رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / الداعية العوني: محرمو الغناء والمعازف “جبناء” .. وحديث البخاري ليس قاطعًا في تحريم المعازف

الداعية العوني: محرمو الغناء والمعازف “جبناء” .. وحديث البخاري ليس قاطعًا في تحريم المعازف

الداعية العوني: محرمو الغناء والمعازف “جبناء” .. وحديث البخاري ليس قاطعًا في تحريم المعازف
حجم الخط A A A
المرصد 105 3٬359 2 ساعتين

صحيفة المرصد: وصف الداعية الدكتور حاتم العوني العديد من الدعاه الذين حرموا الغناء بموسيقى بأنهم جبناء مشيراً إلى أن هناك عدد من العوامل النفسية التي دفعتهم إلى ذلك ومن بينها أنه ارتبط بمجتمع السفه والتهتك .
وقال الدكتور حاتم العوني، وهو أكاديمي وعضو سابق بمجلس الشوري لفترتين، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” أنه بسبب كثرة العلماء الذامين أو المحرمين للغناء ودعاوى الإجماع غير الصحيحة جبن بعض العلماء عن المخالفة” .وأضاف أن ظهور السماع الصوفي وتعبد بعضهم بالرقص أثناءه والذى نفر منه كثير من العلماء كان سبباً في تحريم الغناء أيضاَ .

لوارد في البخاري ليس قاطعًا في تحريم المعازف.
وأوضح في مقطع فيديو بثه على حسابه بموقع “فيس بوك” أن حديث “ليكونن من أمتي أقوام، يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف….” الوارد في البخاري ليس قاطعًا في تحريم المعازف”.وتابع: أن هناك اختلافًا في لفظ (الحر) و(الخز) ما يدل على نقص في ضبط راويه، كما أن الاختلاف في اللفظ بهذه الطريقة يجعل الدلالة على التحريم المستنبطة من الحديث أبعد ما تكون عن القطع الذي يقوله بعضهم.

تحليل الغناء بين   موافق  و معارض.
وأثار ما قاله العوني وفقا لموقع ” عاجل ” جدلًا واسعًا بين المغردين، حيث أيده البعض في تحليل الغناء بينما عارضه أخرين .
وفي هذا السياق قال عبدالرحمن بن خليفة، “نظر فُقهاء المذاهب الأربعة كان دقيقًا.. ولم يكن يتأثر بواقع مصاحب لمنكر دون أن يحرر المنكر والدليل أنهم منعوا من الكوبة “الدمبك”؛ لأنه شعار أهل الفسق”.

أما عادل الشعيبي فعلق غاضبًا: “لا ولم يوجد أبدًا أحد تعبد لله بالرقص”. وكتب حميد الأضرعي: “وبعدين أين وصلت بالضبط ؟ كلام قاله ابن حزم وغيره فذهبوا ولا زال الحكم بحرمته هو الباقي”.
وباستنكار علق محمد بن مراد قائلًا، “جبن العلماء وتشجع العوني، هزلت، هذه التحليلات قلها لنفس كنفسك قد تقودها الظروف، لا العلماء الربانيين”.
في المقابل، قال إبراهيم عسيري في تعليقه: “لا يسخر قوم من قوم. الدكتور حفظه الله ما قال إلا الذي يعتقده؛ ولأننا لم نعتد على احترام الرأي الآخر ونؤمن بالأحادية نسفه ونسخر!!!!”. ورأى فيصل العشاري أن ما قدمه العوني “تحليل اجتماعي ممتاز لبيئة التحريم.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

