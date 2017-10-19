شاهد: العالمي ينجو في الدقائق الأخيرة من هزيمة محققة أمام فريق أحد!

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صحيفة المرصد : نجا فريق النصر مساء اليوم الخميس بالتعادل من هزيمة محققة أمام فريق أحد بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح أصحاب الأرض أهداف اللقاء عن طريق أيمن فتيني (27)، قبل أن يضيف المحترف كارلوس أندريا الهدف الثاني لأحد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الفترة الثانية من اللقاء، تمكن مهاجم النصر محمد السهلاوي من تقليص الفارق بتسجيله للهدف الأول بعد صناعة من زميله يحيى الشهري (70)، فيما تكفل المحترف البرازيلي في صفوف النصر ليوناردو من إدراك هدف التعادل عن الدقيقة (85).

و ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 13 في المركز الثالث مؤقتا، ووصل أحد للنقطة الخامسة في المركز 12.

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