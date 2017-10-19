الداعية العوني: محرمو الغناء والمعازف “جبناء” .. وحديث البخاري ليس قاطعًا في تحريم المعازف
صحيفة المرصد: وصف الداعية الدكتور حاتم العوني العديد من الدعاه الذين حرموا الغناء بموسيقى بأنهم جبناء مشيراً إلى أن هناك عدد من العوامل النفسية التي دفعتهم إلى ذلك ومن بينها أنه ارتبط بمجتمع السفه والتهتك .
وقال الدكتور حاتم العوني، وهو أكاديمي وعضو سابق بمجلس الشوري لفترتين، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” أنه بسبب كثرة العلماء الذامين أو المحرمين للغناء ودعاوى الإجماع غير الصحيحة جبن بعض العلماء عن المخالفة” .وأضاف أن ظهور السماع الصوفي وتعبد بعضهم بالرقص أثناءه والذى نفر منه كثير من العلماء كان سبباً في تحريم الغناء أيضاَ .
لوارد في البخاري ليس قاطعًا في تحريم المعازف.
وأوضح في مقطع فيديو بثه على حسابه بموقع “فيس بوك” أن حديث “ليكونن من أمتي أقوام، يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف….” الوارد في البخاري ليس قاطعًا في تحريم المعازف”.وتابع: أن هناك اختلافًا في لفظ (الحر) و(الخز) ما يدل على نقص في ضبط راويه، كما أن الاختلاف في اللفظ بهذه الطريقة يجعل الدلالة على التحريم المستنبطة من الحديث أبعد ما تكون عن القطع الذي يقوله بعضهم.
تحليل الغناء بين موافق و معارض.
وأثار ما قاله العوني وفقا لموقع ” عاجل ” جدلًا واسعًا بين المغردين، حيث أيده البعض في تحليل الغناء بينما عارضه أخرين .
وفي هذا السياق قال عبدالرحمن بن خليفة، “نظر فُقهاء المذاهب الأربعة كان دقيقًا.. ولم يكن يتأثر بواقع مصاحب لمنكر دون أن يحرر المنكر والدليل أنهم منعوا من الكوبة “الدمبك”؛ لأنه شعار أهل الفسق”.
أما عادل الشعيبي فعلق غاضبًا: “لا ولم يوجد أبدًا أحد تعبد لله بالرقص”. وكتب حميد الأضرعي: “وبعدين أين وصلت بالضبط ؟ كلام قاله ابن حزم وغيره فذهبوا ولا زال الحكم بحرمته هو الباقي”.
وباستنكار علق محمد بن مراد قائلًا، “جبن العلماء وتشجع العوني، هزلت، هذه التحليلات قلها لنفس كنفسك قد تقودها الظروف، لا العلماء الربانيين”.
في المقابل، قال إبراهيم عسيري في تعليقه: “لا يسخر قوم من قوم. الدكتور حفظه الله ما قال إلا الذي يعتقده؛ ولأننا لم نعتد على احترام الرأي الآخر ونؤمن بالأحادية نسفه ونسخر!!!!”. ورأى فيصل العشاري أن ما قدمه العوني “تحليل اجتماعي ممتاز لبيئة التحريم.
التعليقات
ولا تجد تعليق واحد فيه مقارعة الحجه بالحجه مع الشيخ حاتم .. تحول الموضوع شخصنه وهذا دليل الافلاس وضعف الحجه
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حاتم العوني .. ***
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هات دليل من القرآن الكريم أو من النبي الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ان الغناء عامة حلال . اتحداك
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من أساليب فرض الأي على الاخرين و إن كان خطأ هو أن يتهمهم بما لا فيهم و هذا العوني يصمت أفضل له و لا يخوض في ما لا يعلم و ما لفظ به سوى ما أراد هواه
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يأيها الذين ءامنو عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعآ فينبئكم بما كنتم تعملون
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سؤال المذيع مقدم البرنامج ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!! أرد عليه وأقول انا من الشعب والحرام حرام الى يوم الدين
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في مجتمعنا أصبح معارضة تحريم أي أمر تعرض صاحبها للأذى والتفسيق أتذكرون ماذا حصل للغامدي في جواز كشف الوجه وعائض القرني في قيادة السيارة والكلباني في موضوع سماع الموسيقى وأمور لا حصر لها.