105 - ابو عبدالكريم
2017-10-20 01:46:12
ولا تجد تعليق واحد فيه مقارعة الحجه بالحجه مع الشيخ حاتم .. تحول الموضوع شخصنه وهذا دليل الافلاس وضعف الحجه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
104 -
2017-10-20 01:45:24
حاتم العوني .. ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
103 - ...[خالد]...
2017-10-20 01:44:22
هات دليل من القرآن الكريم أو من النبي الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ان الغناء عامة حلال . اتحداك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
102 - العابر
2017-10-20 01:43:12
من أساليب فرض الأي على الاخرين و إن كان خطأ هو أن يتهمهم بما لا فيهم و هذا العوني يصمت أفضل له و لا يخوض في ما لا يعلم و ما لفظ به سوى ما أراد هواه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
101 - ب إختصار
2017-10-20 01:42:52
يأيها الذين ءامنو عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعآ فينبئكم بما كنتم تعملون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
100 - انشتاين
2017-10-20 01:41:37
سؤال المذيع مقدم البرنامج ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!! أرد عليه وأقول انا من الشعب والحرام حرام الى يوم الدين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
99 - الصريح
2017-10-20 01:40:57
في مجتمعنا أصبح معارضة تحريم أي أمر تعرض صاحبها للأذى والتفسيق أتذكرون ماذا حصل للغامدي في جواز كشف الوجه وعائض القرني في قيادة السيارة والكلباني في موضوع سماع الموسيقى وأمور لا حصر لها.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
98 - يارب رضاك والجنه
2017-10-20 01:37:08
الله يستر من القادم كأنو يحرمون الأغاني وذلحين يحللونها نرجو من المفتي ان يقووول فتواه في الأغاني اللهم صَل وسلم ع نبيناء محمد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
97 -
2017-10-20 01:36:42
يعني إبن باز وإبن عثيمين عليهم رحمة الله ماتو جبناء ومفتي المملكة وهيئة كبار العلماء الذين أفتو بتحريم الغناء في نظر هذا جبناء والله المستعان على ما يصف صدق رسول الله ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
96 - ...[خالد]...
2017-10-20 01:35:03
الموسيقى والغناء هما لهو وصد عن ذكرالله واقامة الصلاة واكثرالغناء يدعو للفحشاء والمنكر ويأتي بالهم وحزن ومعاصي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 30,395 )
95 - برق _ الحرم
2017-10-20 01:31:35
(((((( تبا لك ولمن اغواك ..... ياحرباء ..... ياداعية الطبل والمزمار ...سنرينك منهم الجبناء ..... ولسوف تتبر أ من مقالك كما تبرأ الشيطان ..... فصبرا جميلا والله خير مستعان )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
94 - أنا أنا
2017-10-20 01:30:27
ياسلمان بن عبد العزيز تكفى تكفى تكفى شوف للبلطجيه هذي حل الي يحرمو ويحللو على كيفهم لما تلاحظ الحديث الرسول حط كلمة الخمر والمعازف وهل الخمر حلال يافاغر مربي لحيه وتترزق
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
93 - ...[خالد]...
2017-10-20 01:29:00
لماذا اذا اذن المؤذن يتم أسكات الغناء والموسيقى ؟ هل أحترام للأذان أو اذا صدح الحق الاذان > يصمت الباطل الغناء
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
92 - ღ
2017-10-20 01:28:20
كان عضو بمجلس الشورى اذا عرف السبب بطل العجب حكم ع الاخرين انهم جبناء وهو الشجاع الوحيد والعالم الفذ ثم يرجع ويقول فيه خلاف خذ عاد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
91 - انشتاين
2017-10-20 01:28:05
اخر الزمن تكثر الفتن ويكثر الهرج والمرج وينطق الرويبضة السؤال من يحضر حفلات الطرب والموسيقى نحن في انحدار وفتنة شديدة ولا ندري ماهو قادم نسأل الله تعالى حسن الخاتمة وربنا يحاسبهم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
90 - سلومي،
2017-10-20 01:26:09
جبناء...بضم الجيم أو كسرها.. بالكسر..جيبناء..جبنه..جبنة كيري. لازم نتوصل لكلمة جبناء ونفصلها. جا...جاء..جاء جمجوم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
89 - هذه الحقيقة
2017-10-20 01:26:05
هههههههههههههههههههه يعني الواحد يقوم آخر الليل يسمع محمد عبده ولا ماجد المهندس وبعدها يوضي ويصلي القيام ، والله حرام بعض الناس يطلق عليه شيخ حلل على كيفه وحرم على كيفه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
88 -
2017-10-20 01:25:10
