروارا ههههه ههههه احفظ هذا الاسم زين ههههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
8 - اللهم اني اعوذ بك من الفقر والجهل
2017-10-19 22:31:10
نبارك للعالمي هذا الانجاز العالمي فالعالم بأسره يرقص فرحاً للعالمي
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
7 - محمد انا
2017-10-19 22:29:34
المباراه بين العالمي واحد والطواقي وش تبون .. تقولي متى مباراتكم مع ريال مدريد هههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
6 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-10-19 22:28:22
رغم 《العثرات》💛💙💛 ◽رغم زعيق 《الطواقي》💛💙💛 ◽سبقى حبك يخفق في قلوبنا يا 《عالمي》💛💙💛
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
( عدد التعليقات 12,258 )
5 - العنيد
2017-10-19 22:26:59
تعادل آحسن من الخساره نقطه احسن من لاشي .. لعب العالمي على باب واحد التوفيق بيد الله .الله ماهو كاتب الفوز للعالمي لو نلعب لبكره .. ان شاء الله نعوض النقطه بثلاث نفاط امام صغير الرياض الخميس القادم
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
4 - ابوصالح سكري
2017-10-19 22:23:31
ووش قصة الاندية الصغيرة امام العالمي معقولة العالمي تقع لة هزايم من نادي ضمك ونادي الكوكب ونادي نجران ونادي الباطن والان كارثة في غياب اكحيلان امام نادي احد
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
3 - ظامي اليل
2017-10-19 22:22:39
احد كان الأفضل.وكان بالإمكان يفوز اليله على النصر.
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
2 - البلدوزر الازرق
2017-10-19 22:18:38
وين الاخلاق الرياضيه يا فقر لاعب احد سقط عند بابكم واستمر اللعب بهجمه فقراويه ولم يقم فقراوي ***
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
1 - البلدوزر الازرق
2017-10-19 22:11:08
هدف النصر الاول لمسة يد على لاعب النصر
لا يعجبني(4) اعجبني(3)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

بيض الله وجهك خطابك شجاع ما هو مثل كلام بعض الصحفيين عندنا اللي انكروا فعله وانه...
بواسطة : ناصر

تعليق مخالف...
بواسطة : ابو عبدالكريم

ولا تجد تعليق واحد فيه مقارعة الحجه بالحجه مع الشيخ حاتم .. تحول الموضوع شخصنه و...
بواسطة :

حاتم العوني .. ***...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الفيروس القاتل…والشطط الاعمى !
75 0
mm

محمد الساعد

العشاء الأخير في اليونسكو
223 5
mm

مشعل السديري

الناس فيما يعشقون مذاهب
234 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

حقوق الإنسان وفق ضوابط شرعنا وأرثنا الثقافي!
137 2
mm

د. محمد العوين

ما بعد بكاء القطريين على الفضائيات!
373 4
mm

سمر المقرن

قتل الأمهات!
155 0
mm

خلف الحربي

داعش ذهاباً وعودة
269 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

إعرفوا زين… من يلعب على الحبلين !؟
280 0
mm

محمد آل الشيخ

إيران ديك من ورق!
329 7
mm

مشعل السديري

عندما مسح به البلاط
452 4
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

لماذا لم أبارك للهلال
672 20
mm

عادل التويجري

النسيان !
262 4
mm

أحمد الشمراني

نعم ما فات ما مات وهذا الدليل
575 17
mm

أحمد الشمراني

تخدير للأهلي وتقليل من الاتحاد
490 4
mm

عادل التويجري

الإحباط !
617 6
mm

أحمد الشمراني

العويس يهزم الشباب
530 7
mm

أحمد الشمراني

كأس السوبر النصراوي
898 18
mm

صالح الهويريني

الحسابات الوهمية (انقرضت)
597 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ما بين رياضة الماضي والحاضر (قرار)
261 0
mm

أحمد الشمراني

وسقط القناع يابرقان…….!!!
806 10
الاخبار الدولية
هل تذكرون “مونيكا” عشيقة الرئيس السابق “بيل كلينتون” .. تعود للأضواء بقضية تحرش جديدة!

هل تذكرون “مونيكا” عشيقة الرئيس السابق “بيل كلينتون” .. تعود للأضواء بقضية تحرش جديدة!