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الله يستر من القادم كأنو يحرمون الأغاني وذلحين يحللونها نرجو من المفتي ان يقووول فتواه في الأغاني اللهم صَل وسلم ع نبيناء محمد
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يعني إبن باز وإبن عثيمين عليهم رحمة الله ماتو جبناء ومفتي المملكة وهيئة كبار العلماء الذين أفتو بتحريم الغناء في نظر هذا جبناء والله المستعان على ما يصف صدق رسول الله ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا
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الموسيقى والغناء هما لهو وصد عن ذكرالله واقامة الصلاة واكثرالغناء يدعو للفحشاء والمنكر ويأتي بالهم وحزن ومعاصي
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(((((( تبا لك ولمن اغواك ..... ياحرباء ..... ياداعية الطبل والمزمار ...سنرينك منهم الجبناء ..... ولسوف تتبر أ من مقالك كما تبرأ الشيطان ..... فصبرا جميلا والله خير مستعان )))))
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ياسلمان بن عبد العزيز تكفى تكفى تكفى شوف للبلطجيه هذي حل الي يحرمو ويحللو على كيفهم لما تلاحظ الحديث الرسول حط كلمة الخمر والمعازف وهل الخمر حلال يافاغر مربي لحيه وتترزق
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لماذا اذا اذن المؤذن يتم أسكات الغناء والموسيقى ؟ هل أحترام للأذان أو اذا صدح الحق الاذان > يصمت الباطل الغناء
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كان عضو بمجلس الشورى اذا عرف السبب بطل العجب حكم ع الاخرين انهم جبناء وهو الشجاع الوحيد والعالم الفذ ثم يرجع ويقول فيه خلاف خذ عاد
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اخر الزمن تكثر الفتن ويكثر الهرج والمرج وينطق الرويبضة السؤال من يحضر حفلات الطرب والموسيقى نحن في انحدار وفتنة شديدة ولا ندري ماهو قادم نسأل الله تعالى حسن الخاتمة وربنا يحاسبهم
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جبناء...بضم الجيم أو كسرها.. بالكسر..جيبناء..جبنه..جبنة كيري. لازم نتوصل لكلمة جبناء ونفصلها. جا...جاء..جاء جمجوم.
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هههههههههههههههههههه يعني الواحد يقوم آخر الليل يسمع محمد عبده ولا ماجد المهندس وبعدها يوضي ويصلي القيام ، والله حرام بعض الناس يطلق عليه شيخ حلل على كيفه وحرم على كيفه
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سبحان الله وش المعازف طيب اللي حرام ويقصدها الرسول خلنا نستفيد منكم
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سبحان الله وش المعازف طيب اللي حرام ويقصدها الرسول خلنا نستفيد منكم
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ومن انت حتى تنعت علمائنا بالجبن ايها الجااهل قال داعيه قال
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سبحان الله وش المعازف طيب اللي حرام ويقصدها الرسول خلنا نستفيد منكم
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الاغلبيه يثقون في كلام وفتوى فضيلة الشيخ د حاتم العوني
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اصبح للأسف كل من هب ودب يتكلم بالأمور الفقهية الشرعيه
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سؤال المقدم للأسف كأنه يقول ان المجتمع لا عاد يهمه حلال او حرام وانه تجاوز هذا المرحلة ونسي شرع الله انه باقي الى يوم الدين هؤلاء هم الرويبضة
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ما انتم بافضل من الرسول لو كانت حلالً وانما اجاز الدف وقت الافراح اما الان فالمعازف في كل وقت من يوم يصحى الواحد لين ينام
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المفروض هيئة كبار العلماء تصدر قرار بحق الي كل يوم يطلع ومعة فتوى مثل وجهه ماصارت الدين صار لعبة
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المشايخ يتسابقون في تحليل الغناء !!!! وش القصة ؟؟؟؟؟
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قذف العلماء المفتون بتحريم الغناء بالمعازف بكلمة جبناء كلام خطير ولا نقول الا لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.والله الهادى الى سواء السبيل
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الله المستعان.***
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رح نام افضل يعني بنترك مفتى عام المملكة ونطالع بوجهك ياخي عيب عليك
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قبض الله العلم ليس بانتزاعه من صدرو العلماء لكن بقبضهم رحم الله بن باز وبن عثيمين ورضي عن بن مسعود وانت ماعرفتك اليوم واشتهرت الا بتحليل الغناء
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المتسترين بالسنه وهم ليسو من اهلها لا يعترفون اصلا بالحديث في التشريع ولا يعترفون بأقوال وتفاسير الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح
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سبحان من جعلهم علامة من علامات الساعة
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الله يكثر من امثالك ياشيخ حاتم .. نعم للوسطيه لا للتشدد
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سبحان لقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن من يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف وهل يستحل الشيئ وهو حلال؟
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انا اعرف ان اهل الذكر تحفهم الملائكه اما اهل الماعازف والاغاني ايش الي يحفهم
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أبو شدا 👍🏻👍🏻 الله يكثر من أمثالك .....