سبحان الله وش المعازف طيب اللي حرام ويقصدها الرسول خلنا نستفيد منكم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
87 -
2017-10-20 01:25:10
سبحان الله وش المعازف طيب اللي حرام ويقصدها الرسول خلنا نستفيد منكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
86 - من هنا وهناك
2017-10-20 01:25:09
ومن انت حتى تنعت علمائنا بالجبن ايها الجااهل قال داعيه قال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
85 -
2017-10-20 01:25:09
سبحان الله وش المعازف طيب اللي حرام ويقصدها الرسول خلنا نستفيد منكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
84 - ابو سلطان - الرياض
2017-10-20 01:24:30
الاغلبيه يثقون في كلام وفتوى فضيلة الشيخ د حاتم العوني
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
83 - ❌
2017-10-20 01:24:27
اصبح للأسف كل من هب ودب يتكلم بالأمور الفقهية الشرعيه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
82 - انشتاين
2017-10-20 01:23:08
سؤال المقدم للأسف كأنه يقول ان المجتمع لا عاد يهمه حلال او حرام وانه تجاوز هذا المرحلة ونسي شرع الله انه باقي الى يوم الدين هؤلاء هم الرويبضة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
81 -
2017-10-20 01:22:11
ما انتم بافضل من الرسول لو كانت حلالً وانما اجاز الدف وقت الافراح اما الان فالمعازف في كل وقت من يوم يصحى الواحد لين ينام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
80 - ظامي اليل
2017-10-20 01:19:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
79 - Hero
2017-10-20 01:18:24
المفروض هيئة كبار العلماء تصدر قرار بحق الي كل يوم يطلع ومعة فتوى مثل وجهه ماصارت الدين صار لعبة
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
78 - ღ
2017-10-20 01:17:32
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
77 - بدر 66
2017-10-20 01:16:58
المشايخ يتسابقون في تحليل الغناء !!!! وش القصة ؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
76 - العمده
2017-10-20 01:16:52
قذف العلماء المفتون بتحريم الغناء بالمعازف بكلمة جبناء كلام خطير ولا نقول الا لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.والله الهادى الى سواء السبيل
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
75 - علياء هادي
2017-10-20 01:14:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
74 - منال الضاحي
2017-10-20 01:12:32
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
73 -
2017-10-20 01:08:40
الله المستعان.***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
72 - راجعو حساباتكم
2017-10-20 01:04:49
رح نام افضل يعني بنترك مفتى عام المملكة ونطالع بوجهك ياخي عيب عليك
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
71 - عبدالله ابوفهد
2017-10-20 01:03:23
قبض الله العلم ليس بانتزاعه من صدرو العلماء لكن بقبضهم رحم الله بن باز وبن عثيمين ورضي عن بن مسعود وانت ماعرفتك اليوم واشتهرت الا بتحليل الغناء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
70 - صقر السلام
2017-10-20 01:02:14
المتسترين بالسنه وهم ليسو من اهلها لا يعترفون اصلا بالحديث في التشريع ولا يعترفون بأقوال وتفاسير الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
69 - صقر السلام
2017-10-20 00:59:13
سبحان من جعلهم علامة من علامات الساعة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
68 - فارس الجهني
2017-10-20 00:58:04
الله يكثر من امثالك ياشيخ حاتم .. نعم للوسطيه لا للتشدد
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
67 - صقر السلام
2017-10-20 00:57:57
سبحان لقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن من يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف وهل يستحل الشيئ وهو حلال؟
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
66 - طلال
2017-10-20 00:57:18
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
65 - مدفونه
2017-10-20 00:55:53
انا اعرف ان اهل الذكر تحفهم الملائكه اما اهل الماعازف والاغاني ايش الي يحفهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
64 - طلال
2017-10-20 00:54:51
أبو شدا 👍🏻👍🏻 الله يكثر من أمثالك .....
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
63 - علي القاضي
2017-10-20 00:53:21