 المرصد 29 10٬519 8 ساعات
بالأسماء والصور..حاكم “دبي” يفاجأ متابعيه على “تويتر” بتعديلات وزارية جديدة

بالأسماء والصور..حاكم “دبي” يفاجأ متابعيه على “تويتر” بتعديلات وزارية جديدة

 المرصد 20 4٬831 9 ساعات
أردوغان مهاجما بارزاني: من أين لك الحق بكركوك؟..نحن أحفاد الفاتح

أردوغان مهاجما بارزاني: من أين لك الحق بكركوك؟..نحن أحفاد الفاتح

 المرصد 68 3٬924 9 ساعات
أمر بالقبض على “كوسرت رسول” نائب رئيس إقليم كردستان لوصفه الجيش العراقي بالمحتل

أمر بالقبض على “كوسرت رسول” نائب رئيس إقليم كردستان لوصفه الجيش العراقي بالمحتل

 CNN 7 1٬522 9 ساعات
المرصد الرياضي
لأول مرة منذ توليه رئاسة النادي .. شاهد فيصل بن تركي يتابع مباراة النصر من المنصة

لأول مرة منذ توليه رئاسة النادي .. شاهد فيصل بن تركي يتابع مباراة النصر من المنصة

 المرصد 28 2٬072 4 ساعات
شاهد: العالمي ينجو في الدقائق الأخيرة من هزيمة محققة أمام فريق أحد!

شاهد: العالمي ينجو في الدقائق الأخيرة من هزيمة محققة أمام فريق أحد!

 المرصد 34 2٬809 4 ساعات
بالفيديو : الرائد يتعادل مع الشباب بهدفين لكل منهما

بالفيديو : الرائد يتعادل مع الشباب بهدفين لكل منهما

 المرصد 3 1٬218 5 ساعات
شاهد .. تركي آل الشيخ يكشف عن اسم النادي المصري الذي يشجعه في حوار مع “عمرو أديب”

شاهد .. تركي آل الشيخ يكشف عن اسم النادي المصري الذي يشجعه في حوار مع “عمرو أديب”

 المرصد 58 6٬193 23 ساعة
اخبار فنية
شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

 المرصد 22 7٬114 يوم واحد
شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

 المرصد 88 6٬332 يومين
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

 المرصد 149 11٬272 3 أيام
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

 المرصد 181 22٬809 3 أيام
اخبار منوعة
القبض على فنانة تونسية شهيرة متلبسة بـ”الكوكايين”!

القبض على فنانة تونسية شهيرة متلبسة بـ”الكوكايين”!

 المرصد 2 1٬766 1 ساعة
سلمى حايك: هكذا تعرضت للتحرش أمام عدسات المصورين

سلمى حايك: هكذا تعرضت للتحرش أمام عدسات المصورين

 المرصد 31 4٬835 5 ساعات
بالصور : تعرف على الإعلامية “مروج” التي خلعت حجابها وأصبحت أشهر مذيعة مصرية

بالصور : تعرف على الإعلامية “مروج” التي خلعت حجابها وأصبحت أشهر مذيعة مصرية

 المرصد 41 6٬052 9 ساعات
بالصدفة مذيعة تتفاجأ بضيفة البرنامج ترتدي نفس قميصها .. شاهد ردة فعلها

بالصدفة مذيعة تتفاجأ بضيفة البرنامج ترتدي نفس قميصها .. شاهد ردة فعلها

 المرصد 33 17٬887 21 ساعة
يوتيوب المرصد
كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلترا

كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلترا

 المرصد 0 143 13 دقيقة
بالفيديو .. مواطن يمزح مع صديقه بإطلاق النار عليه من رشاش !

بالفيديو .. مواطن يمزح مع صديقه بإطلاق النار عليه من رشاش !

 المرصد 59 5٬552 5 ساعات
شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

 المرصد 12 4٬989 يوم واحد
شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !

شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !

 المرصد 14 6٬870 يومين
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

 المرصد 28 7٬237 3 أيام
جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

 المرصد 20 6٬729 4 أيام
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

 المرصد 13 5٬796 4 أيام
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

 المرصد 25 8٬103 7 أيام
اخبار صحية
هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

 المرصد 13 13٬372 يومين
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

 المرصد 22 7٬110 3 أيام
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

 المرصد 21 7٬128 5 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

 المرصد 10 8٬973 5 أيام
اخبار اقتصادية
المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

 المرصد 87 3٬838 11 ساعة
ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

 المرصد 28 3٬859 17 ساعة
قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

 المرصد 61 5٬056 يوم واحد
كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

 المرصد 5 1٬782 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 1٬962 4 أيام
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 682 أسبوع واحد
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬076 أسبوعين
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 7٬754 أسبوعين
الاخيرة
“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

 المرصد 23 9٬812 يومين
شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

 المرصد 46 10٬571 يومين
جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

 المرصد 17 8٬932 يومين
الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

 المرصد 12 1٬273 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

 المرصد 200 2٬745 15 ساعة