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الصوفية واتباعها في هذا الزمن اخطر عدو لأهل السنة والجماعة وسنتهم المحمدية الطاهرة الشريفة النقية ومحجتها البيضاء الذي تركهم رسول الله صَل الله عليه وسلم عليها،، حفظ الله سنتنا ورحم الله سلفنا الصالح
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يارجل أستريح بس يوم جت هيئة الترفيه قلتو حلال وأل مان عندكم حراااااااااام .
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الحبناء هم من يحللون الحرام الجبناء هم من يتبعون اهوائهم الجبناء هم من قواهم الشيطان. وليسا الجبان من يتمسك بدينه وسنة نبيه
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لهو الحديث هو الغناء كما فسره ابن عباس رضي الله عنه . وانت لست مفتي او مختص بالافتاء الفقهي الشرعي
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الرسول ص حذر من الغلوالفناء يمارس لاسعادالناس ولا يخالطه قط فساد والناس لا تستغني عن الغناء في كثير من المناسبات عدم التصييق علي المسلمين
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ماذا حصل في الدنيا هل الشيطان نشط ارى من يسمون بالدعاة يتسابقون ويتنافسون على تحليل ماحرمه الله. الا يعلمون انهم سيسألون ويحاسبون على مااضلو به العباد وسيتحملون وزرهم. استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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نحن نثق كثير في كلام فضيلة الشيخ د حاتم العوني
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ان الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين امنو صلوا عليه وسلموا تسليما
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الله يصلح الحال والاحوال لازلنا ناشءة في العلم والدين ولا زال ابليس موجود اهم شيء ان نتق الله سبحانه وتعالى
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هؤلاء مثل الدمى يتحركون بلخيوط او باالريموت ويوجد من يحركهم لتنفيذ اجندة غريبة على المجتمع اللهم احمى عبادك المخلصين الموحدين واخذل من خذل هذا الدين واشغلهم بانفسهم بلاامراض
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هل حضر الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم جلسات غناء او احد من الأنبياء من قبله او الصحابة ابوبكر وعمرو وعثمان وعلي من بعده اعتقد لا احد يستطيع ان يأتينا بروية واحدة والحديث يحرم المعازف فلماذا نحلل
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يجب محاسبة اهل الفتن للوطن واهل آلوطن
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المدعوا ابو شدا , ما الذي يخدمني اذا ؟ الوهابية ؟ التشيع ؟ الصوفية ؟ الزيدية ؟ الاحمدية ؟ الاشعرية ؟ اختر لي ما يخدمني يوم القيامة بعد ان تختار لنفسك بالطبع .
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هذا حاتم العوني مجهول لدى الكثير من الناس وكلامه لايعتد به لأنه يبدو إنه صاحب هوى ، فلا أحد يثق به أو ينغر به وخذوا عن العلماء الثقات.اما هذا فسوف ينكر إذا أضل الناس وتم حسابه عند رب العالمين .
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اين كنت يوم***
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انشهد ياشيخ حاتم انك قمت تجلدهم جلد نظيف 😂😂
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يعني السلف الصالح ومن ورائهم ابن تيمية وابن الجوزي ومحمد بن عبد الوهاب والامامين الجليلين ابن باز وبن عثيمين وغيرهم كثير جبان قاتل الله المتصوفه لو فيك خير ماحضرت موتمر قروزني وهو اخرج بلادك من السنة
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انت مين ومين انت
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بدر 2017-10-20 الاف السنين ذهبت هدرا فقط في موضوع الموسيقى حلال او حرام لو كنا في مجتمع علماني حقيقي لذهبت تلك السنون....لن تخدمك يوم القيامه العلمانيه ولا العلوم والتكنلوجيا.لكن انتظر والقبض صندوق
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ومن يزعم أنه من آل البيت بعد أن ظل أجداده مئات السنين منتسبين إلى غطفان ماذا تقول عنه يا دكتور /؟!!..وهل إنكارالرجل لنسبه الحقيقي وزعمه أنه من الأشراف آل البيت يعد حكمه حكم المتسمين بالجبن
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في كنف الإسلام وفي عهد الرسول والصحابة والتابعين لم يكن الغناء منتشرا ولا ظاهرا وإن وجد شيء من ذلك فمرة أو مرتين وهذه لا تجعله مباحا ونبقى على الأصل أما غناء اليوم فإلهاء وضياع وبعد روح الايمان والاسل
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الجبان اللي ساكت السنين هذي كلها ويوم مات بن باز وبن عثيمين حلل الغناء وينك السنين اللي مضت واللبراليين اللي يوافقهم يطلع احسن شيخ واللي يخالفهم صحوي
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فعلا الدين افيون الشعوب
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الاف السنين ذهبت هدرا فقط في موضوع الموسيقى حلال او حرام لو كنا في مجتمع علماني حقيقي لذهبت تلك السنون في العمل الجاد والتطوير والابحاث العلمية .