الصوفية واتباعها في هذا الزمن اخطر عدو لأهل السنة والجماعة وسنتهم المحمدية الطاهرة الشريفة النقية ومحجتها البيضاء الذي تركهم رسول الله صَل الله عليه وسلم عليها،، حفظ الله سنتنا ورحم الله سلفنا الصالح
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
62 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-10-20 00:53:19
يارجل أستريح بس يوم جت هيئة الترفيه قلتو حلال وأل مان عندكم حراااااااااام .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 - الفارس
2017-10-20 00:53:13
الحبناء هم من يحللون الحرام الجبناء هم من يتبعون اهوائهم الجبناء هم من قواهم الشيطان. وليسا الجبان من يتمسك بدينه وسنة نبيه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
60 - ✅✅
2017-10-20 00:49:58
لهو الحديث هو الغناء كما فسره ابن عباس رضي الله عنه . وانت لست مفتي او مختص بالافتاء الفقهي الشرعي
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
59 - مراد
2017-10-20 00:48:37
الرسول ص حذر من الغلوالفناء يمارس لاسعادالناس ولا يخالطه قط فساد والناس لا تستغني عن الغناء في كثير من المناسبات عدم التصييق علي المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - مدفونه
2017-10-20 00:48:28
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - الفارس
2017-10-20 00:47:38
ماذا حصل في الدنيا هل الشيطان نشط ارى من يسمون بالدعاة يتسابقون ويتنافسون على تحليل ماحرمه الله. الا يعلمون انهم سيسألون ويحاسبون على مااضلو به العباد وسيتحملون وزرهم. استغفر الله العظيم وأتوب اليه
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
56 - ابو ابراهيم القحطاني
2017-10-20 00:46:08
نحن نثق كثير في كلام فضيلة الشيخ د حاتم العوني
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
55 - الفارس
2017-10-20 00:43:16
ان الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين امنو صلوا عليه وسلموا تسليما
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 - رطب
2017-10-20 00:42:42
الله يصلح الحال والاحوال لازلنا ناشءة في العلم والدين ولا زال ابليس موجود اهم شيء ان نتق الله سبحانه وتعالى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - مناحي
2017-10-20 00:42:41
هؤلاء مثل الدمى يتحركون بلخيوط او باالريموت ويوجد من يحركهم لتنفيذ اجندة غريبة على المجتمع اللهم احمى عبادك المخلصين الموحدين واخذل من خذل هذا الدين واشغلهم بانفسهم بلاامراض
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - الفارس
2017-10-20 00:41:03
هل حضر الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم جلسات غناء او احد من الأنبياء من قبله او الصحابة ابوبكر وعمرو وعثمان وعلي من بعده اعتقد لا احد يستطيع ان يأتينا بروية واحدة والحديث يحرم المعازف فلماذا نحلل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
51 - ابوصالح سكري
2017-10-20 00:39:13
يجب محاسبة اهل الفتن للوطن واهل آلوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
50 - بدر
2017-10-20 00:38:12
المدعوا ابو شدا , ما الذي يخدمني اذا ؟ الوهابية ؟ التشيع ؟ الصوفية ؟ الزيدية ؟ الاحمدية ؟ الاشعرية ؟ اختر لي ما يخدمني يوم القيامة بعد ان تختار لنفسك بالطبع .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
49 - إستشاري صح
2017-10-20 00:36:56
هذا حاتم العوني مجهول لدى الكثير من الناس وكلامه لايعتد به لأنه يبدو إنه صاحب هوى ، فلا أحد يثق به أو ينغر به وخذوا عن العلماء الثقات.اما هذا فسوف ينكر إذا أضل الناس وتم حسابه عند رب العالمين .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - مجرة التبانة
2017-10-20 00:35:32
اين كنت يوم***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - ابو خالد
2017-10-20 00:34:13
انشهد ياشيخ حاتم انك قمت تجلدهم جلد نظيف 😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
46 - بوصفاء
2017-10-20 00:27:36
يعني السلف الصالح ومن ورائهم ابن تيمية وابن الجوزي ومحمد بن عبد الوهاب والامامين الجليلين ابن باز وبن عثيمين وغيرهم كثير جبان قاتل الله المتصوفه لو فيك خير ماحضرت موتمر قروزني وهو اخرج بلادك من السنة
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
45 - ابن المدينة
2017-10-20 00:22:03
انت مين ومين انت
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
44 - ابو شدا
2017-10-20 00:22:00
