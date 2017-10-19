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بأمر من ولي العهد .. ترقية قاتل إرهابي “قصر السلام” من رقيب أول إلى رتبة ملازم
صحيفة المرصد : أمر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بترقية الرقيب أول، ذعار غالب الحربي إلى رتبة ملازم، بعد تمكنه من قتل الإرهابي الذي اعتدى على النقطة الأمنية التابعة لقصر السلام بجدة قبل أسبوعين.
وسبق أن تعرضت النقطة لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة يقودها من نوع هونداي، وتم التعامل معه على الفور من قبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف، مما نتج عنه مقتله بنفس مكانه في الحال.
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التعليقات
49 - ناصر2017-10-20 01:46:19
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48 -2017-10-20 01:40:11
يستاهل الترقيه وبعد لا تنسون اللي على الحد بعيدعن الاهل وفي مكان خطرعلى حياتهم واللي توفو منهم ياليت تسوون لهم وقف باسماء الشهداء
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47 -2017-10-20 01:37:06
يستاهل اكثر وبودي ان لاتنشر صورته حمايةٍ له
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46 - سلومي،2017-10-20 01:09:14
ماشاء الله..والله إنك ممتاز سيدي سمو ولي العهد..الله يطيل بعمرك وعمر والدك واخوانك واعمامك.. ..شكرا خاص،سبشل. لسمو الامير محمد على طبق من ورد.أحبك
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45 - تعليق مخالف2017-10-20 01:05:34
تعليف مخالف
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44 - عامر الحارثي2017-10-20 01:01:46
يستاهل البطل الشجاع الترقيه
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43 - مراد2017-10-20 00:52:23
الله يحميه ويحمي الجميع ***
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42 - ابو مهند2017-10-20 00:51:07
تعليق مخالف
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41 - ابو مهند العايضي2017-10-20 00:50:05
يستاهل الحربي وعقبال كل مستحقي الترقيه
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40 - نجداوي2017-10-20 00:47:53
يستاهل البطل
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39 - حمود2017-10-20 00:46:05
يا 36 هذا ملازم ثاني⭐️والاول ⭐️⭐️
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38 - تركي الحمادي2017-10-20 00:44:42
كوفو يالامير ابن الملك هذا إلامر ولا بلاش وتستاهل النجمه يابطل
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37 -2017-10-20 00:43:43
كفو وبيض الله وجهك ياطويل العمر نحن في مملكه الحزم ويستاهل ولد حرب ونعم بجميع القبائل كلنا فدا تراب هالبلد اللهم احفظ ولاة امرنا اللهم آدم علينا نعمه الأمن والامان
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36 - علي القاضي2017-10-20 00:32:34
يستاهل البطل من رقيب اول الى ملازم اول بالتوفيق يارب ،، اجل البطل الذي اشاد بدوره كل وسائل الاعلام العالمية الشجاع جبران عواجي يستحق لواء . وفق الله رجال امننا الأبطال وكتب لموتاهم الشهادة
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35 - علي البارقي2017-10-20 00:30:30
على قدر اهل الكرم تأتي المكارم وعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم
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34 -2017-10-20 00:30:15
الله ملازم
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33 -2017-10-20 00:28:17
لا غرابه من أهل الوفاء
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32 -2017-10-20 00:26:59
ت13ليست ****
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31 -2017-10-20 00:23:03
ولد حرب يستاهل
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30 - بدر2017-10-20 00:17:14
يستاهل التكريم , سلمت يمينك يابطل
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29 - بردقان (نايت شفت)2017-10-20 00:15:32
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28 - 88882017-10-20 00:10:29
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27 - ابو سعود2017-10-20 00:08:16
بيض الله وجهك يا ابن سلمان ويستاهل التكريم باذن الله
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26 - بني وااااايل2017-10-20 00:05:50
يستاهل ولد حرب ولك الفخر بما قمت به
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25 - بردان2017-10-19 23:58:11
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24 - سعيد الفهمي الزهراني2017-10-19 23:57:36
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23 - ابجديات حرف2017-10-19 23:55:12
الف مبروك يابو حرب ولفته رائعه من ولي العهد..
