أول تعليق لـ “السبهان” بعد زيارته لمحافظة الرقة
صحيفة المرصد: قال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان في أحدث تغريدة له بعد زيارته لمحافظة الرقة أن داعمي الإرهاب مصيرهم محتوم وكما قضي على داعش سيتم القضاء على أخواتها.
ونشر السبهان، تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها “تحدثوا بكل طاقاتكم وحركوا جميع مشاريعكم فقريبًا الصمت سوف يطبق، والإرهاب وأهله إلى مصيرهم المحتوم كما قضي على داعش سيقضى على أخواتها بإذن الله”.
وكان السبهان زار قبل يومين منطقة عين عيسى في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، رفقة بيرت ماكجورك منسق التحالف الدولي ضد “داعش” الإرهابي ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى المنطقة.
تحدثوا بكل طاقاتكم وحركوا جميع مشاريعكم فقريبا الصمت سوف يطبق.والارهاب واهله الى مصيرهم المحتوم كما قضي على داعش سيقضى على اخواتها باذن الله
— ثامر السبهان (@thamersas) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
الله يحفظك ويسدد من فعلك وقولك ويجعلك خير للوطن وللإسلام قاطبة
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الحين بطل وغداً عندما يبدأ دفع الفلوس للكرد الانفصالين نسمع منكم ؟؟؟
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ادعس ولا عليك من احد ، قدّااااااام الله يرعاك 🇸🇦🇸🇦
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ياااااا شنب يا بطل قسم بالله انك صقر ابو فهد
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انا احترم هذا الرجل لا أحد يسألني لماذا شجاع ويدافع عن وطنه بإستماته احب مثل هذا النوع من الرجال.
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يشهد الله انا نحبكك وخير من يمثل المملكة من المخلصين امثالك شوكه في نحر شيعه العراق وسوريا
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حفظك الله ف حلك وترحالك والمخلصين امثالك ...
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