بدر 2017-10-20 الاف السنين ذهبت هدرا فقط في موضوع الموسيقى حلال او حرام لو كنا في مجتمع علماني حقيقي لذهبت تلك السنون....لن تخدمك يوم القيامه العلمانيه ولا العلوم والتكنلوجيا.لكن انتظر والقبض صندوق
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
43 - الأغاني ام ادعاء النسب زورا حلال
2017-10-20 00:21:51
ومن يزعم أنه من آل البيت بعد أن ظل أجداده مئات السنين منتسبين إلى غطفان ماذا تقول عنه يا دكتور /؟!!..وهل إنكارالرجل لنسبه الحقيقي وزعمه أنه من الأشراف آل البيت يعد حكمه حكم المتسمين بالجبن
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
42 - حبروك
2017-10-20 00:18:07
في كنف الإسلام وفي عهد الرسول والصحابة والتابعين لم يكن الغناء منتشرا ولا ظاهرا وإن وجد شيء من ذلك فمرة أو مرتين وهذه لا تجعله مباحا ونبقى على الأصل أما غناء اليوم فإلهاء وضياع وبعد روح الايمان والاسل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
41 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-10-20 00:16:40
الجبان اللي ساكت السنين هذي كلها ويوم مات بن باز وبن عثيمين حلل الغناء وينك السنين اللي مضت واللبراليين اللي يوافقهم يطلع احسن شيخ واللي يخالفهم صحوي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
40 - بدر
2017-10-20 00:14:53
فعلا الدين افيون الشعوب
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
39 - بدر
2017-10-20 00:14:27
الاف السنين ذهبت هدرا فقط في موضوع الموسيقى حلال او حرام لو كنا في مجتمع علماني حقيقي لذهبت تلك السنون في العمل الجاد والتطوير والابحاث العلمية .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
38 - ليبرالي
2017-10-20 00:13:50
احسنت ياشيخ حاتم والله يكثر من امثالك 🌷
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
37 - ابوصالح سكري
2017-10-20 00:13:20
وووين المحامي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
36 - اماراتيه
2017-10-20 00:09:55
وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
35 - لقمان الحكيم
2017-10-20 00:09:12
كلامه مقدمه وتمهيد لما هو قادم من هيئة الترفيه.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
34 - زمان
2017-10-20 00:08:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - مواطن
2017-10-20 00:06:05
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - ابو سليمان - الرياض
2017-10-20 00:05:33
يامن تنتقدون سماحة العلامه الشيخ د حاتم العوني ماهو مستواكم حتى تنتقدونه !!
لا يعجبني(6) اعجبني(5)
31 - اللهم لك الحمد
2017-10-20 00:03:15
إلا تحللون الغناء بالقوة.. حسبنا الله ونعم الوكيل عليك وعلى من وصاااك
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
30 - ابو شدا
2017-10-20 00:01:53
أي واحد فتاواه تخدم اللبراليه يعتبر داعية أما الصادقين فهم اخونج. اهلك الله كل عدوا لدين والوطن.
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
29 -
2017-10-20 00:01:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - ابو شدا
2017-10-20 00:00:12
لا تلومونه يبغى يرجع مجلس الشورى.
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
27 - ابوعبدالله
2017-10-19 23:59:51
د العوني مو اعلم من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز و سماحة العلامة محمد بن عثمين فقد افتاء كل واحد بحرمت الغناء والمعازف وكلامة مردود علية
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
26 - ابو شدا
2017-10-19 23:59:16
21 - مجرد سؤال 2017-10-19 اجل ابن باز وابن عثيمين والالباني جبناء وراك مارديت عليهم وقلت لهم هذا الكلام وهم احياء يارويبضة العصر تبغى تستمع استمع... والله لوك قريب لا قبل راسك. لكن اقول جزاك الله خير.
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
25 - صبحي
2017-10-19 23:59:07
ياشيخ بالفطرة النفس ماتحب سمع الاغاني تحب سماع القران خلقنا لله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - مع الخيل
2017-10-19 23:58:43
والله العاقل خصيم نفسه بلعقل الغناء جلب للمفاسد واغلب المغنين والمغنين اعتزلو الغناء فلاتكن عونا مع الشيطان لنشر الفساد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - ابو شدا
2017-10-19 23:57:10
اقسم بالله العظيم الجبناء من يشكك الناس في دينهم ويتهم الشعب بالداعشية. واقسم بالله لو تغيرت الأحوال فلن يخدم الأعداء إلا أهل الأهواء الفجره المرتزقه من فتاوهم المظلله .حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
