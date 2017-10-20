أول تعليق لـ “السبهان” بعد زيارته لمحافظة الرقة

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صحيفة المرصد: قال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان في أحدث تغريدة له بعد زيارته لمحافظة الرقة أن داعمي الإرهاب مصيرهم محتوم وكما قضي على داعش سيتم القضاء على أخواتها.

ونشر السبهان، تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها “تحدثوا بكل طاقاتكم وحركوا جميع مشاريعكم فقريبًا الصمت سوف يطبق، والإرهاب وأهله إلى مصيرهم المحتوم كما قضي على داعش سيقضى على أخواتها بإذن الله”.

وكان السبهان زار قبل يومين منطقة عين عيسى في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، رفقة بيرت ماكجورك منسق التحالف الدولي ضد “داعش” الإرهابي ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى المنطقة.