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22 - مواطن2017-10-19 23:55:10
النضام يقول الرتبة التي تلي رتبته وهذا مستحق له اللهم احفظ رجال امننا و آدم علينا الأمن والامان
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21 - مسعود2017-10-19 23:49:42
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20 -2017-10-19 23:44:47
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19 - ابوصالح سكري2017-10-19 23:44:05
لوجة الله ووخدمة للوطن وواهل الوطن ودي اسجل اولادي لوجة الله بلاراتب في وطن الخيروالعزوالعدل المملكة العربية السعودية
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18 - مريبض المريبض2017-10-19 23:30:46
تعليق 13 👍
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17 - احمدمحمداحمدالسهيمي القرني2017-10-19 23:30:44
هذا الترقية والابلاش تسلم ياطويل العمر
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16 - مريبض المريبض2017-10-19 23:29:20
بطل ويستاهل لكن تمنيت عدم الكشف عن أسمه وصورته لدواعي أمنيه
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15 - مواطن2017-10-19 23:29:16
يستاهل الترقيه وشكرا لسيدي ولي العهد على هذه اللفته الكريمه
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14 - ابوصالح سكري2017-10-19 23:29:05
ودي اسجل اولادي في العسكرية بدون اي راتب لزجة الله خدمة للوطن واهل الوطن الله يحفظ الجميع في وطن العز والخير والعدل المملكة العربية السعودية
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13 - مطار2017-10-19 23:26:20
يستاهل كل خير بس لو تم اخفاء اسمه لسلامته كان افضل **** الله يحفظ بلادنا وجنودنا
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12 -2017-10-19 23:26:19
يستاهل كل خير. ** وفق الله الجميع. وحفظ الله بلادنا المملكه العربيه السعوديه.
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11 - ليثاوي2017-10-19 23:25:24
يستاهل الملازم البطل ذعار الحربي و جزاك الله كل خير ياسيدي و لي العهد و اطال في عمرك و ادام عليك الصحة و العافيه و جعل النصر على الأعداء حليفك دائما
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10 - بنت الوطن2017-10-19 23:24:19
يستاهل كل خير وكل من دافع عن الدين والوطن يكافئ بكل علم طيب
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9 -2017-10-19 23:24:02
جزاهم الله خير
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8 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-19 23:23:46
الف مبروك يستاهل الترقية
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7 - 🔴خوخان2017-10-19 23:23:10
يستاهل هذا الجندي السعودي حامي حما وطنه و مقراته و مقدراته ووفق كل جنودنا البواسل وحفظهم هم الأعين الساهره و هم يد الوطن الضاربة.
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6 - الباحث عن الحقيقة2017-10-19 23:14:11
بستاهل كل خير وكل جنودنا المرابطين يستحقون كل خير وكل محبة وتقدير حفظ الله وطننا وحفظ جنودنا وولاة أمرنا من كل مكروه
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5 -2017-10-19 23:10:59
كفو يا ولد حرب انتف الخونه
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4 - مفسر أحلام2017-10-19 23:10:04
يستاهل ولد حرب كلنا فداء الوطن الف مبروك للبطل الشجاع
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3 - محب لوطنه2017-10-19 23:09:30
ماشاءالله تستاهل الترقيه وعقبال تعلق الرائد والمقدم كفوا تعامل فوري وردع لكل عابث بيض الله وجهك
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2 - محماس القحطاني2017-10-19 23:07:50
كفو يستاهل بيض الله وجهه. هذي العلوم اللي تنومس وترفع الراس.
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1 - مهند1112017-10-19 23:07:31
يستاهل من كريم لمستحق
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