22 - الساري
2017-10-19 23:56:57
وينك من زمان علام اكثر الشيوخ السنه ذي متفتحين بقوة لاحول ولاقوة الابالله انا من اليوم بسمع اغاني وبذمتك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - مجرد سؤال
2017-10-19 23:56:17
اجل ابن باز وابن عثيمين والالباني جبناء وراك مارديت عليهم وقلت لهم هذا الكلام وهم احياء يارويبضة العصر تبغى تستمع استمع براحتك تبغى تحلل حلل اما انك تطعن في العلماء بعد موتهم فهذا يدل على خورك وجبنك
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
20 - ابو شدا
2017-10-19 23:54:23
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
19 - ابو شدا
2017-10-19 23:53:35
لن تكون أصدق من رسول الهدا والرحمه. قال .يأتي زماناً على أمتي يستحلون فيه الحرا والحرير والمعازف.انتهى.أما عن عضويتك بمجلس الشورى فهذا لا يعد كفائه منك ولا نعتد بها ولا نثق بك. والجبانا محللي المعازف.
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
18 - مراقب عام
2017-10-19 23:53:09
من أنت!!!! لاحول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - طحموس
2017-10-19 23:52:16
بارك الله فيك يا شيخ العوني
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
16 - وطني الحبيب
2017-10-19 23:51:57
كلن شيخ نفسه انتهى عصر الاخونجيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 -
2017-10-19 23:51:17
صدق محمد صلى الله عليه وسلم ،يستحلون الحر والحرير والمعازف هلى هذه بداية التحليل على أيدي مثل هؤلاء
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
14 - نفسيه
2017-10-19 23:50:11
اوصيك ياشيخ بفيروز. وياحبذا. بشير شنان في الويكند ههههه .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - مسعود
2017-10-19 23:48:48
نسي الشيخ ان يقول ان البخاري بنفسه ضعف الحديث
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - ياشيخ
2017-10-19 23:48:34
عوني وغامدي مين ناس ****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - نفسيه
2017-10-19 23:47:52
اللهم يامقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. يارب لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا. مغامسي.وسيم يوسف. وياقلب لاتحزن
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
10 - مطار
2017-10-19 23:46:55
استغفر ربك انت غلط على علماء كبار ابن باز وبن عثيمين والامام محمد بن عبدالوهاب وعشرات بل الوف العلماء ياخي سلك حتى تشبع بس لا تسيء لكل من يعارضك اوووه بعض الصواريخ ما تنبلع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - ياشيخ
2017-10-19 23:44:04
طيب ياشيخنا هل من الممكن ان تبتدي بأهلك وناسك وتوري الناس سيرتك بهذا الفتوة حتى لا يختلط علينا الامر نفع المسلمين بعلمكم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 -
2017-10-19 23:43:52
هلابالشيخ حاتم العوني زمان ماشفناك انت والشيخ الغامدي اللذي يديرالحوارات معك بالتلفزيون اهلا بهاالطله اهلاوالله انااسمع حوراتك وين الغيبات للاءمانه استمتع واتفقه واتثقف من اجوبتك واسءلة الغامدي مميزه
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
7 - سمير نجد
2017-10-19 23:43:35
قالها الصادق المصدوق
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - مدردح
2017-10-19 23:43:34
الغناء والموسيقى حرام وكفى
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
5 - AG
2017-10-19 23:42:07
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - ابوصالح سكري
2017-10-19 23:39:43
احترم بيت الله في مكة المكرمة وخاف الله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
3 - الخطاب
2017-10-19 23:39:16
كما تنمو الأجساد بالأكل والشرب تنمو العقول بالقراءة والتفكّر .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
2 - عبيد
2017-10-19 23:38:38
طيب ياشيخ انت حر بنفسك وباهلك فلماذا تحلله لباقي الناس ورينا ممشاك بالبنطلون ويلا احضر حفلة شعبان عبدالرحيم ولا سعد الصغير وهز يا وسط من الاولى لك ان تبداء بنفسك واهلك اليس كذالك ياشيخونا
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
1 - سعد
2017-10-19 23:38:15
هلا والله بالشيخ الجديد..ابشرك إن شهرت
لا يعجبني(0) اعجبني(4)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ناصر

