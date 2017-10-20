دهانات الجزيرة ترعى برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسنة الثانية على التوالي

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صحيفة المرصد : في إطار برامجها للمسؤولية الاجتماعية لعام 2017م ترعى دهانات الجزيرة عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسنة الثانية على التوالي بمنطقة عسير، وتنظمه إدارة الصحة العامة ممثلة بإدارة التوعية الصحية في مديرية صحة عسير.

يقام البرنامج برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان، وقد افتتحه مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور أحمد الغزواني بحضور مدير إدارة التوعية الصحية وتعزيز الصحة الدكتور مترك آل مترك، والمهندس عبد الله القحطاني المدير الإقليمي للمنطقة الجنوبية في شركة دهانات الجزيرة، الذي تسلّم درعاً تذكارياً تكريمياً لتولي الشركة رعاية هذه المناسبة.

أسفرت حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في مجمع عسير مول التجاري التي اختتمت في 14 أكتوبر الجاري عن استفادة 1244 سيدة من التوعية والتثقيف الصحي، حوّل منهن 305 حالات للفحص بالماموغرام، جرى فحص 212 حالة بواقع 22 حالة يومياً، والاشتباه بحالتين، أما عدد حالات الفحص السريري فبلغ 1600 حالة، تمّ تحويل 6 حالات للمتابعة، والاشتباه بحالة واحدة.

تضمن البرنامج إقامة معرض توعوي بمجمع عسير مول التجاري، يتكوّن من عدة أركان، أهمها أركان التثقيف والصحة النفسية والخدمة الاجتماعية والتغذية العلاجية وعيادتا فحص سريري، بالإضافة إلى بعض الأركان التوعوية التي شاركت بها عدة فرق تطوعية، فيما يشهد مجمع أصداف مول بمدينة خميس مشيط إقامة معرض توعوي آخر لمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الجمعة 20 أكتوبر الحالي.

يعدّ الكشف المبكر لسرطان الثدي أفضل الطرق لعلاج المرض مبكراً وتدارك عدم استفحاله وإنقاذ حياة المصابات بالمرض، التي وصلت نسبتهن بين السعوديات 30 بالمئة، وبالتالي تقليص عدد الوفيات، لاسيما وأن النساء كافة معرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي، ويتزايد هذا الخطر بتقدم العمر، ومن هنا تنبع أهمية البرامج والحملات التوعوية التي تجريها الهيئات الصحية في منطقة عسير ومختلف مناطق المملكة كل عام.

وتوصي بعض الهيئات الصحيّة جميع النساء بالفحص الذاتي للثدي شهرياً، وإجراء فحص الثدي السريري كل 6-12 شهراً، وفحص الثدي بالأشعة سنوياً، بالإضافة إلى الاستشارة والفحص الوراثي للحالات الوراثية وفق رأي الطبيب المعالج، فضلاً عن اتباع نمط حياة صحي بالحفاظ على وزن صحي وتجنب زيادة الوزن وأكل الدهون، وتناول الغذاء الصحي المتوازن، والإكثار من الخضراوات والحمضيات والبقول والحبوب، وممارسة الرياضة بانتظام.

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