بأمر من ولي العهد .. ترقية قاتل إرهابي “قصر السلام” من رقيب أول إلى رتبة ملازم

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صحيفة المرصد : أمر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بترقية الرقيب أول، ذعار غالب الحربي إلى رتبة ملازم، بعد تمكنه من قتل الإرهابي الذي اعتدى على النقطة الأمنية التابعة لقصر السلام بجدة قبل أسبوعين.

وسبق أن تعرضت النقطة لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة يقودها من نوع هونداي، وتم التعامل معه على الفور من قبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف، مما نتج عنه مقتله بنفس مكانه في الحال.

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