تعليق مخالف...
بواسطة : ابو عبدالكريم

ولا تجد تعليق واحد فيه مقارعة الحجه بالحجه مع الشيخ حاتم .. تحول الموضوع شخصنه و...
بواسطة :

حاتم العوني .. ***...
بواسطة : بو دانه

الله يحفظك ويسدد من فعلك وقولك ويجعلك خير للوطن وللإسلام قاطبة...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الفيروس القاتل…والشطط الاعمى !
75 0
mm

محمد الساعد

العشاء الأخير في اليونسكو
223 5
mm

مشعل السديري

الناس فيما يعشقون مذاهب
234 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

حقوق الإنسان وفق ضوابط شرعنا وأرثنا الثقافي!
137 2
mm

د. محمد العوين

ما بعد بكاء القطريين على الفضائيات!
373 4
mm

سمر المقرن

قتل الأمهات!
155 0
mm

خلف الحربي

داعش ذهاباً وعودة
269 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

إعرفوا زين… من يلعب على الحبلين !؟
280 0
mm

محمد آل الشيخ

إيران ديك من ورق!
329 7
mm

مشعل السديري

عندما مسح به البلاط
452 4
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

لماذا لم أبارك للهلال
672 20
mm

عادل التويجري

النسيان !
262 4
mm

أحمد الشمراني

نعم ما فات ما مات وهذا الدليل
575 17
mm

أحمد الشمراني

تخدير للأهلي وتقليل من الاتحاد
490 4
mm

عادل التويجري

الإحباط !
617 6
mm

أحمد الشمراني

العويس يهزم الشباب
530 7
mm

أحمد الشمراني

كأس السوبر النصراوي
898 18
mm

صالح الهويريني

الحسابات الوهمية (انقرضت)
597 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ما بين رياضة الماضي والحاضر (قرار)
261 0
mm

أحمد الشمراني

وسقط القناع يابرقان…….!!!
806 10
الاخبار الدولية
هل تذكرون “مونيكا” عشيقة الرئيس السابق “بيل كلينتون” .. تعود للأضواء بقضية تحرش جديدة!

هل تذكرون “مونيكا” عشيقة الرئيس السابق “بيل كلينتون” .. تعود للأضواء بقضية تحرش جديدة!

 المرصد 29 10٬517 8 ساعات
بالأسماء والصور..حاكم “دبي” يفاجأ متابعيه على “تويتر” بتعديلات وزارية جديدة

بالأسماء والصور..حاكم “دبي” يفاجأ متابعيه على “تويتر” بتعديلات وزارية جديدة

 المرصد 20 4٬831 9 ساعات
أردوغان مهاجما بارزاني: من أين لك الحق بكركوك؟..نحن أحفاد الفاتح

أردوغان مهاجما بارزاني: من أين لك الحق بكركوك؟..نحن أحفاد الفاتح

 المرصد 68 3٬924 9 ساعات
أمر بالقبض على “كوسرت رسول” نائب رئيس إقليم كردستان لوصفه الجيش العراقي بالمحتل

أمر بالقبض على “كوسرت رسول” نائب رئيس إقليم كردستان لوصفه الجيش العراقي بالمحتل

 CNN 7 1٬522 9 ساعات
المرصد الرياضي
لأول مرة منذ توليه رئاسة النادي .. شاهد فيصل بن تركي يتابع مباراة النصر من المنصة

لأول مرة منذ توليه رئاسة النادي .. شاهد فيصل بن تركي يتابع مباراة النصر من المنصة

 المرصد 28 2٬072 4 ساعات
شاهد: العالمي ينجو في الدقائق الأخيرة من هزيمة محققة أمام فريق أحد!

