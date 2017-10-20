رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / دهانات الجزيرة ترعى برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسنة الثانية على التوالي

دهانات الجزيرة ترعى برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسنة الثانية على التوالي

دهانات الجزيرة ترعى برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسنة الثانية على التوالي
حجم الخط A A A
المرصد 2 219 4 ساعات

صحيفة المرصد : في إطار برامجها للمسؤولية الاجتماعية لعام 2017م ترعى دهانات الجزيرة عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسنة الثانية على التوالي بمنطقة عسير، وتنظمه إدارة الصحة العامة ممثلة بإدارة التوعية الصحية في مديرية صحة عسير.

يقام البرنامج برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان، وقد افتتحه مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور أحمد الغزواني بحضور مدير إدارة التوعية الصحية وتعزيز الصحة الدكتور مترك آل مترك، والمهندس عبد الله القحطاني المدير الإقليمي للمنطقة الجنوبية في شركة دهانات الجزيرة، الذي تسلّم درعاً تذكارياً تكريمياً لتولي الشركة رعاية هذه المناسبة.

أسفرت حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في مجمع عسير مول التجاري التي اختتمت في 14 أكتوبر الجاري عن استفادة 1244 سيدة من التوعية والتثقيف الصحي، حوّل منهن 305 حالات للفحص بالماموغرام، جرى فحص 212 حالة بواقع 22 حالة يومياً، والاشتباه بحالتين، أما عدد حالات الفحص السريري فبلغ 1600 حالة، تمّ تحويل 6 حالات للمتابعة، والاشتباه بحالة واحدة.

تضمن البرنامج إقامة معرض توعوي بمجمع عسير مول التجاري، يتكوّن من عدة أركان، أهمها أركان التثقيف والصحة النفسية والخدمة الاجتماعية والتغذية العلاجية وعيادتا فحص سريري، بالإضافة إلى بعض الأركان التوعوية التي شاركت بها عدة فرق تطوعية، فيما يشهد مجمع أصداف مول بمدينة خميس مشيط إقامة معرض توعوي آخر لمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الجمعة 20 أكتوبر الحالي.

يعدّ الكشف المبكر لسرطان الثدي أفضل الطرق لعلاج المرض مبكراً وتدارك عدم استفحاله وإنقاذ حياة المصابات بالمرض، التي وصلت نسبتهن بين السعوديات 30 بالمئة، وبالتالي تقليص عدد الوفيات، لاسيما وأن النساء كافة معرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي، ويتزايد هذا الخطر بتقدم العمر، ومن هنا تنبع أهمية البرامج والحملات التوعوية التي تجريها الهيئات الصحية في منطقة عسير ومختلف مناطق المملكة كل عام.

وتوصي بعض الهيئات الصحيّة جميع النساء بالفحص الذاتي للثدي شهرياً، وإجراء فحص الثدي السريري كل 6-12 شهراً، وفحص الثدي بالأشعة سنوياً، بالإضافة إلى الاستشارة والفحص الوراثي للحالات الوراثية وفق رأي الطبيب المعالج، فضلاً عن اتباع نمط حياة صحي بالحفاظ على وزن صحي وتجنب زيادة الوزن وأكل الدهون، وتناول الغذاء الصحي المتوازن، والإكثار من الخضراوات والحمضيات والبقول والحبوب، وممارسة الرياضة بانتظام.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية  أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت”  أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

2 -
2017-10-20 06:40:17
ت١ اميين اسال الله ان يسعدك اخي الكريم اواختي الكريمة بسعادة الدارين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 -
2017-10-20 06:21:23
💜 اللهم إنا نسألك في يوم_الجمعه ٓ تفريجاً لكل هم ، واستجابة لكل دعاء ، وشفاء لكل مريض ، وغفران لكل ذنب ، وهداية لكل عبد ، ورزقآ لكل محتاج "
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : مع الخيل

تعليق مخالف...
بواسطة : ولدالشيوخ

🤓نهى نبيل.. تشبه شماء حمدان😷، وشذى حسون🤡. بشاير الشيباني، تشبه فوز الفهد🤠، وياسم...
بواسطة : .. المحارب

وش الجديد ?...
بواسطة : Ymni mahbob💫💫💫

رددو معي ياليل مطولك....
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الفيروس القاتل…والشطط الاعمى !
98 0
mm

محمد الساعد

العشاء الأخير في اليونسكو
239 6
mm

مشعل السديري

الناس فيما يعشقون مذاهب
255 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

حقوق الإنسان وفق ضوابط شرعنا وأرثنا الثقافي!
142 2
mm

د. محمد العوين

ما بعد بكاء القطريين على الفضائيات!
382 4
mm

سمر المقرن

قتل الأمهات!
161 0
mm

خلف الحربي

داعش ذهاباً وعودة
278 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

إعرفوا زين… من يلعب على الحبلين !؟
284 0
mm

محمد آل الشيخ

إيران ديك من ورق!
333 7
mm

مشعل السديري

عندما مسح به البلاط
458 4
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

لماذا لم أبارك للهلال
706 21
mm

عادل التويجري

النسيان !
272 4
mm

أحمد الشمراني

نعم ما فات ما مات وهذا الدليل
579 17
mm

أحمد الشمراني

تخدير للأهلي وتقليل من الاتحاد
491 4
mm

عادل التويجري

الإحباط !
619 6
mm

أحمد الشمراني

العويس يهزم الشباب
534 7
mm

أحمد الشمراني

كأس السوبر النصراوي
899 18
mm

صالح الهويريني

الحسابات الوهمية (انقرضت)
598 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ما بين رياضة الماضي والحاضر (قرار)
262 0
mm

أحمد الشمراني

وسقط القناع يابرقان…….!!!
811 10
الاخبار الدولية
مسعود بارزاني: بغداد لن تتمكن من اعتقال نائبي

مسعود بارزاني: بغداد لن تتمكن من اعتقال نائبي

 المرصد 8 1٬253 6 ساعات
هل تذكرون “مونيكا” عشيقة الرئيس السابق “بيل كلينتون” .. تعود للأضواء بقضية تحرش جديدة!