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احسنت ياشيخ حاتم والله يكثر من امثالك 🌷
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وووين المحامي
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وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ
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كلامه مقدمه وتمهيد لما هو قادم من هيئة الترفيه.
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يامن تنتقدون سماحة العلامه الشيخ د حاتم العوني ماهو مستواكم حتى تنتقدونه !!
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إلا تحللون الغناء بالقوة.. حسبنا الله ونعم الوكيل عليك وعلى من وصاااك
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أي واحد فتاواه تخدم اللبراليه يعتبر داعية أما الصادقين فهم اخونج. اهلك الله كل عدوا لدين والوطن.
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لا تلومونه يبغى يرجع مجلس الشورى.
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د العوني مو اعلم من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز و سماحة العلامة محمد بن عثمين فقد افتاء كل واحد بحرمت الغناء والمعازف وكلامة مردود علية
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21 - مجرد سؤال 2017-10-19 اجل ابن باز وابن عثيمين والالباني جبناء وراك مارديت عليهم وقلت لهم هذا الكلام وهم احياء يارويبضة العصر تبغى تستمع استمع... والله لوك قريب لا قبل راسك. لكن اقول جزاك الله خير.
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ياشيخ بالفطرة النفس ماتحب سمع الاغاني تحب سماع القران خلقنا لله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
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والله العاقل خصيم نفسه بلعقل الغناء جلب للمفاسد واغلب المغنين والمغنين اعتزلو الغناء فلاتكن عونا مع الشيطان لنشر الفساد
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اقسم بالله العظيم الجبناء من يشكك الناس في دينهم ويتهم الشعب بالداعشية. واقسم بالله لو تغيرت الأحوال فلن يخدم الأعداء إلا أهل الأهواء الفجره المرتزقه من فتاوهم المظلله .حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم .
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وينك من زمان علام اكثر الشيوخ السنه ذي متفتحين بقوة لاحول ولاقوة الابالله انا من اليوم بسمع اغاني وبذمتك
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اجل ابن باز وابن عثيمين والالباني جبناء وراك مارديت عليهم وقلت لهم هذا الكلام وهم احياء يارويبضة العصر تبغى تستمع استمع براحتك تبغى تحلل حلل اما انك تطعن في العلماء بعد موتهم فهذا يدل على خورك وجبنك
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اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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لن تكون أصدق من رسول الهدا والرحمه. قال .يأتي زماناً على أمتي يستحلون فيه الحرا والحرير والمعازف.انتهى.أما عن عضويتك بمجلس الشورى فهذا لا يعد كفائه منك ولا نعتد بها ولا نثق بك. والجبانا محللي المعازف.
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من أنت!!!! لاحول ولا قوة الا بالله
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بارك الله فيك يا شيخ العوني
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كلن شيخ نفسه انتهى عصر الاخونجيه
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صدق محمد صلى الله عليه وسلم ،يستحلون الحر والحرير والمعازف هلى هذه بداية التحليل على أيدي مثل هؤلاء
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اوصيك ياشيخ بفيروز. وياحبذا. بشير شنان في الويكند ههههه .
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نسي الشيخ ان يقول ان البخاري بنفسه ضعف الحديث
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عوني وغامدي مين ناس ****
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اللهم يامقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. يارب لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا. مغامسي.وسيم يوسف. وياقلب لاتحزن
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استغفر ربك انت غلط على علماء كبار ابن باز وبن عثيمين والامام محمد بن عبدالوهاب وعشرات بل الوف العلماء ياخي سلك حتى تشبع بس لا تسيء لكل من يعارضك اوووه بعض الصواريخ ما تنبلع
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طيب ياشيخنا هل من الممكن ان تبتدي بأهلك وناسك وتوري الناس سيرتك بهذا الفتوة حتى لا يختلط علينا الامر نفع المسلمين بعلمكم
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هلابالشيخ حاتم العوني زمان ماشفناك انت والشيخ الغامدي اللذي يديرالحوارات معك بالتلفزيون اهلا بهاالطله اهلاوالله انااسمع حوراتك وين الغيبات للاءمانه استمتع واتفقه واتثقف من اجوبتك واسءلة الغامدي مميزه
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قالها الصادق المصدوق
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الغناء والموسيقى حرام وكفى
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احترم بيت الله في مكة المكرمة وخاف الله
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كما تنمو الأجساد بالأكل والشرب تنمو العقول بالقراءة والتفكّر .
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طيب ياشيخ انت حر بنفسك وباهلك فلماذا تحلله لباقي الناس ورينا ممشاك بالبنطلون ويلا احضر حفلة شعبان عبدالرحيم ولا سعد الصغير وهز يا وسط من الاولى لك ان تبداء بنفسك واهلك اليس كذالك ياشيخونا
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هلا والله بالشيخ الجديد..ابشرك إن شهرت
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