شاهد: العالمي ينجو في الدقائق الأخيرة من هزيمة محققة أمام فريق أحد!

 المرصد 34 2٬807 4 ساعات
بالفيديو : الرائد يتعادل مع الشباب بهدفين لكل منهما

بالفيديو : الرائد يتعادل مع الشباب بهدفين لكل منهما

 المرصد 3 1٬218 5 ساعات
شاهد .. تركي آل الشيخ يكشف عن اسم النادي المصري الذي يشجعه في حوار مع “عمرو أديب”

شاهد .. تركي آل الشيخ يكشف عن اسم النادي المصري الذي يشجعه في حوار مع “عمرو أديب”

 المرصد 58 6٬192 23 ساعة
اخبار فنية
شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

 المرصد 22 7٬114 يوم واحد
شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

 المرصد 88 6٬332 يومين
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

 المرصد 149 11٬272 3 أيام
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

 المرصد 181 22٬809 3 أيام
اخبار منوعة
القبض على فنانة تونسية شهيرة متلبسة بـ”الكوكايين”!

القبض على فنانة تونسية شهيرة متلبسة بـ”الكوكايين”!

 المرصد 2 1٬763 1 ساعة
سلمى حايك: هكذا تعرضت للتحرش أمام عدسات المصورين

سلمى حايك: هكذا تعرضت للتحرش أمام عدسات المصورين

 المرصد 31 4٬834 5 ساعات
بالصور : تعرف على الإعلامية “مروج” التي خلعت حجابها وأصبحت أشهر مذيعة مصرية

بالصور : تعرف على الإعلامية “مروج” التي خلعت حجابها وأصبحت أشهر مذيعة مصرية

 المرصد 41 6٬050 9 ساعات
بالصدفة مذيعة تتفاجأ بضيفة البرنامج ترتدي نفس قميصها .. شاهد ردة فعلها

بالصدفة مذيعة تتفاجأ بضيفة البرنامج ترتدي نفس قميصها .. شاهد ردة فعلها

 المرصد 33 17٬887 21 ساعة
يوتيوب المرصد
كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلترا

كراسي تتحرك بمفردها ومظلات تغلق وأبواب تُفتح .. شاهد : لحظات مرعبة من داخل حانة في إنجلترا

 المرصد 0 141 13 دقيقة
بالفيديو .. مواطن يمزح مع صديقه بإطلاق النار عليه من رشاش !

بالفيديو .. مواطن يمزح مع صديقه بإطلاق النار عليه من رشاش !

 المرصد 59 5٬550 5 ساعات
شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

شاهد .. الكلاب الشرسة والخنازير البرية في حلبة مصارعة بمسابقة بإندونيسيا

 المرصد 12 4٬989 يوم واحد
شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !

شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !

 المرصد 14 6٬870 يومين
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

 المرصد 28 7٬237 3 أيام
جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

 المرصد 20 6٬729 4 أيام
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

 المرصد 13 5٬796 4 أيام
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

 المرصد 25 8٬103 7 أيام
اخبار صحية
هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

 المرصد 13 13٬372 يومين
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

 المرصد 22 7٬110 3 أيام
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

 المرصد 21 7٬128 5 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

 المرصد 10 8٬973 5 أيام
اخبار اقتصادية
المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث يكشف لـ”المرصد” مزايا الضريبة المضافة.. وكيف لا تؤثر سلباً على هيكلة الأسعار !

 المرصد 87 3٬838 11 ساعة
ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

ضريبة الدخل تفرض 50 % على استثمارات الـ 375 مليار ريال !

 المرصد 28 3٬859 17 ساعة
قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

 المرصد 61 5٬056 يوم واحد
كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

 المرصد 5 1٬782 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 1٬962 4 أيام
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 682 أسبوع واحد
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬076 أسبوعين
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 7٬754 أسبوعين
الاخيرة
“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

 المرصد 23 9٬812 يومين
شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

 المرصد 46 10٬571 يومين
جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

 المرصد 17 8٬932 يومين
الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

 المرصد 12 1٬273 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

 المرصد 200 2٬744 15 ساعة