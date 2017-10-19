شاهد: العالمي ينجو في الدقائق الأخيرة من هزيمة محققة أمام فريق أحد!
صحيفة المرصد : نجا فريق النصر مساء اليوم الخميس بالتعادل من هزيمة محققة أمام فريق أحد بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وافتتح أصحاب الأرض أهداف اللقاء عن طريق أيمن فتيني (27)، قبل أن يضيف المحترف كارلوس أندريا الهدف الثاني لأحد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
وفي الفترة الثانية من اللقاء، تمكن مهاجم النصر محمد السهلاوي من تقليص الفارق بتسجيله للهدف الأول بعد صناعة من زميله يحيى الشهري (70)، فيما تكفل المحترف البرازيلي في صفوف النصر ليوناردو من إدراك هدف التعادل عن الدقيقة (85).
و ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 13 في المركز الثالث مؤقتا، ووصل أحد للنقطة الخامسة في المركز 12.
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التعليقات
يا عالمي ههههه
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دفع سباعي مع الترصد الله المستعان
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احسد الفقراوية على فرحتهم وبهجتهم عند التعادل مع اندية صاعدة من الدرجة الاولى وبالحكم المحلي . الهلاليين يفتقدون الفرح لتعودنا على البطولات لدرجة ان تأهلنا لنهائي آسيا لم يعد له طعم .. حظكم يالفقراوية
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هاردلك فريق أحد تجحفلتو من فريق تعلم الجحفله من الكبير
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اتمنا تاجيل مبارة النصرووالهلال ثلاث شهور
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الأجانب في النصر مين الي يجيب خاصة المهاجم الأفريقي شوف كيف الأندية الثانيه تجيب الأهلي والاتحاد والباطن ونادي الدلال الزعيق
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ت2 آخر من يتكلم عن الأخلاق انتو شوف زعيقكم قبل
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الله يرضى عليكم عالمي مين ... انا نصراوي بس صار فريق يرفع الضغط متى ترجع ايام كارينيو
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العاااااااااالمي
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ما اتخيل نفسي اشجع غير النصر العالمي "الحمدلله اني نصراوية عالمية وهذا يكفي👌⚘⚘▪
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لله درك يا عالمي يظل الكبير كبير عشت فخر العالمية
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هذا وهو تعادل بدوا يتباكون الطواقي ههههههههه
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اما الهلال يكتب الهلال بدون لقب هه يستاهلون
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أيش عند الليله جماهير الاذيرق صغيرون الرياض .. متحمسين الليله ..
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اعجبوني المرصد كاتبين العالمي
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⚘💙💛⚘💙💛⚘💙💛⚘💙💛⚘💙💛⚘
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الحمدلله ان التقدم كان ل احد لو العكس كان تقول خسارة تقدمنا ""نعمه التعادل 🙄
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من هزيمة متعود عليها
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خسارة مادريت ان مباراة النصر الليلة😭
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سبب تعادل النصر ، فيصل بن تركي لأول مره يشاهد المباراة من المنصة الرئيسية بدلا ً من الجلوس على دكة البدلاء 😁 حظا ً أوفر أحد كنتم الأحق بالفوز .
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جهزوا الخمسة للزعيم الهلالي
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نجا الفقرااااااااااا وييييييييه من مصيدة احد والمصيبه اهداف الفقراويه الاول لمسة يد والثاني تسلل واضح ويقولول التحكيم ضدنا اسمكم يجيب الفقر
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تعليق /// 8 لا يحلم الطفل الصغير بالطيران فمن غير المعقول ان ارى حمامه تطير مع سرب من الصقور واقارنها بقوتهم وبأسهم فلا بد ان تأتي اللحظه التي ينقض الصقور عليها ويلتهمونها وينتهي دورها...
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دفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع رباعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
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كورة وصور 💃🏻🤷🏻♀️ **
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تعليق ٨ بنشوف رقص السنافر عدل امام اروارا ههههه ههههه احفظ هذا الاسم زين ههههههههههه
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نبارك للعالمي هذا الانجاز العالمي فالعالم بأسره يرقص فرحاً للعالمي
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المباراه بين العالمي واحد والطواقي وش تبون .. تقولي متى مباراتكم مع ريال مدريد هههههههه
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رغم 《العثرات》💛💙💛 ◽رغم زعيق 《الطواقي》💛💙💛 ◽سبقى حبك يخفق في قلوبنا يا 《عالمي》💛💙💛
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تعادل آحسن من الخساره نقطه احسن من لاشي .. لعب العالمي على باب واحد التوفيق بيد الله .الله ماهو كاتب الفوز للعالمي لو نلعب لبكره .. ان شاء الله نعوض النقطه بثلاث نفاط امام صغير الرياض الخميس القادم
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ووش قصة الاندية الصغيرة امام العالمي معقولة العالمي تقع لة هزايم من نادي ضمك ونادي الكوكب ونادي نجران ونادي الباطن والان كارثة في غياب اكحيلان امام نادي احد
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احد كان الأفضل.وكان بالإمكان يفوز اليله على النصر.
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وين الاخلاق الرياضيه يا فقر لاعب احد سقط عند بابكم واستمر اللعب بهجمه فقراويه ولم يقم فقراوي ***
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هدف النصر الاول لمسة يد على لاعب النصر
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