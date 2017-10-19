لأول مرة منذ توليه رئاسة النادي .. شاهد فيصل بن تركي يتابع مباراة النصر من المنصة

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، فيديو لرئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي وهو جالس في المنصة الرئيسة خلال مباراة فريقَي النصر وأحد، المقامة حاليًا ضمن مباريات الدوري السعودي على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة .

وتم تداول الفيديو بشكل واسع حيث أنها المرة الأولى منذ تولي “فيصل بن تركي رئاسة النادي قبل عدة سنوات ، أن يترك دكة لبدلاء .

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