هل تذكرون “مونيكا” عشيقة الرئيس السابق “بيل كلينتون” .. تعود للأضواء بقضية تحرش جديدة!

 المرصد 30 12٬173 14 ساعة
بالأسماء والصور..حاكم “دبي” يفاجأ متابعيه على “تويتر” بتعديلات وزارية جديدة

بالأسماء والصور..حاكم “دبي” يفاجأ متابعيه على “تويتر” بتعديلات وزارية جديدة

 المرصد 24 5٬381 15 ساعة
أردوغان مهاجما بارزاني: من أين لك الحق بكركوك؟..نحن أحفاد الفاتح

أردوغان مهاجما بارزاني: من أين لك الحق بكركوك؟..نحن أحفاد الفاتح

 المرصد 69 4٬416 15 ساعة
المرصد الرياضي
بالفيديو: وليد الفراج يكشف حقيقة العامل الذي ظهر بـ “سروال و فانيلة ” في ملعب الدمام !

بالفيديو: وليد الفراج يكشف حقيقة العامل الذي ظهر بـ “سروال و فانيلة ” في ملعب الدمام !

 المرصد 15 3٬204 5 ساعات
لأول مرة منذ توليه رئاسة النادي .. شاهد فيصل بن تركي يتابع مباراة النصر من المنصة

لأول مرة منذ توليه رئاسة النادي .. شاهد فيصل بن تركي يتابع مباراة النصر من المنصة

 المرصد 31 2٬648 10 ساعات
شاهد: العالمي ينجو في الدقائق الأخيرة من هزيمة محققة أمام فريق أحد!

شاهد: العالمي ينجو في الدقائق الأخيرة من هزيمة محققة أمام فريق أحد!

 المرصد 38 3٬538 10 ساعات
بالفيديو : الرائد يتعادل مع الشباب بهدفين لكل منهما

بالفيديو : الرائد يتعادل مع الشباب بهدفين لكل منهما

 المرصد 4 1٬391 12 ساعة
اخبار فنية
شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

 المرصد 22 7٬149 يومين
شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

 المرصد 88 6٬350 يومين
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

 المرصد 149 11٬292 3 أيام
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

 المرصد 181 22٬834 3 أيام
اخبار منوعة
بكلمات غير لائقة وصور مع الممنوعات .. هكذا أثار السعودي «skinny» الجدل في أمريكا !

بكلمات غير لائقة وصور مع الممنوعات .. هكذا أثار السعودي «skinny» الجدل في أمريكا !

 المرصد 19 1٬273 1 ساعة
هل هما شقيقتان؟! .. تشابه “بشاير ” و”ياسمين” يثير الجدل!

هل هما شقيقتان؟! .. تشابه “بشاير ” و”ياسمين” يثير الجدل!

 المرصد 13 1٬598 2 ساعتين
القبض على فنانة تونسية شهيرة متلبسة بـ”الكوكايين”!

القبض على فنانة تونسية شهيرة متلبسة بـ”الكوكايين”!

 المرصد 6 4٬807 7 ساعات
سلمى حايك: هكذا تعرضت للتحرش أمام عدسات المصورين

سلمى حايك: هكذا تعرضت للتحرش أمام عدسات المصورين

 المرصد 33 6٬345 11 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد.. فيديو صادم لمقتل شاب حاول التحرش بفتاة وخطفها في مصر

شاهد.. فيديو صادم لمقتل شاب حاول التحرش بفتاة وخطفها في مصر

 المرصد 17 4٬218 5 ساعات
كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلترا

كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلترا

 المرصد 7 1٬488 6 ساعات
بالفيديو .. مواطن يمزح مع صديقه بإطلاق النار عليه من رشاش !

بالفيديو .. مواطن يمزح مع صديقه بإطلاق النار عليه من رشاش !

 المرصد 67 6٬608 12 ساعة
شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

 المرصد 12 5٬073 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

 المرصد 28 7٬249 3 أيام
جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

 المرصد 20 6٬738 5 أيام
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

 المرصد 13 5٬803 5 أيام
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

 المرصد 25 8٬105 7 أيام
اخبار صحية
هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

 المرصد 13 13٬410 يومين
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

 المرصد 22 7٬118 4 أيام
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

 المرصد 21 7٬132 5 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

 المرصد 10 8٬985 5 أيام
اخبار اقتصادية
المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

 المرصد 89 4٬213 17 ساعة
ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

 المرصد 28 4٬026 23 ساعة
قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

 المرصد 62 5٬079 يوم واحد
كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

 المرصد 5 1٬787 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 1٬966 4 أيام
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 682 أسبوع واحد
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬076 أسبوعين
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 7٬756 أسبوعين
الاخيرة
مواطن يسأل أمانة جدة عن سبب تسمية شارع بـ”المنبطح” والأخيرة : ترد

مواطن يسأل أمانة جدة عن سبب تسمية شارع بـ”المنبطح” والأخيرة : ترد

 المرصد 14 2٬933 4 ساعات
دهانات الجزيرة ترعى برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسنة الثانية على التوالي

دهانات الجزيرة ترعى برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسنة الثانية على التوالي

 المرصد 2 219 4 ساعات
“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

 المرصد 23 9٬825 يومين
شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

 المرصد 46 10٬588 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

 المرصد 281 3٬202 22 ساعة