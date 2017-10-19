الرئيسية / لأول مرة منذ توليه رئاسة النادي .. شاهد فيصل بن تركي يتابع مباراة النصر من المنصة
لأول مرة منذ توليه رئاسة النادي .. شاهد فيصل بن تركي يتابع مباراة النصر من المنصة
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، فيديو لرئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي وهو جالس في المنصة الرئيسة خلال مباراة فريقَي النصر وأحد، المقامة حاليًا ضمن مباريات الدوري السعودي على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة .
وتم تداول الفيديو بشكل واسع حيث أنها المرة الأولى منذ تولي “فيصل بن تركي رئاسة النادي قبل عدة سنوات ، أن يترك دكة لبدلاء .
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
ردة فعل كحيلان pic.twitter.com/f14FANuNhG— لايف المدرج (@mdrj_liveHD) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
28 - عالمي مطنوخ2017-10-20 01:32:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - عالمي مطنوخ2017-10-20 01:26:48
ابو صالح السكري اكرمنا ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - ابوصالح سكري2017-10-20 01:14:01
شي غريب جمهور النصر يخاف من لاعبي نادي النصر ووويحاربون ريس نادي النصر الان سنة ثالثة وووش القصة ياجمهور النصر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 -2017-10-20 01:10:03
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - ي و س ف2017-10-20 00:53:39
والله مالقاها الا مدرب النصر ماعد فيه احد يشوش على تفكيره بالبربره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - 🌷🌷🌷🌷2017-10-20 00:48:03
كحيلان والله العظيم أني أحبك وأتمنى أن تستقيل لأجل يعرفون مقامك أسعدتهم وحاربوك حققت مطالبهم وحاربوك وجبت لهم أقوى بطولات المملكة وحاربوك يسعدك ربي استقيل عشان خاطري ويعلم الله أني أتمنى فوز النصرلجلك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
22 - غرايب2017-10-20 00:43:51
ياسلام عليك ياسلاااااااام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-10-20 00:27:46
ياهو أزعجهم بالمنصة ما تعود يجلس مع كبار الشخصيات
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
20 - 9872017-10-20 00:08:37
كحيلان مع العالمي وين ماكان
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
19 - ابوصالح سكري2017-10-19 23:58:36
اتمنا تاجيل مبارة النصرووالهلال ثلاث شهور لعيون حمهور العالمي قيل الخطر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - ابوصالح سكري2017-10-19 23:51:59
انا تعاوني صميم ووواميل لنادي النصر نصروووتعاون ياهلا
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
17 - خطابه2017-10-19 23:34:24
ت 16. طلبك عندي وحده تشبه غاده عبدالرازق. بس فيها عيب تشرب تتن. مالبورو أحمر. وعصبيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - ناصر2017-10-19 22:55:36
غاده عبدالرازق مازالت جميله رغم أنها كبيره في السن وصارت جده ... أحد يعرف لي وحده تشبهها لأني أبغا اثني بإذن الله تعالى ... أوف دخلت بالغلط الحكايه فيها دق خشوم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - فارس2017-10-19 22:49:58
صراحة النصر اليوم افتقد مدربه الاساسي ماهو معه بالدكة ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 -2017-10-19 22:46:33
فيصل بن تركي جبل شامخ
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 -2017-10-19 22:43:52
البلدوز نشكرك على متابعه المباراه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 -2017-10-19 22:42:00
ابو صالح السكري ويش وضعك انت بضبط اقص يدي اذا انت نصراوي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - عبدالله اليامي2017-10-19 22:40:41
لأول مره منذ توليه رئاسة النادي ، فيصل بن تركي يشاهد المباراة من المنصة الرئيسية ( عنوان الخبر 👉 ) التعليق : عساس لو كان على دكة البدلاء بيفوزون 😁
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - عبدالله اليامي2017-10-19 22:34:05
ألف مبروك التعادل مع أحد 😂
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
9 - هنطش2017-10-19 22:27:38
أحب الفنان سعد جمعه وخصوصا اغنيه (حكم عليه زماني )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - ابو وسيم2017-10-19 22:12:09
كالعاده النصر الشوط الاول سي. وماذا سنعمل ضد الهلال يجب عدم التهاون .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
7 - ابوصالح سكري2017-10-19 22:10:20
العالم نادي النصرفي خطر غياب اكحيلان امام احد كشف عدم القوة للاعبي النصر الله يستر علا العالمي امام الهلال لاتكون كارثة لجمهورالنصر يجب الحذر ياوليد عبدالله
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
6 - البلدوزر الازرق2017-10-19 22:05:48
هدف التعادل باليد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - مهند1112017-10-19 22:05:06
اتوقع الي عنده قدمه للنصر جاثم في رئاسة النصر 15سنه بدون انجاز والجمهور يردد العالميه صعبه قويه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - ابوصالح سكري2017-10-19 22:03:47
الحكم الحنفوش انقذ نادي النصرامام التعاون ووغياب اكحيلان اطفاء القوة من لاعبي النصر الله يستر لاتكون كارثة لنصر امام الهلال
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
3 - البلدوزر الازرق2017-10-19 21:57:11
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - ،،،،،2017-10-19 21:55:22
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - الازدي2017-10-19 21:54:52
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ناصر
تعليق مخالف...
