القحطاني: قطر كانت شبه جزيرة فتحولت لجزيرة منعزلة بفضل مخطط عزمي!

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صحيفة المرصد: قال المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني أن تنظيم الحمدين حول قطر من شبه جزيرة إلى جزيرة منعزلة، طبقاً لمخططات عزمي بشارة.

ونشر القحطاني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة قال فيها : “قطر كانت شبه جزيرة فتحولت لجزيرة منعزلة بفضل تنظيم الحمدين. وتابع: “مخطط عزمي لتحويلها من شبه جزيرة إلى جزيرة كان منذ اختيار مسمى قناة الجزيرة”.

وأضاف في تغريدة أخرى :” حاليًا بنظري هي ليست قطر الحبيبة. هي شبه جزيرة الحمدين، وستعود إلى مسماها الحبيب قطر بعد زوال هذا التنظيم المارق، والحرية لشعب قطر العزيز”.