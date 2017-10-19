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الرئيسية / لأول مرة منذ توليه رئاسة النادي .. شاهد فيصل بن تركي يتابع مباراة النصر من المنصة

لأول مرة منذ توليه رئاسة النادي .. شاهد فيصل بن تركي يتابع مباراة النصر من المنصة

لأول مرة منذ توليه رئاسة النادي .. شاهد فيصل بن تركي يتابع مباراة النصر من المنصة
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المرصد 28 2٬073 4 ساعات

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، فيديو لرئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي وهو جالس في المنصة الرئيسة خلال مباراة فريقَي النصر وأحد، المقامة حاليًا ضمن مباريات الدوري السعودي على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة .

وتم تداول الفيديو بشكل واسع حيث أنها المرة الأولى منذ تولي “فيصل بن تركي رئاسة النادي قبل عدة سنوات ، أن يترك دكة لبدلاء .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

28 - عالمي مطنوخ
2017-10-20 01:32:55
تعليق مخالف
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27 - عالمي مطنوخ
2017-10-20 01:26:48
ابو صالح السكري اكرمنا ***
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26 - ابوصالح سكري
2017-10-20 01:14:01
شي غريب جمهور النصر يخاف من لاعبي نادي النصر ووويحاربون ريس نادي النصر الان سنة ثالثة وووش القصة ياجمهور النصر
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25 -
2017-10-20 01:10:03
تعليق مخالف
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24 - ي و س ف
2017-10-20 00:53:39
والله مالقاها الا مدرب النصر ماعد فيه احد يشوش على تفكيره بالبربره
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23 - 🌷🌷🌷🌷
2017-10-20 00:48:03
كحيلان والله العظيم أني أحبك وأتمنى أن تستقيل لأجل يعرفون مقامك أسعدتهم وحاربوك حققت مطالبهم وحاربوك وجبت لهم أقوى بطولات المملكة وحاربوك يسعدك ربي استقيل عشان خاطري ويعلم الله أني أتمنى فوز النصرلجلك
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22 - غرايب
2017-10-20 00:43:51
ياسلام عليك ياسلاااااااام
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21 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-10-20 00:27:46
ياهو أزعجهم بالمنصة ما تعود يجلس مع كبار الشخصيات
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20 - 987
2017-10-20 00:08:37
كحيلان مع العالمي وين ماكان
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19 - ابوصالح سكري
2017-10-19 23:58:36
اتمنا تاجيل مبارة النصرووالهلال ثلاث شهور لعيون حمهور العالمي قيل الخطر
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18 - ابوصالح سكري
2017-10-19 23:51:59
انا تعاوني صميم ووواميل لنادي النصر نصروووتعاون ياهلا
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17 - خطابه
2017-10-19 23:34:24
ت 16. طلبك عندي وحده تشبه غاده عبدالرازق. بس فيها عيب تشرب تتن. مالبورو أحمر. وعصبيه
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16 - ناصر
2017-10-19 22:55:36
غاده عبدالرازق مازالت جميله رغم أنها كبيره في السن وصارت جده ... أحد يعرف لي وحده تشبهها لأني أبغا اثني بإذن الله تعالى ... أوف دخلت بالغلط الحكايه فيها دق خشوم
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15 - فارس
2017-10-19 22:49:58
صراحة النصر اليوم افتقد مدربه الاساسي ماهو معه بالدكة ..
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14 -
2017-10-19 22:46:33
فيصل بن تركي جبل شامخ
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13 -
2017-10-19 22:43:52
البلدوز نشكرك على متابعه المباراه
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12 -
2017-10-19 22:42:00
ابو صالح السكري ويش وضعك انت بضبط اقص يدي اذا انت نصراوي
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11 - عبدالله اليامي
2017-10-19 22:40:41
لأول مره منذ توليه رئاسة النادي ، فيصل بن تركي يشاهد المباراة من المنصة الرئيسية ( عنوان الخبر 👉 ) التعليق : عساس لو كان على دكة البدلاء بيفوزون 😁
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10 - عبدالله اليامي
2017-10-19 22:34:05
ألف مبروك التعادل مع أحد 😂
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9 - هنطش
2017-10-19 22:27:38
أحب الفنان سعد جمعه وخصوصا اغنيه (حكم عليه زماني )
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8 - ابو وسيم
2017-10-19 22:12:09
كالعاده النصر الشوط الاول سي. وماذا سنعمل ضد الهلال يجب عدم التهاون .
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7 - ابوصالح سكري
2017-10-19 22:10:20
العالم نادي النصرفي خطر غياب اكحيلان امام احد كشف عدم القوة للاعبي النصر الله يستر علا العالمي امام الهلال لاتكون كارثة لجمهورالنصر يجب الحذر ياوليد عبدالله
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6 - البلدوزر الازرق
2017-10-19 22:05:48
هدف التعادل باليد
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5 - مهند111
2017-10-19 22:05:06
اتوقع الي عنده قدمه للنصر جاثم في رئاسة النصر 15سنه بدون انجاز والجمهور يردد العالميه صعبه قويه
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4 - ابوصالح سكري
2017-10-19 22:03:47
الحكم الحنفوش انقذ نادي النصرامام التعاون ووغياب اكحيلان اطفاء القوة من لاعبي النصر الله يستر لاتكون كارثة لنصر امام الهلال
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3 - البلدوزر الازرق
2017-10-19 21:57:11
تعليق مخالف
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2 - ،،،،،
2017-10-19 21:55:22
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1 - الازدي
2017-10-19 21:54:52
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