بواسطة : ابو عبدالكريم
ولا تجد تعليق واحد فيه مقارعة الحجه بالحجه مع الشيخ حاتم .. تحول الموضوع شخصنه و...
بواسطة :
حاتم العوني .. ***...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
هل تذكرون “مونيكا” عشيقة الرئيس السابق “بيل كلينتون” .. تعود للأضواء بقضية تحرش جديدة!المرصد 29 10٬521 8 ساعات
بالأسماء والصور..حاكم “دبي” يفاجأ متابعيه على “تويتر” بتعديلات وزارية جديدةالمرصد 20 4٬832 9 ساعات
أردوغان مهاجما بارزاني: من أين لك الحق بكركوك؟..نحن أحفاد الفاتحالمرصد 68 3٬924 9 ساعات
أمر بالقبض على “كوسرت رسول” نائب رئيس إقليم كردستان لوصفه الجيش العراقي بالمحتلCNN 7 1٬522 9 ساعات
المرصد الرياضي
لأول مرة منذ توليه رئاسة النادي .. شاهد فيصل بن تركي يتابع مباراة النصر من المنصةالمرصد 28 2٬073 4 ساعات
شاهد: العالمي ينجو في الدقائق الأخيرة من هزيمة محققة أمام فريق أحد!المرصد 34 2٬810 4 ساعات
بالفيديو : الرائد يتعادل مع الشباب بهدفين لكل منهماالمرصد 3 1٬218 5 ساعات
شاهد .. تركي آل الشيخ يكشف عن اسم النادي المصري الذي يشجعه في حوار مع “عمرو أديب”المرصد 58 6٬193 23 ساعة
اخبار فنية
شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!المرصد 22 7٬114 يوم واحد
شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديوالمرصد 88 6٬332 يومين
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!المرصد 149 11٬272 3 أيام
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟المرصد 181 22٬809 3 أيام
اخبار منوعة
القبض على فنانة تونسية شهيرة متلبسة بـ”الكوكايين”!المرصد 2 1٬771 1 ساعة
سلمى حايك: هكذا تعرضت للتحرش أمام عدسات المصورينالمرصد 31 4٬838 5 ساعات
بالصور : تعرف على الإعلامية “مروج” التي خلعت حجابها وأصبحت أشهر مذيعة مصريةالمرصد 41 6٬054 9 ساعات
بالصدفة مذيعة تتفاجأ بضيفة البرنامج ترتدي نفس قميصها .. شاهد ردة فعلهاالمرصد 33 17٬889 21 ساعة
يوتيوب المرصد
كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلتراالمرصد 0 150 13 دقيقة
بالفيديو .. مواطن يمزح مع صديقه بإطلاق النار عليه من رشاش !المرصد 59 5٬556 5 ساعات
شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسياالمرصد 12 4٬989 يوم واحد
شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !المرصد 14 6٬870 يومين
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عامالمرصد 28 7٬237 3 أيام
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!المرصد 13 5٬796 4 أيام
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!المرصد 25 8٬103 7 أيام
اخبار صحية
هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !المرصد 13 13٬372 يومين
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعرالمرصد 22 7٬110 3 أيام
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!المرصد 21 7٬128 5 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانيةالمرصد 10 8٬973 5 أيام
اخبار اقتصادية
المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !المرصد 87 3٬838 11 ساعة
ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !المرصد 28 3٬859 17 ساعة
قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادهاالمرصد 61 5٬056 يوم واحد
كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!المرصد 5 1٬782 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 1٬962 4 أيام
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق “الريتز كارلتون” بجدةالمرصد 61 8٬076 أسبوعين
الاخيرة
“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعليالمرصد 23 9٬812 يومين
جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماًالمرصد 17 8٬932 يومين
الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»المرصد 12 1٬273 يومين
كاريكاتير